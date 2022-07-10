От церковного клуба до национальных титулов. Тернистый путь «Хибс»

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10 июля 2022, 17:51

Говорит и показывает Эдинбург.

Законодатель футбольной моды

«Хибс», основанный ирландскими переселенцами, задал моду на создание футбольных клубов католическими сообществами Шотландии. В итоге футбольная карта пополнилась такими командами, как «Данди Харп», «Данди Хиберниан» (сейчас это «Данди Юнайтед») и «Селтик» Глазго. Брат Уолфрид, один из основателей «Селтика», регулярно приглашал «Хибс» сыграть в Глазго, когда «Селтика» еще не существовало. Так, клуб сыграл с «Рентоном» при 12000 зрителей. В Глазго тогда проживало гораздо больше ирландцев, чем в Эдинбурге. Тогда Брат Уолфрид осознал, что клуб может быть полезен местному ирландскому сообществу в гораздо большей степени, чем гости из Эдинбурга, при всем уважении.

Здесь судьбы «Хибс» и «Селтика» начинают переплетаться, клуб «кельтов» основан в Глазго в ноябре 1887-го, а уже в мае следующего года «Селтик» сыграл свой первый матч. В составе тогда было немало футболистов «Хиберниана», что в определенном смысле наметило тенденцию.

Джон Гласс, финансовая опора «Селтика», стал тем ветром перемен, который косвенно едва не снес «Хибс» в небытие. Гласс и сам происходил из ирландской семьи, вместе с братом они занимались строительным бизнесом. Можно сказать, что этот человек сделал очень многое для шотландского футбола, воплотив задумку брата Уолфрида. Этот кроткий и трудолюбивый мужчина смог вовремя понять, что раз английский футбол начинает становиться на профессиональные рельсы, то подобное можно повторить и в Шотландии. Гласс дал футболистам «Селтика» постоянную работу в развивающемся клубе, чего «Хибс» на тот момент, увы, обещать не мог. «Селтик» ступил на путь успеха, что продолжится и в наши дни.

Трудные времена

«Селтик» пошел по коммерческому пути, в то время как «Хиберниан» видел футбол лишь через призму любительского спорта под контролем церкви. «Кельты» начали мощно – трансфер Джеймса Келли, игравшего за сборную Шотландии, из «Хиберниана». Неплохо для новоиспеченного клуба. Надо сказать, для Гласса подписание Келли было принципиальным предприятием, в противном случае команда попала бы в положение «Нет Келли – нет „кельтов“». Авторитет Гласса позволил «Селтику» стать частью футбольной структуры Шотландии, ибо к прочим «ирландским» клубам там относились с некоторым пренебрежением. Брат Уолфрид тоже в немалой степени поучаствовал в создании положительного образа клуба.

Это обескровило «Хибс», тогда как «Селтик» взял в 1890-х 4 титула национального чемпиона. Клубу из Эдинбурга стало тяжело удерживать футболистов, а попытки противников профессионального футбола убедить «Хиберниан» переехать в Глазго, чтобы поддержать новоиспеченный «Глазго-Хиберниан», провалились. Об этом клубе следует рассказать в отдельной статье, но если вкратце, то первый вице-президент «Селтика» Джеймс Куиллан хотел создать в Глазго клуб, строившийся на принципах любительского футбола. Результаты на поле разочаровывали, зрителей на матчи ходило в несколько раз меньше, чем на «Селтик» и «Куинз Парк», а в итоге стало ясно, что доходы от матчей не покрывают расходы в должной мере. Долги потопили клуб.

Тем временем «Хибс» из Эдинбурга переживали времена упадка. Клуб пропустил собрание Шотландской Футбольной Лиги в 1890-м, это означало, что он не станет членом Лиги, тогда как другие команды из Эдинбурга – «Хартс» и «Сент-Бернардс», стали одними из ее основателей. Клубу вне лиги оказалось гораздо труднее искать соперников для товарищеских матчей, а срок лицензии на домашний стадион «Хиберниан Парк» истек. Последние звездные игроки в лице капитана Джеймса МакГи и нападающего Сэнди МакМахона ушли в «Селтик». «Хибс» практически перестал существовать.

Перерождение

«Хиберниан» возродили в 1892 году, клуб получил лицензию на территорию, которая в будущем станет домашним стадионом «Easter Road». Теперь футболистам «Хибс» не нужно было в обязательном порядке быть членами Католического сообщества. 4 февраля 1893 года «Хиберниан» сыграл первый матч на «Easter Road». По ходу сезона 1893-94 клуб вступил-таки в Шотландскую Футбольную Лигу, выиграв чемпионат Второго Дивизиона. Однако «Хиберниану» не разрешили подняться в Первый Дивизион, вместо него взяли «Клайд», который занял 3-е место по итогам сезона. На втором месте финишировал «Коулейрс», однако они проиграли в голосовании, а в 1896-м клуб закрыли из-за финансовых проблем.

В следующем сезоне «Хибс» снова выиграли Второй Дивизион. В том сезоне Эдинбург знатно пошумел в шотландском футболе: «Хартс» выиграли Первый дивизион, «Сент-Бернардс» взял Кубок Шотландии, а «Хиберниан» достиг чемпионства во Втором дивизионе. Клубы Первого дивизиона поддержали решение включить «Хибс» в состав участников лиги на сезон 1895-96.

В первом же сезоне в «вышке» «Хибс» финишировали на третьем месте, а также дошли до финала Кубка, где уступили «Хартс». Что примечательно, обычно финалы проводились в Глазго, однако в этот раз предстоял эдинбургский финал, поэтому именно в этом городе решили его провести — на стадионе клуба «Сент-Бернардс». «Хартс» оказались сильнее (3:1). В следующем сезоне «Хартс» станут чемпионами, а «Хибс» возьмет «серебро».

В целом, этот период был успешен для «Хибс», до 1902 года они занимали место в топ-4, В том же 1902-м они взяли Кубок Шотландии, обыграв «Селтик» на их же стадионе (1:0), а также стали чемпионами в 1903-м. Однако дальше дела пошли похуже, Рейнджерс» и «Селтик» начинали перетаскивать звание лидеров местного футбола на себя, а в 1931-м «Хибс» вылетели из «вышки», однако уже в 1933-м они выиграли Второй Дивизион и вернулись в элиту.

Впрочем, грядущее десятилетие вышло не особо праздничным: только в сезоне 1937-38 заняли 10-е место, в остальные годы ситуация в таблице для «Хибс» была еще печальнее, хотя в элите остались. Тогда в Первом Дивизионе играло 20 команд, а не 12 как сейчас. В то десятилетие главенствовал «Рейнджерс», взяв 6 чемпионских титулов, 2 досталось «Селтику», а один раз даже «Мазервелл» выиграл лигу, случилось это по итогам сезона 1931/32, но пока что тот титул остается единственным в истории чемпионством в элите для клуба (хотя в будущем он будет периодически напоминать о себе).

В будущем шотландский футбол еще покажет немало интересных сюжетов. Так, например, «Селтик» возьмет целых 5 трофеев за сезон. Дальше будет много классных историй, однако перед этим человечеству пришлось столкнуться с ужаснейшим периодом современной истории – Второй Мировой, стихией, которая изменила облик не только футбола, но и всего мира в целом. У «Хибс» также произошел перелом после этого периода. Но об этом речь будет идти позже…