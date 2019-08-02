The best. 10 лучших тренеров 2019 года. Версия ФИФА

Приз The best получит не только футболист, но и тренер. «Соккер.ру» знает, кто победит, но рассказывает обо всех претендентах на награду от ФИФА в этой категории.
Претенденты
10. Дидье Дешам (сборная Франции; Франция)
Дешама включили в десятку для количества или по старой памяти? В прошлом году именно Дидье досталась награда The best среди тренеров, и вполне заслуженно, ведь сборная Франции под руководством Дешама выиграла чемпионат мира. Но год после триумфа получился для «трехцветных» скорее «похмельным»: лучшая команда планеты не сумела пробиться в финал Лиги Наций, да и в отборе Евро-2020 французы уже успели проиграть туркам. Кроме шуток, Дешам — самая необъяснимая персона в этом списке. «О! Этот парень тренирует чемпионов мира и в прошлом году мы отдали награду именно ему. Берем!» Спасибо, ФИФА, но больше так не делайте.
9. Рикардо Гарека (сборная Перу; Аргентина)
Рикардо Гарека заслужил попадание в десятку своей работой со сборной Перу. Никто не ждал «бело-красных» в финале Копа Америка, но команда Гареки буквально «пошла по головам», выбив в плей-офф Уругвай с Суаресом и Кавани, а также чемпионов двух предыдущих розыгрышей Кубка Америки — сборную Чили. Только с Бразилией перуанцы справиться не смогли, но «пентакампеоны» прикинулись машиной на своем домашнем турнире, где не могли ударить в грязь лицом.
8. Тите (сборная Бразилии; Бразилия)
Тите — тренер, выигравший Кубок Америки, но, при всем уважении, сложилось ощущение, что выиграть этот трофей со сборной Бразилии да еще и на родине было проще, чем не выиграть. Состав «пентакампеоны» выставили самый сильный, турнирный маршрут получился не самым трудным, к тому же матчи против Венесуэлы и Парагвая в основное время завершились со счетом 0:0. В сухом остатке две победы над Перу, разгром слабой нынче Боливии и победа в полуфинале над Аргентиной, которая по-прежнему в кризисе. Маловато, чтобы считаться «Лучшим».
7. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»; Аргентина)
В карьере Почеттино по-прежнему нет трофеев, если не считать обретенного на днях «Ауди Кап», но это скорее повод лишний раз потроллить Маурисио «Кубком Автомобиля». Аргентинец, пусть пока и не сменил амплуа классического неудачника, остается сильным тренером, который построил, возможно, лучшую команду в истории «Тоттенхэма». Был в шаге от победы в континентальном турнире, но проиграл другому тренеру, которого баловнем Фортуны тоже не назовешь.
6. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»; Аргентина)
Самый многообещающий южноамериканский тренер, который пока не доехал до Европы, но если и дальше продолжит побеждать, то не за горами тот час, когда будем приветствовать Марсело в европейской команде. В отличие от своего соотечественника Почеттино, Гальярдо выиграл финал главного континентального турнира, причем в решающей схватке за Кубок Либертадорес его «Ривер Плейт» оказался сильнее заклятого соперника - «Бока Хуниорс».
5. Джамел Белмади (сборная Алжира; Алжир)
Наименее звучная фамилия в этом списке, хотя, возможно, кто-то помнит Джамеля по выступлениям во Франции и Англии, где прошла часть его футбольной карьеры, выступал Белмади и за сборную Алжира (20 матчей, 5 голов). Этим летом Джамел добился главной победы в своей почти десятилетней тренерской карьере, приведя сборную Алжира к победе на Кубке Африки. «Лисы пустыни» не были записными фаворитами турнира, триумф прочили Египту и Сенегалу, но Алжир оказался командным и грамотным тактически, к чему соперники были неготовы.
4. Фернанду Сантуш (сборная Португалии; Португалия)
Конечно, у Португалии есть Криштиану Роналду, но в целом по составу это далеко не сильнейшая сборная Старого Света, тем не менее Фернанду Сантуш сумел со своей командой завоевать второй кряду европейский титул: португальцы выиграли Лигу Наций вслед за Евро-2016. Эти достижения — плоды упорной тренерской работы дона Фернанду, который заслуживает всяческих респектов.
3. Эрик тен Хаг («Аякс»; Нидерланды)
Летом 2017-го «Аякс» проиграл «Русенборгу» в квалификации Лиги Европы и уже в августе завершил свою еврокубковую кампанию. Кто бы мог подумать, что следующий поход «детей Бога» прервется в шаге от финала Лиги чемпионов?! Сказку «Аякса» создавали совместными усилиями, но тен Хаг был на переднем рубеже и совершил настоящий подвиг, сделав амстердамцев, пусть пока всего на сезон, одной из сильнейших команд в Европе.
2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)
Гвардиола собрал «Большую корону» титулов в Англии, выиграв Суперкубок, Кубок, Кубок Лиги и АПЛ, где его команда выдержала невероятную по своему напряжению гонку с «Ливерпулем». Хосеп был бы главным претендентом, если бы снова не вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов от соседей по чемпионату Англии. Именно эта осечка заставляет рассматривать в качестве основного претендента на победу его основного конкурента.
1. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)
Клопп действительно заслуживает приз The best. Хоть «Ливерпуль» Юргена и пришел вторым к финишу АПЛ, но это был феноменальный сезон, по ходу которого «красные» проиграли лишь однажды. Зато Лигу чемпионов Клопп выиграл, причем немец сумел победить в финале с седьмой попытки, шесть предыдущих матчей с трофеем на кону завершались поражениями его команд. Сильно удивлюсь, если ФИФА выберет тренером года не Клоппа, а кого-то другого.
2. Тите
3. Сантуш или Гарека
2. Тите
3. Сантуш или Гарека
Тен Хаг, как его называют ученик Гвардиолы, заслужил внимание работой с Аяксом, тем что молодые и дерзкие парни лихо прошлись в ЛЧ особенно по самолюбию Реала, Ювентуса, а также выиграли золотой дубль в голландии и суперкубок.
Хосеп Гвардиола лучший в Англии, а в ЛЧ УЕФА просто не дает МС играть, постоянно у них отнимают голы, из-за чего второй год подряд они не могут пройти 1/4 финала. Мне кажется МС _ Ливерпуль был бы лучшим финалом и развязкой всего сезона.
Это три тренера, которые действительно проделывают огромную работу, остальные из этого списка это все подачки от судей, игра дома ...... (Клопп - Ливерпуль ( матч с Наполи и финал с Ттх это доказал), Сантуш - Португалия (дома уже было все решено), Гарека - Перу (матч с Уругваем три отмененных гола говорят о его гениальных способностях, Тите - Бразилия (дома с судейским произволом всего турнира ) ....... А Гальярдо или Бельманди это все фартунщики.
Вместо Дешама, надо было поставить Сарри, все же итальянец выиграл свой первый значимый трофей ЛЕ в своей профессиональной карьере.
PS Клопп лучший? да нет это Скомина герой финального матча. При этом постоянно ноет и жалуется что у него нету денег, хотя сам покупает дорогих игроков обороны. Да и АПЛ их откровенно тянули судьи чтобы создать конкуренцию и буки могли на них заработать а внутренние кубки слил уже в первом раунде.)))
Тен Хаг, как его называют ученик Гвардиолы, заслужил внимание работой с Аяксом, тем что молодые и дерзкие парни лихо прошлись в ЛЧ особенно по самолюбию Реала, Ювентуса, а также выиграли золотой дубль в голландии и суперкубок.
Хосеп Гвардиола лучший в Англии, а в ЛЧ УЕФА просто не дает МС играть, постоянно у них отнимают голы, из-за чего второй год подряд они не могут пройти 1/4 финала. Мне кажется МС _ Ливерпуль был бы лучшим финалом и развязкой всего сезона.
Это три тренера, которые действительно проделывают огромную работу, остальные из этого списка это все подачки от судей, игра дома ...... (Клопп - Ливерпуль ( матч с Наполи и финал с Ттх это доказал), Сантуш - Португалия (дома уже было все решено), Гарека - Перу (матч с Уругваем три отмененных гола говорят о его гениальных способностях, Тите - Бразилия (дома с судейским произволом всего турнира ) ....... А Гальярдо или Бельманди это все фартунщики.
Вместо Дешама, надо было поставить Сарри, все же итальянец выиграл свой первый значимый трофей ЛЕ в своей профессиональной карьере.
PS Клопп лучший? да нет это Скомина герой финального матча. При этом постоянно ноет и жалуется что у него нету денег, хотя сам покупает дорогих игроков обороны. Да и АПЛ их откровенно тянули судьи чтобы создать конкуренцию и буки могли на них заработать а внутренние кубки слил уже в первом раунде.)))
Но постойте, а где Сарри? Вот уж кто обязан быть здесь. Посмотрите что такое Азар в Реале
Но постойте, а где Сарри? Вот уж кто обязан быть здесь. Посмотрите что такое Азар в Реале
2.Эрик тен Хаг. Аякс.
3.Маурисио Почеттино. Тоттенхэм.
2.Эрик тен Хаг. Аякс.
3.Маурисио Почеттино. Тоттенхэм.