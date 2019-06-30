Подготовка «Краснодара» к ЛЧ в вопросах и ответах

вчера, 16:00

«Соккер.ру» делится впечатлениями после того, как «быки» разгромили команду Карпина, ведь впереди сложное испытание.

Кто основной голкипер краснодарцев? В воротах в ЛЧ , скорее всего, сыграет Матвей Сафонов. Ведь против ЦСКА показал, что готов отражать удары – в том числе, непростые. А в южном дерби сегодня играл Синицын, но вряд ли появились причины игнорировать уверенного молодого голкипера. У «Краснодара» все вратари приличные, но самый перспективный - Матвей.

Мартынович и Спайич в порядке? «Ростов» в первом тайме пропустил с пенальти после удара Ари, а во втором тайме команда Карпина пыталась отыграться. Но «быки» работали компактно, духота влияла на игру, было много «тактических фолов», и хотя тот же Мартынович поймал желтую карточку, нет причин заявлять, что основная пара защитников «Краснодара» не готова к ЛЧ . Тем более что для подстраховки есть Фьолусон и Грицаенко.

Скопинцев навяжет борьбу Рамиресу? Лимит сменят со следующего сезона, и хотя с этого белорус Мартынович не будет считаться легионером, что немножко упростит работу Мусаева при выборе состава, иностранцев у «Краснодара» немало. Стало быть, Скопинцев, как и Стоцкий, могут появляться слева в защите. Но сегодня не показалось, что они готовы вытеснить Рамиреса, пусть один Дмитрий может сыграть в центре поля, а второй – в атаке.

Сколько у «Краснодара» железно основных? Редкая ситуация для такого уровня. На данный момент у «быков» есть три основных футболиста. Это Петров, Мартынович и Вандерсон. Вратарей пока трое, Спайича может подменять Фьолусон или один из молодых – в зависимости от качества игры. Слева сразу три человека – Рамирес, если вдруг не покинет «Краснодар», Стоцкий и Скопинцев. В опорной зоне тоже выборы после ухода Каборе, на место Газинского – Олссон и Уткин как минимум. Классона может заменить и Сулейманов, и другие атакующие хавбеки, а у Ари серьезный конкурент в лице Игнатьева.

Кто в опорной: Камболов или Фьолусон? Скорее всего, Руслан. Против ЦСКА в опорной зоне сыграл новичок из «Рубина», против «Ростова» уже играл центральный защитник. По обоим можно сказать – не Каборе и Газинский. Если раньше «быки» могли использовать схему «4-2-3-1», то сейчас там скорее «4-3-3», поскольку опорника с объемом Шарля в составе нет. Честно говоря, травма Газинского сильно ломает игру центра поля. А Уткин пока не готов компенсировать Юрия в фазе выхода в атаку через пас.

Вильена успеет влиться в основу «быков»? Голландец куплен под основу и место на поле ему найдется. Но пока он адаптируется, пробует понять, как можно начинать сезон так рано? За «Фейеноорд» Тонни играл постоянно, то есть хавбек выносливый. Обладает хорошим ударом – сегодня коварно пробил в концовке, поле видит. У Вильены были проблемы со стабильностью и планомерным ростом, но по классу игрок не хуже, чем Мамаев, хотя по стилю отличается и от Павла, и от Перейры. Что хорошо, а не плохо – будет новизна в схеме «4-3-3».

Сулейманов готов сменить Классона? Травма Виктора – проблема накануне квалификации ЛЧ , ведь швед был лидером и приносил победы пасами и ударами. Но Сулейманов говорил, что роль джокера не устраивает – карты в руки. Против «Ростова» старался, но еще глянем против «Спартака». Пока сложно сказать, готов ли воспитанник «быков» очаровать не только голами после выхода на замену. Нужны официальные матчи, нужны передачи и голы, хотя рвение заметно.

Молодежь поможет после других потерь? Игнатьев уже одной ногой в основе, хотя Ари – опытный и приличный форвард. Но есть ведь Халназаров, забивший сегодня в ворота «Ростова», есть защитник Голубев – забавно, но тоже мог отличиться. Также про хавбека Уткина не забываем – у него больше шансов чаще мелькать в основе после травмы Газинского, а сегодня он тоже забил. В «Краснодаре» будут доверять воспитанникам, сегодня именно молодежь из академии обеспечила моменты в конце матча и разгром в матче против команды Карпина.

«Краснодар» научился разыгрывать стандарты? Огромным минусом команды Мусаева в прошлом сезоне стало неумение реализовать розыгрыши мяча после нарушений правил и угловых. 44 гола с игры – абсолютный рекорд РПЛ прошлого чемпионата, но при этом где у «Зенита» было 18 мячей после стандартов (не считая пенальти), у «Локомотива» - 15, там «Краснодар» собрал всего 4 штуки. В переводе на очки это потери двух пунктов против каждого упрямого середняка, кто цепляется за мировую. А вот сейчас у «быков» голы ЦСКА и «Ростову» после стандартов – прогресс.

Атакующий потенциал – уровня группы ЛЧ ? Опасностью для «Краснодара» по пути в главный турнир является жребий. Если попадется «Порту», то это фактически еще два изнуряющих матча против «Валенсии». В начале года «быки» были свежее в атаке, поскольку дольше готовились зимой к плей-офф Лиги Европы – тогда не хватило нескольких минут и удачи. Сейчас будут «забитыми» после жарких сборов. Правильно готовятся через матчи с приличными соперниками, но свежести у «быков» нет.

К уходу Каборе, хотя такой ход читался, не подготовились с помощью правильного подписания, Намли пока не показывает футбол уровня Перейры, а травмы Газинского и Классона – еще два удара. «Краснодар» явно будет драться за каждый мяч в ЛЧ , стараться работать аккуратно и вертикально, у команды есть голкипер, способный поймать кураж – Сафонов, да и структурно против ЦСКА и «Ростова» Мусаев сработал качественно.

Положительных моментов достаточно, чтобы констатировать – подготовка идет в штатном режиме. Без четверки опытных людей, которые помогали сезоном ранее (хотя только двое работали без спадов), команда поменяется. Но в квалификации Лиги чемпионов придется действовать чуть рациональнее, чем с привычными соперниками в РПЛ . «Краснодар» на данный момент по составу и подходу к игре похож на команду, которая будет драться за путевку в группу ЛЧ до конца.

И хотя летом сложно делать однозначные прогнозы – например, в стыках «Ростов» громил «Аякс», сегодня «Краснодар» уверенно обыграл команду Карпина вслед за командой Ганчаренко. Проблема в соперниках – «Порту» и «Лион» слишком хороши, а на «Базель» еще нужно попасть, если швейцарцы пройдут в решающий раунд квалификации. Но если говорить строго о самом «Краснодаре», то по качеству футбола «быки» по-прежнему одна из двух лучших команд страны, они близки к победе на летнем кубке в Австрии.