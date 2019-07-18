За ними будущее! Команда за 800 миллионов евро

сегодня, 15:30

Фелиш и де Лигт выбрали новые клубы, а «Соккер.ру» набирает целый состав из тех, кто поставил трансферные рекорды в юном футбольном возрасте.

Подростками в обычной жизни во многих странах считают тех, кому нет двадцати лет. В футболе другие рамки – до 22 дня рождения игрок полноправно считается молодым, проходит в сборную для самых старших из тинейджеров. Впрочем, многим в этом составе было по 18-19 лет, когда меняли клубы за баснословные деньги. Также ключевые рекорды обновили недавно - речь об актуальных сделках и футболистах, о которых пора поговорить в день перехода де Лигта в «Ювентус».

Вратарь

Давид Де Хеа («Атлетико» - «Ман Юнайтед», 25 млн евро)

Доннарумма может улучшить этот рекорд, причем значительно. А в прежние времена голкиперов в юном возрасте так сильно, как могли бы сейчас, не ценили. Зато Фергюсон поверил в Де Хеа, а теперь Давид может стать самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола. Те 25 млн евро в 2011 году отработал много раз, ведь тащил МЮ к свету и победам.

Защитники

Аарон Ван-Биссака («Кристал Пэлас» - «Ман Юнайтед», 55 млн евро)

Два-Биссака стал мемом среди фанатов МЮ – это Эшли Янг, Три-Биссака – Валенсия, постарел и уехал домой. Четыре-Биссака не нужен, не заиграл – Дармиан. А у Пять-Биссаки – Далота, не нашлось аргументов, чтобы закрепиться именно справа в обороне. Аарон в «Кристал Пэлас» смотрелся круто, и хотя деньги дикие – 55 млн евро за человека без опыта, он может заиграть.

Матийс де Лигт («Аякс» - «Ювентус», 75 млн евро)

Девятнадцатилетний парень! С учетом бонусов получается 85.5 млн евро – мировой рекорд для защитника. Матийс настолько по-спортивному наглый, что или станет легендой футбола, или поплатится за носорожью бесстрашность. Отказал МЮ , ПСЖ и «Барселоне» после личного приглашения Роналду. «Ювентус» сыграл на опережение. Если повезет – умыли основных конкурентов и получат феноменального защитника на десяток лет.

Эдер Милитао («Порту» - «Реал», 50 млн евро)

Пятьдесят миллионов евро за человека, который может торчать на скамейке. Гениально, правда? «Порту» умеет делать деньги, а «Реал» еще до возвращения Зидана присмотрел правого бека, который и в центре играет. Но кого должен вытеснить из основы? Разве что история про Рамоса и его долги после неудачного вложения средств серьезная, тогда Серхио уедет на заработки, а Милитао попытается стать новым Пепе, хотя совсем другой по формату.

Люк Шоу («Саутгемптон» - «Ман Юнайтед», 37.5 млн евро)

Вот чей рекорд для фланговых защитников до 21 года побил Ван-Биссака. Аарон обошел другого защитника из «Манчестер Юнайтед», который мечтал стать вторым Эвра, но пока не смог. Шоу точно мешали травмы, но не только в них дело. Люк разочаровал, поскольку были ошибки на поле, остаются огрехи в тактической подготовке, что и ведет к тому, что Люк до двадцати четырех лет в сборной Англии сыграл всего восемь матчей.

Полузащитники

Усман Дембеле («Боруссия» Д – «Барселона», 125 млн евро)

А хитрые немцы подписали его за 15 млн евро, но за год цена выросла в восемь раз! И тут «Барселона» промахнулась. Думают, зачем им француз, если можно вернуть Неймара, который нужен Месси в качестве футбольной и моральной поддержки? Как бренд бразилец круче, чем молодой чемпион мира. Дембеле со скандалом ушел из «Боруссии», но в Дортмунде поступили верно – обули Бартомеу на 125 млн евро. Не факт, что Усман вообще реализует потенциал.

Ренату Санчеш («Бенфика» - «Бавария»», 35 млн евро)

Уезжал из Португалии юным парнем, без опыта, после успешного Евро-2016. Немцы поспешили и переплатили? Если смотреть на суммы рядом в списке – нет. Если оценивать по игре – конечно, ведь сейчас от восторгов по поводу игры Санчеша ничего не осталось. Немцы с помощью богатого «Суонси» компенсировали 8.5 млн евро за счет аренды за сезон, однако если в ближайшем будущем до сих пор молодой Ренату не заиграет – скатится еще ниже.

Кристиан Пулишич («Боруссия» Д – «Челси», 64 млн евро)

Такие деньги за юных игроков никто в Англии не платил. «Челси» побил рекорд «Манчестер Сити» и Стерлинга. Абрамович решил порадовать американцев? Точно не тренера Сарри – Маурицио вообще понятия не имел, что его клуб подписывает Кристиана. Американский хорват играет прилично на уровне сборной, хотя провел плохой сезон в клубе. Но Лэмпарду может подойти, ведь Пулишич – футболист формата самого Фрэнка, хотя и играет на другой позиции. Но может расти под присмотром такого тренера, подкорректировав амплуа.

Неймар («Сантос» - «Барселона», 88.2 млн евро)

Левый вингер попал в Европу не сразу, сначала закрепился в статусе главного вундеркинда «Сантоса», но в 2013 году уже рубился в Ла Лиге за «Барселону». От «Реала» тогда отказался сам, а каталонцы мотивировали его отца-агента – старший Неймар взяли щедрые премиальные после трансфера сына в состав «блаугранас». В Каталонии парень заиграл прилично, но дальше было скандальное расставание. Зато деньги отработал – за взрослого Неймара отдали 222 млн евро.

Нападающие

Килиан Мбаппе («Монако» - ПСЖ , 135 млн евро)

Сто семьдесят миллионов евро отдали шейхи из ПСЖ , чтобы самый крутой тинейджер футбола оказался в Париже. Контракт Килиана стоил 135 млн евро, а еще 35 отдали за аренду на год. На удивление логичное вложение, ведь у нападающего есть время, чтобы отработать дикие даже для современного футбола деньги. Кроме того, руководству парижан хватит минуты, чтобы продать контракт Мбаппе за 200 млн евро. Один звонок Зидану – сделка закрыта.

Жоау Фелиш («Бенфика» - «Атлетико», 126 млн евро)

Хорошо быть агентом Мендешем, гора денег и ноль ответственности! Слишком жирная сумма? Виновата «Бенфика». 120 млн евро – «клаусула», а чтобы «Атлетико» имел право делать выплаты частями, испанцам придется отстегнуть еще шесть миллионов. Завышенные ожидания? Жоау вправду талантливый, хоть в большом футболе фактически полгода. Но снова вся ответственность на боссах «Атлетико» и Симеоне. Хорошо быть агентом, но сложно в 19 лет заменить Гризманна.

Бонус. Олдскульный состав: Фрей («Интер», 14 млн евро) - Данило («Порту», 13 млн евро), Рамос («Реал», 27 млн евро), Джонс («Ман Юнайтед», 19.3 млн евро), Али Сиссоко («Лион», 16.2 млн евро) – Андерсон ( МЮ , 31.5 млн евро), Феллаини («Эвертон», 22 млн евро), Азар («Челси», 35 млн евро) – Руни («Ман Юнайтед», 37 млн евро), Савиола («Барселона», 35.9 млн евро), Роналдо («Интер», 28 млн евро).

Как видите, раньше тоже хватало просчетов, когда покупали юных игроков. Фрей не заиграл в «Интере», Сиссоко и Джонс не стали легендами, Андерсон не вырос в МЮ . Зато Азар круто воевал в АПЛ , Руни стал легендой МЮ , Роналдо из-за травм не задержался в «Интере», но рубился знатно. Но порядок цен был другим – олдскульный состав дешевле нынешнего в три раза!

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» перебрался за 19 млн евро – огромные тогда деньги, и не все понимали, что сэр Алекс Фергюсон открывает путь легенде. Сейчас «нового Роналду» не по позиции или стилю, а по статусу в португальском футболе оценили уже в 126 млн евро – за 16 лет цена взлетела 6-7 раз.

И де Лигт, когда отработает все бонусы, станет самым дорогим защитником в истории футбола, ведь суммарно чуточку опережает напарника по сборной ван Дейка. Посмотрим, что из таких сделок получится, ведь риск прогадать всегда большой, ставка вслепую. Но клубы подняли денежные компенсации в несколько раз.

Приходится заметно рисковать, отдавая за вчерашних школьников сотни миллионов, если добавить к трансферным суммам еще и личные контракты на много лет. Зато опыт двух Роналдо, одного Руни или Рамоса показывает, что иногда выгорает, но Савиола или Андерсон тоже попадаются, что омрачает статистику, ведь намекает на новые проколы.

Не всем из нового состава суждено заиграть так, чтобы не было сомнений – миллионы потратили не впустую. Хотя каждому хочется пожелать успехов, ведь де Лигт, Ван-Биссака, Пулишич, Фелиш и Мбаппе – жутко талантливые ребята. Они не просили, чтобы за одиннадцать игроков платили целых 816 млн евро в сумме. Просто каждый хочет играть в футбол на самом высоком уровне.