Испания победила, а «Реал» и «Барселона» - проиграли

сегодня, 10:00

Поздравляя чемпионов, «Соккер.ру» констатирует, что в погоне за деньгами главные испанские гранды разучились воспитывать футбольных звезд.

Испанские сборные – короли молодежных Евро

Пирло вынес кубок после финала Германии и Испании, поздравил победителей – повторили рекорд сборной Италии и в пятый раз выиграли Евро, поддержал проигравших. А трофей после этого таскали звезды будущего. Турнир в Италии получился четким, ведь были не только успехи финалистов. Сборная Румынии получает приз зрительских симпатий. Сначала вынесли Хорватию 4:1 (гол престижа - Влашича), потом обыграли Англию 4:2, хотя на 87-й минуте счет стал 2:2.

С Германией тот же счет, но развязка в пользу немцев – румыны пропустили на 90-й и 94-й минутах. Тогда как Испания обыграла 4:1 Францию в полуфинале, а в группе, невзирая на стартовое поражение от Италии и Кьезы шла, как будущий чемпион – обыграли и Польшу, и Бельгию. Как видите по составу участников, Евро-2019 был очень крутым. Многим игрокам уже больше, чем 21 год, поскольку стартовали в отборе «на грани», поэтому немало зрелых.

И новых лиц для фанатов, но не скаутов. Румыны себя открыли Европе – сын Хаджи, Пушкаш, Раду и Коман запомнились. Лука Вальдшмидт из «Фрайбурга» стал лучшим снайпером турнира – 7 голов. Хотя у испанцев тоже полный порядок с героями. Вратарь «Алавеса» Сивера якобы заинтересовал «Реал» - а в финале пропустил после рикошета от головы Вальехо из мадридского клуба. Причем Хесус далеко не самый яркий в этом составе футболист.

Очень хорош центр поля «Красной Фурии». Рока из «Эспаньола» шикарно думает и разбирается в тактике, как показывают его интервью. Фабиан Руис из «Наполи» заинтересовал «Реал». Хавбек успевал всюду, и забивал, и мячи отбирал. И титул игрока турнира получил. Престижная награда, если вспомнить предыдущих победителей – Пирло, Чеха или Мату. Многое сделал для победы Дани Себальос, которому срочно нужно бежать из «Реала», где не получит игровую практику. Вингер Ольмо тоже раскрал себя на турнире.

Заявка Испании на Евро – без игроков «Барселоны»

Поскольку Испания стабильно в финалах с 2011 года – пропустила лишь один, то легко сравнивать. Например, в 2013 году в заявке было 10 человек, которые или играли за «Реал» или «Барселону», или были воспитанниками их школ, почти половина состава. А сейчас в заявке у «Красной Фурии», что обыграла Германию в финале Евро-2019, не было ни одного игрока «Барселоны».

А из «Реала» всего двое, Вальехо – капитан команды, и хавбек Себальос. Но не спешите нахваливать школу из Мадрида, ведь центральный защитник Хесус не нужен Зидану в основе – а ему уже 22 года, взрослее, чем Де Лигт. Чемпиону Европы светит разве что аренда, хотя скорее – скамейка. Себальос тоже не будет получать практику в «Реале», ведь Перес и Зидан спорят, какой из хавбеков им нужен до начала сезона? Когда найдут – Дани окажется лишним.

Как уже оказался еще один воспитанник «Реала» из заявки на Евро-2019 – Борха Майораль, который ездит по арендам. А вот чтобы вы понимали, насколько низко пала «Ла Масия» в плане продуктивности и воспитания ценных игроков золотого возраста 22-23 года, достаточно сказать, что в заявке испанцев на Евро-2019 есть игроки «Динамо» Загреб, «Сассуоло» и двух немецких клубов – «Майнца» и «Кельна», но нет человека из «Барселоны».

Конечно, Дани Ольмо когда-то учился в академии «Барселоны», но с 2014 года растет в Хорватии, то есть уже пять лет. Причем учтите, что костяк команды – 22-23-летние, которым давно пора получать стабильную игровую практику в основах. И понятно, что те, кто уже появляется в Ла Лиге, не выступают за «Реал» и «Барселону». Причем если мадридцы хотя бы немножко поучаствовали, то каталонцы не довели ни одного игрока до уровня молодежки.

А приписывать «блаугранас» Ольмо странно – в него не поверили. Впрочем, ничего нового, это уже тенденция. Например, в заявке на Евро-2017, на котором Испания дошла до финала и проиграла Германии, от «Реала» был воспитанник «Мальорки» и Карпина Асенсио, от «Барселоны» - Денис Суарес, который символично именно вчера перешел в «Сельту». Вальехо, Деулофеу и Майораль уже тогда были раскиданы по арендам, как и Маркос Льоренте. Все лишние в грандах.

«Реал» и «Барселона» продают франшизы по миру

И теряется качество. Дошли до того, что тренируют Бузову. А если серьезно, то по всему миру ездят бывшие игроки испанских грандов и открывают «школы». Ладно, когда речь о подразделениях академий в Москве или Варшаве – вдруг в больших городах найдутся талантливые мальчишки. Но дошло до того, что катаются городками на 300 тысяч жителей и якобы тоже «дают шанс учиться в школе „Реала“».

Для чего? Ради денег, конечно. Потом находятся сыновья у разных депутатов и бизнесменов, у солиста группы «Руки вверх» - друга Акинфеева, или Филиппа Киркорова, и богатые родители хвастаются, что их дети учатся футболу в «Барселоне». Но на самом деле это тупо бизнес. Уже появились аферисты, которые представляются «скаутами» клубов и берут деньги за будущий «просмотр».

О качестве самих академий судить сложно. На расстоянии невозможно найти правильных педагогов и сохранить строгие правила, которые нужны в великих академиях, как у «Аякса». Желание заработать на китайцах, россиянах, поляках или американцах приведет к разрастанию сетки «школ» «Реала» и «Барселоны». Но это как сетевой маркетинг. Тупо обнадеживают детей, хотя понятно, что при такой выборке никакие гранды им не светят.

Если опустились до такого, то понятно, что «Ла Масия» и «Ла Фабрика» дают сбой. Раньше выпускников таких школ легко можно было назвать и выделить – каталонских все помнят, но в Мадриде воспитали Гути, Касильяса, Рауля, Бутрагеньо, Канисареса, Камбьяссо, Хуанфрана и Карвахаля. Не все заиграли в основе «Реала», но некоторые стали легендами. А какие шансы у Родриго, Маркоса Льоренте или Мариано? Нулевые, ведь они как Мората – или ушли, или уйдут.

Гранды не выводят воспитанников на взрослый уровень

Старел Касильяс, «Реалу» нужен был вратарь. Подписали костариканца Наваса, который вытеснил в итоге Икера. Потом взяли Куртуа, купили Лунина, Зидан фанатично верит в своего сына – голкипера с талантами, но вряд ли уровня основы «Реала». Как видите, испанского молодого вратаря школа клуба не выдала. Фернандо Пачеко играет за «Алавес», но ему уже 27 лет, и Тибо он в запас не усадит.

В Каталонии та же история. Вальдес, Пуйоль, Пике, Сеск, Бускетс, Альба, Хави, Иньеста, Педро и Месси – воспитанники школы «Барселоны». Не все успешно играли на уровне молодежной сборной Испании, а Лионель от приглашения отказался, хотя раздумывал. Но многие светились в юношеских сборных, а потом все были в заявке первой. Раньше каталонцы могли положиться на воспитанников и доводили их до высокого уровня.

Сейчас же сами игроки чуть мельче – не сказать, что кого-то притесняют, просто былой массовости нет. Проблемные позиции закрывают покупными игроками. У испанских клубов много денег, поэтому Азар и Де Йонг будут за них и помогут в Лиге чемпионов. Но молодежная сборная Испании имени воспитанников двух клубов, как было буквально шесть лет назад, уже невозможна. С каждым новым Евро становится все очевиднее, что другие клубы перехватили инициативу.

«Ла Фабрика» штампует игроков для средних испанских клубов – тактике много лет и она приносит Пересу деньги, а чем занимается «Ла Масия» - спросите у Хави. Эрнандес много раз жестко проходится по современным методам работы с юными игроками в школе, которую окончил. Возможно, вернется в будущем и наведет порядок? Посмотрим, говорить проще, чем делать.

«Реал» и «Барселона» дорого заплатят за свои ошибки

Что значит тенденция? Талантливые испанские мальчишки будут отказывать «Реалу» и «Барселоне». Когда Фабиан Руис рос, то его все устраивало в школе «Бетиса». Потом уехал учиться футболу в «Наполи», а вчера стал чемпионом Европы. Буднично, без фееричности, не так, как могли играть Торрес и Иньеста в сборной U-19 в 2002 году, когда тоже обыгрывали в финале Германию – репетировали Евро-2008.

И не так, как Хави и Марчена вынесли Японию в единственном победном для Испании финале молодежного чемпионата мира двадцать лет назад. Конечно, и раньше сборные Испании не были составлены строго из игроков «Реала» и «Барселоны». Но кто выделялся? Хави и Иньеста. Касильяс был в заявке на ЧМ -1999, а до этого стал чемпионом Европы для шестнадцатилетних ребят. Или тот же Хуанфран выиграл Евро-2004 именно для девятнадцатилетних как игрок «Реала».

Сейчас же, если ты талантливый испанец, тебе наоборот надо бежать от академий «Реала» и «Барселоны». Но все справедливо. Другие испанские клубы, как и немецкие, шикарно готовят молодежь – 4 финала за 5 турниров и три победы говорят в их пользу. А что гранды потерялись – это их проблемы. У них много денег, купят, кого нужно. Например, лучшего игрока Евро-2019 Фабиана Руиса. Пусть платят огромные деньги, раз отказались от метода, что помогал не просто экономить, а создавать легенд.

Сейчас новый Хави обойдется «Барселоне» в 80-100 млн евро. А второй Рауль придет в «Реал» за 120 млн евро. Выбрали свой путь, а вот педагогов из «Реал Сосьедада», «Бетиса», «Алавеса», «Вильярреала», «Атлетика» и «Вильярреала» можно похвалить. У них не отобрали талантливых мальчишек в «Ла Фабрику» и «Ла Масию», и так даже лучше. Фабиан Руис и Марк Рока могли торчать в глубоком запасе под Кроосом и Бускетсом в грандах, а теперь не первый год растут и развиваются.

Испанцы поддерживают реноме. Причем если в далеком прошлом у них не получалось успешно переводить талантов на уровень первой сборной, то сейчас все иначе. Из чемпионов 2013 года большими игроками стали Де Хеа, Коке, Родриго, Алькантара, Мората, Карвахаль и Иско. И даже из тех, кто выиграли Евро-2017, за первую сборную успели сыграть уже 12 человек. Причем в списке Кепа, Бельерин, Гайя, Асенсио, Одриосола, Сауль и Родри. Поздравляем Испанию, клепают звезд футбола с завидным постоянством.