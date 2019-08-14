ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

«Краснодар» и его отличия от конкурентов

вчера, 12:30

В день рождения владельца клуба «Соккер.ру» напоминает, чем «быки» выделяются на фоне футбольных фаворитов РПЛ

«Краснодар» не сложно уважать за подход к работе, им легко симпатизировать, чего порой не скажешь о «Зените», «Спартаке», ЦСКА или «Локомотиве», если суммировать знания о клубах. Не стоит также идеализировать самих «быков», поскольку в любом проекте смертных людей будут ошибки. 

Но в хорошем клубе есть анализ ляпов и адекватная реакция. В строительстве должен быть системный подход, сроки, проработка нюансов и оперативные правки, когда отклоняются от планов. ФК «Краснодар» строят последовательно. Когда нужно – находятся деньги для рекордных покупок, как этим летом, но базиса держатся. 

Своих ребят никто не раздает направо и налево, им доверяют. Сулейманова не всегда хватает на целый матч, но вчера был в основе и доказал право, хотя в еврокубках никакого лимита нет. «Быки» не будут донорами для конкурентов, а руководство давно доказало, что может подготовить инфраструктуру.

И парк, и стадион, и база объективно шикарные, делают Краснодар современнее. Команда играет так, что многие матчи – зрелище, триллеры по расписанию.  После приятного успеха в Порту и в день, когда Сергей Николаевич Галицкий принимает поздравления – 14 августа у него день рождения, логично поговорить о том, что отличает «Краснодар».

Контрастность – их козырь. Если у них получится, то докажут, что в России можно создать успешный футбольный проект за пределами Москвы, где деньги, конечно, важны, но принципы – важнее.  

Грамотнее всех воспитывают игроков

Масштабно. Только «Краснодар» декларировал цель – 11 воспитанников в основе. Пусть утопия, зато утопия полезная для российского футбола – академия-то работает современно. Другим на общие интересы плевать? «Зенит» вбухивает миллионы в школу, чтобы пожалеть о тратах, «Спартак» - чтобы недооценить выпускников или не совсем умело их развивать, «Локомотив» - чтобы другие завидовали, а ЦСКА – чтобы расстаться за хорошие деньги. В первых двух случаях нет системы, в оставшихся – мессианства. Для «Краснодара» успех их академии действительно важен, поскольку школа – в основе идеи клуба. Любой из конкурентов без воспитанников возможен, «Зенит» прямо сейчас, считай, такой. Два года Сутормина в академии не делают его Аршавиным, пять лет Кузяева - Денисовым. А вот «Краснодар» воспитывает для себя и дерется с каждым, кто хочет отобрать их деток. У них есть цель. 

Не являются любимцами арбитров

Если в исповеди потребовать у Галицкого, Миллера, Гинера, Федуна и главы РЖД ответить, хотели бы они на 100 % справедливое судейство в РПЛ, испытание прошел бы только первый? Правосудие не совсем про мир людей, и уж точно не о РФ. Так  что отсутствие судебных вердиктов не значит, что ни один именитый клуб РПЛ никогда в новейшей истории не давил на арбитров тем или иным способом. А «Краснодар» систематическую выгоду от решений рефери не получал, чего не скажешь о каждом из его основных конкурентов. Можно долго спорить, кто грязнее и на каких исторических отрезках, но вы не соберете серию диких ошибок во имя побед «Краснодара». Пусть побеждают по делу – так лучше для них самих.  

Не испытывают нездоровое давление

Галицкий не мечтает о Лиге чемпионов, это не самоцель. В одном из редких интервью, причем на не футбольную тему, отметил, что радовать людей в 15 матчах РПЛ каждый год важнее, чем привезти три игры с европейскими соперниками, а потом парочку в плей-офф. Но Лига чемпионов нужна - как праздник фанатам, нужна футболистам. Как и трофеи в целом – Мартынович об этом говорил уже после победы на летнем кубке против других клубов РПЛ в Австрии. Спортсмены должны побеждать, но «Краснодар» имеет роскошь - время без давления. «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА прессуют изнутри и извне после знаменитых поражений. «Быкам» проще, разбирают ошибки, делают выводы, идут дальше. Даже Сёмину не так комфортно работать, как Мусаеву – ему верят без «корочки».  

Владелец думает о футбольном клубе

Гинер, Федун, Миллер и Белозеров – люди одной системы, Галицкий – отдельно. И думает только о футболе сейчас, ведь вряд ли в 52 года собрался начинать новый масштабный бизнес, в который уйдет на 18 часов в сутки. Надо и для себя пожить. А Гинер – бизнесмен, у него много дел, отвлекается. Федун не первый человек «Лукойла» и не лучший футбольный менеджер, но намеревается продать «Спартак» - тут все ясно. Первые люди в РЖД не живут «Локомотивом», вы их даже в лицо не знаете, а Кикнадзе – нанятый менеджер, как Смородская или Геркус. Та же история с Медведевым, который «присматривает» за «Зенитом», поскольку поручили. А Галицкий живет «Краснодаром» и всем, что с ним связано. Даже Гинер так не вовлечен, ведь у него по правую руку Бабаев, и это отличает «Краснодар». Редкий клуб, по поводу которого даже Черевченко может выдать мнение без эпатажа. 

Очень перспективная фанатская база

ЦСКА и «Локомотив» не смогли собрать полные стадионы, играя в Москве и в ЛЧ. Это уже диагноз отношений с людьми. «Зенит» дико популярен, как и «Спартак», но разве у них возможен резкий прирост фанатов? Чем чаще соперники пользуются сомнительными методами достижения результатов – тем ближе тот день, когда молодые люди, которые только-только заинтересовались футболом, будут выбирать «Краснодар». Не клубы больших корпораций, вроде «Локомотива» и «Зенита». Не команду с историей вражды с руководством, умеющую ранить болельщика – «Спартак». И не ЦСКА, где трофеев для глорихантерства в ближайшие годы не хватит. «Краснодару» тоже нужны кубки, чтобы их оценили массово, но обратите внимание, как резко покорили родной город, где их поначалу показательно недолюбливали. А теперь обожают! 

Хорошая футбольная репутация

Паникуют в концовках – легко могли сыграть 0:0 с «Порту» и случайно, но обыграть «Зенит» 0:1, будь они спокойнее и сыграннее. Ошибаются, проигрывали важные матчи, вылетали обидно. Но стыдно за «Краснодар» бывает редко и в Европе, и в РПЛ. Недобирали очки – бывало, но объективно ставят на качество футбола, что доказывают цифры. Когда играют на контратаках, то не забывают давить на соперника, создавать моменты, огрызаться. Даже когда уступают в классе, как было с «Байером», «Валенсией» и «Порту», когда у соперников было все, чтобы смять и додавить. Но «быки» терпели. Тогда как в остальных матчах – когда оппонент слабее, много атакуют и стараются красиво доминировать. «Краснодар» - атакующая команда, зрелищная. Добавьте сюда репутацию тех, кто не связан с темными делами в силу возраста клуба и подхода, неплохую подачу – начиная от дизайна формы и заканчивая гостеприимством к адекватным фанатам гостевых команд, и рост от года к году – получите клуб, который точно отличается от конкурентов. 

Концентрация на конструктивности

Взбунтовалась молодежь по поводу контрактов – успокоили оперативно. Пришло время прощаться с проверенными людьми – нашли замену. Достойно работают, что тут еще скажешь? Также заметьте, что у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» полно врагов. У «Краснодара» есть ситуативные критики, но они похвалят, когда подопечные Мусаева сразятся так грамотно, как вчера в Португалии. Самый молодой клуб-фаворит может оказаться самым успешным в итоге, ведь «быкам» не нужно все и сразу. А это подсказывает, что могут прийти всерьез и надолго. Когда «Краснодар» играет в Лиге чемпионов, популярный и древний вопрос, стоит ли всегда болеть за всех россиян в еврокубках, не поднимается. Им желают выхода в группу Лиги чемпионов, поскольку такой подарок клуб заслужил по сумме сделанного за последние годы. 

«Олимпиакос» - опасный соперник, дело не сделано пока, но «Краснодар» учится на ваших глазах и убеждает, что может обыгрывать таких грозных соперников, как «Порту». И что важно, на такие успехи наработали. Пока конкуренты часто воюют со своим прошлым, у «быков» есть настоящее и будущее. Стратегически в выигрышном положении.  

Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» – первый из равных
Сегодня, 01:45Сергей Иванов в блоге Командный духКомментарии7
Больше не чемпионы. «Реал» бесится с жиру
Вчера, 15:30Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии17
«Краснодар» великолепный
Вчера, 00:48Сергей Иванов в блоге Командный духКомментарии57
Танцуйте, Леонид Викторович
12 августаОлег Лыткин в блоге Новая ГолландияКомментарии5
Анатомия рациональности. МЮ уничтожил «Челси»
11 августаСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии10
«Витесс» и Слуцкий идут на второй круг
11 августаСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
scikuni
scikuni ответил Сп62
   641 / 939
вчера в 22:34
Статья, в принципе, подгон условий под ответ. У Краснодара всё ещё впереди. Но уже сейчас в течении нескольких лет поменяли трёх тренеров. Второе, где гарантии, что все академики будут востребованы командой. Значит возникнет аналогичная ситуация, как у Зенита и Спартака. И третье. Как показала реальность Краснодару также тяжело обходиться без легионеров даже в РПЛ. С Краснодаром может случиться то, что и с Челси. Вспомните первые годы Абрамовича.
цель академиков чтобы через несколько лет полностью закрывать лимитные позиции своими, а не скупая паспорта из тех кого не успел зенит купить, или беря пенсионеров вроде шишкиных, а без легионеров не обойтись никому, и их качество уже от частого участия в лч зависит, будут бабки и хорошие игроки под нее придут без б
scikuni
scikuni ответил Александр Кузнецов 5
   641 / 939
вчера в 22:32
У Краснодара нет хейтеров, потому что Краснодар ничего не выиграл в России. Если он разок-другой выиграет чемпионат, то его возненавидит половина России.
да его с порту то хейтили неделю назад, а вчера те же возносили, а про выигрыш чего-то, при такой власти, где даже матч не показывают по тв, сложно
Сп62
Сп62
   147 / 939
вчера в 21:23
Статья, в принципе, подгон условий под ответ. У Краснодара всё ещё впереди. Но уже сейчас в течении нескольких лет поменяли трёх тренеров. Второе, где гарантии, что все академики будут востребованы командой. Значит возникнет аналогичная ситуация, как у Зенита и Спартака. И третье. Как показала реальность Краснодару также тяжело обходиться без легионеров даже в РПЛ. С Краснодаром может случиться то, что и с Челси. Вспомните первые годы Абрамовича.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил zenit_forever2014
   98 / 939
вчера в 18:21
Соглашусь
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   655 / 939
вчера в 16:51
У Краснодара нет хейтеров, потому что Краснодар ничего не выиграл в России. Если он разок-другой выиграет чемпионат, то его возненавидит половина России.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Ген Геныч
   559 / 939
вчера в 16:48
У Порту сейчас нет командной игры-это факт!!!!! В ЛЧ пробился Порту годичной давности,а в настоящем-это команда сейчас вообще очень плоха,достаточно посмотреть матч чемпионата и противостояние с Краснодаром!!!В первом матче они за 90 мин создали всего 2 опасных момента,но тут надо отметить,что Краснодар сыграл еще хуже!!!!!Во втором же матче,Краснодар мог вести уже после 60 минуты 4,5-0!!!!!!!!!И только благодаря наседанию всей команды Порту отыграл 2 мяча и чудом 3-й не забил,что было бы ни честно!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что Краснодар выиграл абсолютно по делу и НЕ НАДО ТУТ говорить,что Краснодар совершил подвиг и вообще Краснодар супер команда и все в таком духе!!!!!Нет-просто Порту сейчас ни тот ,что был год назад!!!!!!!! С Олимпиакосом ,Краснодару придется сложнее т.к там есть командная игра!!!!!! А Спартаку еще труднее(если конечно пройдут Тун) т.к Брага ,на ряду с Бенфикой начала сезон очень сильно(что в чемпионете,что в еврокубках)!!!!!!И тут без разницы ЛЧ или ЛЕ!!!!!Сейчас Брага и Олимпиакос(будущий и птенциалный соперники ,выглядят в плане игры лучше Порту)!!!!!!
Спартак на нормальном поле должен выносить Тун, если смотрел первый матч, то должен понимать, что там все отскоки непредсказуемые были для гостей. Брага пока хороша только на фоне слабых соперников, тот же Порту в личной встрече их обыграет в 8 случаях из 10.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Ген Геныч
   559 / 939
вчера в 16:35
Да вы заколебали авторы!!!!!!!!!!!!!!!Прежде чем что то писать и поднимать команду до небес,посмотрите как играл соперник в официальных матчах!!!!!!!!!!Вата в Краснодаре, абсолютно беззубый матч в чемпионате и вчера забивали только тогда,когда вся команда уже насидала на Краснодар!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это говорит о том,что сейчас у Порту нет командной игры,там играют 3 футболиста,остальные фиг знает зачем вышли на поле!!!!!!! Посмотрите как сейчас играет Олимпиакос и Брага(будущий и потенциальный соперники наших клубов по еврокубкам)!!!!!По командной игре они сейчас на голову выше Порту!!!!!!Так что Краснодару придется тяжело,а Спартаку еще тяжелее,если они пройдут Тун!!!!!!!!!Авторы-смотрите на настоящее а ни на название б... команд!!!!!!!!!!!!В настоящем сейчас Брага и Олимпиакос на голову сильнее Порту!!!!!!!!!
Соглашусь, Порту сейчас не на пике своей формы. Но общий класс команды намного выше, или ты хочешь сказать, что Брага обгонит Порту в чемпионате? Олимпиакос тоже не идеален, по итогам прошлого сезона отстали от ПАОКа на 7 очков, и учитывая вылет последних, им проход в группу ЛЧ, только помешать может, в плане игры на два фронта. Впрочем, это всё их проблемы, никак не наших клубов.
papic337
papic337 ответил 25процентный клоун
   211 / 939
вчера в 16:34
Держи и учи Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1). «В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.
Нарушения в центре поля VAR не рассматривает. В остальном ты прав.
papic337
papic337
   211 / 939
вчера в 16:29
У Краснодара сначала футбол, а деньги потом. У Спартака, ЦСКА, Зенита, Локомотива наоборот, сначала деньги, а потом футбол. Вот и вся разница.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Ваня лучший
   316 / 939
вчера в 14:20
Ты не прав. В Европе часто болеют против своих. Црвена звезда и Партизан, Ливерпуль и. Мансити, Интер и Милан. Примеров десятки
Ну ты меня не понял...я имею нас .....мы российские болельщики в большинстве своём реально переживаем за наши клубы, которые выступают в Еврокубках.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   40 / 939
вчера в 14:02
У "Краснодара" самый грамотный подход к футболу, это факт. Развивают академию (Шапи с Сафоновым не дадут соврать), покупают эффективно (заткнули в какой-то степени все дыры достаточно бюджетно). При этом именно "Краснодар" со своими игроками готов к лимиту. Это все плюсы.

Из минусов могу отметить, что "Краснодар" так же катает доги. Можно вспомнить матч в Кубке с "Уралом", когда судья дважды ставил в ворота "Урала" пенальти и дважды Смолов бил так, чтобы невозможно было не отбить (один раз мимо, второй раз мяч еле докатился до ворот).

Как раз в противовес "Краснодару" можно отметить, как глупо усилился "Зенит". Пожалуй, закрыли только одну проблемную позицию - правый фланг Сантосом, но при этом только еще ослабили правый фланг, так как теперь там игрок уровня ФНЛ Сутормин.

На лавке сидит куча ненужных игроков - Мак, Ригони. Зачем они, если после покупки Малкома им в принципе основа не светит, вдобавок они и не уровень ЛЧ, а несыгранных их и выпускать.

Но и тот же Малком стал заложником лимита, так как Азмун-Иванович-Ракицкий-Сантос-Барриос - это игроки, которые, если готовы, будут выходить обязательно, потому что некем их заменить. В итоге в ЧР теперь могут играть только либо Дриусси, либо Малком. И оба не впечатляют совсем пока. И это 40 миллионов евро!

Теперь напрашивается покупка российского защитника на место Ивановича разве что, да где его найдешь?
112910415
112910415
   69 / 939
вчера в 13:45
ура !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил zenit_forever2014
   98 / 939
вчера в 13:44
Ты не прав. В Европе часто болеют против своих. Црвена звезда и Партизан, Ливерпуль и. Мансити, Интер и Милан. Примеров десятки
konstantin_t
konstantin_t
   825 / 939
вчера в 13:38
Короче у Краснодара хороший владелец с грамотным подходом. Да это круто. Остальные аргументы или вытекают из этого утверждения, либо довольно спорные. Засунь сейчас стадион Краснодара в Москву, и не будет фан базы.. Хорошая репутация, ну так им лет всего сколько. Ну про арбитров я промолчу, теперь будет ВАР, тему можно заворачивать. Статья так себе, Краснодару удачи и так держать
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил 25процентный клоун
   316 / 939
вчера в 13:31
Три поста отмазок, узнаю невских, нет истории придумай сам)) Держи, отмазывайся)) Генич: «Зенит» не наиграл на поражение, но с VAR такой гол засчитывать было нельзя»
Я никакого не отмазываю....Генич сам сказал, что ошибся в 8-16 обсуждая этот эпизод. Конечно ты можешь мне сказать, что мы его запугали....но тогда почему он не изменил мнение по матчу с Оренбургом....опять же никакой логики.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Red-blue oldhorse
   316 / 939
вчера в 13:27
Галицкого обожают что он на свои бабки все строит и развивает для люда, а Миллера ненавидят (читай Зенит), что все творит на народные денежки в угоду одному кюбу из коопеатива "Озеро", вот и вся разница.
ТО есть я тебя правильно поняла, ты веришь, что Краснодар заряжает судей (то есть покупает), но вы его всё равно любите, потому что он же свои тратит.....очень мило...но бред....если бы Газпром покупал арбитров, то у Сочи на старте никто не отнял 5 очков....3 кстати подарив Спартаку....Что касается Зенита...да ЦСКА бы был вторым...но если покупать судей...то лучше поставить левый пенальти и подать 3 очка Сочи....да и добавить можно было минутку....а теперь ослабленный ЦСКА может очень во время встретиться не с Зенитом, а со Спартаком.
ARMENIAN
ARMENIAN
   518 / 939
вчера в 13:25
Единственный российский клуб, который мне нравится
AMaaa_777
AMaaa_777
   100 / 939
вчера в 13:23
Когда есть желание, мотивация сама приходит)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил zenit_forever2014
   15 / 939
вчера в 13:23
Три поста отмазок, узнаю невских, нет истории придумай сам))

Держи, отмазывайся))

Генич: «Зенит» не наиграл на поражение, но с VAR такой гол засчитывать было нельзя»
Ген Геныч
Ген Геныч
   33 / 939
вчера в 13:19
У Порту сейчас нет командной игры-это факт!!!!!
В ЛЧ пробился Порту годичной давности,а в настоящем-это команда сейчас вообще очень плоха,достаточно посмотреть матч чемпионата и противостояние с Краснодаром!!!В первом матче они за 90 мин создали всего 2 опасных момента,но тут надо отметить,что Краснодар сыграл еще хуже!!!!!Во втором же матче,Краснодар мог вести уже после 60 минуты 4,5-0!!!!!!!!!И только благодаря наседанию всей команды Порту отыграл 2 мяча и чудом 3-й не забил,что было бы ни честно!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что Краснодар выиграл абсолютно по делу и НЕ НАДО ТУТ говорить,что Краснодар совершил подвиг и вообще Краснодар супер команда и все в таком духе!!!!!Нет-просто Порту сейчас ни тот ,что был год назад!!!!!!!!
С Олимпиакосом ,Краснодару придется сложнее т.к там есть командная игра!!!!!!
А Спартаку еще труднее(если конечно пройдут Тун) т.к Брага ,на ряду с Бенфикой начала сезон очень сильно(что в чемпионете,что в еврокубках)!!!!!!И тут без разницы ЛЧ или ЛЕ!!!!!Сейчас Брага и Олимпиакос(будущий и птенциалный соперники ,выглядят в плане игры лучше Порту)!!!!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил 25процентный клоун
   316 / 939
вчера в 13:17
Держи и учи Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1). «В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.
Да да....именно его я и имею ввиду....Но он один когда я говорю эксперты я говорю во множественном числе....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил zenit_forever2014
   15 / 939
вчера в 13:14
Держи и учи

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара».

Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…

Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода.

А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse ответил zenit_forever2014
   707 / 939
вчера в 13:11
Ахахахха....Краснодар молодчики....но не любимцы арбитров.....да вы шутите....в матчах Краснодара и Зенита...судьи всегда ошибались в их пользу ...и было левое удаление Гарая...в прошлом году вообще два матча две судейские ошибки в пользу Краснодара...в первой игре 100 % пенальти игра рукой в своей штрафной, а во втором матче не удаление Перейры...не верю ни в какие подкупы....но судьи не реже ошибаются в их сторону, чем соперников....просто все обожают Галицкого....а ведь у нас принято считать, что если в твою сторону ошиблись арбитры, значит ты купил судью...
Галицкого обожают что он на свои бабки все строит и развивает для люда, а Миллера ненавидят (читай Зенит), что все творит на народные денежки в угоду одному кюбу из коопеатива "Озеро", вот и вся разница.
kingoffam
kingoffam ответил zenit_forever2014
   198 / 939
вчера в 13:07
Так мило, что болельщики Спартака, после того как получили 5 очков после судейских ошибок....отняв 3 как раз у команды Сочи....говорят о влияние...если Дюков и Газпром могут управлять судейскими ошибками....они бы просто их хотя бы не допускали в матчах их команд...Сочи потерял 5 очков из-за судей (3 Спартак, 2 Уфа).И кстати Зениту совершенно не выгодно было, что бы ЦСКА ослаб перед матчем со Спартаком....ведь понятно, что после потери Сигурсона и Чалова вы фавориты....а разве Зениту выгодна ваша победа....чувак у тебя совсем беда с логикой.
Это у тебя беда.Спартак на 7 месте,а кони на втором были.Не нужно других дураками считать.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил 25процентный клоун
   316 / 939
вчера в 13:02
В этом году Иванович снес игрока на глазах у рефа и вы ушли от поражения
Это лишь только твоя фантазия....а да ещё это как его....ну который нас без основательно покрывает грязью....не один судья...не один эксперт...не считает, что судья ошибочно засчитал гол... я же не говорю о судейских ошибках, которые только я считаю ошибками, я говорю, что признают эксперты и аналитики....судьи...
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил d_fincher
   316 / 939
вчера в 12:56
После победы над Порту все уверены, что Краснодар будущий чемпион РПЛ и победит всех в ЛЧ. Нет, ребят, не хочу вас расстраивать, но - нет. Пока в лиге есть Дюков, его судьи, пока есть Зенит, ничего подобного не произойдет. Зенит будет забивать с нарушением, будет разбивать лица игрокам, но РФС продолжит молчать и помогать Зениту. Так этого мало - за Зенитом еще и самый большой в РПЛ бюджет. К сожалению, сколько бы достоинств не было у других клубов, недостатки зенита перевесят всё.
Так мило, что болельщики Спартака, после того как получили 5 очков после судейских ошибок....отняв 3 как раз у команды Сочи....говорят о влияние...если Дюков и Газпром могут управлять судейскими ошибками....они бы просто их хотя бы не допускали в матчах их команд...Сочи потерял 5 очков из-за судей (3 Спартак, 2 Уфа).И кстати Зениту совершенно не выгодно было, что бы ЦСКА ослаб перед матчем со Спартаком....ведь понятно, что после потери Сигурсона и Чалова вы фавориты....а разве Зениту выгодна ваша победа....чувак у тебя совсем беда с логикой.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Ваня лучший
   316 / 939
вчера в 12:50
Краснодар, пожалуй единственный клуб в РПЛ, против которого в России никто не болеет. Против зенита, хряков, ЦСКА, Локо сколько угодно в том числе и в ЛЧ, а против быков никогда. Это радует
Да редко кто болеет в Европе против своих....а Краснодар, как и Ростов, и Рубин и в прошлом Анжи и Кубань просто внутри чемпионата не имеют так сказать врагов...именно поэтому есть такое чувство, что только их и поддерживают. За Тулу тоже все болели, а они проиграли, да ещё и очень слабому сопернику...вот и получили критику, как кстати и Краснодар после первого матча.
d_fincher
d_fincher
   43 / 939
вчера в 12:49
После победы над Порту все уверены, что Краснодар будущий чемпион РПЛ и победит всех в ЛЧ. Нет, ребят, не хочу вас расстраивать, но - нет. Пока в лиге есть Дюков, его судьи, пока есть Зенит, ничего подобного не произойдет. Зенит будет забивать с нарушением, будет разбивать лица игрокам, но РФС продолжит молчать и помогать Зениту. Так этого мало - за Зенитом еще и самый большой в РПЛ бюджет. К сожалению, сколько бы достоинств не было у других клубов, недостатки зенита перевесят всё.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил zenit_forever2014
   15 / 939
вчера в 12:47
В этом году Иванович снес игрока на глазах у рефа и вы ушли от поражения
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил 25процентный клоун
   316 / 939
вчера в 12:46
Смешно, всеми нами не забыт ваш судейский отскок в недавнем матче, который подтвердили все без исключения эксперты и я в т. ч. У быков отобрали победу наглым образом, сбив игрока на глазах ручного свистуна.
Так и никто не отрицает о судейской ошибки в матче с Оренбургом....такое бывает это жизнь....в прошлом году в двух матчах с Краснодаром судьи ошиблись в их пользу....в этом году без ошибок прошёл матч....судьи ошибаются в их пользу не меньше вот о чём....это же удивительно, но статистика ошибок судей Зенит-Краснодар 3-0 в их пользу....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100