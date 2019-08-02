The best. 10 лучших тренеров 2019 года. Версия ФИФА

вчера, 12:00

Приз The best получит не только футболист, но и тренер. «Соккер.ру» знает, кто победит, но рассказывает обо всех претендентах на награду от ФИФА в этой категории.

Претенденты

10. Дидье Дешам (сборная Франции; Франция)

Дешама включили в десятку для количества или по старой памяти? В прошлом году именно Дидье досталась награда The best среди тренеров, и вполне заслуженно, ведь сборная Франции под руководством Дешама выиграла чемпионат мира. Но год после триумфа получился для «трехцветных» скорее «похмельным»: лучшая команда планеты не сумела пробиться в финал Лиги Наций, да и в отборе Евро-2020 французы уже успели проиграть туркам. Кроме шуток, Дешам — самая необъяснимая персона в этом списке. «О! Этот парень тренирует чемпионов мира и в прошлом году мы отдали награду именно ему. Берем!» Спасибо, ФИФА , но больше так не делайте.

9. Рикардо Гарека (сборная Перу; Аргентина)

Рикардо Гарека заслужил попадание в десятку своей работой со сборной Перу. Никто не ждал «бело-красных» в финале Копа Америка, но команда Гареки буквально «пошла по головам», выбив в плей-офф Уругвай с Суаресом и Кавани, а также чемпионов двух предыдущих розыгрышей Кубка Америки — сборную Чили. Только с Бразилией перуанцы справиться не смогли, но «пентакампеоны» прикинулись машиной на своем домашнем турнире, где не могли ударить в грязь лицом.

8. Тите (сборная Бразилии; Бразилия)

Тите — тренер, выигравший Кубок Америки, но, при всем уважении, сложилось ощущение, что выиграть этот трофей со сборной Бразилии да еще и на родине было проще, чем не выиграть. Состав «пентакампеоны» выставили самый сильный, турнирный маршрут получился не самым трудным, к тому же матчи против Венесуэлы и Парагвая в основное время завершились со счетом 0:0. В сухом остатке две победы над Перу, разгром слабой нынче Боливии и победа в полуфинале над Аргентиной, которая по-прежнему в кризисе. Маловато, чтобы считаться «Лучшим».

7. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»; Аргентина)

В карьере Почеттино по-прежнему нет трофеев, если не считать обретенного на днях «Ауди Кап», но это скорее повод лишний раз потроллить Маурисио «Кубком Автомобиля». Аргентинец, пусть пока и не сменил амплуа классического неудачника, остается сильным тренером, который построил, возможно, лучшую команду в истории «Тоттенхэма». Был в шаге от победы в континентальном турнире, но проиграл другому тренеру, которого баловнем Фортуны тоже не назовешь.

6. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»; Аргентина)

Самый многообещающий южноамериканский тренер, который пока не доехал до Европы, но если и дальше продолжит побеждать, то не за горами тот час, когда будем приветствовать Марсело в европейской команде. В отличие от своего соотечественника Почеттино, Гальярдо выиграл финал главного континентального турнира, причем в решающей схватке за Кубок Либертадорес его «Ривер Плейт» оказался сильнее заклятого соперника - «Бока Хуниорс».

5. Джамел Белмади (сборная Алжира; Алжир)

Наименее звучная фамилия в этом списке, хотя, возможно, кто-то помнит Джамеля по выступлениям во Франции и Англии, где прошла часть его футбольной карьеры, выступал Белмади и за сборную Алжира (20 матчей, 5 голов). Этим летом Джамел добился главной победы в своей почти десятилетней тренерской карьере, приведя сборную Алжира к победе на Кубке Африки. «Лисы пустыни» не были записными фаворитами турнира, триумф прочили Египту и Сенегалу, но Алжир оказался командным и грамотным тактически, к чему соперники были неготовы.

4. Фернанду Сантуш (сборная Португалии; Португалия)

Конечно, у Португалии есть Криштиану Роналду, но в целом по составу это далеко не сильнейшая сборная Старого Света, тем не менее Фернанду Сантуш сумел со своей командой завоевать второй кряду европейский титул: португальцы выиграли Лигу Наций вслед за Евро-2016. Эти достижения — плоды упорной тренерской работы дона Фернанду, который заслуживает всяческих респектов.

3. Эрик тен Хаг («Аякс»; Нидерланды)

Летом 2017-го «Аякс» проиграл «Русенборгу» в квалификации Лиги Европы и уже в августе завершил свою еврокубковую кампанию. Кто бы мог подумать, что следующий поход «детей Бога» прервется в шаге от финала Лиги чемпионов?! Сказку «Аякса» создавали совместными усилиями, но тен Хаг был на переднем рубеже и совершил настоящий подвиг, сделав амстердамцев, пусть пока всего на сезон, одной из сильнейших команд в Европе.

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)

Гвардиола собрал «Большую корону» титулов в Англии, выиграв Суперкубок, Кубок, Кубок Лиги и АПЛ , где его команда выдержала невероятную по своему напряжению гонку с «Ливерпулем». Хосеп был бы главным претендентом, если бы снова не вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов от соседей по чемпионату Англии. Именно эта осечка заставляет рассматривать в качестве основного претендента на победу его основного конкурента.

1. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)