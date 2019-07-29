Французский специалист Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football. Когда именно Блану поступало предложение от петербургского клуба, не уточняется.
На данный момент Блан находится без работы. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Рому».
Лоран Блан:
«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но не получилось»
Лоран Блан:
«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но не получилось»