Помогите «Челси» найти тренера

сегодня, 15:00

Кто возглавит «Челси» после ухода Маурицио Сарри? Один из главных летних вопросов. «Соккер.ру» смотрит британскую прессу и считает, что у «Челси» нет готового решения.

Долгое время во второй части минувшего сезона и в начале межсезонья было принято считать, что «Челси» зачем-то сам хочет расстаться с Маурицио Сарри. При том, что итальянец провел по многим показателям выдающийся сезон, выиграл Лигу Европы, занял третье место в чемпионате Англии, где первые два ушли в колоссальный отрыв от всех. Но критика по отношению к Сарри все равно звучала.

И, оказывается, это не «Челси» хочет с ним расстаться, а сам тренер, не очень-то понятый в Англии, готов вернуться в Италию для нового вызова, который считает более привлекательным – переход в «Ювентус». По большому счету, это машина для трофеев, хотя Сарри понимает, что его туда зовут не для очередного выигрыша Серии А, а для настоящего продвижения в Лиге чемпионов. Туринцы уже останавливались в полушаге от победы в этом турнире. А Сарри должен сделать этот рывок вперед и пересечь финишную черту.

Вызов колоссальный. Тренера можно понять. В солидном возрасте он выиграл свой первый трофей, он ворвался довольно поздно в категорию топовых, да и до сих пор не все воспринимают его как такового тренера, несмотря на комплименты со стороны Хосепа Гвардиолы, которые испанец отвешивал Сарри во времена работы в «Наполи». Кстати, это неаполитанское прошлое добавляет перца всей ситуации.

Кто-то спешит назвать Маурицио предателем. И уж наверняка найдется немало ненавистников, если тренер все же окажется в Турине. Хотя сам он прокомментировал все это напряжение очень емко и просто: «Можно ли считать изменой новые отношения после развода с бывшей женой?» А футбол это даже не брак и не семья. Это работа. Люди меняют работу. Это вполне нормально. Особенно в той же Италии, где сами боссы клубов, чьи болельщики враждуют, спокойно проводят сделки и трансферы.

Но что грозит «Челси»? Лондонцы уже потеряли Эдена Азара, который отправился в «Реал», а был главным действующим лицом на «Стэмфорд Бридж» в последние годы и особенно в прошлом сезоне. Теперь рискует потерять Сарри, который тоже во многом определил стиль игры «синих» и хорошие результаты в минувшем сезоне. То есть сразу две опоры уходят из-под «Челси». А если вспомнить, что клубу с большой долей вероятности сохранят запрет на трансферы на ближайшие два периода дозаявок, может показаться, что «синие» зажаты в угол.

К слову, из ситуации с вынужденной продажей Азара «Челси» вышел достойно. Эден в любом случае собирался уходить, а за него в таких условиях лондонцы получили очень приличные деньги. Из ситуации с Сарри «Челси» тоже пытается найти оптимальный выход. Раньше шли разговоры о компенсации в размере 6-7 миллионов евро со стороны «Ювентуса». Но теперь появилась новая опция в переговорах. Она касается скидки для «Челси» на аренду Гонсало Игуаина в размере 9 миллионов евро. Прямо сейчас «живые» деньги лондонцам вряд ли нужны, учитывая трансферный запрет и выручку от продажи Азара, а вот скидка не помешает. Так что вариант вполне рабочий.

Но есть теперь более серьезная головная боль – найти замену тренеру, которого отпускать не планировал. Обычно варианты прорабатываются, когда ты заранее собираешься отправить в отставку тренера. Тут такого не было. Поэтому и в английских СМИ отражается вероятное метание «Челси» и его руководства, поскольку варианты называются самые разные и в некотором смысле экзотически-радикальные. На любой вкус.

Возвращение Моуриньо. Да, есть и такой вариант. Это будет невероятный номер, если «Челси» в третий раз подпишет португальца. Тогда точно можно говорить о кармической связи между этим тренером и лондонцами, с которыми он снова попытается взять трофей. Но есть ощущение, что усталость друг от друга еще не улетучилась. Да и сам португалец вряд ли хочет возвращаться сейчас в Англию, где на него перманентно обрушивается давление, а ему сразу приходится вставать в защитную позу, а не заниматься футболом. Вариант для любителей экзотических финтов.

Мягкое возвращение. Но даже если не Моуриньо – есть еще один тренер, который может вернуться в «Челси». Это Рафаэль Бенитес. С ним лондонцы тоже Лигу Европы брали, но в целом воспоминания о его работе на «Стэмфорд Бридж» не самые яркие. Но Бенитес хочет реабилитироваться и снова взлететь по карьерной лестнице после трех лет в «Ньюкасле» и возни где-то в нижней части таблицы. Но готов ли он к такому взлету или придется опять потом где-то в скромном месте восстанавливать силы?

Возвращение легенды. «Челси» готов провести переговоры с Фрэнком Лэмпардом, который с мая 2018 года работает в качестве главного тренера «Дерби Каунти» и кое-какой самостоятельный опыт уже обрел. Безусловно, возвращение Лэмпарда в такой роли будет воспринято фанатами феерично. Но это большой риск, поскольку молодому специалисту придется работать в условиях трансферного запрета, без Азара, но с большими запросами клуба и фанатов. И вместо варианта с Зинедином Зиданом в «Реале» может получиться версия Тьерри Анри в «Монако». Опасно портить легендарный флер таким путем.

Снова итальянец. Активное освоение итальянского рынка лондонцами может быть продолжено, потому что ряд СМИ заявляют об интересе к Массимилиано Аллегри. Точнее, о том, что такие контакты были. Учитывая его работу в «Ювентусе», кандидатура достойная, однако авторитетные британские издания утверждают, что в самом «Челси» не очень хорошо воспринимают идею, поскольку не хотят третьего итальянского тренера подряд.

Варианты на вырост. Есть и совсем уж интересные претенденты. Например, всерьез обсуждается приглашение на тренерский пост в «Челси» Хави Грасии из «Уотфорда» и Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона». Для обоих тренеров это будет внезапный скачок на топ-уровень. Другое дело, насколько они готовы к этому и насколько вообще «Челси» уверен в том, что это подходящие специалисты для топ-клуба. На уровне их команд Грасия и Эшпириту Санту работают очень прилично. Последний вообще сделал «волков» первыми среди остальных – не из топ-шестерки в Англии. Но это слишком большой риск.

Человек из системы. Еще очень часто практикуется назначение главным лица второго плана, который хорошо знаком с клубной работой, структурой. Речь о Стиве Холланде в данном случае. Он много времени работал ассистентом главного тренера в «Челси», знает прекрасно эту систему, уже отдувался периодически за наставника. Сейчас трудится в сборной Англии, но наверняка ради самостоятельно опыта готов рвануть в «Челси». И вряд ли будет дорогим вариантом. В чем-то надежным. Но готов ли Холланд к настоящей большой ответственности главного тренера? Вопрос.