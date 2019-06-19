ЦСКА может купить лучшего бомбардира алжирской лиги за 2 млн евро

Состав ЦСКА может пополнить нападающий алжирского «Параду» Закария Найджи. Согласно источнику, «армейцы» уже сделали предложение о приобретении 24-летнего алжирца за 2 млн евро.
В минувшем сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. На его счету также 6 результативных передач. На данный момент Найджи оценивается в € 1 млн.
Ранее сообщалось о том, что ЦСКА предложил «Эвертону» € 13.5 млн за выкуп Николы Влашича.
Щас купит, приоденет, научит играть в современный футбол, даст рекламу и впарит грандам в три дорога!) Талант!
Щас купит, приоденет, научит играть в современный футбол, даст рекламу и впарит грандам в три дорога!) Талант!
Будет только польза для фк " ЦСКА "
Будет только польза для фк " ЦСКА "
Согласно источнику, «армейцы» уже сделали предложение о приобретении 24-летнего алжирца за 2 млн евро.
Ну не вяжется одно с другим. Я бы поверил, если гинер предложил бы полляма...
Согласно источнику, «армейцы» уже сделали предложение о приобретении 24-летнего алжирца за 2 млн евро.
Ну не вяжется одно с другим. Я бы поверил, если гинер предложил бы полляма...
ща конюшня скажет звязда алжира(((
ща конюшня скажет звязда алжира(((