Марадона встал на ноги после операции на колене

Легендарный аргентинец Диего Марадона после успешно перенесенной операции на колене впервые встал на ноги и прошелся по территории больницы.
«Сегодня я шел так, словно мне снова 15 лет. Большое спасибо моему хирургу, всем, кто заботится обо мне в клинике, и Богу!» - написал Марадона на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем.
Вот в чём разница между легендой Аргентины и её плаксивым балластом.
Вот в чём разница между легендой Аргентины и её плаксивым балластом.