«Лучшая защита – это нападение». Моцарт футбола, бросивший вызов Муссолини

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13 января 2021, 09:41

«Соккер.ру» о том, как австрийский тренер заглянул в будущее футбола.

«Лучшая защита – это нападение». Эта фраза принадлежит знаменитому австрийскому тренеру Хуго Майслю, создавшему одну из величайших и, наверное, одну из самых несчастных команд в истории. Вундертим, в переводе с немецкого чудо-команда, стала явлением в футболе тридцатых, но так ничего и не выиграла. И ненадолго пережила своего создателя.

Хуго Майсль родился на территории современной Чехии, входившей в Австро-Венгерскую империю, в семье богатого еврейского коммерсанта. Он мог и должен был стать продолжателем семейного дела, но Майсля увлёк футбол, стремительно завоёвывавший континентальную Европу. Деньги, связи, но в первую очередь организаторский талант и феноменальная работоспособность помогли Майслю сделать австрийский футбол одним из ведущих на континенте.

Но сам Хуго Майсль, будучи одарённым тренером и организатором, не стеснялся учиться. Например, незадолго до Первой мировой войны он пригласил в Вену английского тренера Джимми Хогэна, не понятого и не востребованного на родине. Хогэн, в отличие от большинства английских коллег, предпочитавших длительное ведение мяча и навесные передачи, был приверженцем иного стиля, называемого в те годы шотландским. Мяч доставлялся к воротам соперника с помощью коротких передач низом. Это увеличивало и скорость игры, и снижало количество брака.

К созданию команды своей мечты Хуго Майсль приступил в конце двадцатых, будучи известным в Австрии тренером, судьёй и чиновником ФИФА . Майсль не постеснялся съездить в Англию, чтобы ознакомиться с другим передовым опытом – а именно с работой Герберта Чепмэна, который изобрёл и внедрил очень прогрессивную в ту пору систему дубль-вэ. Майсль считал, раз цель футбола забить мяч в ворота соперника, то участвовать в этом должны все полевые игроки.

Майсль собрал в сборную Австрии сильнейших молодых футболистов страны. Главной звездой считался нападающий Маттиас Синделар по прозвищу «Бумажный человек». Хрупкий на вид Синделар выделялся своей феноменальной, невиданной доселе техникой. Он виртуозно обращался с мячом, каждый раз изобретал новые финты и трюки. Конечно, защитники безбожно лупили Синделара по ногам, иных способов остановить Бумажного человека у них не было. Под стать Синделару были его товарищи – вратарь Руди Хиден, защитники Карл Сеста и Франц Сизар, полузащитники Йозеф Шмистик и Леопольд Гоффманн, нападающие Карл Цишек и Йозеф Бицан. Ансамбль сложился к 1931 году.

И началась серия великих побед. Австрийцы громили одного соперника за другим. Шотландцы были разгромлены со счётом 5:0, немцы дважды были биты 5:0 и 6:0. Шесть безответных мячей побывало в воротах швейцарцев, венгерская команда подверглась разгрому 8:2. О вундертим стали слагать легенды, а игра австрийской сборной удостаивалась сравнения то с музыкой Моцарта, то с вальсами Штраусса.

В начале 1934 года австрийцы выиграли единственный в ту пору турнир для европейских сборных – Центрально-европейский кубок. А в решающем матче были обыграны итальянцы, которым скоро предстояло принять чемпионат мира. Фаворитом первенства считалась вундертим Хуго Майсля. Тем временем Бенито Муссолини поставил перед главой федерации футбола адмиралом Джорджио Ваккаро одну задачу – выиграть первенство. Для этого сборную возглавил сильнейший на то время итальянский тренер Витторио Поццо, а под знамёна национальной команды были поставлены несколько аргентинцев с итальянскими корнями – так называемые ориунди.

Но на чемпионате мира сборная Австрии выглядела не столь ярко, как в товарищеских матчах. Французов обыграли с трудом в дополнительное время, не без помощи судейской ошибки. Итальянская пресса сразу вспомнила о связах Майсля в ФИФА . Венгры, которых австрийцы громили с неприличным счётом, тоже дали бой в четвертьфинале, — всего 2:1. А в полуфинале команду Майсля ждали хозяева чемпионата. Ливень, жестокость итальянцев – Луис Монти безо всякого стеснения молотил хрупкого Синделара по ногам и предвзятое судейство шведа Эклинда сделали своё дело – сборная Италии выиграла 2:1. Решающий гол был забит после грубой атаки вратаря. Расстроившись, австрийцы проиграли и матч за третье место.

Майсль сделал выводы из поражения, увидел, что команде не хватает физической мощи. Работа над ошибками была сделана, в сборной появились новые интересные игроки. Но на берлинской Олимпиаде австрийцы снова не смогли стать первыми – проиграли в финале всё тем же итальянцам.

Майсль рассчитывал взять реванш на чемпионате мира 1938 года. Но до первенства мира не дожили ни тренер, ни его команда, ни сама страна под названием Австрия. 17 февраля 1937 года 55-летний Хуго Майсль умер от сердечного приступа прямо за рабочим столом. В 1938 году Австрия вошла в состав Третьего рейха, а ведущие футболисты влились в сборную Германии. Маттиас Синделар, футболист чешско-еврейского происхождения и убеждённый противник нацизма, отказался играть за немецкую команду. Неизвестно, как бы сложилась его судьба в гитлеровской Германии. Но 23 января 1939 года Бумажный человек был найден мёртвым в своей венской квартире. Смерть наступила от отравления угарным газом. И до сих пор неясно, было ли это убийство, самоубийство или несчастный случай.

Идеи же Хуго Майсля намного пережили своего создателя и были востребованы в 60-е и 70-е годы. Голландец Ринус Михелс, австриец Эрнст Хаппель, румын Штефан Ковач активно применяли те методы и схемы, разработанные ещё в начале тридцатых.