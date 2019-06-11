Прыжок через пропасть

вчера, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о первом громком успехе сборной Турции.

Турецкая сборная очень долго была весьма посредственной командой. Выступив относительно достойно на чемпионате мира 1954 (не забудем при мудрёную формулу турнира в Швейцарии) турки раз за разом проваливали отборочные турниры. Порою, пропуская неприличное количество мячей, то 0:8 от немцев, то 0:8 от англичан. Даже голы давались с большим трудом.

Тяжёлые годы уходят

Некий, даже не перелом, а скорее крен наметился в 90-е. Появился бомбардир Танджу Чолак, а вместе с ним пришли голы. Турецкая сборная уже не выглядела беспомощной. А в 1995 и вовсе произошло историческое событие - турки пробились в финальную стадию чемпионата Европы. В Англии они, правда, выступили так себе - проиграли все три встречи с общим счётом 0:5. Не опозорились, но и на том спасибо.

Но в конце 90-х турецкий футбол стал переживать бум. «Галатасарай», усиленный несколькими легионерами, стал представлять собой грозную силу в еврокубках, а в 2000 выиграл Кубок УЕФА . Сборная страны пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. И там турецкая команда выступила куда успешней, чем четыре года назад. Турки заняли второе место в группе вслед за итальянцами, опередив хозяев турнира сборную Бельгии и шведов. В четвертьфинале сборная Турции капитулировала перед португальцами и Нуну Гомешом лично, но сам выход в четвертьфинал стал успехом. Однако тренер Мустафа Денизли сложил с себя полномочия и отправился работать в «Фенербахче». Его место занял Шенол Гюнеш. В семидесятые и восьмидесятые - отличный вратарь «Трабзонспора», один из тех, кто спасал турецкую сборную от большего позора в тяжёлые годы. Тренерский опыт Шенола в ту пору не был велик. Под его руководством «Трабзонспор» дважды становился вторым в чемпионате и брал Кубок страны. С «Антальяспором» и «Сакарьяспором» получилось хуже, во многом по объективным причинам.

Идём на Восток

Шенол Гюнеш получил хорошее наследство от Фатиха Терима и Мустафы Денизли. Ему нужно было только продолжать их дело. Первым испытанием стал отборочный турнир чемпионата мира 2002. Сборная успешно сдала этот экзамен, заняв второе место вслед за шведами. Позади остались команды Словакии, Македонии, Молдавии и Азербайджана.

Выиграв путёвку в Японию и Южную Корею, Шенол уверенно готовил команду к поездке на другой конец земного шара. Он взял с собой самых лучших. Давайте с ними познакомимся.

Уже несколько лет ворота защищал Рюштю Речбер из «Фенербахче», наверное, лучший вратарь в истории турецкого футбола. Который превзошёл и тренера сборной Шенола Гюнеша. Рослый и пластичный Рюштю был склонен к эффектным поступкам. Например, наносил на лицо защитный грим, подобно бойцу спецназа. Запасные вратари - Омер Чактыч («Газиантепспор») и Зафер Огютекин («Анкарагюджю»). Справа в обороне играл Фатих Акьель («Фенербахче»), слева - Хакан Унсал из «Блэкберна». В центре Алпай Озалан («Астон Вилла») и Бюлент Коркмаз («Галатасарай»). В резерве Эмре Ашик («Глатасарай») и Умит Озан («Фенербахче»). Опорный полузащитник - Тугай Керимоглу («Блэкберн»), справа Умит Давала («Галатасарай»), а ближе к левому флангу самый молодой футболист команды 20-летний Эмре Белезоглу из «Интера», один из атакующих полузащитников Йылдырай Баштюрк («Байер») располагался ближе к центру, а бритоголовый Хасан Шаш носился по правому флангу. В распоряжении Шенола были также Окан Бурук («Интер»), Эргюн Пембе («Галатасарай»), Тайфур Кавутчу («Бешикташ»), Абдулла Эрджан («Фенербахче») и Мустафа Иззет («Лестер»). Обычно турки начинали с одним нападающим - Хаканом Шукюром («Галатасарай»). Но если надо, то пару ему мог составить одноклубник Хакана Ариф Эрдем или светловолосый Ильхан Маншиз («Бешикташ»). Нихат Кахведжи из «Реал Сосьедад» выходил на поле нечасто.

И на Тихом океане свой закончили поход

Сборная Турции угодила в группу С вместе с командами Бразилии, Коста-Рики и Китая. Начинали турки матчем с вечным фаворитом всех чемпионатов мира бразильцами. И очень достойно провели первый тайм. Отбили все атаки пока ещё четырёхкратных чемпионов мира, а перед самым перерывом Хасан Шаш завершил точным ударом контратаку. Но во второй половине игры «селесао» смогли пробить отлично игравшего Рюштю. Роналдо отличился после паса Ривалдо. Турецкая сборная была близка к почётной ничьей, но Алпай был чересчур груб с Луизао в собственной штрафной. Ривалдо был безупречен при исполнении 11-метрового.

Пропустили турки в конце встречи с командой Коста-Рики. Позволили нападающему «Локомотива» Уинстону Парксу сравнять счёт, ответив на гол Эмре Белезоглу. Тот же Паркс едва не отправил турецкую сборную домой, не попав в пустые ворота в добавленное время. Ничья 1:1 сохранила команде Шенола Гюнеша шанс на выход из группы.

Зато с новичками мировых первенств китайцами проблем не возникло. К девятой минуте турки уже успели забить два мяча. Стремительный Хасан Шаш сначала забил сам, а потом помог отличиться защитнику Бюленту Коркмазу. В конце игры обладатель гребня на бритой голове Умит Давала установил окончательный счёт. Сборная Турции набрала 4 очка, как и команда Коста-Рики. Но лучшая разница мячей 5:3 против 5:6 позволила туркам занять второе место и выйти в 1/8 финала.

Групповой этап турки проводили в Южной Корее, а на матч одной восьмой отправились в Японию, где встретились с одним из хозяев турнира. Обошедшая сборную России в группе японская команда была готова задержаться на чемпионата, но все их надежды перечеркнул Умит Давала. Гол обладателя гребня остался единственным, а стало быть и победным. Турки шагнули в четвертьфинал навстречу к другим возмутителям спокойствия - сборной Сенегала.

Основное время - ничья 0:0, хотя Хакан Шукюр мог сотворить хет-трик, не меньше. Но лидера турецкого нападения подвела точность. Шенол Гюнеш увидел это и заменил Хакана Ильханом Маншизом. Эта замена сработала на 94 минуте. Крымский татарин Ильхан использовал прострел Умита Давалы. Согласно правилу «золотого гола» матч был остановлен, и турки вышли в полуфинал. Конечно, попадание в четвёрку сенегальцев стало бы большей сенсацией. Но и присутствие сборной Турции в полуфинале тоже удивило весь футбольный мир. Турки оставили позади все европейские сборные, кроме немецкой.

И надо же. В полуфинале снова сборная Бразилии. Команда Луиса Фелипе Сколари прибавляла с каждой игрой. Блестящий чемпионат проводили Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Роберто Карлос. Казалось, южноамериканцы вынесут турецкую команду с крупным счётом. Но только благодаря вратарю Маркусу сборной Бразилии удалось сохранить ворота в сохранности после ударов Эмре и Алпая. Потом уже пришла очередь Рюштю творить чудеса. Обладатель боевого раскраса капитулировал лишь раз на 49 минуте, когда Роналдо ушёл от четырёх соперников. В конце встречи снова запорол голевой момент Хакан Шукюр. Бразильцы вышли в финал благодаря победе 1:0, но это был один из труднейших матчей «селесао» на победном для неё чемпионате мира.

В утешительном финале - матче за третье место сборная Турции встретилась с другими отличниками турнира - сборной Южной Кореи. Руководимые Гусом Хиддинком корейцы прыгнули намного выше головы, добравшись до полуфинала. Пусть и не без судейских ошибок.

Шенол Гюнеш выпустил двух нападающих, и один из них Хакан Шукюр наконец-то смог отличиться. Причём уже на 11 секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов мира. Но уже через 9 минут Ли Юл Ён обвёл стенку со штрафного - 1:1. Ильхан Маншиз ещё до перерыва положил парочку мячей в ворота корейцев, обеспечив тем самым бронзу. Сборная Южной Кореи смогла лишь сократить отставание в счёте - 2:3.

Третье место сборной Турции стало огромным успехом. А заодно и показателем прогресса. Теперь с турками нельзя было не считаться. Через шесть лет команда, руководимая Фатихом Теримом, повторила свой бронзовый успех, уже на чемпионате Европы. Если не забыли, то в 2008 году третье место поделили сборные России и Турции.

Потом, правда, последовал спад. Менялись тренеры, игроки. Но совсем недавно турки удивили, обыграв чемпионов мира французов в отборочном турнире чемпионата Европы. Кстати, тренирует турок, как 17 лет назад, Шенол Гюнеш.