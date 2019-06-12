Заложники большой политики

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«Соккер.ру» рассказывает о загадочной и несчастной команде - олимпийской сборной СССР .

В СССР всегда с уважением относились к олимпийским футбольным турнирам, даром что на Играх не участвовали сильнейшие игроки из других стран. Но в нашу олимпийскую сборную вызывались те же игроки, что и в первую. За исключением тех, кто попадал под ограничение ФИФА . В семидесятые и восьмидесятые к таковым относилось участие в чемпионатах мира. Пусть даже в отборочных встречах.

Слепили из того, что было

В 1982 году в нашей стране была создана сборная, которой предстояло бороться за путёвку на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Старшим тренером был назначен Владимир Сальков, известный по работе с «Шахтёром» и «Торпедо». Владимиру Максимовичу предстояло создать принципиально новую команду, отличную от первой сборной.

Почему же нельзя было обойтись первой сборной, пусть и без ряда ведущих игроков? Во-первых, этот ряд был очень широк. Наша сборная в 1982 году после долгого перерыва сыграла в финальной стадии чемпионата мира, и через команду прошло множество футболистов. Выход хотя бы на минуту в официальной, подчёркиваем, официальной встрече становился барьером на пути в олимпийскую команду. Во-вторых, первой сборной предстояло бороться за выход на чемпионат Европы. У первой сборной был свой календарь, а у олимпийской - свой. И порою графики могли накладываться.

Перед Сальковым стояла непростая задача. Большинство ведущих игроков киевского и тбилисского «Динамо», многие спартаковцы были задействованы в первой команде и не могли помочь олимпийцам. Владимир Максимович просмотрел все команды высшей лиги, провёл несколько сборов. Отборочный турнир стартовал только весной 1983 года, и у тренерского штаба было время подготовиться.

Капитаном олимпийской сборной стал вратарь «Торпедо» Виктор Чанов. Как же так, могут спросить иные читатели. Ведь старший из братьев Чановых был вторым вратарём сборной СССР на чемпионате мира в Испании. Да, был. Но не выходил на поле, а стало быть не был заигран и мог выступать за олимпийцев. Ключевой фигурой в нападении должен был стать московский динамовец Валерий Газзаев, бронзовый призёр московской Олимпиады. Нашлось место в составе защитнику «Торпедо» Василию Жупикову, полузащитнику «Зенита» Юрию Желудкову, нападающему «Шахтёра» Виктору Грачёву. Сальков привлёк в команду быстроногого одессита Игоря Беланова, молодого минчанина Сергея Алейникова и вернувшегося в футбол после дисквалификации Александра Заварова, к тому времени киевского динамовца.

Сборной СССР для поездки в Лос-Анджелес нужно было стать первой в отборочной группе, где играли также сборные Болгарии, Венгрии и Греции. Отборочный турнир начинался матчем с болгарами в Пловдиве 18 мая. Советская команда вышла на поле в таком составе: Вячеслав Чанов («Торпедо»), Виктор Янушевский («Динамо» Минск), Мустафа Белялов («Пахтакор» ), Александр Сорокалет («Динамо» Киев), Василий Жупиков («Торпедо» ), Сергей Веденеев («Зенит» Л), ), Александр Керопян («Арарат»),Сергей Гоцманов («Динамо» Минск), Юрий Желудков («Зенит»), Виктор Грачев («Шахтер»), Валерий Газзаев («Динамо» Москва). На замену выходили Виктор Кузнецов («Днепр») и Игорь Беланов («Черноморец»). Встреча завершилась вничью 2:2. Наши первыми добились успеха – Газзаев забил нетипичный для себя гол дальним ударом, потом ошибки Чанова и Белялова обернулись голами в ворота сборной СССР . Но Газзаев реализовал выход один на один с болгарским вратарём. Беланов же не забил из выгодного положения. В итоге ничья 2:2. А игра сборной СССР оставила неоднозначное впечатление. Пока это был полуфабрикат.

А через неделю советские олимпийцы принимали в Москве греков. Первая сборная делегировала в команду Салькова двух футболистов – спартаковца Фёдора Черенкова и зенитовца Николая Ларионова, который не так давно провели великолепный матч со сборной Португалии. Фёдор забил два мяча из пяти, а Николай поставил точку эффектным дальним ударом. Сборная СССР вышла на матч в таком составе: Вячеслав Чанов, Виктор Янушевский, Мустафа Белялов, Александр Сорокалет, Виктор Каплун («Металлист»), Николай Ларионов («Зенит»), Сергей Гоцманов, Виктор Грачёв, Сергей Алейников («Динамо» Минск), Фёдор Черенков («Спартак»), Валерий Газзаев. Как и в Пловдиве на замены выходили Виктор Кузнецов и Игорь Беланов.

Получив подкрепление, советская команда смотрелась куда убедительнее, чем в игре с болгарами. К перерыву в ворота греков влетели три мяча – отличились Грачёв, Алейников и Ларионов. Тремя голами наши и ограничились, одержав красивую победу.

Перемены на переправе

Летом старшим тренером олимпийской сборной был назначен Эдуард Малофеев, выигравший с минчанами чемпионат СССР 1982 года. Сальков же стал помощником Эдуарда Васильевича. Назначение Малофеева выглядело закономерным. Его клуб был наиболее широко представлен в олимпийской команде. К Гоцманову, Алейникову и Янушевскому должны были добавиться ещё несколько минчан. Малофееву же ради олимпийской сборной пришлось уйти из «Динамо». В 1983 году совмещение двух постов не допускалось.

Действительно, после прихода Эдуарда Васильевича ряды олимпийцев пополнили динамовцы из столицы Советской Белоруссии – защитник Виктор Шишкин, полузащитник Юрий Пудышев, нападающий Игорь Гуринович. Возросло и представительство «Спартака» – к Фёдору Черенкову добавились Борис Поздняков, Евгений Милешкин и Евгений Кузнецов. Влились в коллектив ещё два полузащитника – Вячеслав Мельников («Зенит») и Геннадий Литовченко («Днепр»).

В начале сентября сборная СССР в Будапеште играла с венграми, считавшимися главными соперниками в борьбе за олимпийскую путёвку. Тяжелейший выдался матч. Постепенно гости овладели преимуществом, которое реализовал на 80 минуте Фёдор Черенков. Гол спартаковца принес победу над сборной Венгрии. Сам же Черенков стал лидером олимпийской сборной. Фёдору приходилось той осенью вести борьбу на три фронта – ещё со «Спартаком» за победу в чемпионате и первой сборной за попадание на чемпионат Европы. Огромные нагрузки потом сказались на здоровье выдающегося футболиста.

Обыграв венгров, сборная СССР снова переиграла греков 3:1. Первым добился успеха Евгений Кузнецов, затем греки отыгрались. Но Фёдор Черенков снова вывел советских олимпийцев вперёд. Поставил точку вышедший на замену зенитовец Владимир Клементьев. А вот в домашнем матче с болгарами победить не удалось. Нулевая ничья. После этой встречи Малофеев отказался от услуг Газзаева. Видимо, был конфликт. Косвенное подтверждение - когда в 1985 году Эдуард Васильевич возглавил московское «Динамо», Валерий Георгиевич вскоре покинул команду.

На зимний перерыв сборная СССР ушла лидером. Но оставался не сыгранным ответный матч с венграми. Победа в Москве с разницей в два мяча выводила венгерскую сборную на первое место.

Первая сборная СССР потерпела обиднейшее поражение от португальцев и не попала на чемпионат Европы. Валерия Лобановского сняли с поста главного тренера, и тот вернулся в Киев. Первая же сборная на какой-то момент исчезла. Точнее, её заменила олимпийская сборная, которая продолжала борьбу за олимпийскую путёвку, параллельно готовясь к предстоящим олимпийским баталиям.

Собирался в дальний путь – дан приказ «отставить»

На зимний сбор Эдуард Малофеев вызвал следующих игроков. Вратари – Вячеслав Чанов («Торпедо» Москва), Валентин Елинскас («Шахтёр»); защитники – Виктор Шишкин, Виктор Янушевский (оба – «Динамо» Минск), Вальдас Каспаравичюс («Жальгирис»), Василий Жупиков («Торпедо» Москва), Борис Поздняков («Спартак»), Николай Павлов («Днепр»); полузащитники и нападающие – Сергей Гоцманов, Игорь Гуринович, Андрей Зыгмантович, Сергей Алейников, Юрий Пудышев (все – «Динамо» Минск), Александр Бородюк («Динамо» Москва), Геннадий Литовченко, Олег Протасов (оба - «Днепр» к), Александр Воробьев ( СКА Ростов-на-Дону), Евгений Кузнецов («Спартак»), Сергей Стукашов («Кайрат»). Заметили отсутствие Черенкова? Весной Фёдор заболел и выбыл из строя на продолжительный срок.

Олимпийская по факту, но первая по названию сборная СССР под руководством Малофеева провела в Ганновере товарищеский матч со сборной Западной Германии. Наша команда выглядела достойно в игре с вице-чемпионами мира. Геннадий Литовченко отличился на пятой минуте. Но потом немцы забили два мяча и добились победы. Эдуард Васильевич продолжил эксперимент. Сборная СССР , состав которой пополнили спартаковский защитник Владимир Сочнов и минский нападающий Виктор Сокол, провела в Москве товарищеский матч со сборной Чехословакии. И проиграла 0:1. Тревожный звонок перед игрой с венграми. А вскоре сломал руку Чанов, и в команду в срочном порядке был вызван вратарь ЦСКА Валерий Новиков. Он и занял место в воротах в игре с венграми.

Тяжёлая игра, в которой у наших мало что получалось. На 76 минуте провалилась наша оборона, и Ференц Месарош отправил мяч в ворота Новикова. Венгры пошли забивать столь нужный второй мяч. Но тут очень вовремя появился на поле Виктор Грачёв. Нападающий «Шахтёра» не смог поразить венгерские ворота, хотя дважды был близок к этому. Но игру сопернику сломал, а заодно помог отвести мяч подальше от наших ворот. Воплощение тезиса «лучшая защита - это нападение».

Поражение с результатом 0:1 не помешало сборной СССР занять первое место. У наших и у венгров в итоговой таблице оказалось по 8 очков. Но разница – 9:4 против 8:5 помогла нашим расположиться выше. Надо было сказать отдельное спасибо болгарам. Их единственная победа (при пяти ничьих) пришлась как раз на игру с венграми.

Соперники сборной СССР по групповому турниру собственно Олимпиады стали известны довольно быстро – сборные США , Коста-Рики и Египта. Но в Лос-Анджелес вместо нашей команды отправилась сборная ФРГ . 5 мая 1984 года руководство СССР приняло решение отказаться от участия в Олимпиаде. «Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развёрнутой в США антисоветской кампании», - говорилось в постановлении ЦК КПСС.

Официальная версия – тревога за безопасность олимпийцев. Но мало кто сомневался, что был ответ на бойкот США и странами запада Олимпийских игр в Москве. Возможно, с политической точки зрения подобный ответ имел смысл. Но пострадали спортсмены, готовившиеся к Олимпиаде. Не только наши. От поездки в Лос-Анджелес отказались все социалистические страны кроме Румынии и Югославии. Вот и олимпийской сборной не дали сыграть на турнире, куда она заслуженно пробилась. И мы теперь можем только предполагать, как бы она выступила на Играх.

Эдуард Малофеев как-то тихо переместился из ставшей ненужной олимпийской сборной в первую. Туда же переместились большинство олимпийцев. Осенью команде предстояло стартовать в отборочном турнире чемпионата мира. Мечту об олимпийском золоте пришлось отложить на четыре года. Её претворит в жизнь команда Анатолия Бышовца.