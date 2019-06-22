«Спартак» и «Локомотив» обменяются легендами? 

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Забавные вещи творятся в клубе, который вышел в ЛЧ , и в команде, мечтающей о путевке в турнир. О разводах по-российски – на «Соккер.ру».

Смысл жизни в РПЛ - зарабатывать

В отдельных африканских племенах верят, что у человека есть два вида голода. Один буквальный – когда солнце спалило урожай, но не приехала спасательная миссия с Шарлиз Терон и грузовиками с продовольствием, и духовный – большой голод в поисках смысла жизни, который никак не удается нащупать.

Футболистам сборной России не мешают жить африканские страсти, ведь утоляют верховный голод просто – деньгами и благами. Для многих из них добрый дедушка Мутко давно и бесповоротно открыл смысл жизни – зарабатывать, зарабатывать много и, лучше всего, не прогрессируя как личность и футболист. Например, судачат, что на авто Гулиева, хотя его владелец лишен прав, нарушают правила.

Как вам такое отношение к закону? Или другой пример. Когда Тарасов последний раз хорошо играл в футбол? Трудно вспомнить. А разные открытые источники подсказывают, что зарабатывал в «Локомотиве» около 155 млн рублей в год, примерно 2.5 млн долларов. 424 тысячи рублей в день. Дмитрий Алексеевич – состоятельный молодой человек, но ничего для «Локомотива» особо полезного давно не делал. И не поможет, ведь дорогого запасного отпустят на все четыре стороны.

Но почему Тарасов не искал клуб, где будет игровая практика и шанс себя показать, например, тренеру сборной? А незачем. В этом плане другой Дмитрий – Комбаров, честнее оказался. Черчесов его не любит и, как Жиркова, не позовет в сборную. Но знаковый для истории «Спартака» последнего десятилетия футболист расторг контракт после того, как зимой привезли конкурента, а руководство клуба (вряд ли лично Кононов) выбрало между не скандальным Айртоном и Дмитрием, который насобирал грехов.

Но ведь Комбаров не как Тарасов, диапазон его технического оснащения куда выше. У Дмитрия есть суперсила – шикарно отрезает соперников низовыми передачами. Но московский клуб не играл в «спартаковском стиле» - злая ирония, поэтому умение Комбарова видеть поле не использовали. Зато ставили на его умение неудачно навешивать мячи. Были также удачные пенальти и, поскольку постоянно торчал в основе, – немало голевых передач в составе второй по бюджету команды РПЛ .

Гильерме поссорился с «Локомотивом»

«Спартак» по деньгам всегда фаворит, но сейчас пробуют научиться их считать. Например, если Цорн договорился с представителями Гильерме, а голкипер сборной окажется свободным агентом – контракт до декабря 2019 года, но можно расторгнуть раньше, то Маринато будет в «Спартаке». И такой трансфер не хуже подписания Левашова, которого в «Арсенале» потеснил Нигматуллин. С другой стороны, а разве в именах дело?

Предположим, на карьеру Селихова влияет нестабильность, которая не позволила надолго остаться в школах «Зенита» и «Спартака», а теперь мешают травмы. Предположим, парочка ошибок поставили крест на Максименко – хотя странная позиция, ведь голкипер интересный, юный, с данными. Но ему не повезло с тренером и командой. Кононов обвинил вратаря в поражение от «Оренбурга» и в потери прямой путевки в группу ЛЕ , хотя 999 тренеров из 1 000 обвинениями одного себя не унижают.

Возможно, голкипера убили морально, поэтому не исключено, что в Лиге чемпионов за «Локомотив» будет играть, например, Крицюк. Но Сёмин не станет плакать, потеряв Гильерме. При этом то, что Маринато может развестись с «железнодорожниками», поссорившись из-за денег, а Глушаков и Комбаров не нужны новому «Спартаку» - а новый вариант команды под грузом времени будет спрессован, не означает, что три футболиста самые плохие в России.

У «спартаковцев» ведь была миссия 2019 года – уйти, и оба с ней справились. Причем Комбаров, не являясь защитником, еще может найти себя на левом фланге во многих клубах. И хотя понятно, что слухи о Гильерме в «Спартаке» пока похожи на уловку агента, а предложение «Локомотиву» в ответ забрать себе Комбарова вмещает нотку сарказма, оба потенциальных, хотя и маловероятных трансфера подкреплены футбольной логикой. Даже подписание Комбарова в «Локомотив» свободным агентом!

Левый защитник – проблемная позиция

Для многих клубов РПЛ . У «Локомотива» стареет Чорлука, а Кверквелия может уйти. Новый центральный защитник Мурило оказался в центре ссоры дедушки и папы в приемной семье – Сёмина и руководства клуба. Получается, чемпион мира Хеведес может пригодиться в центре защиты, а не слева. Тогда остается Идову – не показал класс слева в прошлом сезоне, Рыбус – изначальный хавбек, который тоже ошибался в обороне.

В таком случае не исключено подписание под Лигу чемпионов еще одного левофлангового игрока. Каждый молодой Живоглядов стоит денег, а старенький Комбаров – свободный агент, что может и слева в атаке сыграть, о чем в «Спартаке» зря забыли, поскольку впереди Дмитрий сильнее, чем в защите. Если сосед, забрав Гильерме, использует политику «железнодорожников» не выдавать возрастным игрокам длительные контракты – такая практика существует во многих известных клубах, команде Сёмина нужен «ответный удар».

Забрать Джикию или Зобнина не получится, а вот Комбаров в «Локомотиве» будет смотреться забавно, дешево и сердито. Но небо на землю не упадет, как не упало после гастролей Самедова с московскими клубами. Например, если верить лондонской городской легенде, миниатюрная Грановская заявила грозному Терри: «Или бери, что дают, или проваливай». Ничего личного, только бизнес? Именно, ведь Гильерме не спешит подписывать новый контракт с «Локомотивом» с зарплатой в 1.4 млн евро в год.

Не видим гневного сообщения, что ноги Маринато в «Спартаке» не будет, что голкипер – вечный патриот «железнодорожников». А Комбаров тихо ушел из «Спартака», когда понял, что место в основе не светит, волен делать, что хочет. Понятно, что для него как футболиста выгоднее оказаться в условном «Оренбурге» - и скорее на месте Сутормина в атаке слева, чтобы драться за ту же ЛЕ , что есть у «Спартака», только в железной основе и без давления. Но есть еще интересы семьи, а семьи футболистов считают деньги, им успехи на поле не важны.

Наблюдаем конец эпохи старого лимита

И Маринато, и Дмитрий не самые плохие в РПЛ футболисты. Но на репутацию первого влияют ошибки вперемешку с партийным обожанием – Гильерме поддерживает Черчесов, но вратарь не заслужил приз имени Льва Яшина. Впрочем, Газзаев и загнул о «превращении в цирк награды», ведь Акинфеева «Вратарем года» делали иногда без малейшего повода. А Дмитрия зацепили скандальные истории в «Спартаке» - Комбаров не смог думать лишь о футболе. Хотя и держаться за контракт не стал, что говорит в его пользу: мог год торчать на скамейке, смотря на игру Айртона, получая деньги до июня 2020 года.

Гильерме же способен оказаться в «Спартаке» - хотя вряд ли, ведь не настолько хорош и привык играть в клубе рядом с сильными центральными защитниками. А Комбаров, наверное, выберет себе клуб скромнее, чем «Локомотив», но для этого придется пойти на снижение оклада. Когда сменят лимит, то многие ветераны российского футбола поймут, что им переплачивали. Конечно, Глушаков и Комбаров всегда найдут местечко в Турции – говорят, Денис посматривает на страну, где зарабатывал Кудряшов. Но даже там не выдадут столько, как с бонусами платили в «Спартаке».

Жаль, что в российском футболе решающим фактором часто становятся деньги, но фиксируем небольшой перелом в подходе. «Локомотиву» нужно жестко отказать, если Гильерме вправду хочет контракт на 3 года, подписной бонус в 3 миллиона евро и 2.5 млн евро в год, не считая премиальных. Но и «Спартаку» - в этом курьез ситуации, Маринато нужен не сильнее, чем Комбаров. Можно было коварно зайти в гости к Сафонову из «Краснодара» с мешком денег, но в Москве юного Матвея скорее не раскроют, как Джанаева, Песьякова, Митрюшкина, а теперь Максименко.

Но зачем «красно-белым» Гильерме? Бразилец - голкипер сборной России, поскольку Черчесову остальные кажутся такими же по классу, но менее подходящими под его личную обычно категоричную концепцию – Лунев и Шунин сыграли на уровне с Маринато, но пока на лавке. Но у «Спартака» проблема с системой игры в защите. Уже был вратарь-чудотворец и одиночка – Дикань, уже был нестабильный, но порой спасавший Ребров – и с Артемом взяли титул, не помешал. Потом развалили команду изнутри, сейчас наводят порядок и, если вправду можно вместо Левашова взять Гильерме, то надо действовать.

Никаких гарантий вратарь не даст, как не давали Глушаков при разрушении, а Комбаров – слева в защите, но разве у «Спартака» есть возможность подписать Облака или Де Хеа? По меркам РПЛ бразильский россиянин Маринато выдавал по три сэйва за матч с учетом защиты «Локомотива», которая организованнее, чем у «Спартака», а это приличный показатель. Конечно, если Гильерме перейдет из одного столичного клуба в другой, то обсудим минусы сделки – финансовые для начала, но фиксируем - ряд опытных игроков с российскими паспортами в подвешенном состоянии.

Список впечатляет - Гильерме, Джанаев, Нойштедтер, Паршивлюк, Тарасов, Глушаков, Кудряшов и Комбаров. Не исключено, что наблюдаем за смертью старого лимита, ведь многим из списка будет непросто найти клуб, где удовлетворят привычные финансовые аппетиты. Гильерме может стать исключением, а еще Кудряшов – если вдруг окажется в «Зените», где есть проблема слева в обороне. Но что Глушакову, что Комбарову, что Тарасову пора привыкать к новой реальности. И это неплохо, ведь тот же Маринато старше, чем Акинфеев, в декабре стукнет 34 года, а за поле не платит, как многие не легионеры в РПЛ .

Многие российские футболисты этого поколения хороши, когда им доверяют – как Бердыев ставил на Джанаева или Бухарова в «Ростове», или как Каррера поверил Реброву, Кутепову, Комбарову и Глушакову в чемпионском сезоне, но у них нет стопроцентной поддержки экспертов, намеков на жирные контракты в топ-5 или идеальной репутации в глазах фанатов. Все нестабильные в футболе. Гильерме останется любимчиком поклонников «Локомотива», если подпишет контракт на выгодных клубу условиях, а если уйдет в «Спартак» - встретят, как когда-то встречали Глушакова.

Но деньги в таких историях чаще всего побеждают, поэтому не удивляйтесь, если Маринато сыграет с «ромбом» на груди.