Дичь в меню РПЛ. Один тур – два блюда

вчера, 14:00

Очередной тур РПЛ еще официально не завершен, а в распоряжении «Соккер.ру» уже две диких истории: разбитый нос Чалова и рецидивное оскорбление арбитра в Грозном.

Сезон в чемпионате России только набирает обороты, а нам уже пришлось столкнуться с несколькими дикими историями. Сюда можно отнести и судейские скандалы, идущие чередой, и кривое внедрение VAR , и непродуманное назначение матчей на позднее время, из-за чего южные клубы недосчитались зрителей, и уже несколько столкновений фанатов с ОМОНом, например, спартаковцы отоварились в Ростове-на-Дону.

При этом сам футбол в первых турах РПЛ радует – получается достаточно ярко и результативно по традиционным меркам нашего чемпионата, но первобытная дичь периодически заглядывает на огонек, убивая весь позитивный антураж российского футбола, который после чемпионата мира вроде как вышел на новую орбиту благодаря наследию большого турнира. Но вот именно – «вроде как», потому что отдельные события срывают косметическую маскировку и напоминают, что ветхие, исцарапанные временем фасады никуда не делись.

Окровавленный Чалов, или Жестокость как стратегия

Перед матчем с ЦСКА главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал интервью, в котором рассказал о философии своей команды:

Предстоит еще много работы в плане сыгранности и физических кондиций. Наша философия — играть в симпатичный футбол. Здесь болельщики-эстеты — не просто «бей-беги», им нужен умный современный футбол. Когда мы переезжали, перед нами поставили задачу не просто осесть, а играть в комбинационный футбол. На этом был сделан акцент. Не было цели выйти в РПЛ , но надо было поддержать определенное качество игры.

Эти слова звучат как толстый троллинг. У симпатичной команды 0 голов в пяти матчах, а во встрече с ЦСКА команда Точилина включила режим костоломов, который вполне устроил главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Да, в начале матча у «Сочи» было несколько моментов, но после перерыва «симпатичная команда» в полном составе выстроилась у своих ворот и действовала строго на отбой. За это не обвиню новичков РПЛ : каждый действует в силу своих способностей и в зависимости от мощи соперника, но откровенная грубость со стороны сочинцев – жирный минус в карму команде Точилина.

Есть коллективы, где жесткость и неуступчивость считаются важнейшими отличительными чертами, но у игроков «Сочи» боевитость переходит в грязь, особенно, если арбитр позволяет. Еще в середине первого тайма Никита Калугин прыгает сзади в ноги Арнору Сигурдссону и наносит исландцу травму, несовместимую с продолжением игры. Реакция Мешкова – только штрафной удар, хотя, с учетом последствий, это нарушение на оранжевую карточку. Рассмотрите на повторе прыжок Калугина: он ведь даже не стелется в подкате по газону, там внушительная фаза полета по пути к ногам оппонента, который, подчеркну, стоит спиной.

Второй вопиющий момент произошел в концовке матча, когда Миладинович разбил нос Чалову в штрафной площади «Сочи». По правилам футбола: пенальти и удаление защитника за неспортивную грубость (+дополнительная дисквалификация на несколько игр). По правилам РПЛ : момент заигран. Справедливости ради, эпизод произошел в то время, когда мяч был в другом месте, главный арбитр не мог видеть выпад Миладиновича, никто из помощников, видимо, тоже не смог помочь, а за окровавленный нос пенальти не назначаются. Тут вопрос к лиге по системе VAR , которую обещали, но подошли к ее внедрению спустя рукава.

«Симпатичная команда», арбитр Мешков и те, кто ответственен за установку VAR в РПЛ , помогли ЦСКА потерять два очка и создать еще одну дикую историю. Кстати, Иван Миладинович, расквасивший Чалову нос в концовке матча, не считает себя виноватым: «Случайно получилось. Я просто поднял руку вверх и попал по лицу. Это было не специально. Не думаю, что это пенальти, я сразу извинился». Оказывается, если сразу извиниться, то можно избежать пенальти в ворота своей команды и красной карточки. Спасибо за науку, Иван из «симпатичной команды»!

В Грозном снова на весь стадион назвали судью козлом. Или еще грубее

В Чечне знают толк в извинениях и за свой новый прокол «Ахмат» уже попросил прощения устами провинившегося и уже уволенного сотрудника. Не первый прецедент в Грозном, когда арбитр матча получает оценку своих действий прямо по ходу игры. Пять лет назад во время матча «Ахмат» - «Рубин» над стадионом раздалась ставшая легендарной фраза: «Судья продажная! Козел ты!» Тогда ответственность на себя взял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, извинившийся перед всем футбольным сообществом за свою несдержанность, но не перед арбитром Вилковым («Он заслужил имя „Продажный“»).

На этот раз во время матча со «Спартаком» кто-то горячий и негодующий добрался до микрофона на «Ахмат Арене» и объявил, что арбитр Алексей Сухой из Люберец – козел. А может быть и не козел, ведь все услышали по-разному, по другой версии рефери назвали не животным, а другим словом (народное название средства контрацепции, первая «г», шесть букв). Какое бы слово там ни было, это дикость, превращающая пытающийся казаться серьезным чемпионат в дешевый аттракцион. Эх, вот бы перебросить доблестных сотрудников Росгвардии, которые били фанатов «Спартака» и «Зенита», на охрану дикторской кабинки на «Ахмат Арене» от разгоряченных ораторов. Идеально: и кости болельщиков целы, и судьи не оскорблены.