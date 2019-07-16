Удивительная символическая сборная 1-го тура РПЛ

сегодня, 13:00

Состав команды тура выглядит весьма необычно, ведь «большую пятерку РПЛ » представляет только один футболист! «Соккер.ру» старался не ради шока, а для справедливости.

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Городов в матче против бывшего клуба был постоянно в работе, и, хотя из 18 ударов «Краснодара» только три пришлись в створ, Евгений ни на секунду не терял концентрацию, ведь «быки» кружили вокруг его ворот в поисках обострений. Свой главный сэйв Городов совершил в добавленное время второго тайма, когда намертво взял непростой удар. Нельзя не отметить также работу молодого вратаря «Спартака» Александра Максименко. Во многом благодаря его стараниям «красно-белые» к последним минутам сохранили шанс на победу, которым и воспользовались.

Защитники

Ризван Уциев («Ахмат»)

Капитан «Ахмата» провел качественную игру против «Ахмата», что подтверждается хотя бы высоким процентом точных передач: 93% пасов Ризвана дошли до партнеров. Кроме того, Уциев записал на свой счет результативную передачу на Беришу, да и вообще выглядел свежо и бодро, как и положено лицу клуба, пустившегося в погоню за еврокубками.

Максим Карпов («Крылья Советов»)

Чтобы обыграть ЦСКА , «Крыльям Советов» была нужна мощная игра во всех линиях. Лидером в обороне стал Максим Карпов, который разобрался с Федором Чаловым, царил в воздухе и обеспечивал своей команде выход в атаку. Армейцы контролировали мяч в два раза больше волжан, но до Сергея Рыжикова мячи доходили «спущенными» - спасибо обороне за это. Только два удара в створ ворот «Крылышек» нанесли футболисты ЦСКА . Вклад Максима Карпова в эту статистику получился весомым.

Георгий Джикия («Спартак»)

«Спартак» вырвал три очка у «Сочи», но играл разобщенно и топорно, что не отменяет геройств отдельных футболистов: Максименко совершил несколько сэйвов, Жиго забил победный мяч, а капитан Джикия спас «красно-белых» от неминуемого гола еще в первом тайме, а потом не раз останавливал выпады «курортников». Крутая игра от Георгия, даже один такой воин в поле – серьезное подспорье для «Спартака».

Виктор Альварес («Арсенал»)

В одной линии с Альваресом сыграл Григалава, чей пушечный удар в концовке матча с «Динамо» позволил «Арсеналу» не проиграть, но мы выделим испанского защитника с левого фланга, чья игра произвела сильное впечатление. Альварес отработал в стиле соотечественника Альбы: лез вперед, тащил мяч, обводил соперников и нацеливался на обостряющие передачи. При этом не выпадал из борьбы и цепко играл без мяча. Отлично, Виктор!

Полузащитники

Срджан Мияилович («Крылья Советов»)

Среднюю линию «Крыльев Советов» представляет Мияилович. Серб стал краеугольным камнем в построениях Миодрага Божовича. Стойкая, уверенная, позиционно грамотная игра Срджана помогла волжанам загонять полузащитников ЦСКА в углы и ставить их в неудобные позы. Мияилович понравился именно целостностью демонстрируемого футбола, посмотрим, получится ли у него поддерживать задранную вверх планку в следующих матчах.

Эрик Бикфалви («Урал»)

И почему Эрик до сих пор не получил шанс в российском топ-клубе? Румын свой класс подтверждает на протяжении трех лет, вот и новый чемпионат начал с дубля в ворота «Уфы». Действуя на позиции центрального атакующего полузащитника, Бикфалви регулярно выдвигается на острие, где ловко распоряжается своим ростом и голевым чутьем. Особенно хорош Эрик на втором этаже, вот и «Уфе» дважды забил головой.

Мигел Кардозу («Динамо»)

Весной член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин «наехал» на тогдашнего спортивного Романа Широкова и сказал буквально следующее: «Напокупал всяких непонятных „кардоз“». Широкова в клубе уже нет, а португалец на хорошем счету у главного тренера Хохлова, а именно Мигел забил первый гол «Динамо» в новом сезоне. Забил, стоит сказать, великолепным выстрелом с линии штрафной, да и в целом Кардозу показал добротный футбол, был нацелен на удар.

Нападающие

Бернард Бериша («Ахмат»)

У Бериши и раньше были вдохновенные матчи, и мы говорили, что если Бернард поставит их на поток, то будет одним из лучших в РПЛ . К сожалению для «Ахмата», вингер обычно из кожи вон лезет в играх против топ-соперников и набрасывает на себя плащ-невидимку в «проходных» встречах. Против «Краснодара» Бериша сыграл вдохновенно: разрывал оборону «быков» и рывками, и передачами. Пенальти не реализовал, но победный гол на свой счет записал.

Алексей Ионов («Ростов»)

Ионов забил победный гол в последнем матче сборной России и принес победу над Кипром, а новый футбольный сезон в РПЛ начал тоже с мажорной ноты. На счету Алексея результативная передача на Эльдора Шомуродова и красивейший победный мяч, забитый в стиле Арьена Роббена – точный удар с левой ноги в девятку после смещения с правого фланга.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» сыграли против ЦСКА отлично, но именно победу обеспечил двумя точными ударами форвард Соболев, который дважды «раздел» Виктора Васина. Сначала опытный защитник не сумел помешать Александру нанести прицельный удар в нижний угол, а потом купился на финт форварда и обрек свою команду на пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал сам пострадавший. 2:0 в пользу Соболева!



Тренер

Миодраг Божович («Крылья Советов»)

По первому туру цельно понравились две команды – «Ахмат» и «Крылья Советов». В общем-то, и Рашид Рахимов органично смотрелся бы во главе символической сборной, но подвиг волжан и Божовича выглядит солиднее. Во-первых, меньше двух месяцев назад «Крылышки» проиграли ЦСКА 0:6, во-вторых, впервые за 12 лет выиграли у армейцев на своем поле. Браво!

Джокер тура. Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Весной грузинский полузащитник выступал за «Локомотив» на правах аренды из «Рустави», а перед стартом нового сезона принял предложение «Рубина» и в первом же официальном матче за новую команду забил гол в ворота железнодорожников, чьи фанаты освистали Хвичу. Заслуживающий внимания сюжет.

Гладиатор тура. Самуэль Жиго («Спартак»)

«Спартак» выдал серенькую игру против «Сочи», и, если бы не гол в концовке, все было совсем печально. Но Самуэль Жиго перевязанной головой забил победный мяч, как и в первом туре прошлого сезона, и отправился праздновать с фанатами, которые теперь шутят, что возле «Открытие Арены» установлен постамент французскому защитнику в виде гладиатора. Жиго зажег!