Уходя – уходи. Погба покидает МЮ не из-за денег

сегодня, 15:00

Погба объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы хотят удержать Поля, навалив ему больше денег. «Соккер.ру» уверен, что тем самым МЮ совершит дикую ошибку.

Зов амбиций

Поль Погба четко дал понять, что не собирается продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед», и аргументы чемпиона мира знает каждый школьник, интересующийся футболом: если коротко, то француз не считает спортивный проект, который сейчас есть в распоряжении МЮ , удовлетворяющим своим личным амбициям. Погба и вправду не футболист для шестых мест, и он уже не мальчик, чтобы ждать и терпеть. Поль считает себя игроком, способным играть в стартовом составе клуба, претендующего на победу в Лиге чемпионов. И это справедливое суждение, хотя в своей речи француз опустил детали и не был так жесток к «Манчестер Юнайтед»:

«Я был в Манчестере три года, здесь у меня были хорошие и плохие моменты, как и у всех. После всего того, что произошло со мной в прошедшем сезоне, я думаю, что пришла пора мне попробовать силы где-нибудь в другом месте. Это подходящее время».

Не пытайтесь его удержать!

Сразу после громкого заявления Поля появились новости о том, что МЮ не сдастся так легко и планирует побороться за своего же хавбека. Смешно для всех, кроме фанатов «красных дьяволов». Но будем объективны: «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона заметно «уменьшился в размерах», и нынешнюю ситуацию с Погба я бы сравнил с тем, что происходит в Париже, где ПСЖ мучается с Неймаром.

Как это ни прискорбно признавать, но сегодняшний МЮ – недостаточно большой клуб для футболиста калибра Поля Погба. «Ман Юнайтед» не может контролировать француза, не может мотивировать его большими задачами, не может приструнить за счет суровых авторитетов, пропитанных духом «Олд Траффорд». МЮ может предложить Погба только деньги. Много денег. Что и собирается сделать в отчаянной попытке удержать Поля. И это будет огромной ошибкой, так великий клуб только еще «уменьшится в размерах».

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает поднять зарплату Поля с 325 тысяч евро в неделю до 561 тысячи – солидная прибавка. Надежда только на честолюбие футболиста: отказ будет в пользу собственной карьеры и в пользу МЮ тоже. В прошедшем сезоне Погба провалился не в одну мотивационную яму, и увеличение зарплаты не избавит футболиста и клуб от подобного риска в будущем. Манкунианцы потеряют деньги и промучаются с футболистом, который уже потерял интерес к выступлениям за команду, а Погба потеряет еще один сезон. В прошлом году была аналогичная ситуация с Гризманном, который уже собрался уходить из «Атлетико», но потом подмахнул новый контракт и остался. И кому от этого стало лучше? Антуан провел худший сезон в Мадриде и теперь снова уходит. Поль хочет так же?

Погба усилит любую команду

Кроме «Манчестер Юнайтед», но об этом в предыдущем абзаце. За многочисленными прическами и плохими матчами в составе МЮ от нас не скроется то, что Погба – один из самых мощных полузащитников в современном футболе. Да, у него есть определенные ментальные особенности: Поля все время нужно каким-то образом мотивировать, потому что разница между Погба, играющим на автомате, и Погба, у которого пятки горят, просто колоссальная. Но он многое умеет, часть навыков Поля уникальна – он ведь и пластичный, и резкий, и сильный одновременно. Погба – это чумовая смесь Бускетса, Канте и Модрича, а еще он любит и умеет забивать голы.

Все видели, как Погба работал на чемпионате мира у Дидье Дешама, а большую часть карьеры в Манчестере он играл под руководством Жозе Моуриньо. С тренером Сульшером мы только знакомимся, хотя Оле-Гуннар в любом случае должен быть благодарен французу, который своей блестящей игрой в дебютных матчах норвежца помог ему закрепиться на тренерском мостике. И даже несмотря на тяжелые отношения с Моуриньо и общую неустроенность игры «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2018/19 именно критикуемый Поль Погба стал лидером команды по большинству ключевых компонентов, так что не говорите, что француз был простой «шестеркой», отбывал свой номер.

Кто забил больше всех? Погба – 16 голов. А как насчет результативных передач? Снова Погба – 11 «ассистов». Поль чаще всех игроков «Манчестер Юнайтед» попадал в створ чужих ворот, создал больше всего моментов для партнеров, лидирует по количеству отборов, перехватов и верховых дуэлей, по числу точных пасов в последнюю треть поля, на нем чаще всего нарушали правила противники. Все это подтверждает, что Погба тащил команду, но МЮ висел у него на шее мертвым грузом. Не удивительно, что француз хочет избавиться от ярма и продемонстрировать свой класс в другом месте, где сможет реально на что-то влиять.

Куда перейдет Погба?