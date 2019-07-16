Антисборная 1-го тура: весь цвет РПЛ

сегодня, 19:00

Если в команде тура много представителей периферии, то в антисборной нашлось место представителям каждого из пяти топ-клубов РПЛ . «Соккер.ру» кричит: «Поехали!»

Вратарь. Андрей Лунёв («Зенит»)

Кандидатов на пост №1 было два: Лунёв и Сафонов. С одной стороны, ошибка Андрея не привела к потере очков «Зенитом», но слишком уж грубо ошибся кандидат в сборную России и вратарь чемпионов, причем для Лунёва это входит в привычку. Какой-то синдром Лодыгина. «Краснодар» тоже пропустил после ошибки Сафонова, но Матвей в Грозном и спасал немало, причем некоторые сэйвы выглядели потрясающе. Не будем забывать и об отбитом пенальти в дебюте встречи. Лунёву же похвастаться нечем.

Правый защитник. Николай Рассказов («Спартак»)

Снова отмечаем, что второй кандидат на эту позицию из «Краснодара» - Сергей Петров, но «быки» играли в Грозном, а Петров сражался с Беришей, в то время как Рассказов на фоне Сочи был так плох, что хоть Ещенко выпускай. Только чудом «Спартак» не поплатился пропущенным голом после многочисленных ошибок Николая: то Джикия выручит, то Максименко, а то игроки «Сочи» сами пробьют мимо. Но это действительно было плохо. Нет, даже очень, очень плохо.

Центральные защитники. Виктор Васин ( ЦСКА ) и Павел Аликин («Уфа»)

«Уфа» - первая команда, которая пропустила в этом сезоне три мяча, а 35-летний капитан Аликин не справился со своими обязанностями, ведь Эрик Бикфалфи дважды забивал головой из его зоны. Что касается защиты ЦСКА , то она могла бы здесь быть в полном составе. Новичок Шарлия не впечатлил, Магнуссон без конца обрезался, а Васин стал главным антигероем самарского матча в составе армейцев. Александр Соболев дважды оставил опытного защитника в дураках: сначала легко пробросил себе мяч на ударную позицию и пробил в угол ворот Акинфеева, а через несколько минут поймал защитника на простенький финт и заработал пенальти. Эх, Васин, Васин…

Левый защитник. Мацей Рыбус («Локомотив»)

Магнуссон из ЦСКА тоже числился среди главных претендентов, но конкуренцию выиграл поляк из «Локомотива», который точно получит нагоняй от Юрия Сёмина по итогам матча с «Рубином». По всей видимости, Мацей не успел набрать форму, потому что в атаку не добегал, а в обороне действовал пассивно. Если бы во втором тайме Рыбус играл на ближайшей к тренерским скамейкам бровке, думаю, импульсивный Юрий Палыч сначала выписал бы поляку несколько эмоциональных пощечин, а потом и заменил бы, если бы это не возымело действия.

Опорный полузащитник. Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

Чего хотел добиться ЦСКА в центре поля? Полузащита армейцев провалила матч с «Крыльями Советов», треугольник Ахметов – Обляков – Бистрович оказался несостоятельным. Хорват должен был стать опорой полузащиты, но его нерасторопность приводила к тому, что армейцы не успевали ловить волжан на перестроениях, да и в работе без мяча Бистрович не преуспел, раз за разом оказываясь на шаг позади противников.

Центральный полузащитник. Кристоффер Олссон («Краснодар»)

Во время предсезонки «Краснодару» удалось пустить пыль в глаза, но уже в первом туре читаемые проблемы с обновившейся полузащитой встали в полный рост перед Мурадом Мусаевым и его командой. Вильена пытался быть лидером, Камболов сосредоточился на черновой работе, а вот Олссон совсем не вписался в игру. Швед действовал как-то несмело и невесело, из хороших позиций бил выше ворот, в общем, не доказал, что готов играть в основе «Краснодара» даже в нынешней кадровой ситуации.

Атакующий полузащитник. Александр Ломовицкий («Спартак»)

Все понимаю: воспитанник, возможно, даже талантливый, но прямо сейчас Ломовицкий просто не тянет уровень «Спартака» и РПЛ . Вернее, не тянет не только сейчас, не тянет уже год, но все равно постоянно выходит на поле, чтобы разочаровывать болельщиков и терять уверенность в собственных силах. Александр получил слишком много шансов заиграть в «Спартаке», но пока даже результативным действием не отметился, такое чрезмерное доверие не приносит пользу команде и не идет впрок молодому футболисту.

Нападающие

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА )

Молодой исландец уже забивал за ЦСКА важные голы, но в Самаре он редко добирался до стоящих ударных позиций, да и вообще как-то потерялся в схеме 4-3-3, где Виктор Ганчаренко отрядил его на левый фланг атаки. Ничем примечательным Арнор не отметился, менять его можно было гораздо раньше 88-й минуты.

Эванс Кангва («Арсенал»)

В матче с «Динамо» вышел на позиции центрального нападающего и провалился. Игра не была закрытой, «Арсенал» нанес 18 ударов по воротам «бело-голубых», причем только один из этих выстрелов на счету центрфорварда, да и в том эпизоде Кангва упустил хороший шанс, так что похвастаться нечем. После выхода на поле Тудорие Эванс переместился на фланг атаки, но и там себя ничем не проявил.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Если скауты английских грандов, которые интересуются Чаловым, смотрели матч ЦСКА против «Крыльев», то их отчеты об игре Федора будут строго негативными. Чалов мог показаться зависимым и капризным нападающим, инертность которого возымела отрицательное влияние на всю командную работу. Армейцы могли надеяться, что Федор что-то придумает, но он без особого энтузиазма отбывал номер.

Тренер. Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Ганчаренко сам признался, что у ЦСКА многие игровые компоненты оказались несостоятельными, можно сказать, тренер сам себя раскритиковал. В Самаре у ЦСКА были защитники, но не было правильной слаженной игры в защите, был контроль мяча, но не было обострений, были удары, но с минимумом попаданий в створ и без голов. Пока оценка неудовлетворительная.

Разочарование тура. Судейские ошибки

К сожалению, уже после первого тура приходится заводить знакомую печальную песню. Арбитр матча «Спартак» - «Сочи» Владимир Москалев уже отстранен от судейства за ряд неправомерных решений: к нему есть претензии по карточкам, он не назначил пенальти в ворота «Спартака» и засчитал гол Жиго, который во время прыжка положил руки на голову Песегову. В матче «Зенит» - «Тамбов» случился спорный эпизод в самой концовке при счете 2:1 в пользу чемпионов: Игорь Смольников явно не играл в мяч в своей штрафной, и Владимир Кулик упал при его непосредственном участии. Сложный эпизод, ведь падал полузащитник «Тамбова» картинно, а еще есть подозрение, что подыграл себе рукой.

И уж совершенно бесспорно, что не по правилам Алексеем Миранчуком был забит гол в ворота «Рубина»: его партнер пристроился в стенку, чего по нынешним футбольным законам делать нельзя. Михаил Вилков оказался «двоечником», который не выучил поправки к правилам футбола, но стоит ли удивляться этому после такого комментария главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова: «Формально гол забит с нарушением правил, но никто бы не понял, если бы его отменили». Иными словами, главный рефери в России объявил о том, что судить надо не по правилам, а по понятиям. Впрочем, ничего нового…