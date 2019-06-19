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ЦСКА может купить лучшего бомбардира алжирской лиги за 2 млн евро

сегодня, 07:50

Состав ЦСКА может пополнить нападающий алжирского «Параду» Закария Найджи. Согласно источнику, «армейцы» уже сделали предложение о приобретении 24-летнего алжирца за 2 млн евро.

В минувшем сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. На его счету также 6 результативных передач. На данный момент Найджи оценивается в € 1 млн.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА предложил «Эвертону» € 13.5 млн за выкуп Николы Влашича.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   20 / 706
сегодня в 08:43
Для любителей 4-ых мест пойдет и такой ногомячист
Шуnя771
Шуnя771
   680 / 706
сегодня в 08:32
Надо признать - Гинер умеет находить "по дешевке" очень приличных игроков!
Щас купит, приоденет, научит играть в современный футбол, даст рекламу и впарит грандам в три дорога!) Талант!
cska plus
cska plus
   9 / 706
сегодня в 08:09
Мы в Алжир а федун в Конго, банановые деревья опустощать.
ermak6848
ermak6848
   110 / 706
сегодня в 08:05
Если селекционеры разглядели в парне " изюминку ", то надо приобретать...
Будет только польза для фк " ЦСКА "
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 706
сегодня в 07:57
На данный момент Найджи оценивается в € 1 млн.
Согласно источнику, «армейцы» уже сделали предложение о приобретении 24-летнего алжирца за 2 млн евро.

Ну не вяжется одно с другим. Я бы поверил, если гинер предложил бы полляма...
Kresi frok
Kresi frok
   147 / 706
сегодня в 07:55
гинор начинает охоту на попуасов. Прошаренные в теме, паспорт под клюшку, ЗП бананами и тд
FILL3286
FILL3286
   5 / 706
сегодня в 07:53
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