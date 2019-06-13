«Ювентус» ждет решения «Челси» по Сарри

сегодня, 11:07

«Ювентус» находится в режиме ожидания в ситуации с главным тренером «Челси» .

Туринский клуб ждет того момента, когда лондонский клуб сможет официально расторгнуть контракт со специалистом. Однако «синие» не спешат это делать, так как в данный момент еще не нашли замену для тренера.

Также есть вероятность того, что стороны пока не могут договориться о размере компенсации за наставника.

Однако в руководстве туринского клуба все уверены, что Сарри станет главным тренером команды, это только вопрос времени.