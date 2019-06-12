Помогите «Челси» найти тренера

Кто возглавит «Челси» после ухода Маурицио Сарри? Один из главных летних вопросов. «Соккер.ру» смотрит британскую прессу и считает, что у «Челси» нет готового решения.
Долгое время во второй части минувшего сезона и в начале межсезонья было принято считать, что «Челси» зачем-то сам хочет расстаться с Маурицио Сарри. При том, что итальянец провел по многим показателям выдающийся сезон, выиграл Лигу Европы, занял третье место в чемпионате Англии, где первые два ушли в колоссальный отрыв от всех. Но критика по отношению к Сарри все равно звучала.
И, оказывается, это не «Челси» хочет с ним расстаться, а сам тренер, не очень-то понятый в Англии, готов вернуться в Италию для нового вызова, который считает более привлекательным – переход в «Ювентус». По большому счету, это машина для трофеев, хотя Сарри понимает, что его туда зовут не для очередного выигрыша Серии А, а для настоящего продвижения в Лиге чемпионов. Туринцы уже останавливались в полушаге от победы в этом турнире. А Сарри должен сделать этот рывок вперед и пересечь финишную черту.
Вызов колоссальный. Тренера можно понять. В солидном возрасте он выиграл свой первый трофей, он ворвался довольно поздно в категорию топовых, да и до сих пор не все воспринимают его как такового тренера, несмотря на комплименты со стороны Хосепа Гвардиолы, которые испанец отвешивал Сарри во времена работы в «Наполи». Кстати, это неаполитанское прошлое добавляет перца всей ситуации.
Кто-то спешит назвать Маурицио предателем. И уж наверняка найдется немало ненавистников, если тренер все же окажется в Турине. Хотя сам он прокомментировал все это напряжение очень емко и просто: «Можно ли считать изменой новые отношения после развода с бывшей женой?» А футбол это даже не брак и не семья. Это работа. Люди меняют работу. Это вполне нормально. Особенно в той же Италии, где сами боссы клубов, чьи болельщики враждуют, спокойно проводят сделки и трансферы.
Но что грозит «Челси»? Лондонцы уже потеряли Эдена Азара, который отправился в «Реал», а был главным действующим лицом на «Стэмфорд Бридж» в последние годы и особенно в прошлом сезоне. Теперь рискует потерять Сарри, который тоже во многом определил стиль игры «синих» и хорошие результаты в минувшем сезоне. То есть сразу две опоры уходят из-под «Челси». А если вспомнить, что клубу с большой долей вероятности сохранят запрет на трансферы на ближайшие два периода дозаявок, может показаться, что «синие» зажаты в угол.
К слову, из ситуации с вынужденной продажей Азара «Челси» вышел достойно. Эден в любом случае собирался уходить, а за него в таких условиях лондонцы получили очень приличные деньги. Из ситуации с Сарри «Челси» тоже пытается найти оптимальный выход. Раньше шли разговоры о компенсации в размере 6-7 миллионов евро со стороны «Ювентуса». Но теперь появилась новая опция в переговорах. Она касается скидки для «Челси» на аренду Гонсало Игуаина в размере 9 миллионов евро. Прямо сейчас «живые» деньги лондонцам вряд ли нужны, учитывая трансферный запрет и выручку от продажи Азара, а вот скидка не помешает. Так что вариант вполне рабочий.
Но есть теперь более серьезная головная боль – найти замену тренеру, которого отпускать не планировал. Обычно варианты прорабатываются, когда ты заранее собираешься отправить в отставку тренера. Тут такого не было. Поэтому и в английских СМИ отражается вероятное метание «Челси» и его руководства, поскольку варианты называются самые разные и в некотором смысле экзотически-радикальные. На любой вкус.
Возвращение Моуриньо. Да, есть и такой вариант. Это будет невероятный номер, если «Челси» в третий раз подпишет португальца. Тогда точно можно говорить о кармической связи между этим тренером и лондонцами, с которыми он снова попытается взять трофей. Но есть ощущение, что усталость друг от друга еще не улетучилась. Да и сам португалец вряд ли хочет возвращаться сейчас в Англию, где на него перманентно обрушивается давление, а ему сразу приходится вставать в защитную позу, а не заниматься футболом. Вариант для любителей экзотических финтов.
Мягкое возвращение. Но даже если не Моуриньо – есть еще один тренер, который может вернуться в «Челси». Это Рафаэль Бенитес. С ним лондонцы тоже Лигу Европы брали, но в целом воспоминания о его работе на «Стэмфорд Бридж» не самые яркие. Но Бенитес хочет реабилитироваться и снова взлететь по карьерной лестнице после трех лет в «Ньюкасле» и возни где-то в нижней части таблицы. Но готов ли он к такому взлету или придется опять потом где-то в скромном месте восстанавливать силы?
Возвращение легенды. «Челси» готов провести переговоры с Фрэнком Лэмпардом, который с мая 2018 года работает в качестве главного тренера «Дерби Каунти» и кое-какой самостоятельный опыт уже обрел. Безусловно, возвращение Лэмпарда в такой роли будет воспринято фанатами феерично. Но это большой риск, поскольку молодому специалисту придется работать в условиях трансферного запрета, без Азара, но с большими запросами клуба и фанатов. И вместо варианта с Зинедином Зиданом в «Реале» может получиться версия Тьерри Анри в «Монако». Опасно портить легендарный флер таким путем.
Снова итальянец. Активное освоение итальянского рынка лондонцами может быть продолжено, потому что ряд СМИ заявляют об интересе к Массимилиано Аллегри. Точнее, о том, что такие контакты были. Учитывая его работу в «Ювентусе», кандидатура достойная, однако авторитетные британские издания утверждают, что в самом «Челси» не очень хорошо воспринимают идею, поскольку не хотят третьего итальянского тренера подряд.
Варианты на вырост. Есть и совсем уж интересные претенденты. Например, всерьез обсуждается приглашение на тренерский пост в «Челси» Хави Грасии из «Уотфорда» и Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона». Для обоих тренеров это будет внезапный скачок на топ-уровень. Другое дело, насколько они готовы к этому и насколько вообще «Челси» уверен в том, что это подходящие специалисты для топ-клуба. На уровне их команд Грасия и Эшпириту Санту работают очень прилично. Последний вообще сделал «волков» первыми среди остальных – не из топ-шестерки в Англии. Но это слишком большой риск.
Человек из системы. Еще очень часто практикуется назначение главным лица второго плана, который хорошо знаком с клубной работой, структурой. Речь о Стиве Холланде в данном случае. Он много времени работал ассистентом главного тренера в «Челси», знает прекрасно эту систему, уже отдувался периодически за наставника. Сейчас трудится в сборной Англии, но наверняка ради самостоятельно опыта готов рвануть в «Челси». И вряд ли будет дорогим вариантом. В чем-то надежным. Но готов ли Холланд к настоящей большой ответственности главного тренера? Вопрос.
В СМИ также мелькали и другие варианты, такие как Эрик тен Хаг из «Аякса» или сам Гарет Саутгейт из сборной Англии. Но они кажутся добавленными для полноты списка. А как вы считаете, какой из называемых прессой кандидатов лучше всего сейчас подходит «Челси»?
Поккет или Клопп - тренеры для развития игроков.
Можно по разному оценивать результаты Поккета, но сложно не признать, что при нем практически все игроки прогрессировали. До какого уровня? Ну до уровня максимума своих способностей. Если давать Поккету игроков чуть получше, он прокачает их уровень чуть выше.
Теперь, какие варианты развития для Челси. Можно тупо купить пол-состава состоявшихся топов и дать им тренера типа Аллегри, который соберет из них боеспособную команду. Но это дорого, лямов под 400 сходу и не факт, что принесет результат. Возможно через год снова придется вкладывать столько же.
Вариант второй, прокачать молодых игроков, которые сейчас есть в команде.
Лотфус, Хадсон, Абрахам, Маунт, Ампаду, Джеймс, Стерлинг, Чалоба - они прошли все уровни сборных Англий начиная с андер-16(ну кроме Ампаду, понятно, он то валлиец) - объективно они все могут стать и игроками сборной Англии. Но на их прокачку уйдет пару лет. Под них нужен такой тренер, который как раз раскроет их способности. В этот период особо не покупаешь топов и экономишь деньги, потом, когда будет готов костяк - выходишь на рынок и добавляешь к тем проспектам, которые смогли раскрыться, уже топ-игроков на сэкономленные.
Такой подход менее рискован, не раскроется Хадсон - раскроется Маунт, не раскроется Джеймс - раскроется Томори. Они все чемпионы мира или Европы среди андеров, победители и финалисты ЛЧ среди юношей, получили хорошую прессу в арендах - объективно, шанс что все восемь человек не раскроются - довольно небольшой.
Да, этот подход закроет путь к титулам для Челси на пару лет. Но это делается ради перспективы создать не просто команду, которая сможет бороться за титулы, но о которой забудут через пару лет. Есть возможность создать команду, костяк которой будут составлять игроки, которые играли друг с другом с 8 лет. Это уникальный шанс, ради него стоит рискнуть. Это может быть состав, о котором будут помнить десятилетия, как о птенцах Ферги, как о Барселоне Гвардиолы,
Вот за что сейчас идет борьба. За возможность создать действительно что то великое. Не купленное величие уровня ПСЖ, а настоящее, которое вызывает уважение.
Такого поколения у Челси не будет еще долго. Этот шанс нужно использовать уже сейчас. Для этого нужен Лэмпард, для этого нужен Моррис, который вел этих ребят с 14 лет.
Единственное, что для этого не нужно, это чертов дед, который тащит в команду своего жирного, старого, бесполезного другана из чертового пансионата для престарелых, которое почему то называется Серия А(хотя может А - это сокращение от Альцгеймер).
И даже если у Челси не получится... По крайней мере эта попытка не будет стоить команде полмиллиарда.
Поккет или Клопп - тренеры для развития игроков.
Можно по разному оценивать результаты Поккета, но сложно не признать, что при нем практически все игроки прогрессировали. До какого уровня? Ну до уровня максимума своих способностей. Если давать Поккету игроков чуть получше, он прокачает их уровень чуть выше.
Теперь, какие варианты развития для Челси. Можно тупо купить пол-состава состоявшихся топов и дать им тренера типа Аллегри, который соберет из них боеспособную команду. Но это дорого, лямов под 400 сходу и не факт, что принесет результат. Возможно через год снова придется вкладывать столько же.
Вариант второй, прокачать молодых игроков, которые сейчас есть в команде.
Лотфус, Хадсон, Абрахам, Маунт, Ампаду, Джеймс, Стерлинг, Чалоба - они прошли все уровни сборных Англий начиная с андер-16(ну кроме Ампаду, понятно, он то валлиец) - объективно они все могут стать и игроками сборной Англии. Но на их прокачку уйдет пару лет. Под них нужен такой тренер, который как раз раскроет их способности. В этот период особо не покупаешь топов и экономишь деньги, потом, когда будет готов костяк - выходишь на рынок и добавляешь к тем проспектам, которые смогли раскрыться, уже топ-игроков на сэкономленные.
Такой подход менее рискован, не раскроется Хадсон - раскроется Маунт, не раскроется Джеймс - раскроется Томори. Они все чемпионы мира или Европы среди андеров, победители и финалисты ЛЧ среди юношей, получили хорошую прессу в арендах - объективно, шанс что все восемь человек не раскроются - довольно небольшой.
Да, этот подход закроет путь к титулам для Челси на пару лет. Но это делается ради перспективы создать не просто команду, которая сможет бороться за титулы, но о которой забудут через пару лет. Есть возможность создать команду, костяк которой будут составлять игроки, которые играли друг с другом с 8 лет. Это уникальный шанс, ради него стоит рискнуть. Это может быть состав, о котором будут помнить десятилетия, как о птенцах Ферги, как о Барселоне Гвардиолы,
Вот за что сейчас идет борьба. За возможность создать действительно что то великое. Не купленное величие уровня ПСЖ, а настоящее, которое вызывает уважение.
Такого поколения у Челси не будет еще долго. Этот шанс нужно использовать уже сейчас. Для этого нужен Лэмпард, для этого нужен Моррис, который вел этих ребят с 14 лет.
Единственное, что для этого не нужно, это чертов дед, который тащит в команду своего жирного, старого, бесполезного другана из чертового пансионата для престарелых, которое почему то называется Серия А(хотя может А - это сокращение от Альцгеймер).
И даже если у Челси не получится... По крайней мере эта попытка не будет стоить команде полмиллиарда.
Ты переоцениваешь Почеттино. Клуб не ставит цели выигрывать трофеи. Стабильный финиш в топ-4 тоже не показатель, их состав оценивается в 800 с хером лямов. До финала ЛЧ добрались в ранге аутсайдера (этот фактор всегда помогает) вкупе с проходами за счет выездных голов.
Карьера Виллаша-Боаша ни о чем не говорит? Без опыта сейчас никуда, тем более в большом клубе.
Нет, ну если он всё-таки возглавит Челси, конечно же, пожелаю ему удачи. Уважаю его как легенду Челси и бывшего игрока МС.
Он умный и талантливый тренер. Вывел "баранов" в АПЛ - отличное начало. Но всё же рановато ему в топ-клуб, на одном авторитете далеко не уедешь.
Ты переоцениваешь Почеттино. Клуб не ставит цели выигрывать трофеи. Стабильный финиш в топ-4 тоже не показатель, их состав оценивается в 800 с хером лямов. До финала ЛЧ добрались в ранге аутсайдера (этот фактор всегда помогает) вкупе с проходами за счет выездных голов.
Карьера Виллаша-Боаша ни о чем не говорит? Без опыта сейчас никуда, тем более в большом клубе.
Нет, ну если он всё-таки возглавит Челси, конечно же, пожелаю ему удачи. Уважаю его как легенду Челси и бывшего игрока МС.
Он умный и талантливый тренер. Вывел "баранов" в АПЛ - отличное начало. Но всё же рановато ему в топ-клуб, на одном авторитете далеко не уедешь.
Опыт сильно переоценивают. Главное - способности.
Опыт сильно переоценивают. Главное - способности.
Лэмпард не готов пока работать в ПЛ, максимум поборется за попадание в топ-4. Без опыта и философии игры.
Вон Солскьяер уже успел обо14ться. И чего? Тоже приглашали как легенду, которая поднимет команду со дна. Итог: выход в ЛЕ.
Хотя как тренер опытнее и титулованнее Лэмпарда.
Лэмпард не готов пока работать в ПЛ, максимум поборется за попадание в топ-4. Без опыта и философии игры.
Вон Солскьяер уже успел обо14ться. И чего? Тоже приглашали как легенду, которая поднимет команду со дна. Итог: выход в ЛЕ.
Хотя как тренер опытнее и титулованнее Лэмпарда.