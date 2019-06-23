Рецепт успеха: сильный тренер и никакого Неймара

сегодня, 14:30

Бразилия вернулась после вылета на ЧМ -18, и «Соккер.ру» предлагает поговорить о фаворите Кубка Америки – показывают искрометный результативный футбол.

Забывают о неудачах и проклятиях

Впервые за 69 лет бразильцы сыграли в белой форме – «проклятой» после финала ЧМ -50 с уругвайцами. И стараются забыть неудачу в России. После того как Куртуа отразил девять ударов, на родине «селесао» привычно сошли с ума. «Шах и мат», - так говорили о том, как Мартинес переходом от «3-4-3» к «4-3-3» и с Лукаку на правом фланге сломал задумки Тите. Фернандиньо поступали угрозы расправы после автогола, а защитников ругали за то, что допустили целых 3 удара Бельгии в створ.

Но при этом мало кто говорил о Жезусе и Виллиане – у двух из трех атакующих игроков основы не было ударов, мало кто вспоминал Неймара – 1 удар и 3 обводки против 9 успешных случаев дриблинга у Азара в той игре. Бельгию по делу хвалили, а выиграли они в очень важном матче, но разве бразильская тактика не работала? Счет по ударам 27:9. Что еще Тите должен был сделать, чтобы его подопечные попадали в створ ворот Куртуа и не позволяли вратарю, что чуть позже провалит сезон, взять 9 из 10 ударов?

Просто Бразилия не была готова к победе на чемпионате мира, да и Бельгии сил с Францией не хватило. Но у «селесао» мощная команда, которая постоянно меняется в мелочах. Тогда играли «4-3-3», в атаке не находилось места Фирмино, очень не хватало справа Дани Алвеса – травма ветерана, возможно, и стала одной из главных причин невыхода в полуфинал чемпионата мира в России. Но всего за год Тите сколотил другую команду с другим подходом и без лежачего на земле капитана.

Неймар сразу козырь и проблема

Парадокс в том, что в Лиге 1 для бразильца все складывается слишком просто. А знаете, почему у Месси и Неймара во второй раз получится хуже, чем в первый, если Джуниор окажется в «Барселоне» этим летом? Причина в том, на какой высоте сейчас оба играют. Они, как и де Йонг в «Аяксе», постоянно врываются на передовую, будучи свободными художниками трех разных амплуа.

Вальверде попадет в ловушку – придется соединить всех эгоистов. И не в каждой команде есть Кавани и Мбаппе, которые уступают право на пенальти и позволяют возиться с мячом долго. В сборной Бразилии, с одной стороны, есть люди, которые привыкли к таким напарникам, как Неймар, Бобби Фирмино, с другой – структура команды с «десяткой» и рекордсменом по голам в составе страдала.

Трудно подсчитать, Неймар сильнее помогал или вредил? Судя по голам – забивал Коста-Рике, Сербии и Мексике в России, скорее помогал, судя по решающим матчам, как с бельгийцами – скорее мешал. Причем важно отметить, что травма Неймара, из-за которой пропустил значительную часть клубного сезона, мало повлияла на сборную Бразилии. После ЧМ -18 ее бывший капитан сыграл всего один матч – 21 минуту против Катара. Получил новое повреждение, что не помешало Тите строить другую Бразилию без главной звезды.

У Бразилии новая тактика и подход

На Кубке Америки Тите играет по схеме «4-2-3-1». И хотя есть похожие черты с тем, как рубились на чемпионате мира - многие игроки остались, ведь прошел всего год, системно работа с двумя центральными отличается от того, что делали с Паулиньо, Каземиро и Коутиньо в качестве третьего хавбека. Филиппе в «Барселоне» не стал новым Иньестой и хорошо, что в сборной сейчас играет выше.

Схема «4-2-3-1» не мешает поставить в центре связку игроков «Реала» и «Барселоны» - Каземиро и Артура, а выбор в атаке разрешает тренеру Тите тасовать инсайдов, не вингеров. Фирмино заслуженно стал основным центральным нападающим – блестящий сезон в «Ливерпуле» сказался на его настроении, забивает, отворачивая голову от чужих ворот, но при этом прекрасно сочетается с разными напарниками.

Коутиньо получил возможность после травмы Неймара заработать трансфер в ПСЖ – на позиции под нападающим ему удобно, а главная звезда сборной не стягивает на себя передачи. Нереш не всегда крут, но есть ведь еще Эвертон – 23-летний хавбек и форвард «Гремио» зарабатывает сейчас себе переход в большой европейский клуб, ведь на Кубке Америки забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. И справа есть выбор – Ришарлисон и Жезус сражаются за место на поле. Схема работает, но есть еще один козырь.

У «селесао» лишь один явный минус

В 13 играх после вылета от Бельгии они забили 33 мяча – 2.5 за игру, а пропустили всего дважды, причем в товарищеских матчах от Панамы (сыграли 1:1, всего одна из двух ничьих на этом отрезке) и Чехии (победили 3:1). Зато в пяти последних матчах оборона Тите не ошибалась ни разу. Дуэт из ПСЖ – Маркиньос и Силва, сформировали пару в центре, Марсело провел неубедительный сезон в «Реале» - есть Филипе Луис.

У защитника «Атлетико» на клубном уровне тоже не все получалось, но в сборной он, как и ветеран Дани Алвес, смотрится уместно. Возвращение весельчака сказывается на характере игры. Бразилия на домашнем Копа Америка наносит по 19 ударов в створ за матч, забила 8 мячей в 3 играх. А вратарь команды Венесуэлы стал первым за долгое время, который не пропускал от «селесао» - хотя трижды судья отменял взятия ворот, ссылаясь на нарушения правил или пользуясь VAR . Все пока идет по плану Тите.

У Бразилии сильная защита – именитая и опытная, у команды уместные центральные хавбеки – Артур может расти, а Каземиро вчера забил первый гол в футболке сборной, то есть не только разрушает. Травма Неймара дала шанс молодежи, Жезус учится играть справа, Фирмино забил и отдает голевые передачи, как и Коутиньо. Конечно, с Неймаром могло быть не хуже, то есть нельзя заявлять, что травма неудачливого раскрученного форварда преобразила «селесао» - планомерно менялись с первой же игры после ЧМ -18.

Тите готовит сборную к следующему мундиалю, хотя Кубок Америки – переходной этап. Восторгаясь легкостью и мощью сборной Бразилии, важно не забывать об именах соперников. На ЧМ -22 будут Франция, Англия, Бельгия и Германия, а сейчас крушат, подкорректировав тактику и создав команду, в которой нет Неймара, перетягивающего на себя одеяло, Перу, Боливию и Гондурас. Еще даже не выиграли Кубок Америки – хотя могут и должны с учетом 1:7 от немцев на предыдущем крупном домашнем турнире.

Кроме того, обратите внимание на потенциальную ложку дегтя в бочке желтого меда – Алвесу уже 36 лет, через три года в Катаре ему сложно будет закрыть фланг, а сменщика того же класса за много лет не нашли. Миранда – сменщик Силвы в центре защиты, отпраздновал 34-й день рождения. Нужны центральные защитники, а где их взять? Два вратаря мирового класса не смогут одновременно выйти на поле, Филипе Луис не молодеет, Виллиану и Фагнеру уже по тридцать лет. Сборная Бразилии не очень молодая, на ЧМ -22 Фирмино будет 30.

Так что, кроме техники и мастерства, союзником Бразилии должна быть тонкая европейского уровня тактика. От Тите зависит, повторит ли «селесао» ошибки, которые они допускали на многих Кубках Америки и мира за последние десятилетия. Бразилия в лучшем случае станет чемпионом мира спустя двадцать лет после триумфа команды Кафу, Роберто Карлоса, Жилберто Силвы, Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо под руководством Сколари.

Фанаты ждали слишком долго, поэтому на каждый прокол, поражение и провал реагируют болезненно. Тактически команда хороша, ошибки учли, но все ждут трофея. Морально Бразилия пока как Неймар – сама по себе не чемпион, это не лидер мира сборных, ведь даже Кубок Америки трижды подряд провалили – в полуфиналах не играли. Несоответствие класса и результатов мешает избавиться от статуса фаворита-неудачника.