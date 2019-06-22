Форвард «Эвертона» может перейти в «Зенит»

Нападающий «Эвертона» Анри Оньекуру может продолжить карьеру в России.
На 22-летнего нигерийца претендует «Зенит». Чемпионы РПЛ готовы заплатить за игрока 15 млн евро. В минувшем сезоне футболист выступал за «Галатасарай» на правах аренды. На его счету 31 матч в Суперлиге, 14 голов и 3 голевые передачи.
P.S. Вылитый угро - финн!)
P.S. Вылитый угро - финн!)
Но по-моему самое ценное что принадлежит Эвертону уже выкупили...пару дней назад...)))
Но по-моему самое ценное что принадлежит Эвертону уже выкупили...пару дней назад...)))
Родина игрока!
Зениту не нужны нападающие!
Сколько же мусора на этом сайте!
Родина игрока!
Зениту не нужны нападающие!
Сколько же мусора на этом сайте!
Пусть остаётся там где есть....
"Оньекуру, которым интересуется ПСЖ, не хочет покидать «Галатасарай»
Нападающий «Галатасарая» Анри Оньекуру заявил, что он счастлив в Турции. Тем самым футболист дал понять, что он не заинтересован в смене обстановки. Оньекуру входит в сферу интересов ПСЖ.
Напомним, что 21-летний Оньекуру выступает за «Галатасарай» на правах аренды."
Пусть остаётся там где есть....
"Оньекуру, которым интересуется ПСЖ, не хочет покидать «Галатасарай»
Нападающий «Галатасарая» Анри Оньекуру заявил, что он счастлив в Турции. Тем самым футболист дал понять, что он не заинтересован в смене обстановки. Оньекуру входит в сферу интересов ПСЖ.
Напомним, что 21-летний Оньекуру выступает за «Галатасарай» на правах аренды."