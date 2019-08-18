«Манчестер Сити» - самая мощная команда мира

вчера, 15:30

Лучших назовет сезон, а «Соккер.ру» отмечает, что в отправной точке много причин верить в себя именно у футболистов Гвардиолы.

Качество зашкаливает

Всего два тура сыграли, но уже рекорд по голам, ударам, точным выстрелам и точности паса. Чемпион Англии не сбавляет. Когда «Манчестер Сити» несется на всех парах, то появляется прямая отсылка к сравнениям с «Барселоной» лучших времен. У людей получается футбол космического качества, причем именно первым номером без иногда полезной оглядки. Гвардиола не случайно хвалит команду после ничьей со «шпорами», ведь счет отразил реализацию, а ход игры – превосходство «горожан». Невероятная разница 30:3 по ударам, 10:2 – по точным, то есть «Тоттенхэм» реализовал все. В таком стиле «Сити» умеет играть не раз за сезон, а довольно часто.

Европейские поражения

Важный аспект, которые делает МС сильнее. «Барселона» в свое время объелась победами в Европе, как позже «Реал». У «Милана» наступала апатия от сытости, у «Баварии» и «Ювентуса» она проскакивает из-за вечных чемпионств в родных лигах. Но у этих клубов, как и у ПСЖ , есть неутоленный еврокубковый голод. «Манчестер Сити» тоже остро нуждается в победе в Лиге чемпионов, чтобы перейти из разряда частых чемпионов АПЛ – почетно, но не доказывает полное превосходство, в касту великих. Наличие европейских осечек делает их сильнее, поскольку сохраняет мотивацию.

Удивительный резерв

Моуриньо использовал давнюю ливерпульскую шутку, называя фаворитов в борьбе за титул в АПЛ . Выбрал четыре команды - «Манчестер Сити», «шпор», «Ливерпуль» и второй состав «горожан». Прав, ведь Браво, Менди, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Жезус, Марез или Сане – готовые кандидаты в чемпионы по классу. Хотя фавориты АПЛ богатые, мало кто держит футболистов такого класса вне железной основы, а также может тасовать мастеров постоянно. На лавке сотни миллионов евро, причем тот же Фоден – без шансов играть всегда, может в решающий момент оказаться героем, как и любой другой.

Фантазия Гвардиолы

Некоторым тренерам надоедают перелеты, рутина, победы не будоражат так, как раньше. Устают, теряются, хотят смены места и клуба. Но Хосеп – маньяк. Он после серии пенальти и трофея будет обсуждать с Зинченко какие-то моменты, давать подсказки, устоит перепалку с Агуэро после замены, хотя потом помирятся. У Гвардиолы много идей, которые потом воруют остальные. Вчера использовал Гюндогана в основе во имя прессинга против «шпор», и хотя Почеттино «отскочил», спорить не станет – «Сити» выступил мощно, как и их тренер. Испанец, хотя Клопп – красавец, чемпион и будущий наставник года от ФИФА , последний год оттрубил на высочайшем уровне.

Прессинг манкунианцев

В Англии и во всем мире трудно найти футболистов, которые смогут прессинговать на уровне Силвы, де Брюйне, Зинченко, Гюндогана и Родри. Что есть – того не отнять. Свежие финалы «Ливерпуля» показали, что Клопп в решающих матчах предпочитает аккуратный футбол и может отдать круглого соперникам, а «Сити» агрессивнее и фантастически перехватывают мяч. Только команды уровня «шпор» могут выдержать такое давление и не развалиться. И то не всегда, ведь «Тоттенхэм» пропустил два мяча, а по xG нарвался на 3-4 штуки. Сейчас никто другой такое командное давление не обеспечит. МС невероятно сыгранные.

Послушность футболистов

Часть великих команд разрушены изнутри. Возможно, отсутствие хулиганов иногда мешает Гвардиоле выбирать нелогичные удачные ходы и побеждать. Но посмотрите на футболистов и их отношение к работе – в 99 % случаев Хосеп полностью контролирует ситуацию. Конечно, нельзя заставить Менди думать о футболе, но с Родри или Силвой никого убеждать в важности труда не нужно. Дисциплина у МС на высоте, она необходима всем чемпионам. Например, фанаты Роналдиньо порой обижаются на Хосепа, который выставил Дино из «Барселоны», но бразилец ведь был в фазе, когда гулянки победили желание играть, и не каждый хочет, чтобы его спасли. Но у «Сити» строптивые в меньшинстве, послушные – почти все. Гвардиоле повезло, хотя скорее у него хороший спортивный директор. Бегиристайн в основном приглашает тех, кто вписывается в коллектив.

Энергетический запас

Вот что вы новое вытащите из Суареса, Месси, Бускетса, Альбы и Пике? Ничего, как и из Крооса, Модрича, Бензема или Рамоса. А Эдерсон, Ляпорт, Стоунз, Зинченко, Родриго, Бернарду, Стерлинг или Жезус – футболисты, которые прибавляют в последние годы и могут еще. Никто не уперся в потолок, что обеспечивает «Манчестер Сити» превосходство почти над всеми соперниками, где есть «слабые звенья» и можно надавить скоростью командной работы. У Гвардиолы за счет богатства выбора – например, справа Канселу может зажигать не хуже, но иначе, чем Уокер, есть много вариантов без изменения тактики. Между «4-3-3» и «4-2-3-1» есть важные различия, но настолько резко перемещаются, что важнее нюансы, чем общая картина.

Тонкость наладки схем

В очередной раз Хосеп поражает. Он человек, у него бывают ошибки, но Гвардиола ближе всех именитых тренеров настоящего к определению «гений». Странный, нетипичный – мало кто так фантастично верит, что можно выиграть все, работая первым номером. В этот раз у него нет Месси, отсутствием которого порой объясняют поражения в ЛЧ , но есть идеи. Деньги у многих клубов завелись, траты не только у МС высокие. Но это у «горожан» крайние беки повторяют за Ламом – играют по ситуации в центре поля, это у Гвардиолы форвард не всегда форвард, опорник – в центре защиты, де Брюйне – конвейер последних передач, Бернарду растет в монстра, а Эдерсон лучше всех работает ногами среди голкиперов.

Отсутствие аналогов по игре

«Манчестер Сити», хотя на дворе август – месяц не выводов, а скорее прогнозов, впечатляет. Это легкий, изящный, агрессивный и понятный самому себе коллектив. У Гвардиолы есть парочка тузов в рукаве – Стерлинг растет, Марез амбициозный, де Брюйне попрощался с травмами и усталостью, Канселу может оказаться важным, но уже сейчас «горожане» выделяются по качеству футбола. Также в прошлом сезоне «Ливерпуль» - победитель ЛЧ , не сыграл лучше, а скорее на том же диком уровне. Посмотрим, как будет сейчас, но фавориты других стран точно не оставляют аналогичного впечатления. У других грандов не меньше проблем, а часто больше, чем у МС .

Сезон длинный и сложный, но подопечные Гвардиолы сразу обозначают – речь о невероятной команде.