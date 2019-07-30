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Марадона встал на ноги после операции на колене

сегодня, 08:14

Легендарный аргентинец Диего Марадона после успешно перенесенной операции на колене впервые встал на ноги и прошелся по территории больницы. 

«Сегодня я шел так, словно мне снова 15 лет. Большое спасибо моему хирургу, всем, кто заботится обо мне в клинике, и Богу!» - написал Марадона на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
   191 / 800
сегодня в 09:30
Здоровья тебе бог футбола...
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   64 / 800
сегодня в 09:08
Месси встал на колени после кубка Америки)
Вот в чём разница между легендой Аргентины и её плаксивым балластом.
амурец
амурец
   104 / 800
сегодня в 08:37
скорейшего выздоровления, здоровья легенде
cevin cigan
cevin cigan
   49 / 800
сегодня в 08:37
Здоровья великому!
Bладимиp
Bладимиp
   48 / 800
сегодня в 08:25
Здоровья Мараноде, хотя он уже на Марадону давно не похож.
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