«Инки» на родине ацтеков

сегодня, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как сборная Перу стала открытием чемпионата мира-1970.

Сборная Перу входила в число участников самого первого чемпионата мира. Что не удивляет. В Монтевидео собрались сразу семь южноамериканских сборных. Оба матча перуанцы проиграли. Следующего появления на всемирных футбольных форумах пришлось ждать долгих сорок лет.

Пауза в сорок лет

Нельзя сказать, что «инки» всё время были слабенькой командой Южной Америки. В 1939 году сборная Перу выиграла первенство континента, ещё три раза она занимала третье место. Но результаты были намного скромнее. И поэтому мало кто ждал увидеть перуанцев в Мексике, ведь они попали в отборочную группу с аргентинцами и боливийцами. Но «инки» выиграли обе домашние встречи, проиграли в Боливии, а в Буэнос-Айресе сыграли вничью. Причём за десять минут до конца вели 2:0. Своим успехом сборная Перу была обязана своему тренеру - двукратному чемпиону мира Валдиру Перейре, более известному как Диди. «Чёрный принц» заканчивал карьеру как раз в «Спортинг Кристал», там и стал сначала играющим, а потом и просто тренером. А оттуда и в сборную Перу был путь недалёк.

Диди сумел собрать весьма достойную команду. Место в воротах занял Луис Рубинья из «Спортинг Кристал», успевший поиграть с «Чёрным принцем». Два запасных вратаря - Рубен Корреа и Хесус Гойсуэта представляли один клуб - «Университарио». Правый защитник Элой Кампос был призван из «Спортинг Кристал», левый – Николас Фуэнтес из «Университарио». В центре напарником капитана сборной и «Университарио», невысокого крепыша Эктора Чумпитаса, был Орландо де ла Торре («Спортинг Кристал»). Но по ходу турнира Диди использовал всю четвёртку из «Университарио» - справа выходил Педро Гонсалес, а в центре - Хосе Фернандес. В резерве находились Хавьер Гонсалес («Альянса») и Феликс Салинас («Университарио»).

В середине поля Диди использовал трёх футболистов - Рамона Миффлина из «Спортинг Кристал»), Роберто Чалье («Университарио») и Хулио Байлона («Альянса»). Могли усилить игру Луис Крусадо («Университарио») и Эладио Рейес (Хосе Аурих»). И три нападающих в стартовом составе. Пабло Леон по прозвищу «Перико» («Попугай») и Уго Сотил («Депортиво Мунисипаль») на острие атаки, а Теофило Кубильяс («Альянса») чуть сзади. Иногда Диди снимал Байлона и переходил на игру в четыре нападающих, тогда к вышеуказанной тройке добавлялся Альберто Гальярдо, вернувшийся в («Спортинг Кристал»). Ветеран Гальярдо мог заменить и будущего барселонца Сотиля. Освальдо Рамирес («Спорт Бойз») и Хосе дель Кастилья («Спортинг Кристал») ждали своего часа на скамейке.

Исторические победы

Жребий отправил сборную Перу в группу 4 к командам Болгарии, Марокко и Западной Германии. «Инки» начинали групповой турнир матчем с болгарами и пропустили уже на 13-й минуте. Гол на счету Динко Дерменджиева. Через четыре минуты после перерыва Христо Бонев отправил в вора Рубиньоса второй мяч. Но болгарские футболисты не успели как следует обрадоваться. Ибо Гальярдо один гол отыграл. А через пять минут Чумпитас обнулил всё преимущество соперника. После чего перуанцев было не удержать. Кубильяс забил третий мяч и принёс южноамериканцам заслуженную победу. В параллельном матче немцы одержали сложную победу над марокканцами 2:1.

Сборная Марокко отчаянно держалась против перуанцев больше часа. Но потом развалилась и за восемь минут пропустила три мяча. Кубильяс забил два из них, третий на счету Чалье. Так сборная Перу досрочно обеспечила выход в четвертьфинал. Как и сборная ФРГ , разгромившая болгар 5:2. Поэтому матч «инков» с вице-чемпионами мира особого турнирного значения не имел. Немцы выиграли 3:1. Все мячи были забиты до перерыва - трижды отличился Герд Мюллер, не ушёл с поля без гола Кубильяс. Заняв второе место, команда Диди вышла на соотечественников своего тренера - бразильцев. Если б перуанцы стали первыми, то их бы ждали чемпионы мира англичане.

Битва двух бразильских полководцев

Марио Загало и Диди по два раза возвращались с чемпионатов мира с Золотой богиней. Но тогда они были игроками. Теперь двум двукратным чемпионам довелось оказаться по разные стороны футбольных баррикад. Кто был фаворитом и так ясно. И уже к 16-й минуте бразильцы вели 2:0 после ударов Ривелино и Тостао. Всё? А Гальярдо считал, что нет. Взял, да отыграл один гол. Сборная Перу пошла вперёд, и двукратным чемпионам мира в какой-то момент пришлось нелегко.

Но в начале второго тайма Тостао в третий раз заставил перуанцев начать с центра поля. Но Кубильяс не согласен с поражением. После удара Теофило преимущество Селесао снова стало минимальным - 3:2. Сломил сопротивление команды Перу только гол Жаирзиньо - 4:2. Бразильцы провели один из тяжелейших матчей на мексиканской земле и двинулись дальше, навстречу к третьему чемпионскому титулу. А сборная Перу вернулась на родину, где футболистов встречали как героев. Заслужили.

Наступило лучшее время в истории перуанского футбола. В 1975-м «инки» выиграли Копа Америка, во второй и пока в последний раз в истории. Через три года перуанцы на чемпионате мира снова вышли из группы, сыграв вничью с вице-чемпионами голландцами. Но на втором групповом этапе южноамериканцы проиграли все три встречи. При этом определили состав финального матча. Позволили разгромить себя аргентинцам со счётом 0:6. Причём ворота сборной Перу защищал натурализованный аргентинец Рамон Кирога. А в 1982-м команда Перу заняла последнее место в группе. Не помог и постаревший Кубильяс.

На чемпионат мира 1986 года сборная Перу не попала. Проиграла аргентинцам, которые в итоге стали чемпионами. Вот вам и благодарность за 1978 год. Причём решающий гол забил нападающий Рикардо Гарека. Индейские колдуны прокляли его персонально, и в Мексику Гарека не поехал, а стало быть, и чемпионом мира не стал. Но даже колдуны не знали, что проклятый ими аргентинец уже поможет сборной Перу в роли тренера. Это он вывел «инков» на чемпионат мира-2018. Тысячи перуанцев приехали в далёкую Россию. Ещё бы, их команда отсутствовала на чемпионатах мира долгих 32 года. Не сорок лет, но около того. А через год аргентинский специалист вывел перуанских футболистов в финал Копа Америка. Впору снимать старое проклятье.