«Краснодар» и его отличия от конкурентов

вчера, 12:30

В день рождения владельца клуба «Соккер.ру» напоминает, чем «быки» выделяются на фоне футбольных фаворитов РПЛ .

«Краснодар» не сложно уважать за подход к работе, им легко симпатизировать, чего порой не скажешь о «Зените», «Спартаке», ЦСКА или «Локомотиве», если суммировать знания о клубах. Не стоит также идеализировать самих «быков», поскольку в любом проекте смертных людей будут ошибки.

Но в хорошем клубе есть анализ ляпов и адекватная реакция. В строительстве должен быть системный подход, сроки, проработка нюансов и оперативные правки, когда отклоняются от планов. ФК «Краснодар» строят последовательно. Когда нужно – находятся деньги для рекордных покупок, как этим летом, но базиса держатся.

Своих ребят никто не раздает направо и налево, им доверяют. Сулейманова не всегда хватает на целый матч, но вчера был в основе и доказал право, хотя в еврокубках никакого лимита нет. «Быки» не будут донорами для конкурентов, а руководство давно доказало, что может подготовить инфраструктуру.

И парк, и стадион, и база объективно шикарные, делают Краснодар современнее. Команда играет так, что многие матчи – зрелище, триллеры по расписанию. После приятного успеха в Порту и в день, когда Сергей Николаевич Галицкий принимает поздравления – 14 августа у него день рождения, логично поговорить о том, что отличает «Краснодар».

Контрастность – их козырь. Если у них получится, то докажут, что в России можно создать успешный футбольный проект за пределами Москвы, где деньги, конечно, важны, но принципы – важнее.

Грамотнее всех воспитывают игроков

Масштабно. Только «Краснодар» декларировал цель – 11 воспитанников в основе. Пусть утопия, зато утопия полезная для российского футбола – академия-то работает современно. Другим на общие интересы плевать? «Зенит» вбухивает миллионы в школу, чтобы пожалеть о тратах, «Спартак» - чтобы недооценить выпускников или не совсем умело их развивать, «Локомотив» - чтобы другие завидовали, а ЦСКА – чтобы расстаться за хорошие деньги. В первых двух случаях нет системы, в оставшихся – мессианства. Для «Краснодара» успех их академии действительно важен, поскольку школа – в основе идеи клуба. Любой из конкурентов без воспитанников возможен, «Зенит» прямо сейчас, считай, такой. Два года Сутормина в академии не делают его Аршавиным, пять лет Кузяева - Денисовым. А вот «Краснодар» воспитывает для себя и дерется с каждым, кто хочет отобрать их деток. У них есть цель.

Не являются любимцами арбитров

Если в исповеди потребовать у Галицкого, Миллера, Гинера, Федуна и главы РЖД ответить, хотели бы они на 100 % справедливое судейство в РПЛ , испытание прошел бы только первый? Правосудие не совсем про мир людей, и уж точно не о РФ . Так что отсутствие судебных вердиктов не значит, что ни один именитый клуб РПЛ никогда в новейшей истории не давил на арбитров тем или иным способом. А «Краснодар» систематическую выгоду от решений рефери не получал, чего не скажешь о каждом из его основных конкурентов. Можно долго спорить, кто грязнее и на каких исторических отрезках, но вы не соберете серию диких ошибок во имя побед «Краснодара». Пусть побеждают по делу – так лучше для них самих.

Не испытывают нездоровое давление

Галицкий не мечтает о Лиге чемпионов, это не самоцель. В одном из редких интервью, причем на не футбольную тему, отметил, что радовать людей в 15 матчах РПЛ каждый год важнее, чем привезти три игры с европейскими соперниками, а потом парочку в плей-офф. Но Лига чемпионов нужна - как праздник фанатам, нужна футболистам. Как и трофеи в целом – Мартынович об этом говорил уже после победы на летнем кубке против других клубов РПЛ в Австрии. Спортсмены должны побеждать, но «Краснодар» имеет роскошь - время без давления. «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА прессуют изнутри и извне после знаменитых поражений. «Быкам» проще, разбирают ошибки, делают выводы, идут дальше. Даже Сёмину не так комфортно работать, как Мусаеву – ему верят без «корочки».

Владелец думает о футбольном клубе

Гинер, Федун, Миллер и Белозеров – люди одной системы, Галицкий – отдельно. И думает только о футболе сейчас, ведь вряд ли в 52 года собрался начинать новый масштабный бизнес, в который уйдет на 18 часов в сутки. Надо и для себя пожить. А Гинер – бизнесмен, у него много дел, отвлекается. Федун не первый человек «Лукойла» и не лучший футбольный менеджер, но намеревается продать «Спартак» - тут все ясно. Первые люди в РЖД не живут «Локомотивом», вы их даже в лицо не знаете, а Кикнадзе – нанятый менеджер, как Смородская или Геркус. Та же история с Медведевым, который «присматривает» за «Зенитом», поскольку поручили. А Галицкий живет «Краснодаром» и всем, что с ним связано. Даже Гинер так не вовлечен, ведь у него по правую руку Бабаев, и это отличает «Краснодар». Редкий клуб, по поводу которого даже Черевченко может выдать мнение без эпатажа.

Очень перспективная фанатская база

ЦСКА и «Локомотив» не смогли собрать полные стадионы, играя в Москве и в ЛЧ . Это уже диагноз отношений с людьми. «Зенит» дико популярен, как и «Спартак», но разве у них возможен резкий прирост фанатов? Чем чаще соперники пользуются сомнительными методами достижения результатов – тем ближе тот день, когда молодые люди, которые только-только заинтересовались футболом, будут выбирать «Краснодар». Не клубы больших корпораций, вроде «Локомотива» и «Зенита». Не команду с историей вражды с руководством, умеющую ранить болельщика – «Спартак». И не ЦСКА , где трофеев для глорихантерства в ближайшие годы не хватит. «Краснодару» тоже нужны кубки, чтобы их оценили массово, но обратите внимание, как резко покорили родной город, где их поначалу показательно недолюбливали. А теперь обожают!

Хорошая футбольная репутация

Паникуют в концовках – легко могли сыграть 0:0 с «Порту» и случайно, но обыграть «Зенит» 0:1, будь они спокойнее и сыграннее. Ошибаются, проигрывали важные матчи, вылетали обидно. Но стыдно за «Краснодар» бывает редко и в Европе, и в РПЛ . Недобирали очки – бывало, но объективно ставят на качество футбола, что доказывают цифры. Когда играют на контратаках, то не забывают давить на соперника, создавать моменты, огрызаться. Даже когда уступают в классе, как было с «Байером», «Валенсией» и «Порту», когда у соперников было все, чтобы смять и додавить. Но «быки» терпели. Тогда как в остальных матчах – когда оппонент слабее, много атакуют и стараются красиво доминировать. «Краснодар» - атакующая команда, зрелищная. Добавьте сюда репутацию тех, кто не связан с темными делами в силу возраста клуба и подхода, неплохую подачу – начиная от дизайна формы и заканчивая гостеприимством к адекватным фанатам гостевых команд, и рост от года к году – получите клуб, который точно отличается от конкурентов.

Концентрация на конструктивности

Взбунтовалась молодежь по поводу контрактов – успокоили оперативно. Пришло время прощаться с проверенными людьми – нашли замену. Достойно работают, что тут еще скажешь? Также заметьте, что у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» полно врагов. У «Краснодара» есть ситуативные критики, но они похвалят, когда подопечные Мусаева сразятся так грамотно, как вчера в Португалии. Самый молодой клуб-фаворит может оказаться самым успешным в итоге, ведь «быкам» не нужно все и сразу. А это подсказывает, что могут прийти всерьез и надолго. Когда «Краснодар» играет в Лиге чемпионов, популярный и древний вопрос, стоит ли всегда болеть за всех россиян в еврокубках, не поднимается. Им желают выхода в группу Лиги чемпионов, поскольку такой подарок клуб заслужил по сумме сделанного за последние годы.

«Олимпиакос» - опасный соперник, дело не сделано пока, но «Краснодар» учится на ваших глазах и убеждает, что может обыгрывать таких грозных соперников, как «Порту». И что важно, на такие успехи наработали. Пока конкуренты часто воюют со своим прошлым, у «быков» есть настоящее и будущее. Стратегически в выигрышном положении.