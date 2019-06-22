16 клубов – 16 героев сезона в РПЛ

сегодня, 19:40

Во многих клубах раздают призы «Игрок сезона». «Соккер.ру» тоже выбрал тех, кто заслужил персональные награды.

До старта нового сезона в РПЛ три недели – 12 июля начнется новый поход за титулом, а это значит, что разговор о героях осени и весны переплетается с дискуссией о тех, кто должен после короткой паузы тащить летом в новом сезоне. Качественно наиграть новичков за короткие сборы невозможно, так что не лишним будет выделить 16 человек из 16 клубов прошлого сезона. Тем более, одного из двух вылетевших героев уже подписали в клуб РПЛ .

«Зенит» - Артем Дзюба

За Дзюбу говорят 10 голевых передач и 8 забитых мячей. Причем учтите, что у Артема было качественных моментов суммарно лишь на 8-9 голов. Не мазал, замечал партнеров, много работал на втором этаже. Футболисты в своем опросе назвали Дзюбу главным игроком сезона. Можно спорить, но для «Зенита» Артем – герой чемпионата, в котором вернули достоинство и титул.

Кто еще геройствовал? Азмун, Ракицкий.

«Локомотив» - Антон Миранчук

Болельщики клуба в голосовании выбрали Антона, и с ними можно согласиться, а можно – поспорить. Да, у Антона 11 голов, но лишь 2 ассиста, тогда как у его брата Алексея – 9 созданных мячей, но 6 из них – для других. Антон отметился ударами с «точек», хладнокровно работал с моментами – на атакующего хавбека команда не работала. Но у «Локомотива» такой футбол, что лишь одного выбрать сложно. Зато Антон сильно прибавил – неоспоримый факт.

Кто еще геройствовал? Алексей Минанчук, Крыховяк.

«Краснодар» – Виктор Классон

У «быков» много крутых футболистов, но ужасно, что из-за травм Мусаев может со многими встретиться на поле нескоро. Классон получил повреждение в сборной и по худшим прогнозам пропустит полгода. Пожелаем шведу чудесного поворота в скверной истории и отметим его вклад в третье место «Краснодара» - 12 голов, 5 ассистов. Также есть крутой дебют Сафонова, умная игра Мартыновича в защите, джокер Сулейманов и пасы Газинского, но Классон выделялся.

Кто еще геройствовал? Сафонов, Газинский.

ЦСКА – Федор Чалов

Фанаты «армейцев» вместе с поклонниками «Зенита» дискредитировали идею РПЛ – выбирать лучшего игрока тура. Во всех тридцати случаях выигрывали представители двух клубов. Удивил детский подход к выборам, но хорошо, что у ЦСКА действительно хватало героев. Влашич был хорош – и может быть лучше, ведь подписал пятилетний контракт, Обляков прибавил весной, Бекао отметился осенью, помогая Акинфееву собирать «сухари». Был стабилен Фернандес, но Чалов в 21 год стал лучшим снайпером РПЛ и при этом отдал больше голевых, чем Влашич.

Кто еще геройствовал? Влашич, Фернандес.

«Спартак» - Георгий Джикия

Или лучше сказать, что героя не было? Не забыт старт Жиго – если бы не травма, мог стать любимцем «красно-белой» толпы. Помним неплохой, учитывая обстоятельства и состояние команды, дебют Айртона. А еще попытки Фернандо быть в меру стройным и приносить пользу. Но в сухом остатке получаем сезон, когда ни Максименко, ни Зобнин, ни любой другой титул «Как Промес в лучшие дни» не заслужили. Поэтому многие выбрали Джикию – за характер в первую очередь и парочку удачных матчей.

Кто еще геройствовал? Фернандо, Жиго.

«Арсенал» - Мохамед Кадири

У туляков многих можно выделить. Беляев проводил удачные матчи в защите. У Бакаева 8 голов, хотя брак зашкаливает, напарников плохо замечает. У Альвареса без голов и передач, зато стабилен. Нигматуллин вытеснил Левашова, у Ткачева и Джорджевича по 11 баллов по «гол плюс пас», Горбатенко радовал умными пасами. Но на первое место поставим Кадири. Жаль, что его контракт уже выкупили – универсал переехал в Киев.

Кто еще геройствовал? Беляев, Бакаев.

«Оренбург» - Алексей Сутормин

У «Оренбурга» на роль героя подходит тренер Федотов. Но если смотреть на игроков, то выделяются Бегич, Терехов, Ойеволле. И мастер отражения пенальти Фролов, пока не начал руки при ударах соперников убирать, тоже был среди героев. Но на первом месте, конечно же, автор 8 голов и 1 ассиста – 25-летний универсал Сутормин. Алексей играл в защите, полузащите и на позиции нападающего. Всюду преуспел, поэтому высока вероятность, что скоро сменит клуб.

Кто еще геройствовал? Ойеволле.

«Ахмат» - Раванелли

Жаль паренька, в 21 год получил довольно неприятную травму и пропустит немало месяцев. Но молодость поможет восстановиться, а техника – вернуться еще сильнее, чем был. По сравнению с прошлым сезоном, новые 17 матчей, что сыграл в команде Рахимова, и целых 11 созданных голов говорят в пользу таланта Раванелли. Не форвард, как итальянец Фабрицио, а атакующий хавбек - с пасом, пониманием игры, ударом. Плохо, что вылетел, «Ахмату» такие парни нужны.

Кто еще геройствовал? Исмаэль.

«Ростов» - Сигурдссон

В «Ростове» отдали приз «Игрок сезона» Еременко после девяти матчей в РПЛ . Гацкан старался, как умеет – даже в защите играл, но назвать его героем сложно. Норманн? Пока еще рано короновать, хотя 3 ассиста – зацепка на будущее. Ингасон уехал, хотя был среди самых крутых защитников первой части сезона, как и Скопинцев. Но если ставить на стабильность и помнить о том, что «Ростов» мало пропускал, то находим героя – Рагнар Сигурдссон вернулся в РПЛ , показав класс.

Кто еще геройствовал? Еременко, Игнасон, Гацкан.

«Урал» - Отман Эль-Кабир

Здесь было голосование болельщиков, и Эль-Кабир обошел Бикфалви и Меркулова. Эрик – лидер «Урала», что не обсуждается, но решение фанатов можно понять. Ведь в РПЛ у финалистов Кубка России дела шли неважно, и без ударов и пасов голландского хавбека марокканских кровей могли добраться до стыковых матчей. 4 гола, 6 ассистов, много ярких решений и применение дриблинга, которого в РПЛ многие боятся – у Отмана получилось.

Кто еще геройствовал? Бикфалви, Меркулов.

«Рубин» - Егор Сорокин

Больше половины фанатов назвали героями сезона Егора, и тут спорить глупо. У Байрамяна, двух Коноваловых – вратаря и хавбека, и даже у Данила Степанова, который в голосовании занял четвертое место, были удачные поединки. Но центральный защитник «Рубина» забивал голы, отбирал мячи, помогал не проигрывать – а порой нарывались. Если 23-летний защитник будет прогрессировать, то увидим его в клубе из Москвы, Санкт-Петербурга или Краснодара.

Кто еще геройствовал? Байрамян, Иван и Игорь Коноваловы.

«Динамо» - Антон Шунин

У «динамовцев» целый ряд претендентов на звание, но под понятие «герой» неплохо подходит голкипер клуба. Шунин был хорош, и хотя также стоит отметить организованную защиту – по расстановке и личному влиянию одного из защитников (Шунича), работы у Антона хватало. Выручил 81 раз, пропустил меньше, чем голкиперы «Зенита». Не единственный герой скомканного плохой реализацией сезона – например, Жоаозиньо ассисты раздавал, но в сборной России вратарь оказался не случайно.

Кто еще геройствовал? Шунич, Жоаозиньо.

«Крылья Советов» - Максим Канунников

Фанаты в Самаре используют слово «позор», описывая сезон, поэтому в этом случае выбрать героя сложнее всего. Божович смог спасти «Крылья Советов» от вылета, и несправедливо на него вешать поражения до прибытия на борт Миодрага, но ситуация в клубе не очень. Самедов не продлил контракт – хотя по классу выделялся, Рыжиков не стал героем, Жано – тоже. Игроков тасовали – ни у кого больше 23 сыгранных матчей, поэтому за неимением никого лучше выбрали Канунникова за 5 голов и борьбу на втором этаже. Хотя в этом случае звание с большой натяжкой.

Кто еще геройствовал? Самедов.

«Уфа» - Слай Игбун

Нигерия, Люксембург, Молдова, Румыния – география легионеров в «Уфе» интересная. Результаты, правда, не порадовали после ухода Семака в «Зенит», но путевку в РПЛ вырвали в итоге. Сыграли плохо, но был один человек, который спасал. Сильвестр Игбун по прозвищу «Слай» забил 9 мячей – столько вместе забили остальные из топ-5 самых результативных, и благодаря такому отношению к делу Евсеев сумел спасти «Уфу» от вылета.

Кто еще геройствовал? Тилль, Живоглядов.

«Анжи» - Юрий Дюпин

Один в поле не воин, и в воротах – тоже, поэтому «Анжи» под руководством тренера с мужскими принципами Адиева пытался драться до конца, но вылетел. Однако Дюпин запомнился и выделился, поэтому и получил в итоге предложение от «Рубина». В РПЛ останется, если завоюет место в основе. А в прошлом году успел наиграться – 30 матчей, 130 сэйвов. Даже один голевой пас отдал, что для вратаря – большая редкость.

Кто еще геройствовал? Понсе, Кулик.

«Енисей» - Валерий Кичин

Опытный защитник из сборной Киргизии воспользовался тем, что рядом были ребята менее стабильные, а левых защитников с выдающейся игрок в РПЛ было мало. Поэтому у Кичина приличная для его позиции статистика – 2 забитых мяча, высокий брак, но хорошая игра на втором этаже. Плюс особенности игры «Енисея» позволили набрать отборов и перехватов.

Кто еще геройствовал? Соболев.

Кто главный герой вашей любимой команды РПЛ ?

Пауза между весенним финишем и летним кругом разных сезонов такая короткая, что едва успевают отметить лучших, среди которых 9 - россияне. У них сразу сборы, спарринги, трансферы, старт РПЛ и еврокубков. Но несправедливо игнорировать героев.