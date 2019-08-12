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Дичь в меню РПЛ. Один тур – два блюда

вчера, 14:00

Очередной тур РПЛ еще официально не завершен, а в распоряжении «Соккер.ру» уже две диких истории: разбитый нос Чалова и рецидивное оскорбление арбитра в Грозном.

Сезон в чемпионате России только набирает обороты, а нам уже пришлось столкнуться с несколькими дикими историями. Сюда можно отнести и судейские скандалы, идущие чередой, и кривое внедрение VAR, и непродуманное назначение матчей на позднее время, из-за чего южные клубы недосчитались зрителей, и уже несколько столкновений фанатов с ОМОНом, например, спартаковцы отоварились в Ростове-на-Дону.

При этом сам футбол в первых турах РПЛ радует – получается достаточно ярко и результативно по традиционным меркам нашего чемпионата, но первобытная дичь периодически заглядывает на огонек, убивая весь позитивный антураж российского футбола, который после чемпионата мира вроде как вышел на новую орбиту благодаря наследию большого турнира. Но вот именно – «вроде как», потому что отдельные события срывают косметическую маскировку и напоминают, что ветхие, исцарапанные временем фасады никуда не делись.

Окровавленный Чалов, или Жестокость как стратегия

Перед матчем с ЦСКА главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал интервью, в котором рассказал о философии своей команды:

Предстоит еще много работы в плане сыгранности и физических кондиций. Наша философия — играть в симпатичный футбол. Здесь болельщики-эстеты — не просто «бей-беги», им нужен умный современный футбол. Когда мы переезжали, перед нами поставили задачу не просто осесть, а играть в комбинационный футбол. На этом был сделан акцент. Не было цели выйти в РПЛ, но надо было поддержать определенное качество игры.

Эти слова звучат как толстый троллинг. У симпатичной команды 0 голов в пяти матчах, а во встрече с ЦСКА команда Точилина включила режим костоломов, который вполне устроил главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Да, в начале матча у «Сочи» было несколько моментов, но после перерыва «симпатичная команда» в полном составе выстроилась у своих ворот и действовала строго на отбой. За это не обвиню новичков РПЛ: каждый действует в силу своих способностей и в зависимости от мощи соперника, но откровенная грубость со стороны сочинцев – жирный минус в карму команде Точилина.

Есть коллективы, где жесткость и неуступчивость считаются важнейшими отличительными чертами, но у игроков «Сочи» боевитость переходит в грязь, особенно, если арбитр позволяет. Еще в середине первого тайма Никита Калугин прыгает сзади в ноги Арнору Сигурдссону и наносит исландцу травму, несовместимую с продолжением игры. Реакция Мешкова – только штрафной удар, хотя, с учетом последствий, это нарушение на оранжевую карточку. Рассмотрите на повторе прыжок Калугина: он ведь даже не стелется в подкате по газону, там внушительная фаза полета по пути к ногам оппонента, который, подчеркну, стоит спиной.

Второй вопиющий момент произошел в концовке матча, когда Миладинович разбил нос Чалову в штрафной площади «Сочи». По правилам футбола: пенальти и удаление защитника за неспортивную грубость (+дополнительная дисквалификация на несколько игр). По правилам РПЛ: момент заигран. Справедливости ради, эпизод произошел в то время, когда мяч был в другом месте, главный арбитр не мог видеть выпад Миладиновича, никто из помощников, видимо, тоже не смог помочь, а за окровавленный нос пенальти не назначаются. Тут вопрос к лиге по системе VAR, которую обещали, но подошли к ее внедрению спустя рукава.

«Симпатичная команда», арбитр Мешков и те, кто ответственен за установку VAR в РПЛ, помогли ЦСКА потерять два очка и создать еще одну дикую историю. Кстати, Иван Миладинович, расквасивший Чалову нос в концовке матча, не считает себя виноватым: «Случайно получилось. Я просто поднял руку вверх и попал по лицу. Это было не специально. Не думаю, что это пенальти, я сразу извинился». Оказывается, если сразу извиниться, то можно избежать пенальти в ворота своей команды и красной карточки. Спасибо за науку, Иван из «симпатичной команды»!

В Грозном снова на весь стадион назвали судью козлом. Или еще грубее

В Чечне знают толк в извинениях и за свой новый прокол «Ахмат» уже попросил прощения устами провинившегося и уже уволенного сотрудника. Не первый прецедент в Грозном, когда арбитр матча получает оценку своих действий прямо по ходу игры. Пять лет назад во время матча «Ахмат» - «Рубин» над стадионом раздалась ставшая легендарной фраза: «Судья продажная! Козел ты!» Тогда ответственность на себя взял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, извинившийся перед всем футбольным сообществом за свою несдержанность, но не перед арбитром Вилковым («Он заслужил имя „Продажный“»).

На этот раз во время матча со «Спартаком» кто-то горячий и негодующий добрался до микрофона на «Ахмат Арене» и объявил, что арбитр Алексей Сухой из Люберец – козел. А может быть и не козел, ведь все услышали по-разному, по другой версии рефери назвали не животным, а другим словом (народное название средства контрацепции, первая «г», шесть букв). Какое бы слово там ни было, это дикость, превращающая пытающийся казаться серьезным чемпионат в дешевый аттракцион. Эх, вот бы перебросить доблестных сотрудников Росгвардии, которые били фанатов «Спартака» и «Зенита», на охрану дикторской кабинки на «Ахмат Арене» от разгоряченных ораторов. Идеально: и кости болельщиков целы, и судьи не оскорблены.

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ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   514 / 885
сегодня в 07:50
Он у нас незаменимый. Когда он завершит карьеру ЦСКА сложно будет найти нового вратаря. А в сборной ещё не нашли. Есть надежда на Сафонова. А все остальные пока очень слабые и из за этого играет 33 летний бразилец
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил serh62
   507 / 885
сегодня в 03:00
команды типа сочи, специально создаются и финансируются известно какими клубами. в их обязанность входит не выигрывать матчи, а калечить игроков конкурентов и толпой стоять у своих ворот, всеми правдами и неправдами добиваться потерь очков конкурентами , скажем прямо. этими спонсорами являются команды зенит и спартак....
хех, Спартаку себе бы игроков купить, какие фарм-клубы? (Ростов с Карпиным чтоли? ) А в первом туре против Сочи, повезло им с голом, по игре те же 0-0 должны были быть. А вот Оренбург и Сочи, слишком очевидно Зенитовские.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил ЦСКА 06
   216 / 885
вчера в 23:30
Это он у вас в ЦСКА незаменимый, что не касание ногами, то финт ушами...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   47 / 885
вчера в 23:22
А виноват конечно федун и Спартак, но петушки верят и кукарекают
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 885
вчера в 22:32
Хочется, порой,возмутиться. И даже конкретно психануть. В итоге со мной так и происходит,пусть и редко. А потом приходит осознание, которое успокаивает: у каждого своя правда. Гнев кипит, пишутся статьи, растет недовольство в массах. Но ничего не меняется. И так везде.
cska59
cska59
   448 / 885
вчера в 22:14
Тва.. двух лидеров выбили у нас .Играть не умеют,только безнаказанно калечат .
serh62
serh62
   297 / 885
вчера в 20:26
надеюсь что футбольный БОГ вернет должок мешкову и младиновичу....один перестанет свистеть а другой забудет как играть в футбол....
halfbeek
halfbeek
   482 / 885
вчера в 20:21
С техникой в российских клубах всегда была проблема. Из-за ее отсутствия получается много борьбы и часто не по правилам. Довольно большая группа команд практикует оборонительный и очень жесткий футбол на грани фола.Сочи из таких. Ломать не строить.
serh62
serh62
   297 / 885
вчера в 20:15
команды типа сочи, специально создаются и финансируются известно какими клубами. в их обязанность входит не выигрывать матчи, а калечить игроков конкурентов и толпой стоять у своих ворот, всеми правдами и неправдами добиваться потерь очков конкурентами , скажем прямо. этими спонсорами являются команды зенит и спартак....
Дима Головашич
Дима Головашич ответил сулейман шлагбаум 1
   86 / 885
вчера в 19:59
В том, что он сказал.
Ой, давай до свидания.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Дима Головашич
   80 / 885
вчера в 19:38
А в чём он прав?
В том, что он сказал.
Дима Головашич
Дима Головашич
   86 / 885
вчера в 19:26
Костоломам досталось!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Absinthe2
   86 / 885
вчера в 19:26
Матч Цска-Сельмаш 2017 год. Витиньо локтем разбивает нос Кудряшову. Левников абсолютно не реагируют, а соккерские кони полностью поддерживают судью) Так что все правильно))) ПС: Фёдор Кудряшов, защитник ФК «Ростов»: «Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры».
Там вроде не локтем было.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил сулейман шлагбаум 1
   86 / 885
вчера в 19:18
Вот разрази меня гром, а в чем этот чех с микрофоном не прав ?
А в чём он прав?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   80 / 885
вчера в 18:35
Вот разрази меня гром, а в чем этот чех с микрофоном не прав ?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   514 / 885
вчера в 18:29
И кто занял место Акинфеева? Наверное молодой перспективный россиянин который закрыл эту проблему на 10-15 лет? Уже год играет бразилец которому давно за 30 и вратарь тоже не очень.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   216 / 885
вчера в 18:06
Мне очень понравилась игра Акинфеева, уже карьера к концу подходит, а он так и не научился играть ногами.
Не устану повторять, как же хорошо что он в сборной больше не будет стоять. А в ЦСКА хоть до 70 лет пусть стоит, плевать на них.
scikuni
scikuni
   840 / 885
вчера в 18:00
проходит время, где по свистку гинера ставили пенки и удаляли соперника, правда теперь другие гадости вылезли вроде сухины и дюкова.
МКС
МКС
   23 / 885
вчера в 17:48
Помница в первом туре

После игры Спартака с данным соперником

Во всем был виноват Спартак, естественно судья ну и конечно наши болельщики

Теперь ОПА

Бедные кони во всем винят своих недавних любимчиков

Ну и конечно по обыкновению судью

Как же вы любите переобуваться на ходу

Ну а Чистякову Респект

Как всегда адекватная статья(почти)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   78 / 885
вчера в 17:28
Тут бОЛЬШОЙ спец по футболу обвинил Чалова, что он симулянт (кровь из носа ручьём) Мешков не поверил........
СМЕШНО за такого знатока.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Багров-брат
   53 / 885
вчера в 16:59
Бывает. Осторожнее надо. Это же соккер. 😊
Bullкин
Bullкин
   842 / 885
вчера в 16:58
Терек гнать из РПЛ вместе с его болелой неприкасаемым.
Bullкин
Bullкин
   842 / 885
вчера в 16:57
Оленю с фоткой Тихонова на аве в дурку пора. То он кого то там с Азаром сравнить пытается, теперь вот лупить призывает. Иногда игру у Спартака видит. Явные признаки безумия.
Багров-брат
Багров-брат ответил Дед за ЦСКА
   157 / 885
вчера в 16:56
Сергей, Верблум НЕ НАНЁС НИ ОДНОЙ травмы НИКОМУ за всё время игры в ЦСКА Жёсткость и жестокость (травмы) не синонимы. Будь объективен.
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Владимир_Спартак
       157 / 885
    вчера в 16:55
    А так был болельщиком 😁....
    Слово не воробей...))) Иногда материализуется...)))
    Морозовский
    Морозовский
       15 / 885
    вчера в 16:53
    А второе контацептивное блюдо "Буйный Терек" уже приелось ПРЛ и никого тут тоже не волнует!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 885
    вчера в 16:52
    Но все таки Алексей Сухой г....н,сухврь у Максименко отобрал и не удалил еще одного терекчанина
    Морозовский
    Морозовский ответил Don trambon
       15 / 885
    вчера в 16:50
    *Симпатичной команде* вылететь по итогам сезона. Мешкова отстранить на год. Спартак расформировать.
    А бакланы вас устраивают! Зарядили судейку под свой проект сочАнский сопатки вам набивать, а вы и счастливы от старшего брата пилюля грести.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 885
    вчера в 16:46
    Коней всегда лупили, на то они и кони, погонять их надо.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 885
    вчера в 16:45
    Чалов симулянт, поэтому судья и не поверил ему
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