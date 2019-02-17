Парадоксальные изменения «Ливерпуля»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 4.35 3.5 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.63 3.4 2.63
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Реал -:-  Жирона 1.2 6.75 14
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Эспаньол 1.77 3.45 5
20:30 сегодня  Вильярреал -:-  Севилья 2.5 3.5 2.7
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Фиорентина 3.4 3.1 2.25
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сассуоло 2.7 3.3 2.6
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Лацио 3.3 3.35 2.2
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кьево 1.8 3.4 4.9
20:00 сегодня  Интер -:-  Сампдория 1.57 3.9 6.3
22:30 сегодня  Наполи -:-  Торино 1.42 4.4 8
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Боруссия М 2.4 3.5 2.85
20:00 сегодня  Байер -:-  Фортуна 1.48 4.3 6.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Лилль -:-  Монпелье 1.9 3.2 4.65
17:00 сегодня  Кан -:-  Страсбур 3.35 2.95 2.4
17:00 сегодня  Бордо -:-  Тулуза 1.9 3.1 4.9
19:00 сегодня  Реймс -:-  Ренн 2.45 2.9 3.35
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 4.9 4.3 1.62
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 66’ Логотип футбольный клуб СиднейСидней 0:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.27 6 8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.05 3.2 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.7 3.05 2.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2.4 3.5 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.5 3.35 2.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.72 3.8 4.5
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.45 3.8 7.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 5.6 3.6 1.6
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.4 4.3 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.4 3.35 2.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.15 3.1 3.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.6 3.8 5.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.9 3.5 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 2.3 3.3 2.9
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.25 2.9 3.8
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.75 3.3 5.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.85 3.2 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.6 3.8 5.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.8 3.8 1.85
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.8 3.2 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.75 2.8 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 3 2.9 2.5
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.4 2.85 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.9 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.7 3.9 4.8
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 4:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа -:- Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа -:- Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:0 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:1 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
04:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк 4:1 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:2 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 2 3.3 3.6
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 3:0 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.04 14 30
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 2.25 3.55 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 4.85 3.8 1.68
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 4.7 3.85 1.68
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
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02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.8 3.4 4.3
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Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.25 3.05 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.85 3.45 4.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.02 3.25 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 2.55 3.35 2.65
Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МафраМафра -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.75 3.1 2.5
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
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Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
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Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Парадоксальные изменения «Ливерпуля»

сегодня, 08:40
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ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник
Алиссон
Алиссон
Вратарь
Милнер Джеймс
Милнер Джеймс
Полузащитник

МС дышит в спину, «Бавария», МЮ и «Эвертон» – прямо по курсу, а «Соккер.ру» выясняет, как изменился один из фаворитов АПЛ?

Ван Дейк – настоящая стена

Когда оборона «Ливерпуля» ошибается, то в итоге все сводится к выискиванию ляпа именно ван Дейка. Но критики забывают, как обстоятельства тасуют его напарников, насколько смело работают латерали – схема Клоппа порой напоминает «2-4-3-1», фактически игру в два защитника. И пока «Ливерпуль» не подписал Де Лигта – проскочила информация о вербовке еще одного голландца, ван Дейк будет не успевать.

Изредка это нормально, но пересчет ошибок не так важен, как упоминание подвигов. В этом сезоне АПЛ 23 раза Вирджила пытались пройти на дриблинге. Никто не смог! Хотя даже Вертонгена прошли 6 раз, Мустафи – 7, Алдевейрелда – 8, Ляпорта – 9, а Рюдигера целых 10 раз. Вирджил один в один ошибок не допускал. Такой защитник вселяет уверенность напарникам по обороне.

У других игроков «Ливерпуля» статистика по отборам не такая кристально чистая, есть общий прогресс. По данным на конец прошлого года, доля матчей с «сухарями» до ван Дейка была на уровне 32 %, а стала целых 59 %. И среднее количество пропущенных мячей упало с 1.2 за игру до 0.5. Непростой январь подкорректировал статистику, но ван Дейк остается собой.

Вирджил – габаритный парень, но в игре против ПСЖ по пиковому ускорению был выше даже Мбаппе и Робертсона. Огромный голландец выдал 32.4, а у двух спринтеров было по 32, что тоже весьма достойный показатель. Хотя не только скоростью голландец выделяется. Ван Дейк третий игрок АПЛ по общему количеству передач – выше только Ляпорт и Жоржиньо, и пятый по пасам за игру – по 81 штуке за матч.

Среди защитников только Алдервейрелд и Давид Луис собрали больше точных длинных передач, чем ван Дейк. Но его показатель точности лонгболлов выше, чем у коллег – 63 %. Пусть у «Ливерпуля» есть матч в запасе, но сейчас опережают «Манчестер Сити» по надежности обороны. У «красных» на 5 пропущенных голов меньше, и показатель xGA пока ниже. Конечно, тут не обойтись без упоминания гитариста Алиссона, но вратарь дополняет картину, а руководит защитой ван Дейк.

Шакири – важный джокер

Клоппу не хватало плеймейкера, ведь Салах занимался в прошлом сезоне коллекционированием голов, Фирмино оттачивал мастерство форварда, ныряющего в глубину поля, а Мане не относится к футболистам, которые в любой непонятной для соперников ситуации отдают передачи, Садьо предпочитает бить по воротам. И Хендерсон не второй Пирло.

У Милнера были ассисты, но не находилось человека, который восполнил пробел после ухода Коутиньо. Благодаря прозорливости Клоппа и службы скаутов такой футболист появился летом. Джердан Шакири оказался в этом сезоне рекордсменом «Ливерпуля» по количеству передач в штрафную площадь при позиционных атаках. Причем опережает ближайшего преследователя почти в полтора раза.

Достойный уровень при подготовке атак от человека, которого видели подменой на фланге, дополняется попытками самого Салаха раскрыть потенциал дирижера игры, а также действиями двух проверенных футболистов – Робертсона и Милнера, и одного нового – Кейта. Еще неплохо навешивает в штрафную площадь Александер-Арнольд, то есть стратегия Клоппа понятна.

Для его тактики – независимо от схемы «4-3-3» или «4-3-2-1», нужен живчик с пасом, пускай и спрятанный не под форвардом, а ближе к флангу или даже центру поля, как в отдельных играх Шакири. Все перечисленные выше вместе помогают держать защитников соперников в постоянном напряжении. И в этом один из секретов успеха «красных». Тяжело понять, кого накрывать, ведь сразу семь человек отдали больше двух ассистов в АПЛ.

Бросается в глаза, что у Фабиньо две голевые передачи, и столько же у Шакири – то есть пасы швейцарца в штрафную площадь не всегда голевые, а скорее предголевые. Отчасти отсюда еще и семь ассистов Салаха в АПЛ, ему вовремя подносят снаряды. Атаки «Ливерпуля» развиваются так, что Мохамед может работать выше Фирмино и собрать не только много забитых мячей, но еще и делиться голами с напарниками.

Дополните все традиционной игрой Милнера – по xG90 (опасности созданных моментов за матч) Джеймс второй в команде после Салаха. Робертсон и Фирмино заметно отстают, но формируют цельную картину игры «Ливерпуля» при подготовке голов. Салах настолько высоко, что у него много ассистов и голов. Фирмино глубже, но умен и свои шансы находит. Прекрасен шотландец Робертсон – один из лучших левых латералей мира, собрал 6 ассистов в АПЛ. И группу людей с умным пасом расширили за счет новичков – Фабиньо, Кейта и Шакири.

Прогресс Клоппа – в мелочах

«Ливерпуль» и в прошлом сезоне неплохо разогнался, ведь вышел в финал ЛЧ. В АПЛ после 26 туров прошлого сезона у них был 51 пункт, забили тогда 59 мячей, но пропустили 31. Шли на третьей строчке, но от «Манчестер Сити» отставали на целых 18 пунктов. Теперь команды равны по очкам – у «красных» игра 27-го тура в запасе, зато по сравнению с самим собой «Ливерпуль» прибавил на 14 пунктов – 65 против 51.

По забитым голам прогресса в АПЛ пока нет, зато пропустили вдвое меньше – 15 против 31. Заметное улучшение показателей и парочка осечек «Манчестер Сити», который годом ранее шел увереннее, ведь к 27 туру имел всего одно поражение (от «Ливерпуля» 3:4) против четырех сейчас, позволили «красным» быть лидером лиги по потерянным очкам. Но пора обратить внимание на то, что команда Клоппа подпустила к себе главного конкурента накануне непростых испытаний.

Сейчас хорошо отдохнут – десять дней до матча против «Баварии». Но дальше игра против «Манчестер Юнайтед», «Уотфорда» и «Эвертона». Непростая серия, ведь надо держать в уме и ответный выездной поединок в Мюнхене. Так что самое время выяснить, прибавила ли команда Клоппа по продвинутой статистике по сравнению с прошлым сезоном? Когда говорим об xG, то разницы нет – 1.78 сейчас против 1.77 тогда, и по голам в АПЛ равенство, то есть реализация не подскочила.

Ударов стало меньше – следовательно, средний показатель опасности одного поднялся на 20 %. Чуточку – на 13 %, стали опаснее выстрелы при позиционных атаках, зато уменьшилось количество ударов под давлением, что понятно – «Ливерпуль», который лидирует в АПЛ, встречают злее. Соперники стали закрываться сильнее, поэтому чистых ударов или даже навесов в штрафные площади соперников стало меньше. Фактически цифры подтверждают буквальное сравнение – голов забивают столько, как в прошлом сезоне.

А вот в обороне в АПЛ все немного интереснее. Пропустили вдвое меньше, но при этом моменты соперников не стали менее опасными! И количество ударов по воротам «Ливерпуля» наоборот выросло. Что за парадокс? Объясняется дополнительными показателями. Сам «Ливерпуль» стал играть повыше – смелее, и следовательно стало больше контратак соперников. Поэтому по цифрам линия обороны «красных» почти ничем не отличается от той, что скушала в два раза больше мячей за тот же отрезок прошлого сезона.

Кроме того, причина заметного прогресса связана как с новыми людьми в центре поля, так и с ван Дейком и Алиссоном. Рослые парни попросту вселили в линию уверенность, которой не хватало раньше при аналогичных оборонительных показателях. «Ливерпуль» наоборот сбавил в черновой работе. Отбирал мяч по 16.8 раз – сейчас по 15.7. Совершал по 10 перехватов – сейчас всего 8. И только по искусственным офсайдам равенство. Даже владение такое же. Получается, везти стало чаще.

Кроме того, успех «Ливерпуля» строится на внимании к мелочам. Не всегда применяют «4-3-3», иногда лучше работает схема «4-2-3-1». Фабиньо и Кейта не адаптировались на сто процентов, но добавили вариативности. Шакири чрезвычайно важен, поскольку такого футболиста после продажи Коутиньо не хватало – может изменить ход матча одним действием, причем потенциал его пасов напарники не распробовали пока.

А вот перестановку местами в паре Фирмино и Салаха ощутили соперники – бразилец прячется глубже все чаще, а Мохамеда поймать никто толком не может. Особенно после набора формы и окончательного исцеления после травмы плеча. Правильные фланги, отличный ван Дейк в центре защиты, Алиссон, которому пора вспоминать, как творить такие чудеса в воротах, как в составе «Ромы», Хендерсон и Мане – все на своих местах.

А самое важное, что не сбавляет Юрген Клопп. Его «Ливерпуль» и в прошлом году был неплох, но в этом еще лучше, ведь доказал, что не является коллективом на год. Футбол бывает суров – до сих пор остаются причины, почему АПЛ им не достанется. Но если говорить о статистической оценке, то «Ливерпуль» сейчас среди лучших команд мира. Причем скептические прогнозы не противоречат хорошим цифрам. Именно отсутствие стабильности мешало десятилетиями завоевывать первое место в лиге, так что знаем – настоящий тест коллектив, демонстрирующий солидные результаты, пройдет в ближайшие месяцы.

Клоппу стоит задуматься над поиском внутренних резервов. Ведь заметно, что в АПЛ повторяют статистически прошлый сезон. Идентичность цифр, а в защите сокращение пропущенных мячей при небольшом ухудшении некоторых показателей, настораживает. Конечно, Юрген четко проработал запасные варианты, и тактически «Ливерпуль» теперь еще интереснее, чем был в прошлом сезоне. Но раз до игры 27-го тура у них равенство с «Сити», а календарь подарил целых десять дней перерыва – полезно проанализировать показатели.

Ведь представленные выше парадоксы обязательно изучат в штабах Ковача и Сульшера. Нелегкие испытания ждут команду в «красном», ведь поражение от «Манчестер Сити», также ничьи с «Лестером» и «Вест Хэмом» заставили сбросить семь пунктов. Вместо потенциального отрыва в 10 пунктов получат фору максимум в три пункта, но только если обыграют «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в поединке 27-го тура через неделю. Интересно раскручивается сезон на финише. «Ливерпулю» нужна успешная серия, чтобы обезопасить право на место в истории клуба и АПЛ.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   80 / 850
сегодня в 10:18
Ливер грозная сила в мировом футболе на данный момент!

Клопп вернул ливер на ее должное место
борька
борька
   143 / 850
сегодня в 10:13
Бабки в клубе есть, эксперимитируй с игроками, как хочешь!
GKN
GKN
   257 / 850
сегодня в 10:08
Клоп - крут!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   45 / 850
сегодня в 09:31
Есть куда расти,надо выносить муму на старой помойке,вот тогда Ливерпуль разогнеться, можно и за лч бороться.
neverwin
neverwin
   489 / 850
сегодня в 08:59
Ковач не Клопп по тактике точно проиграет. А как играть с МЮ на Траффорде Ливерпуль знает.
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