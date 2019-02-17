Парадоксальные изменения «Ливерпуля»

сегодня, 08:40

МС дышит в спину, «Бавария», МЮ и «Эвертон» – прямо по курсу, а «Соккер.ру» выясняет, как изменился один из фаворитов АПЛ ?

Ван Дейк – настоящая стена

Когда оборона «Ливерпуля» ошибается, то в итоге все сводится к выискиванию ляпа именно ван Дейка. Но критики забывают, как обстоятельства тасуют его напарников, насколько смело работают латерали – схема Клоппа порой напоминает «2-4-3-1», фактически игру в два защитника. И пока «Ливерпуль» не подписал Де Лигта – проскочила информация о вербовке еще одного голландца, ван Дейк будет не успевать.

Изредка это нормально, но пересчет ошибок не так важен, как упоминание подвигов. В этом сезоне АПЛ 23 раза Вирджила пытались пройти на дриблинге. Никто не смог! Хотя даже Вертонгена прошли 6 раз, Мустафи – 7, Алдевейрелда – 8, Ляпорта – 9, а Рюдигера целых 10 раз. Вирджил один в один ошибок не допускал. Такой защитник вселяет уверенность напарникам по обороне.

У других игроков «Ливерпуля» статистика по отборам не такая кристально чистая, есть общий прогресс. По данным на конец прошлого года, доля матчей с «сухарями» до ван Дейка была на уровне 32 %, а стала целых 59 %. И среднее количество пропущенных мячей упало с 1.2 за игру до 0.5. Непростой январь подкорректировал статистику, но ван Дейк остается собой.

Вирджил – габаритный парень, но в игре против ПСЖ по пиковому ускорению был выше даже Мбаппе и Робертсона. Огромный голландец выдал 32.4, а у двух спринтеров было по 32, что тоже весьма достойный показатель. Хотя не только скоростью голландец выделяется. Ван Дейк третий игрок АПЛ по общему количеству передач – выше только Ляпорт и Жоржиньо, и пятый по пасам за игру – по 81 штуке за матч.

Среди защитников только Алдервейрелд и Давид Луис собрали больше точных длинных передач, чем ван Дейк. Но его показатель точности лонгболлов выше, чем у коллег – 63 %. Пусть у «Ливерпуля» есть матч в запасе, но сейчас опережают «Манчестер Сити» по надежности обороны. У «красных» на 5 пропущенных голов меньше, и показатель xGA пока ниже. Конечно, тут не обойтись без упоминания гитариста Алиссона, но вратарь дополняет картину, а руководит защитой ван Дейк.

Шакири – важный джокер

Клоппу не хватало плеймейкера, ведь Салах занимался в прошлом сезоне коллекционированием голов, Фирмино оттачивал мастерство форварда, ныряющего в глубину поля, а Мане не относится к футболистам, которые в любой непонятной для соперников ситуации отдают передачи, Садьо предпочитает бить по воротам. И Хендерсон не второй Пирло.

У Милнера были ассисты, но не находилось человека, который восполнил пробел после ухода Коутиньо. Благодаря прозорливости Клоппа и службы скаутов такой футболист появился летом. Джердан Шакири оказался в этом сезоне рекордсменом «Ливерпуля» по количеству передач в штрафную площадь при позиционных атаках. Причем опережает ближайшего преследователя почти в полтора раза.

Достойный уровень при подготовке атак от человека, которого видели подменой на фланге, дополняется попытками самого Салаха раскрыть потенциал дирижера игры, а также действиями двух проверенных футболистов – Робертсона и Милнера, и одного нового – Кейта. Еще неплохо навешивает в штрафную площадь Александер-Арнольд, то есть стратегия Клоппа понятна.

Для его тактики – независимо от схемы «4-3-3» или «4-3-2-1», нужен живчик с пасом, пускай и спрятанный не под форвардом, а ближе к флангу или даже центру поля, как в отдельных играх Шакири. Все перечисленные выше вместе помогают держать защитников соперников в постоянном напряжении. И в этом один из секретов успеха «красных». Тяжело понять, кого накрывать, ведь сразу семь человек отдали больше двух ассистов в АПЛ .

Бросается в глаза, что у Фабиньо две голевые передачи, и столько же у Шакири – то есть пасы швейцарца в штрафную площадь не всегда голевые, а скорее предголевые. Отчасти отсюда еще и семь ассистов Салаха в АПЛ , ему вовремя подносят снаряды. Атаки «Ливерпуля» развиваются так, что Мохамед может работать выше Фирмино и собрать не только много забитых мячей, но еще и делиться голами с напарниками.

Дополните все традиционной игрой Милнера – по xG90 (опасности созданных моментов за матч) Джеймс второй в команде после Салаха. Робертсон и Фирмино заметно отстают, но формируют цельную картину игры «Ливерпуля» при подготовке голов. Салах настолько высоко, что у него много ассистов и голов. Фирмино глубже, но умен и свои шансы находит. Прекрасен шотландец Робертсон – один из лучших левых латералей мира, собрал 6 ассистов в АПЛ . И группу людей с умным пасом расширили за счет новичков – Фабиньо, Кейта и Шакири.

Прогресс Клоппа – в мелочах

«Ливерпуль» и в прошлом сезоне неплохо разогнался, ведь вышел в финал ЛЧ . В АПЛ после 26 туров прошлого сезона у них был 51 пункт, забили тогда 59 мячей, но пропустили 31. Шли на третьей строчке, но от «Манчестер Сити» отставали на целых 18 пунктов. Теперь команды равны по очкам – у «красных» игра 27-го тура в запасе, зато по сравнению с самим собой «Ливерпуль» прибавил на 14 пунктов – 65 против 51.

По забитым голам прогресса в АПЛ пока нет, зато пропустили вдвое меньше – 15 против 31. Заметное улучшение показателей и парочка осечек «Манчестер Сити», который годом ранее шел увереннее, ведь к 27 туру имел всего одно поражение (от «Ливерпуля» 3:4) против четырех сейчас, позволили «красным» быть лидером лиги по потерянным очкам. Но пора обратить внимание на то, что команда Клоппа подпустила к себе главного конкурента накануне непростых испытаний.

Сейчас хорошо отдохнут – десять дней до матча против «Баварии». Но дальше игра против «Манчестер Юнайтед», «Уотфорда» и «Эвертона». Непростая серия, ведь надо держать в уме и ответный выездной поединок в Мюнхене. Так что самое время выяснить, прибавила ли команда Клоппа по продвинутой статистике по сравнению с прошлым сезоном? Когда говорим об xG, то разницы нет – 1.78 сейчас против 1.77 тогда, и по голам в АПЛ равенство, то есть реализация не подскочила.

Ударов стало меньше – следовательно, средний показатель опасности одного поднялся на 20 %. Чуточку – на 13 %, стали опаснее выстрелы при позиционных атаках, зато уменьшилось количество ударов под давлением, что понятно – «Ливерпуль», который лидирует в АПЛ , встречают злее. Соперники стали закрываться сильнее, поэтому чистых ударов или даже навесов в штрафные площади соперников стало меньше. Фактически цифры подтверждают буквальное сравнение – голов забивают столько, как в прошлом сезоне.

А вот в обороне в АПЛ все немного интереснее. Пропустили вдвое меньше, но при этом моменты соперников не стали менее опасными! И количество ударов по воротам «Ливерпуля» наоборот выросло. Что за парадокс? Объясняется дополнительными показателями. Сам «Ливерпуль» стал играть повыше – смелее, и следовательно стало больше контратак соперников. Поэтому по цифрам линия обороны «красных» почти ничем не отличается от той, что скушала в два раза больше мячей за тот же отрезок прошлого сезона.

Кроме того, причина заметного прогресса связана как с новыми людьми в центре поля, так и с ван Дейком и Алиссоном. Рослые парни попросту вселили в линию уверенность, которой не хватало раньше при аналогичных оборонительных показателях. «Ливерпуль» наоборот сбавил в черновой работе. Отбирал мяч по 16.8 раз – сейчас по 15.7. Совершал по 10 перехватов – сейчас всего 8. И только по искусственным офсайдам равенство. Даже владение такое же. Получается, везти стало чаще.

Кроме того, успех «Ливерпуля» строится на внимании к мелочам. Не всегда применяют «4-3-3», иногда лучше работает схема «4-2-3-1». Фабиньо и Кейта не адаптировались на сто процентов, но добавили вариативности. Шакири чрезвычайно важен, поскольку такого футболиста после продажи Коутиньо не хватало – может изменить ход матча одним действием, причем потенциал его пасов напарники не распробовали пока.

А вот перестановку местами в паре Фирмино и Салаха ощутили соперники – бразилец прячется глубже все чаще, а Мохамеда поймать никто толком не может. Особенно после набора формы и окончательного исцеления после травмы плеча. Правильные фланги, отличный ван Дейк в центре защиты, Алиссон, которому пора вспоминать, как творить такие чудеса в воротах, как в составе «Ромы», Хендерсон и Мане – все на своих местах.

А самое важное, что не сбавляет Юрген Клопп. Его «Ливерпуль» и в прошлом году был неплох, но в этом еще лучше, ведь доказал, что не является коллективом на год. Футбол бывает суров – до сих пор остаются причины, почему АПЛ им не достанется. Но если говорить о статистической оценке, то «Ливерпуль» сейчас среди лучших команд мира. Причем скептические прогнозы не противоречат хорошим цифрам. Именно отсутствие стабильности мешало десятилетиями завоевывать первое место в лиге, так что знаем – настоящий тест коллектив, демонстрирующий солидные результаты, пройдет в ближайшие месяцы.

Клоппу стоит задуматься над поиском внутренних резервов. Ведь заметно, что в АПЛ повторяют статистически прошлый сезон. Идентичность цифр, а в защите сокращение пропущенных мячей при небольшом ухудшении некоторых показателей, настораживает. Конечно, Юрген четко проработал запасные варианты, и тактически «Ливерпуль» теперь еще интереснее, чем был в прошлом сезоне. Но раз до игры 27-го тура у них равенство с «Сити», а календарь подарил целых десять дней перерыва – полезно проанализировать показатели.