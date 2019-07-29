Блан отказался возглавить «Зенит»

вчера, 20:23

Французский специалист отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football. Когда именно Блану поступало предложение от петербургского клуба, не уточняется.

На данный момент Блан находится без работы. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Рому».