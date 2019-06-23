Нигерийский форвард для «Зенита»

сегодня, 09:30

Дзюба и Азмун хороши, Дриусси пока не уехал, но «Соккер.ру» понимает желание Семака усилить линию атаки.

Чемпионам России нужен нападающий

Скорее всего, Кокорин выйдет из тюрьмы поздней осенью, потратит зиму, чтобы набрать форму. Если получится и здоровье позволит, то «Зенит» подпишет с ним контракт и Александр еще выйдет на поле. Если не будет других указаний, конечно же.

Дриусси раздумывал о получении с подачи Манчини итальянского паспорта. Молодой аргентинец не играет за сборную родины, но есть еще историческая отправная точка – итальянские прабабушки и прадедушки. Плюс Себастьяном интересуются клубы Серии А, ведь молодой и перспективный.

Пусть крайний форвард не демонстрирует стабильность, на флангах в прошлом сезоне был лучшим. Если не считать откатов Дзюбы на край поля в поисках мяча и голевых передач. Артем изменился по ходу сезона, а джокером в штрафной стал Азмун – Сердар принес чемпионство.

Все вместе сыграют в Лиге чемпионов, где Семак легко может использовать схему «4-3-1-2». Можно по очереди оттягивать Дзюбу или Дриусси на позицию «десятки», оставляя оставшегося из пары впереди с Азмуном. Но это если нужны три центральных хавбека. Выбор большой: Маркизио, Кузяев, Ерохин, Нобоа, кроме Оздоева и Барриоса.

Но чемпионство взяли с классической схемой «4-4-2». В такой расстановке не хватает человека на правый фланг. Мак и Ригони не показали класс, Шатов не стал Милнером – тем, кто приносит успех, где бы ни играл. Поскольку класс исполнителей не радует, а у Кузяева все-таки лучше получается в центре, чем справа, то универсал в атаку остро нужен.

Добавьте ко всем аргументам риск расстаться с Дзюбой или Дриусси, а еще уровень единственного дублера в центре атаки Заболотного – Антон точно не является форвардом основы в Лиге чемпионов на случай трансферов, травм или дисквалификаций, и получите веские причины подписать нападающего здесь и сейчас.

Времени для поисков и внедрения мало

Для «Зенита» сезон стартует через две недели – в субботу 6 июля, когда на новом стадионе «Динамо» они с «Локомотивом» разыграют Суперкубок России. Через неделю старт чемпионата, и хотя до группового этапа Лиги чемпионов останется почти два месяца, Семаку не простят неудачный дебют в РПЛ после такой приличной весны. Да и «Зенит» привык стартовать мощно.

Причем улучшения будут ждать как в защите – были вопросы, так и в атаке – там ведь от Ригони и Мака справа не дождались хотя бы такой игры, как от Дриусси на другом фланге. Не говоря о планке Дзюбы и Азмуна. Все трансферные запросы Семака идут на фоне заявлений Артема о желании играть в АПЛ , поэтому перед селекционерами и Рибалтой стоит задача найти нападающего, способного сыграть разные роли.

Кроме того, опыт показывает, что далеко не каждый форвард легко и правильно вписывается в игру «Зенита». Перепробовали массу нападающих, и только если человек фантастического уровня – как Халк, то в итоге внедряется и покоряет всю команду. А если взять того же Дзюбу, то был уместен с Живанилдо, но с Кокориным впереди не сыгрался. В результате уехал в Тулу, а «Зенит» и дальше действовал методом перебора.

Одни «столбы» работают – вспомним Погребняка, другие – нет, ведь был еще Бухаров, и у Заболотного не все получается. Порой форварды формата Азмуна сразу вписываются, а в других случаях нападающие похожего формата – Лазович, Кежман или Текке, не показывают тот футбол, что нужен для возвращения результатов с молодым Кержаковым. Так что тут как с Маркизио – куда важнее поставить не на имя и статус, а на футбольные потребности тренера Семака.

Анри – любопытный игрок для «Зенита»

Семак может подписать Анри. Только не Тьерри, конечно, а нигерийца Оньекуру, который к 22 годам успел перебраться из Сенегала (хотя сам нигериец) в Бельгию, где стажировался в «Эйпене». Затем подписал контракт с «Эвертоном», однако сразу же был отдан в аренду в «Андерлехт». А позднее оказался в «Галатасарае», с которым обошел команду Кудряшова и стал чемпионом Турции.

Принял участие в 31 матче в чемпионате южной страны – 28 раз выходил в старте, сменил восемь разных позиций, ведь действовал справа и слева по разным схемам, а также на острие атаки и на позиции «под нападающим». Забил 14 мячей, отдал 3 голевые передачи. Стал лучшим снайпером «Галатасарая» - команды, где проблем с атакующими игроками не было, ведь в составе были Фегули и Дердийок, Дианье и Гюмюш, а также плеймейкер Беланда.

Но раз именно Анри выделился голами, то не удивителен интерес «Зенита» к разноплановому форварду. Другого игрока «ирисок» они выкупить у англичан не сумели – речь о Влашиче, за которого ЦСКА заплатил рекордные для московского клуба деньги. А вот Оньекуру, если «Галатасарай» не настроен сохранить главного снайпера, или если самому Анри интереснее играть в РПЛ и в ЛЧ за «Зенит», то «Эвертон» получит 15 млн евро, а Семак – нового нападающего.

Благодаря Барриосу окончательно отошел на второй план непонятный после Алвеса, Витселя и Халка страх менеджеров «Зенита» перед подписаниями чернокожих игроков – панически боялись реакции «Виража». Но Лукас приехал, сыграл прилично, стал чемпионом и плясал в самолете со всеми, но при этом никто колумбийца с трибун не оскорблял. На Оньекуру – вероятного второго человека с предками в Нигерии после Идову, кто будет иметь отношения к «Зениту», не должны реагировать неадекватно.

Тем более, потребность в фланговом форварде есть, она очевидна. Небольшие сомнения вызывает любимая позиция Анри – правша преимущественно с левого фланга, где обосновался Дриусси, еще и место Дзюбе уступал. Но Семак может построить атаку, где все меняются местами, а Себастьян теоретически и оттяжку на правый край потянет. Поэтому ставка на Анри логичная.

Ведь «Зенит» не может себе позволить покупки за 60-80 млн евро – а такую цену поставят, если идти сейчас за новым Халком. Удел – трансферы по цене Азмуна, Ракицкого и Барриоса. Оньекуру в этой категории, но при этом молодой. Нельзя сказать, что за 15 млн евро «Эвертон» отдаст в «Зенит» гения футбола – с Анри нужно будет много работать, чтобы в ЛЧ дождаться от него грамотной результативной игры. Но вспомните опыт Слуцкого с другим фланговым нигерийцем – Муса принес ЦСКА немало пользы.

С минусами Анри можно справиться

Если трансфер состоится, то все будет зависеть от качества приказов. В «Андерлехте» и особенно «Галатасарае» Анри получил опыт, у него есть скорость и техника, уверенность в себе при действиях у чужих ворот. А поскольку у «Зенита» сейчас нет человека формата Данни или Джей-Джея Окочи, только резвого, более широкой тактической специализации, то и для вингера, и для российского клуба сделка может быть выгодной. Иногда атакам Семака явно не хватало живости, энергии, резкости, а игра Оньекуру включает рывки, быстрые решении и довольно хлесткий удар.

Пусть ему явно удобнее слева, но помним о потенциальных потерях «Зенита» - возможно, не всех из чемпионской атаки получится сохранить до осени. Учитывая прогресс 22-летнего нигерийца в Турции и его успешную попытку взять на себя роль лидера атак в такой требовательной команде, как «Галатасарай» Терима, этот кандидат взывает к таким же оценкам, как Азмун или Барриос – достойная ставка. Худенький нигериец способен добавить атакам «Зенита» энергичности, которую форвард штрафной Азмун, довольно эгоистичный Дриусси и не деревянный, но рослый Дзюба обеспечить не могут.

А если сравнивать с Шатовым, Маком и Ригони, то в последнем сезоне Суперлиги потенциальный новичок «Зенита» просто показал себя футболистом более высокого уровня. Нужно поработать с деталями – брак в работе с мячом не радует, и командному футболу еще нужно подучиться, ведь действует эгоистично, как завершающее звено в атаках, независимо от их характера, но негатива идея подписания Оньекуру после оценки его показателей точно не вызывает. «Галатасарай» еще должен бороться за место в ЛЧ , а у «Зенита» путевка уже в кармане – убедить Анри получится, как и «Эвертон».

Говорили, что к Оньекуру присматривается «Бавария», но у них задача не просто выйти в плей-офф Лиги чемпионов, как у «Зенита», а дойти до финала, поэтому скорее доверятся другим, более опытным парням. А у петербуржцев найдутся деньги и футбольные аргументы, чтобы в основе клуба сыграл первый в истории африканец.