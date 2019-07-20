Экзамен Евсеевым. «Краснодар» показал характер!

сегодня, 16:30

«Соккер.ру» ждал, что «быкам» будет сложно на старте, но верил в класс. Не удивительно, что дважды подряд фаворит не проиграл.

Думали, «Краснодар» дважды подряд проиграет середнякам, причем во втором случае уныло откатает второй тайм? Думали, не обманывайте, поскольку первая половина была за Евсеевым, а «Уфа» казалась командой, которая в родных стенах такое преимущество не упустит. Но футбол прекрасен невероятными разворотами, и один из них увидели.

Как убеждаемся не в первый раз, успешные по результату и настроению спарринги спутывают карты, официальные матчи могут быть совсем другими. Но одновременно сборы говорят о том, что будет дальше, когда команда наберет ход. Полагалось, что после травм Газинского и Классона, а также после ухода опорника Каборе, у «Краснодара» будут проблемы на старте сезона.

И они есть, очевидно по характеру матчей, перепадам в игре «быков» и свежим результатам. «Ахмат» и «Уфу» необходимо обыгрывать, если хочется сыграть в группе Лиге чемпионов роль хотя бы престижного второго плана, а не статиста в углу без единой реплики и отправкой в ЛЕ . Впрочем, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА тоже не свежие сейчас , как и «Локомотив». Двое из этой четверки уже потеряли очки.

Однако есть разница между хромающей игрой и без малого стартом серии поражений против тех, кого «быки» должны обыгрывать на любом поле и в любом из туров – первом, десятом или последнем. Но у команды Мусаева не получилось стартовать идеально и в стиле чемпионов, хотя и «Ахмат», и «Уфа» не изменились ради «Краснодара».

Пожалуй, в этом одна из проблем тренера Мусаева. Его команда может потерять очки – или получить минимальное поражение, или лишнюю ничью, даже если середняк не подстраивается под одного из фаворитов РПЛ , а рубится, как привык и как ему удобно. Сам «Краснодар» явно искал запасные линии поведения против сильных соперников – «Байера» и «Валенсии», например.

А к середнякам РПЛ относятся порой менее уважительно, чем те успешно пользуются. Не хватает темпа, брак мотивации сказывается – включаются не сразу, ошибки повторяемые и странные. Есть очевидные слабые места. Спайич – спорного качества защитник, хотя имеет ряд козырей. Без Каборе и Газинского опорная зона не впечатляет, слишком много ошибок. Оставляют соперникам право на подбор и свободные зоны перед штрафной Сафонова.

Одновременно пришли неплохие новички, которые уже выручают и еще будут. Берг себя еще покажет – как раз против середняков рослый опытный швед может пригодиться, ведь потолкаться и выиграть воздух умеет. Плюс стандарты – слабое место команды Мусаева, и у своих ворот, и у чужих. Намли шустрый – не Перейра, совершенно другой, но именно его футбольная наглость позволила сократить разрыв.

А дальние удары Вильены еще на сборах выделялись, хотя тогда голландец лишь пристреливался. Теперь Тони попал удачно, мяч залетел в сетку – очень важный гол от новичка команды, переломный. «Краснодар» не сказать, чтобы изменился, ведь похожие поединки были раньше. Сценарий знакомый: соперник забивает на ровном месте, а потом «быки» упрямо и долго атакуют в поисках или камбэка, или победного выстрела.

«Уфа» Евсеева – команда цепкая, волевая, поэтому не удивительно, что их план игры на контратаках с подключением стандартов работал, пока хозяева поля не устали и не выдохлись. «Краснодар» не проводил второй тайм на высокой скорости, но вода камень точит. «Быкам» крупно повезло, что защитник соперника скинул мяч на Намли – иначе был бы офсайд, им повезло с дальними ударами.

Характер показали отдельные личности. Но если суммировать, то за матчи против «Ахмата» и «Уфы» фаворита полезно поругать. Например, большие вопросы по поводу целостности атакующей линии. Да, Рамирес удачно пробил – с рикошетом от соперника, смутил вратаря, который ни в одном из мячей не виноват. Конечно, командный дух «Краснодар» показал. Далеко не всегда «Зенит» или «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» отыгрываются, если летят 0:2.

А в данном случае надо было не забывать о сборах, на которых «быки» смотрелись не хуже, чем их конкуренты, во многом - лучше. Также понятно, что скрипучее начало не ставит крест на перспективах ни в квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов, ни в борьбе минимум за второе место в РПЛ . Клуб «Краснодар» учится быть солидным, сохраняя футбольное плутовство в стиле. Тяжеловатый Вильена, то мощный, то странный Спайич, приличный юный голкипер Сафонов и коварный Ари сочетаются в команду, которая на пик не вышла.

И не должны удивлять всех в месяце июле, поскольку сезон только начинается, он длинный, многогранный. Ошибок немало, правки необходимо вносить – хотя точно касаются не столько имен, как тактики и функциональной подготовки, ведь скорости не было, зато было постоянное давление и дальние удары. У «Краснодара» сработал индивидуальный класс, а на него в сложных играх полагаются именно фавориты. Некрасивая игра может вывести на крутой камбэк.

«Уфу» жаль – играли хорошо, но устали и второй тур подряд проиграли, забив два мяча. Однако победу «Краснодара» сложно, хотя она случайная по форме – пас соперника и два дальних удара, причем победный с рикошетом, обозвать незаслуженной. Три очка – закономерный исход матча середняка против фаворита, но Евсееву надо отдать должное. Соперник заставил Мусаева и других тренеров «Краснодара» думать, что сделали не так на этапе подготовки. Не каждый соперник упустит победу в два мяча, так что это подарок с намеком – в будущем «быки» должны работать иначе.