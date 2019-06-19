ЦСКА может купить лучшего бомбардира алжирской лиги за 2 млн евро

сегодня, 07:50

Состав ЦСКА может пополнить нападающий алжирского «Параду» Закария Найджи. Согласно источнику, «армейцы» уже сделали предложение о приобретении 24-летнего алжирца за 2 млн евро.

В минувшем сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. На его счету также 6 результативных передач. На данный момент Найджи оценивается в € 1 млн.