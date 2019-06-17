Юбилей без юбиляра. Памяти Ильи Цымбаларя

сегодня, 19:00

Сегодня одному из самых талантливых футболистов России 90-х могло исполниться 50 лет. Илья Цымбаларь не дожил до полувекового юбилея, но память о нем на «Соккер.ру» жива.

Улыбчивый одессит прославился в качестве игрока московского «Спартака», он был неотъемлемой частью победоносной дружины Олега Романцева, забивал мадридскому «Реалу» в «Лужниках» и участвовал в памятной победе над французами, крепко дружил с Юрием Никифоровым и всегда улыбался. Сегодня об Илья Цымбаларе расскажут те, кто знал его лучше, чем мы.

Мы обсуждали с Ильёй ситуацию с переходом в «Перуджу». Понимали, что уехать за рубеж вдвоём тяжело, практически нереально. Намного позже выяснилось, что ещё до «Перуджи» нами интересовался «Монако». Арсен Венгер готов был забрать обоих. До нас эта информация дошла с большим опозданием и через других людей. Насчёт «Реала» не знаю, но после победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов я пришёл к нему в гости — сообщить, что решил ехать в Испанию, в «Спортинг». Сидели семьями у Илюшки на кухне. Оказалось, ему тоже поступило предложение — от турок, которым он только что гол забил. Я тогда искренне порадовался за друга: «Галатасарай» — солидная марка, постоянный участник Лиги чемпионов. Почему эта тема заглохла, не в курсе.

Я знал, кто в команде выпивает: кто может позволить себе чуть-чуть, а кто прилично. Не буду скрывать, главным нарушителем режима был Цымбаларь. Но на него невозможно было подолгу злиться! Илья был добрым и жизнерадостным человеком, а все тренировки в «Спартаке» начинались с его шуток, это помогало футболистам лучше переносить нагрузки. Он был душой компании, причем к нему тянулись и свои, и легионеры, тот же Луис Робсон оказался парнем с хорошей самоиронией, смеялся, когда Цымбаларь его поддевал.

С Ильёй я познакомился в «Спартаке». Приезжие тогда на базе жили – мы, Карпины, Поповы, Цымбалари. Илья всегда улыбался, шутил – никогда от него негатива не исходило. Уже освоившись, мог подколоть массажиста, администратора, Филимонова поддеть: «Да как ты прыгаешь?» Есть люди – зло шутят, а у Цыли всё по-доброму выходило. Все мы «шокали», но характерный говорок моментально выдавал в них с Никифоровым одесситов. Мы дружили – Никифоровы, Карпины, Цымбалари. В гости друг к другу ходили, СПА-центр посещали.У Цыли была, наверное, лучшая левая нога из тех футболистов, кого я знал. Работал ею как клюшкой. Неповторимый дриблинг, передачи, удары, обводка – талант! Играть с ним было одно удовольствие.

Футболист номер один – это Зидан, а в нашей стране – Цымбаларь.

Питер Одемвингие (в интервью британской прессе):

Не знаю, слышали ли вы о таком футболисте… Моим кумиром был игрок московского «Спартака» Илья Цымбаларь. Я пристально наблюдал за его игрой, когда жил в России, он по-настоящему вдохновлял меня. Это полузащитник с двумя великолепными рабочими ногами, именно из-за него я часами тренировался бить и правой, и левой.

Илья был большим футболистам, а по меркам России – великим. Считаю, что он пересидел в России, и жалею, что Цымбаларь не попробовал себя за рубежом. Если бы его вовремя отпустили, он бы добился больших высот в Европе, тем более, знаю наверняка, предложения от сильных клубов из Германии и Италии у него были.

Валерий Кечинов:

Таких техничных футболистов с такой левой ногой я больше не встречал. Он реально умел ей все! Мог отдать вслепую, обыграть на пяточке, а штрафные как исполнял?! «Спартак» в те годы был звездной командой, а он был звездой этой команды.

Илья много достиг в своей карьере: шесть раз выигрывал чемпионат России, играл в Лиге чемпионов и в составе сборной на крупных турнирах, но я считаю, что он не реализовал себя полностью. Его талант был поистине огромен, но в силу своего легкого нрава он не прилагал достаточно усилий, чтобы раскрыться полностью.

Лучший футболист в российской истории.

Я еще помню, как подавал Цымбаларю мячи в Одессе. Потом повезло познакомиться лично, пусть и знакомство было и не слишком близким, но мы с ним виделись в Москве, когда я выступал за «Динамо». Для меня он кумир №1. Во-первых, настоящий одессит. Во-вторых, лучший игрок постсоветского пространства за последние 20-30 лет.

Отличительная черта Цымбаларя – он как будто не чувствовал напряжения или умело прятал его. Перед матчами Лиги чемпионов, когда все были сосредоточены, напряжены, а кто-то просто на взводе, он ходил вразвалочку, пошучивал и говорил: «Не переживайте, выиграем». Человек получал удовольствие от футбола, жил игрой. Жаль только, что в Европе не поиграл, мог бы стать звездой и за пределами России.

Один из кумиров российского футбола.

Как видите, Илья Цымбаларь запал в душу многим людям – и тем, кто играл и дружил с ним, и младшему поколению, фанатевшему от игры полузащитника-затейника. Илья Цымбаларь умер в декабре 2013 года, ему было всего лишь 44 года.