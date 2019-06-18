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«Краснодар» нацелился на полузащитника сборной Нидерландов

сегодня, 20:14

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тонни Вильена интересен «Краснодару».

24-летний футболист осведомлен об интересен «быков». Его контракт с «Фейе» рассчитан еще на год, при этом в голландском клубе надеются удержать игрока.

Вильена является воспитанником «Фейеноорда». Всего он провел за клуб 258 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 29 результативных передач. Также в его активе 15 поединков в составе сборной Нидерландов.

В прошлом году сообщалось, что Вильена был интересен «Роме».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 721
сегодня в 20:38
Если получится то будет супер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 721
сегодня в 20:36
Как то поначалу екнуло: Промес возврашсется..
beefs
beefs
   53 / 721
сегодня в 20:23
Это только хотелки...
Faustello
Faustello
   11 / 721
сегодня в 20:22
Соккеру пора прекращать бухать и копаться в грязном белье Глушакова, ибо эта инфа прошла аж 3 дня назад и уже обмусолена со всех сторон.
Вроде как игрок не против, но клуб возможно постарается сохранить у себя.
На текущий момент у игрока 1 год до окончания контракта.
Игрок находится в отпуске который ему продлили из за выступления за сборную.
particular
particular
   7 / 721
сегодня в 20:19
Прицел верный..:))
А для надёжности, осведомлённость смазать баснями о прелестях РПЛ..:))
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 721
сегодня в 20:17
Серьезные намерения
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