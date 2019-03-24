7 причин, почему сборная России хороша

вчера, 13:30

Казахстан солиднее, чем кажется футболистам Черчесова, но «Соккер.ру» напоминает о плюсах команды, которая была на пороге полуфинала ЧМ .

Фанаты ругают игру сборной России по делу. Свежие поводы всегда есть. Но чистые поражения от Уругвая и Швеции случились в год, когда прошли Испанию, не проиграли Хорватии и вынесли Саудовскую Аравию, которая позже сумела огорчить сборную с Салахом. Хотя и этих обыграли.

Таких мастеров, как Мохамед, в заявке Черчесова нет. На индивидуальный класс ставить получается не всегда, зато есть другие козыри. И после сложнейшего соперника – Бельгии в гостях, отбор стартует по второму кругу. Предлагаем посмотреть на плюсы, которые у сборной России имеются, ведь о минусах вы и без этого разговора знаете.

Наличие командного прессинга

Уберите с первого тайма в Бельгии его концовку со вторым голом – важно было дотерпеть при 1:1, и увидите команду, которая могла урвать ничью при прекрасной игре голкипера Гильерме и лучшем движении в центре поля. Но сложилось иначе, что не запрещает отметить, как Черчесов готовит команду к отбору мяча. Если не раскрываются, то могут сыграть с предельной концентрацией. И хотя против Кипра, Казахстана и Шотландии игра строгим вторым номером не будет смотреться, даже с турками в Лиге Наций отдавали мяч, чтобы действовать так, как удобно. На ЧМ -18 владение было 39 %, в Лиге Наций – 45 %. Сборная России умеет отбирать мяч, ведь практики хоть отбавляй. И становится в этом плане лучше – осенью было почти по 20 перехватов за игру.

Преображение Дениса Черышева

Воспитанный молодой человек, фатально невезучий футболист – без травм был бы на месте Васкеса, Билялетдинов нового времени. Но дерется за право выходить на поле в «Валенсии». И благодаря ЧМ -18 стал основным в национальной сборной. У Черышева есть умение прочитать эпизод, есть удар и техника. К 27 годам Денис сыграл за сборную России всего 9 раз, а за прошлый год сразу 11 матчей. С учетом гола Бельгии собрал 7 мячей, хотя первый гол Саудовской Аравии для него стал дебютным. Везучий в красной футболке Черышев – козырь сборной. 4 гола на чемпионате мира сделали Дениса лучшим снайпером команды на турнире, 2 мяча в Лиге Наций – снова лучший результат. Хавбек и в отборе Евро-2020 должен стремиться сохранить первое место.

Явное тактическое разнообразие

Когда Джикия и Нойштедтер могли играть вместе, то Россия пользовалась схемой с двумя центральными. Когда приняли решение вернуть в команду Игнашевича на время ЧМ -18, то Черчесов выстроил игру с тремя центральными специально против Испании, и результат известен – у команды получилось добраться до серии пенальти. Далее хорваты выиграли, но сборная России в 2018-м проверила себя тактически. И если говорить о разнообразии схем, а не качестве их применения – вот тут есть вопросы, то все круто. Могут работать в три человека в атаке, с двумя форвардами или одним, в защите тоже количество игроков и роли меняются. Также не забывайте, что прямо сейчас не могут сыграть из-за травм Дзагоев, Ерохин, Кузяев, Зобнин и Кутепов – все рубились против Испании или Хорватии.

Атакующий потенциал Фернандеса

Стоило воспитать 22 сильных российских футболистов, а Марио стал бы бонусом и единичным исключением. В таком случае и интересы сборной учли бы, и никаких разговоров не было бы. А теперь этот бразилец привязан к другим новообращенным россиянам от футбола, хотя его история все-таки отличается. Во-первых, у Ари никогда не было шансов играть за Бразилию, а у Рауша – за Германию. Тогда как Марио лишь из-за нарушения режима не оказался в составе «селесао» на официальный матч давным-давно (выпивал в молодости – сам рассказывал, и на самолеты иногда опаздывал). Во-вторых, Смольников в сборной откровенно плох, Караваев – новичок без опыта, поэтому Фернандес реально важен. Особенно в матчах, где ему позволят атаковать. Хотя заметно, что Черчесов потенциал Марио у чужих ворот не раскрывает. В ЛЧ у него 1.5 паса под удар за матч, в сборной – вдвое меньше.

Взаимозаменяемость исполнителей

У сборной России сейчас всего три футболиста, которых не хочется потерять накануне очередного матча. Это Черышев – из-за голов в период, когда забитыми мячами остальные не балуют. Фернандес – объяснения даны чуть выше, Марио ценен классом, которого его напарникам в разных линиях порой не хватает. И третий человек – Джикия, из-за того, что на данный момент является сильнейшим центральным защитником в составе, а в этой зоне проблемы. Даже Дзюба не является незаменимым, поскольку тройку Ионов (Головин или любой из Миранчуков), Черышев и Чалов еще не пробовали с первых минут. Некоторые сторонние наблюдатели заявляют о кадровом дефиците, но это ложное утверждение. Когда в обойме по два человека на позицию, а на отдельных местах – трое, то у тренеров есть простор для маневров. Реальная обойма сборной – человек 40-50, а необходимо выбрать 11.

Бойцовские качества футболистов

Звучат предложения усадить Дзюбу на скамейку. Но Черчесов такой человек, что наоборот будет ставить в основу тех, кого публично ругают. Гильерме, Жиркова, Дзюбу, Головина поставил бы, не будь дисквалификации – кого угодно. Вот капитан сборной ни за «Зенит», ни за сборную давно не радовал голами. Но выиграл 79 верховых единоборств за 19 матчей в РПЛ . Получается в среднем по 4.3 каждые 90 минут. Еще не ван Дейк – собирает по 4.7, но результат большого мастера борьбы на втором этаже. У Марио Фернандеса немало отборов в РПЛ , ЛЧ и на ЧМ – не каждый соперник Эден Азар. У Джикии было по 3.3 перехвата в Лиге Наций – больше, чем за «Спартак». Ильзат Ахметов отлично пашет в центре, Зобнин тоже цепкий, Газинский умеет отобрать мяч. Сборная России 2019 отличается от тех, что были между Марибором и первой игрой ЧМ -18 отношением. Многие уже забыли, как брезговали черновой работой. Сейчас лентяев на поле нет.

Конкуренция во всех линиях команды

Смолов ехал на ЧМ -18 как вице-капитан, лидер, лучший снайпер в спаррингах. В последних восьми матчах до мундиаля забил половину голов сборной (4 штуки). А что было дальше - знаете. Место Федора занял Дзюба, который в последний момент попал на турнир, не в последнюю очередь из-за травмы Кокорина. Мог выбрать не «Арсенал», где у Черчесова свои люди – пролетел бы мимо чемпионата мира. Или вот Акинфеев. Завершил карьеру, и во второй половине прошлого года появилась конкуренция в первой линии. Оборона часто разная, один Фернандес всегда на поле. В центре поля Ахметов дебютировал против самих бельгийцев, и подвели скорее его напарники, чем молодой хавбек. Конкуренция большая. Братья Миранчуки, Чалов, Оздоев и компания ждут своего шанса. А что делает конкуренцию здоровой? Понимание, что принципиальной разницы в подготовке между Луневым и Гильерме, Жирковым и Щенниковым, Газинский и Оздоевым, Антоном или Алексеем Миранчуками нет.

К цели идет команда разных, но равных футболистов. От них ждут удачной игры против Франции или Бельгии, а когда не видят ее – по-детски расстраиваются. Но проблески в матчах с не призерами чемпионата мира видели. Нет целостной картинки – огорчает, зато в каждом новом матче могут найтись другие герои. Если выбросить из головы утопическую идею, что у сборной России без причин должна быть великая футбольная команда, то сразу начинаешь замечать не только минусы.