ГлавнаяНовости

«Ювентус» ждет решения «Челси» по Сарри

сегодня, 11:07

«Ювентус» находится в режиме ожидания в ситуации с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри

Туринский клуб ждет того момента, когда лондонский клуб сможет официально расторгнуть контракт со специалистом. Однако «синие» не спешат это делать, так как в данный момент еще не нашли замену для тренера

Также есть вероятность того, что стороны пока не могут договориться о размере компенсации за наставника. 

Однако в руководстве туринского клуба все уверены, что Сарри станет главным тренером команды, это только вопрос времени. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВудгейт завтра возглавит «Мидлсбро»
Вчера, 23:03 Комментарии3
СлухиСборная Сербии уволит Крстаича
Вчера, 20:07 Комментарии5
Помогите «Челси» найти тренера
Вчера, 15:00Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии26
СлухиДи Франческо может возглавить «Сампдорию»
Вчера, 13:11 Комментарии2
Слухи«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказался
Вчера, 11:07 Комментарии48
Зорро для «Ромы»
11 июняАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   76 / 755
сегодня в 11:55
Долго тянут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100