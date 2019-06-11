Россия – Кипр: Прогноз от Pinnacle

вчера, 15:29

Россия

Бельгийцы в первом матче отбора без особых проблем разобрались с нашей сборной 3:1. Естественно, что это оплошность повлияла на настроение подопечных Черчесова. В двух последних матчах сборная России сумела отгрузить тринадцать безответных мячей Казахстану и Сан-Марино.

Чувствуется, что заметно в организации своих атак добавила команда. Появилась больше осмысленности в действиях игроков.

Кипр

У киприотов мало шансов на то, чтобы выйти из отборочной группы. Подопечные Рана Бена Шимона пытаются сделать все от себя возможное, чтобы это произошло. Пока стоит признать о том, что не лучшим образом действует команда. После разгрома над Сан-Марина 5:0 последовали проигрыши бельгийцам и шотландцам. Для сборной Кипра матч с россиянами один из последних шансов зацепиться за выход на ЧЕ .

Букмекерская контора Pinnacle не сомневается в победе сборной России:

Победа России – 1,21

Ничья – 6,30

Победа Кипра – 14,79

Тотал больше 2,5 голов – 1,65

Тотал меньше 2,5 голов – 2,27

Статистика

Россия забивала на домашней арене в трех последних матчах всего лишь 4 мяча

Россияне пропустили в трех последних играх только один гол

Кипр в 8 из 9 последних играх пропускал два и более голов

Прогноз

Сборная России очень неплохо проявила себя в последних встречах. Нет никаких сомнений в том, что наши ребята находятся в отличной игровой форме. Единственная проблема в качественной организации обороны у киприотов. Наши оппоненты будут действовать на контратаках, поэтому мы позволим предположить, что нас ждет встреча с минимальным количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 3,5 голов можно с коэффициентом 1,65 в букмекерской конторе Pinnacle.