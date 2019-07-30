Марадона встал на ноги после операции на колене

сегодня, 08:14

Легендарный аргентинец после успешно перенесенной операции на колене впервые встал на ноги и прошелся по территории больницы.

«Сегодня я шел так, словно мне снова 15 лет. Большое спасибо моему хирургу, всем, кто заботится обо мне в клинике, и Богу!» - написал Марадона на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем.