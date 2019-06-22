ГлавнаяНовости

Форвард «Эвертона» может перейти в «Зенит»

сегодня, 19:49

Нападающий «Эвертона» Анри Оньекуру может продолжить карьеру в России.

На 22-летнего нигерийца претендует «Зенит». Чемпионы РПЛ готовы заплатить за игрока 15 млн евро. В минувшем сезоне футболист выступал за «Галатасарай» на правах аренды. На его счету 31 матч в Суперлиге, 14 голов и 3 голевые передачи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Спартак» собирается подписать Меркулова
Сегодня, 12:42 Комментарии21
«Спартак» и «Локомотив» обменяются легендами? 
Сегодня, 12:00Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии21
Источник: «Рома» получит 20% от будущей продажи Понсе
Сегодня, 03:00 Комментарии7
Семак: «У Ерохина большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы»
Вчера, 22:30 ФотоКомментарии7
Агент: «„Спартак“ предлагал больше денег, но Вильена выбрал „Краснодар“»
Вчера, 20:50 Комментарии56
СлухиЦСКА согласовал аренду хорватского защитника
Вчера, 20:28 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
starche
starche
   316 / 710
сегодня в 20:11
Из плюсов - только молодость.
ziborock
ziborock
   42 / 710
сегодня в 20:11
Тот самый случай уогда я обеими руками ЗА!!!
P.S. Вылитый угро - финн!)
cska plus
cska plus ответил drug01
   7 / 710
сегодня в 20:10
Все рвутся в Зенит!
Никто не рвётся, больше разговоров и споров.
cska plus
cska plus
   7 / 710
сегодня в 20:10
Ничего, что зулус.
Питер Ман
Питер Ман
   40 / 710
сегодня в 20:09
Эвертон из одного города с ливерпулем, а значит этот форвард знает, как громить пупсиков 7-0. Надо брать!
Гавроша
Гавроша
   76 / 710
сегодня в 20:06
Хватит нам легионеров, надо отечественных искать или лимит отменять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 710
сегодня в 20:04
Было бы странно если бы никто не интересовался самым забивным игроком нынешнего чемпиона Турции......

Но по-моему самое ценное что принадлежит Эвертону уже выкупили...пару дней назад...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   64 / 710
сегодня в 20:01
Зенит надо разбавить. А то уж слишком лазурно...) 👦
Gloomy59
Gloomy59
   551 / 710
сегодня в 20:00
Источник - Турция!
Родина игрока!
Зениту не нужны нападающие!
Сколько же мусора на этом сайте!
tuman960
tuman960
   222 / 710
сегодня в 19:58
смешно!!!!!!объяснять почему просто глупо!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 710
сегодня в 19:58
Дорого и сомнительно......
Пусть остаётся там где есть....

"Оньекуру, которым интересуется ПСЖ, не хочет покидать «Галатасарай»
Нападающий «Галатасарая» Анри Оньекуру заявил, что он счастлив в Турции. Тем самым футболист дал понять, что он не заинтересован в смене обстановки. Оньекуру входит в сферу интересов ПСЖ.

Напомним, что 21-летний Оньекуру выступает за «Галатасарай» на правах аренды."
Kresi frok
Kresi frok
   152 / 710
сегодня в 19:57
73о, не перейдет. 22 года - это ребенок для Зенита.
parallels
parallels
   16 / 710
сегодня в 19:57
ахаха!
Serg3.12
Serg3.12
   203 / 710
сегодня в 19:56
"... чёрный ворон, чтож ты вьёшься ...")
drug01
drug01
   86 / 710
сегодня в 19:55
Все рвутся в Зенит!
Медив
Медив
   79 / 710
сегодня в 19:50
Сильно белый
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100