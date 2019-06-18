«Краснодар» нацелился на полузащитника сборной Нидерландов

сегодня, 20:14

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов интересен «Краснодару».

24-летний футболист осведомлен об интересен «быков». Его контракт с «Фейе» рассчитан еще на год, при этом в голландском клубе надеются удержать игрока.

Вильена является воспитанником «Фейеноорда». Всего он провел за клуб 258 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 29 результативных передач. Также в его активе 15 поединков в составе сборной Нидерландов.

В прошлом году сообщалось, что Вильена был интересен «Роме».