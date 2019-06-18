«Краснодар» нацелился на полузащитника сборной Нидерландов

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Тонни Вильена интересен «Краснодару».
24-летний футболист осведомлен об интересен «быков». Его контракт с «Фейе» рассчитан еще на год, при этом в голландском клубе надеются удержать игрока.
Вильена является воспитанником «Фейеноорда». Всего он провел за клуб 258 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 29 результативных передач. Также в его активе 15 поединков в составе сборной Нидерландов.
В прошлом году сообщалось, что Вильена был интересен «Роме».
Вроде как игрок не против, но клуб возможно постарается сохранить у себя.
На текущий момент у игрока 1 год до окончания контракта.
Игрок находится в отпуске который ему продлили из за выступления за сборную.
Вроде как игрок не против, но клуб возможно постарается сохранить у себя.
На текущий момент у игрока 1 год до окончания контракта.
Игрок находится в отпуске который ему продлили из за выступления за сборную.
А для надёжности, осведомлённость смазать баснями о прелестях РПЛ..:))
А для надёжности, осведомлённость смазать баснями о прелестях РПЛ..:))