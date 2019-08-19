Вышел Жиго из тумана, вынул дубль из кармана

вчера, 23:30

Дерби Москвы разделилось на два разных тайма, но если ЦСКА не смог реализовать преимущество, то «Спартак» свой сильный отрезок выиграл. «Соккер.ру» - о матче имени Жиго.

Идеальный игрок матча. Самуэль Жиго («Спартак»)

Вопреки сложившейся традиции обзоров, начнем не с общего, а с частного, потому что случай необычный: центральный защитник выдал очень яркую игру. Жиго — настоящий воин, у него чувствуется ген победителя. В послематчевом интервью Самуэль признался, как важно для него было проявить себя в дерби с ЦСКА , потому что в прошлый раз «Спартак» проиграл из-за его ошибок. Эта часть реплики француза не была переведена на русский Антоном Лисиным, но ее важно подчеркнуть, потому что она многое говорит о менталитете спортсмена.

Помните апрельское дерби, в котором Жиго, еще не набравший игровой тонус после разрыва «крестов», выступил не лучшим образом? Самуэль тогда еще прилег на газон, пока армейцы забивали один из голов, по этому поводу было много мемов, на самых популярных защитнику пририсовывали пляжный зонтик и шезлонг. Жиго помнит о той ошибке, на новое дерби вышел с желанием взять реванш и исправился фантастическим образом. Француз забил оба мяча «Спартака», имел шанс еще для одного гола, но там Акинфеев отбил «ногой Бога», также Жиго стоит засчитать результативное спасение у своих ворот.

Правда, в пропущенном мяче Самуэль тоже поучаствовал, слегка подправив траекторию полета мяча после удара Марио Фернандеса и лишив Александра Максименко возможности совершить спасение. Но что ж ему, не обороняться теперь? Это маленькое недоразумение никак не влияет на заслуженную высокую оценку. Для «Спартака» Жиго «не только лишь защитник», но и самый эффективный «форвард»: если говорить только о чемпионате, Саму лидирует в списке бомбардиров своей команды с тремя голами, а в сводном списке снайперов РПЛ занимает четвертую строчку. А еще Жиго стал первым защитником «Спартака» с 1962 года, которому удалось оформить дубль в игре с ЦСКА . Больше полувека назад это удалось чемпиону Европы Анатолию Крутикову, но тот играл на теперешней позиции Айртона.

Такие разные таймы

У «Спартака» была такая болезнь при Валерии Карпине, кстати, и его «Ростов» такой синдром тоже иногда посещает. И вот возвращение былого недуга, ведь разные по качеству игры таймы становятся для «красно-белых» нормой. Так было в обоих встречах с «Туном», в игре с ЦСКА , а в Грозном мрачная игра распространилась на первые 25 минут, но тоже продолжительный отрезок. До перерыва ЦСКА был быстрее, мобильнее, лучше в прессинге, в то время как «Спартак» выглядел уныло, рассчитывая создавать моменты за счет рывков неутомимого Шюррле, который снова ходил в прессинг в одиночку. Максименко пару раз выручил отчаянно, у него тоже было спасение ногой, как у Акинфеева после перерыва, так что вратари друг друга стоили.

Во втором тайме «Спартак» преобразился и переиграл ЦСКА , хотя из-за безалаберности при выходах из обороны и активности Фернандеса у армейцев моменты тоже были. С перспективной атаки армейцев начался результативный выпад «красно-белых», в финальной стадии которого умница Шюррле отдал идеальную передачу на подключившегося Жиго, чтобы француз пробил впритирку со штангой. По горячим следам «Спартак» мог увеличить преимущество, но Акинфеев справился с ударами Жиго и Бакаева, оставив ЦСКА в игре.

Полевые игроки с благодарностью приняли дары Игоря и отыгрались после точного удара Фернандеса. В каком-то смысле гол Марио запустил цепочку, приведшую к победному удару Жиго, ведь армейские фанаты задымили чашу стадиона, Карасев остановил матч, а потом вернул команды на поле, когда дым еще не окончательно рассеялся. Как признался позже Виктор Ганчаренко, его команда оказалась не готова к этому. Атака «Спартака» привела к угловому, после которого Жиго отличился снова и свел трибуну за воротами Акинфеева с ума.

Нужно сказать, что в концовке «Спартак» держался хладнокровно и не сбился на отбой, как в Ростове. Вышедший на замену Мирзов помогал Айртону на бровке и выводил мяч из обороны, а еще один брошенный по ходу второго тайма в пекло — Лоренцо Мельгарехо, мог исполнить позапрошлогоднего Марио Пашалича после мастерской передачи Шюррле, но бездарно запорол прекрасный момент, продлив нервное напряжение еще на пару минут.

Статистика матча. «Спартак» vs ЦСКА

Удары (в створ): 21 (8) — 14 (5)

«Спартак» во втором тайме догнал и перегнал ЦСКА и по количеству ударов, и по числу попаданий в створ.

Владение мячом: 46.4% - 53.6%

И все-таки эту победу «Спартак» одержал, действуя вторым номером. Стеночки и забегания по-прежнему в пути. По ходу первого тайма соотношение достигало критического предела 63% на 37% в пользу армейцев.

Точность передач: 74% - 70%

Как оказалось, спартаковцы больше дорожили мячом, у ЦСКА снова были проблемы с началом атак, диагональ Магнуссон — Фернандес все оценили, но такой вариант со временем приелся, а россыпи новых армейцы не предложили.

Дриблинг: 12 — 9

Лидерами стали Тиль и Бакаев — по три удачные обводки.

Верховые единоборства: 30 — 22

Отборы: 24 — 30

Перехваты: 20 — 7

Выносы: 33 — 16

В борьбе команды были достойны друг друга. Заметим, что «Спартак» не усложняет в обороне: в любой непонятной ситуации выносили мяч, в итоге сделали это в два раза больше соперников. Во втором тайме у «красно-белых» заработал прессинг, и это моментально отразилось на статистике перехватов. В единоборствах «Спартаку» преимущество обеспечила парочка Жиго — Джикия, парни были явно в ударе.

И еще кое-что важное

О футболе поговорили, теперь пару слов об эмоциях. Во время первого тайма отметил для себя на крупных планах, как горят глаза у футболистов ЦСКА , парни вышли на поле разрывать. В первоначальном настрое армейцы превзошли своих оппонентов, и если бы забили, то на помощь мог бы примчаться товарищ Кураж. Но ЦСКА остался без гола, в перерыве команду немного «отпустило», ведь не удержать такое состояние в обоих таймах, а «Спартак», напротив, завелся, но главное — стал играть правильно после перерыва.