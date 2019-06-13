Спокойствие отменяется

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«Соккер.ру» рассказывает о команде, удивившей на чемпионате мира 1982.

Чемпионат мира 1982 года проходил в Испании, и хозяева турнира считались если не фаворитами, то, как минимум, претендентами на награды. Особенно после того, как стали известны результаты жеребьёвки группового этапа. Испанцы оказались в 5 группе вместе со сборными Югославии, Северной Ирландии и Гондураса.

Команда из горячей точки

Исход борьбы в этом квартете выглядел предсказуемым. Практически никто не сомневался, что в следующую стадию выйдут испанцы и югославы. Сборная Гондураса – дебютант мировых первенств, им сама поездка за счастье. Команда Северной Ирландии попала в финальную стадию во второй раз после паузы в 24 года. Даже во времена великого Джорджа Беста островитяне пролетали мимо крупных турниров.

Северную Ирландию часто называли в нашей прессе Ольстер (по имени одного из графств). Страна была известна в мире, в том числе и в Союзе, как единственная на тот момент горячая точка в Европе. Здесь не было войны. Но взрывы звучали и кровь лилась. Католики, оказавшиеся после разделения острова на протестантской части, боролись за свои права. Существование же сборной Северной Ирландии стало для многих откровением. То, что нет футбольной сборной Великобритании, знали все. Есть команды Англии, Шотландии, в 1980 наши сограждане открыли для себя команду Уэльса – нашего соперника по отборочной группе. А в 1982 многие, не все конечно, узнали, что Северная Ирландия знаменита не только конфликтом в Ольстере.

Гостелерадио СССР организовал прекрасное освещение чемпионата мира, на который пробилась и наша сборная. Советские зрители получили возможность увидеть почти все матчи Мундиаля (тогда это испанское слово вошло в наш лексикон). Но были команды, игры которых у нас не показывали по идеологическим соображениям - сборные Чили и Сальвадора. В эту компанию едва не угодила и сборная Северной Ирландии, - СССР в конфликте морально поддерживал повстанцев, а не британские власти. Впрочем, здравый смысл взял верх, и наши зрители смогли увидеть и оценить игру североирландцев. Посмотреть на замечательного вратаря Пата Дженнингса и на самого юного участника чемпионата 17-летнего Нормана Уайтсайда.

Испанцы и югославы видели себя во втором групповом этапе и явно недооценили соперников. Уже по ходу группового турнира выяснилось, что сборная Гондураса – далеко не такой слабак, как их соседи из Сальвадора. Но ещё большим откровением стала игра команды Билли Бингхэма. Проигрывавшие всем подряд товарищеские матчи, зачастую с крупным счётом ирландцы вдруг предстали грамотной и организованной командой. В итоге турнир в 5 группе завершился маленькой сенсацией.

Билли Бингхэм и его армия

Сборная Северной Ирландии отправилась в Испанию под руководством 51-летнего Билли Бингхэма. Специалист в молодости был неплохим нападающим, можно сказать, лидером «Сандерленда». За сборную своей небольшой страны Билли тоже немало поиграл, участвовал в историческом – первом для североирландцев чемпионате мира 1958 года. Будучи тренером Бингхэм успел поработать и со своей сборной, и с греческой. Были в его тренерской биографии «Эвертон» и ПАОК . В 1980 Бингхэм после девятилетнего перерыва вернулся на пост старшего тренера сборной Северной Ирландии и сразу отличился. Его команда стала победителем чемпионата Великобритании. Турнир, с участием четырёх британских сборных, проводился до середины 80-х.

Затем «бело-зелёная армия» совершила ещё один прорыв – завоевала путёвку на чемпионат мира. Ирландцы заняли второе место вслед за командой Шотландии, опередив сборные Швеции, Португалии и Израиля. Если вернувшаяся в зону УЕФА израильская команда особой силы ещё не представляла, то шведы с португальцами были довольно крепки. Особенно скандинавы. Но они оказались лишними на испанских полях.

Давайте познакомимся со сборной Северной Ирландии, которая сенсационно выиграла турнир в пятой группе. Ворота защищал один из лучших голкиперов Англии Пат Дженнингс. Человек, которого обожали и «Тоттенхэм», и «Арсенал», несмотря на вражду двух клубов. В семидесятые Пат признавался лучшим футболистом Англии. На момент поездки в Испанию Дженнингсу было уже 37 лет. Однако своего мастерства Пат не растерял. Второй голкипер Джим Платт всю спортивную жизнь трудился в «Мидлсбро». В сборной он был готов подменить Пата при надобности. Подобная необходимость возникла на втором групповом этапе, когда Дженнингс получил травму. Третий голкипер Джордж Данлоп был одним из немногих, кто представлял чемпионат Северной Ирландии, а именно «Линфилд».

Линию обороны составляли – натурализованный канадец Джимми Николл («Манчестер Юнайтед»), его однофамилец изначально англичанин Крис Николл («Саутгемптон»), рослый Джон Маклиленд из «Рейнджерс» и Мэл Донаги («Лутон»). С испанцами Донаги был удалён, и его место занял Сэмми Нельсон из «Брайтона». Выходил на замены защитник «Лестера» Джон О’Нил, один из двух католиков в команде.

Двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Ноттингема» Мартин О’Нил – был капитаном сборной, её главной звездой и ключевым игроком в полузащите. И никого из болельщиков не волновала принадлежность Мартина к католическому меньшинству даже в дни, когда межконфессиональный конфликт в Ольстере становился горячим. Ибо оценивались в первую очередь игровые качества, а О’Нил выполнял, причём качественно, гигантский объём работы в центре поля. К 1982 году Мартин покинул «Ноттингем» и представлял «Норвич». Справа в полузащите играл невысокий, но чрезвычайно выносливый и подвижный Дэвид Макрири, подписавший контракт с «Ньюкаслом» и Сэмми Макилрой, сменивший «Манчестер Юнайтед» на «Сток Сити». Ноэл Бразерстон из «Блэкберна», славившийся умением забивать ценные голы начинал матчи на скамейке запасных. Также в число резервистов входили Томми Кэссиди («Бёрнли»), Томми Фини («Кэмбридж»), и два футболиста североирландского «Гленторана» Дэвид Джеймсон и Джим Клири.

Билли Бингхэм использовал трёх нападающих. Джерри Армстронг был хорошо известен в Англии по матчам за «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Билли Хэмилтон представлял «Бёрнли». Третьим же оказался самый юный участник в истории чемпионатов мира Норман Уайтсайд, чей возраст составлял 17 лет и 41 день. Норман в неполные 16 лет дебютировал в «Манчестер Юнайтед», а затем стал автором самого молодого гола «красных дьяволов». Конечно, вызов столь молодого футболиста был авансом. Однако на чемпионате мира Уайтсайд не только отобрал у Пеле звание самого молодого участника, но и вполне уверенно смотрелся на поле. Рослый нападающий бесстрашно лез в гущу событий, открывался, бил по воротам, стремясь заслужить уважение старших и доверие тренера. Голов юноша не забил, но был чрезвычайно полезен во всех матчах. Запасные Феликс Хили («Колрейн») и Бобби Кэмпбелл («Брэдфорд»).

Наперекор прогнозам

В первом матче на чемпионате мира сборная Северной Ирландии выстояла в игре с командой Югославии. Причём нельзя было сказать, что балканские футболисты сильно превосходили островитян. Грамотная оборона и умелые действия Мартина О’Нила в центре спутали все карты югославам. Этот результат (0:0) остался в тени другой ничьей. Накануне хозяева турнира играли со сборной Гондураса. Испанцы ждали, что их сборная разгромит соперника. Набьёт с десяток голов. Примерно, как сборная Венгрии в ворота команды Сальвадора. Но «красная фурия» довольствовалась ничьей 1:1. Причём отыгрались испанцы во втором тайме после очень сомнительного пенальти.

Блестящий гондурасский вратарь Хулио Арсу, не пропустивший с игры против испанцев, всё же капитулировал перед Джерри Армстронгом на 10 минуте. Но потом Арсу неоднократно отводил угрозы от своих ворот. Пат Дженнингс был не столь загружен, но один мяч всё же пропустил. После удара Эдуардо Лаинга. Снова ничья, только 1:1. А днём раньше судья вытащил за уши испанцев, придумав 11-метровый в ворота сборной Югославии. Испанская сборная отыгралась, забила победный мяч и вышла в лидеры.

Югославы всё же обыграли команду Гондураса. Опять же, за счёт сомнительного пенальти. Команда Миляна Милянича уже задумалась о будущих соперниках по второму групповому этапу. В победе сборной Испании над североирландцами мало кто сомневался. Но в Валенсии прошёл целый тайм, а на табло горели 0:0. И нельзя сказать, что Дженнингс трудился в поте лица.

И вот она 47 минута. Джерри Армстронг, подхватил мяч возле своей штрафной, промчался метров 50, отдал направо Биллу Хэмилтону, а сам устремился в штрафную. Хэмилтон прострелил, испанский вратарь Арконада ошибся на перехвате, подарив мяч Армстронгу. А тот уже беспрепятственно пробил – 1:0. Попытки испанцев отыграться были тщетны. Даже удаление Мэла Донаги не помогло, а лимит на «левые» 11-метровые был исчерпан. В итоге сенсационная победа сборной Северной Ирландии, сделавшая команду Билли Бингхэма победителем группы. Испанцы всё же вышли из группы, но со второго места и с изрядно подмоченной репутацией. Да ещё и попала в одну группу с немцами и англичанами. Югославы собрали вещи и отправились домой. Равно, как отважная сборная Гондураса.

Североирландцы отправились в группу D к сборным Австрии и Франции. Австрийцы уступили в первой игре французам 0:1, и только победа оставляла им теоретические, очень теоретические шансы. Не смог выйти на поле Пат Дженнингс, получивший повреждение в игре с испанцами. Место в воротах занял Джим Платт. Соперники выдали ничью, которую принято называть боевой. Хэмилтон на этот раз выступил в роли бомбардира, забив оба мяча в ворота сборной Австрии.

Дженнингс вернулся в ворота в игре с французами, но его мастерство не спасло североирландцев от разгрома – 1:4. Сборная Франции прибавляла от матча к матчу. В игре с островитянами команда Мишеля Идальго показала свою силу и красоту, подтвердив закономерность своего выхода в полуфинал.

Но даже крупное поражение в игре с французами не испортило впечатление от игры «бело-зелёной армии». В Белфасте футболистов принимали, как героев. Команда Бингхэма выступила достойно, а победа над испанцами стала предметом особой гордости.

Этой кампанией не ограничиваются славные дела. В отборочном турнире Евро-84 североирландские футболисты нанесли поражение западным немцам. Сборная Северной Ирландии участвовала в чемпионате мира 1986 года. Но когда сошли Пат Дженнингс и Мартин О’Нил, замучили травмы повзрослевшего Нормана Уайтсайда, «бело-зелёная армия» утратила свою боеспособность.