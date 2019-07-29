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Блан отказался возглавить «Зенит»

вчера, 20:23

Французский специалист Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football. Когда именно Блану поступало предложение от петербургского клуба, не уточняется.

На данный момент Блан находится без работы. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Рому».

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Все комментарии
minai
minai
   105 / 809
сегодня в 00:10
Но это бред.
kastites
kastites
   110 / 809
вчера в 23:37
Брехня
Морозовский
Морозовский ответил Питер Ман
   4 / 809
вчера в 23:30
Зачем нам какой-то блан если есть свой доморощенный тренер Семак, который легенда клуба как игрок и будет тренером-легендой
Прикольно: бакланы вырастили Семака!
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   2 / 809
вчера в 22:53
17 января 2018, 17:16 Лоран Блан: «Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но не получилось»
Тоже помню эту тему, интересно зачем такие вбросы делать сейчас???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 809
вчера в 22:45
17 января 2018, 17:16
Лоран Блан:
«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить «Зенит», когда оттуда ушел Андре Виллаш-Боаш, но не получилось»
iri13
iri13 ответил BDA8181
   198 / 809
вчера в 22:43
А это что за школьный бред )))
Вот-вот, я про то же...
Project Pandora
Project Pandora ответил Питер Ман
   188 / 809
вчера в 22:26
Зачем нам какой-то блан если есть свой доморощенный тренер Семак, который легенда клуба как игрок и будет тренером-легендой
Будет тренером-легендой? ЛЧ возьмёт?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 809
вчера в 22:21
Вряд ли сейчас стоит снимать Семака, возможно дело было давно.
BDA8181
BDA8181
   273 / 809
вчера в 22:15
А это что за школьный бред )))
starche
starche
   133 / 809
вчера в 22:11
Бредуха несусветная.
pomor45
pomor45
   56 / 809
вчера в 22:03
Происки завистников Семака.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   55 / 809
вчера в 21:35
Зачем Зениту физрук?
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   112 / 809
вчера в 21:27
Как гром среди ясного неба. К чему "ЭТО"?
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 21:23
Снова хотят своих убрать, чтобы выглядеть по европейски.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 809
вчера в 21:16
Респект
Comdiv
Comdiv
   26 / 809
вчера в 21:02
Блан даже для спартака не сгодится.
Garrincha58
Garrincha58
   228 / 809
вчера в 21:02
может и правда ведь Семак до сих пор не выстроил командную игру Зенита на которую уныло смотреть а вот берите пример с Шаронова как весело и главное красиво играет нынешний Рубин почти как Аякс
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 809
вчера в 20:58
Зачем нам какой-то блан если есть свой доморощенный тренер Семак, который легенда клуба как игрок и будет тренером-легендой
post-navigator
post-navigator
   36 / 809
вчера в 20:43
Иди целуй лысую коленку черчесова. Боже, храни Зенит от пожирателей лягух и примкнувший к ним спартак!
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 20:39
Блан послушал Уткина...шок...
Лакшери
Лакшери
   211 / 809
вчера в 20:39
Алло *Блан ? Я ролю блант
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   55 / 809
вчера в 20:31
Бог миловал Зенит. )))
wingback
wingback
   139 / 809
вчера в 20:31
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 20:29
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       70 / 809
    вчера в 20:29
    лучше без клуба,чем позориться в проекте)))
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       178 / 809
    вчера в 20:27
    Сегодня день Зенита на soccer ru.
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 809
    вчера в 20:26
    Вот теперь и мается безработным потому, что отказал Зениту. Гыгыгы
    Zenit_84
    Zenit_84
       104 / 809
    вчера в 20:25
    Идет он лесом
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