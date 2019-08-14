«Краснодар» и его отличия от конкурентов

В день рождения владельца клуба «Соккер.ру» напоминает, чем «быки» выделяются на фоне футбольных фаворитов РПЛ.
«Краснодар» не сложно уважать за подход к работе, им легко симпатизировать, чего порой не скажешь о «Зените», «Спартаке», ЦСКА или «Локомотиве», если суммировать знания о клубах. Не стоит также идеализировать самих «быков», поскольку в любом проекте смертных людей будут ошибки.
Но в хорошем клубе есть анализ ляпов и адекватная реакция. В строительстве должен быть системный подход, сроки, проработка нюансов и оперативные правки, когда отклоняются от планов. ФК «Краснодар» строят последовательно. Когда нужно – находятся деньги для рекордных покупок, как этим летом, но базиса держатся.
Своих ребят никто не раздает направо и налево, им доверяют. Сулейманова не всегда хватает на целый матч, но вчера был в основе и доказал право, хотя в еврокубках никакого лимита нет. «Быки» не будут донорами для конкурентов, а руководство давно доказало, что может подготовить инфраструктуру.
И парк, и стадион, и база объективно шикарные, делают Краснодар современнее. Команда играет так, что многие матчи – зрелище, триллеры по расписанию. После приятного успеха в Порту и в день, когда Сергей Николаевич Галицкий принимает поздравления – 14 августа у него день рождения, логично поговорить о том, что отличает «Краснодар».
Контрастность – их козырь. Если у них получится, то докажут, что в России можно создать успешный футбольный проект за пределами Москвы, где деньги, конечно, важны, но принципы – важнее.
Грамотнее всех воспитывают игроков
Масштабно. Только «Краснодар» декларировал цель – 11 воспитанников в основе. Пусть утопия, зато утопия полезная для российского футбола – академия-то работает современно. Другим на общие интересы плевать? «Зенит» вбухивает миллионы в школу, чтобы пожалеть о тратах, «Спартак» - чтобы недооценить выпускников или не совсем умело их развивать, «Локомотив» - чтобы другие завидовали, а ЦСКА – чтобы расстаться за хорошие деньги. В первых двух случаях нет системы, в оставшихся – мессианства. Для «Краснодара» успех их академии действительно важен, поскольку школа – в основе идеи клуба. Любой из конкурентов без воспитанников возможен, «Зенит» прямо сейчас, считай, такой. Два года Сутормина в академии не делают его Аршавиным, пять лет Кузяева - Денисовым. А вот «Краснодар» воспитывает для себя и дерется с каждым, кто хочет отобрать их деток. У них есть цель.
Не являются любимцами арбитров
Если в исповеди потребовать у Галицкого, Миллера, Гинера, Федуна и главы РЖД ответить, хотели бы они на 100 % справедливое судейство в РПЛ, испытание прошел бы только первый? Правосудие не совсем про мир людей, и уж точно не о РФ. Так что отсутствие судебных вердиктов не значит, что ни один именитый клуб РПЛ никогда в новейшей истории не давил на арбитров тем или иным способом. А «Краснодар» систематическую выгоду от решений рефери не получал, чего не скажешь о каждом из его основных конкурентов. Можно долго спорить, кто грязнее и на каких исторических отрезках, но вы не соберете серию диких ошибок во имя побед «Краснодара». Пусть побеждают по делу – так лучше для них самих.
Не испытывают нездоровое давление
Галицкий не мечтает о Лиге чемпионов, это не самоцель. В одном из редких интервью, причем на не футбольную тему, отметил, что радовать людей в 15 матчах РПЛ каждый год важнее, чем привезти три игры с европейскими соперниками, а потом парочку в плей-офф. Но Лига чемпионов нужна - как праздник фанатам, нужна футболистам. Как и трофеи в целом – Мартынович об этом говорил уже после победы на летнем кубке против других клубов РПЛ в Австрии. Спортсмены должны побеждать, но «Краснодар» имеет роскошь - время без давления. «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА прессуют изнутри и извне после знаменитых поражений. «Быкам» проще, разбирают ошибки, делают выводы, идут дальше. Даже Сёмину не так комфортно работать, как Мусаеву – ему верят без «корочки».
Владелец думает о футбольном клубе
Гинер, Федун, Миллер и Белозеров – люди одной системы, Галицкий – отдельно. И думает только о футболе сейчас, ведь вряд ли в 52 года собрался начинать новый масштабный бизнес, в который уйдет на 18 часов в сутки. Надо и для себя пожить. А Гинер – бизнесмен, у него много дел, отвлекается. Федун не первый человек «Лукойла» и не лучший футбольный менеджер, но намеревается продать «Спартак» - тут все ясно. Первые люди в РЖД не живут «Локомотивом», вы их даже в лицо не знаете, а Кикнадзе – нанятый менеджер, как Смородская или Геркус. Та же история с Медведевым, который «присматривает» за «Зенитом», поскольку поручили. А Галицкий живет «Краснодаром» и всем, что с ним связано. Даже Гинер так не вовлечен, ведь у него по правую руку Бабаев, и это отличает «Краснодар». Редкий клуб, по поводу которого даже Черевченко может выдать мнение без эпатажа.
Очень перспективная фанатская база
ЦСКА и «Локомотив» не смогли собрать полные стадионы, играя в Москве и в ЛЧ. Это уже диагноз отношений с людьми. «Зенит» дико популярен, как и «Спартак», но разве у них возможен резкий прирост фанатов? Чем чаще соперники пользуются сомнительными методами достижения результатов – тем ближе тот день, когда молодые люди, которые только-только заинтересовались футболом, будут выбирать «Краснодар». Не клубы больших корпораций, вроде «Локомотива» и «Зенита». Не команду с историей вражды с руководством, умеющую ранить болельщика – «Спартак». И не ЦСКА, где трофеев для глорихантерства в ближайшие годы не хватит. «Краснодару» тоже нужны кубки, чтобы их оценили массово, но обратите внимание, как резко покорили родной город, где их поначалу показательно недолюбливали. А теперь обожают!
Хорошая футбольная репутация
Паникуют в концовках – легко могли сыграть 0:0 с «Порту» и случайно, но обыграть «Зенит» 0:1, будь они спокойнее и сыграннее. Ошибаются, проигрывали важные матчи, вылетали обидно. Но стыдно за «Краснодар» бывает редко и в Европе, и в РПЛ. Недобирали очки – бывало, но объективно ставят на качество футбола, что доказывают цифры. Когда играют на контратаках, то не забывают давить на соперника, создавать моменты, огрызаться. Даже когда уступают в классе, как было с «Байером», «Валенсией» и «Порту», когда у соперников было все, чтобы смять и додавить. Но «быки» терпели. Тогда как в остальных матчах – когда оппонент слабее, много атакуют и стараются красиво доминировать. «Краснодар» - атакующая команда, зрелищная. Добавьте сюда репутацию тех, кто не связан с темными делами в силу возраста клуба и подхода, неплохую подачу – начиная от дизайна формы и заканчивая гостеприимством к адекватным фанатам гостевых команд, и рост от года к году – получите клуб, который точно отличается от конкурентов.
Концентрация на конструктивности
Взбунтовалась молодежь по поводу контрактов – успокоили оперативно. Пришло время прощаться с проверенными людьми – нашли замену. Достойно работают, что тут еще скажешь? Также заметьте, что у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» полно врагов. У «Краснодара» есть ситуативные критики, но они похвалят, когда подопечные Мусаева сразятся так грамотно, как вчера в Португалии. Самый молодой клуб-фаворит может оказаться самым успешным в итоге, ведь «быкам» не нужно все и сразу. А это подсказывает, что могут прийти всерьез и надолго. Когда «Краснодар» играет в Лиге чемпионов, популярный и древний вопрос, стоит ли всегда болеть за всех россиян в еврокубках, не поднимается. Им желают выхода в группу Лиги чемпионов, поскольку такой подарок клуб заслужил по сумме сделанного за последние годы.
«Олимпиакос» - опасный соперник, дело не сделано пока, но «Краснодар» учится на ваших глазах и убеждает, что может обыгрывать таких грозных соперников, как «Порту». И что важно, на такие успехи наработали. Пока конкуренты часто воюют со своим прошлым, у «быков» есть настоящее и будущее. Стратегически в выигрышном положении.
Из минусов могу отметить, что "Краснодар" так же катает доги. Можно вспомнить матч в Кубке с "Уралом", когда судья дважды ставил в ворота "Урала" пенальти и дважды Смолов бил так, чтобы невозможно было не отбить (один раз мимо, второй раз мяч еле докатился до ворот).
Как раз в противовес "Краснодару" можно отметить, как глупо усилился "Зенит". Пожалуй, закрыли только одну проблемную позицию - правый фланг Сантосом, но при этом только еще ослабили правый фланг, так как теперь там игрок уровня ФНЛ Сутормин.
На лавке сидит куча ненужных игроков - Мак, Ригони. Зачем они, если после покупки Малкома им в принципе основа не светит, вдобавок они и не уровень ЛЧ, а несыгранных их и выпускать.
Но и тот же Малком стал заложником лимита, так как Азмун-Иванович-Ракицкий-Сантос-Барриос - это игроки, которые, если готовы, будут выходить обязательно, потому что некем их заменить. В итоге в ЧР теперь могут играть только либо Дриусси, либо Малком. И оба не впечатляют совсем пока. И это 40 миллионов евро!
Теперь напрашивается покупка российского защитника на место Ивановича разве что, да где его найдешь?
Из минусов могу отметить, что "Краснодар" так же катает доги. Можно вспомнить матч в Кубке с "Уралом", когда судья дважды ставил в ворота "Урала" пенальти и дважды Смолов бил так, чтобы невозможно было не отбить (один раз мимо, второй раз мяч еле докатился до ворот).
Как раз в противовес "Краснодару" можно отметить, как глупо усилился "Зенит". Пожалуй, закрыли только одну проблемную позицию - правый фланг Сантосом, но при этом только еще ослабили правый фланг, так как теперь там игрок уровня ФНЛ Сутормин.
На лавке сидит куча ненужных игроков - Мак, Ригони. Зачем они, если после покупки Малкома им в принципе основа не светит, вдобавок они и не уровень ЛЧ, а несыгранных их и выпускать.
Но и тот же Малком стал заложником лимита, так как Азмун-Иванович-Ракицкий-Сантос-Барриос - это игроки, которые, если готовы, будут выходить обязательно, потому что некем их заменить. В итоге в ЧР теперь могут играть только либо Дриусси, либо Малком. И оба не впечатляют совсем пока. И это 40 миллионов евро!
Теперь напрашивается покупка российского защитника на место Ивановича разве что, да где его найдешь?
Держи, отмазывайся))
Генич: «Зенит» не наиграл на поражение, но с VAR такой гол засчитывать было нельзя»
Держи, отмазывайся))
Генич: «Зенит» не наиграл на поражение, но с VAR такой гол засчитывать было нельзя»
В ЛЧ пробился Порту годичной давности,а в настоящем-это команда сейчас вообще очень плоха,достаточно посмотреть матч чемпионата и противостояние с Краснодаром!!!В первом матче они за 90 мин создали всего 2 опасных момента,но тут надо отметить,что Краснодар сыграл еще хуже!!!!!Во втором же матче,Краснодар мог вести уже после 60 минуты 4,5-0!!!!!!!!!И только благодаря наседанию всей команды Порту отыграл 2 мяча и чудом 3-й не забил,что было бы ни честно!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что Краснодар выиграл абсолютно по делу и НЕ НАДО ТУТ говорить,что Краснодар совершил подвиг и вообще Краснодар супер команда и все в таком духе!!!!!Нет-просто Порту сейчас ни тот ,что был год назад!!!!!!!!
С Олимпиакосом ,Краснодару придется сложнее т.к там есть командная игра!!!!!!
А Спартаку еще труднее(если конечно пройдут Тун) т.к Брага ,на ряду с Бенфикой начала сезон очень сильно(что в чемпионете,что в еврокубках)!!!!!!И тут без разницы ЛЧ или ЛЕ!!!!!Сейчас Брага и Олимпиакос(будущий и птенциалный соперники ,выглядят в плане игры лучше Порту)!!!!!!
В ЛЧ пробился Порту годичной давности,а в настоящем-это команда сейчас вообще очень плоха,достаточно посмотреть матч чемпионата и противостояние с Краснодаром!!!В первом матче они за 90 мин создали всего 2 опасных момента,но тут надо отметить,что Краснодар сыграл еще хуже!!!!!Во втором же матче,Краснодар мог вести уже после 60 минуты 4,5-0!!!!!!!!!И только благодаря наседанию всей команды Порту отыграл 2 мяча и чудом 3-й не забил,что было бы ни честно!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что Краснодар выиграл абсолютно по делу и НЕ НАДО ТУТ говорить,что Краснодар совершил подвиг и вообще Краснодар супер команда и все в таком духе!!!!!Нет-просто Порту сейчас ни тот ,что был год назад!!!!!!!!
С Олимпиакосом ,Краснодару придется сложнее т.к там есть командная игра!!!!!!
А Спартаку еще труднее(если конечно пройдут Тун) т.к Брага ,на ряду с Бенфикой начала сезон очень сильно(что в чемпионете,что в еврокубках)!!!!!!И тут без разницы ЛЧ или ЛЕ!!!!!Сейчас Брага и Олимпиакос(будущий и птенциалный соперники ,выглядят в плане игры лучше Порту)!!!!!!
Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара».
Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…
Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода.
А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.
Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара».
Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…
Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода.
А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.