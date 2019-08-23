Фалькао не уедет

вчера, 22:54

Оказывается, что Радамель Фалькао умеет не только «не приезжать», но и не уезжать. И не по своей воле. «Соккер.ру» - о неожиданных проблемах колумбийца.

История Фалькао и «Монако» богата и многогранна. Он приезжал в княжество как символ новой жизни «Монако», когда тот под руководством Дмитрия Рыболовлева рванул с места в карьер и захотел стать Владычицей морскою. Это случилось в далеком уже сезоне-2013/14, когда Фалькао был на пике – перед этим он провел невероятные два сезона в «Атлетико» и заявил о себе как о мировой звезде по-настоящему.

Но в «Монако» политика щедрот резко изменилась на стратегию экономии, поэтому зарплата Фалькао не особо вписывалась в концепцию, а сдать дорогостоящего игрока с внушительной зарплатой и сбитым игровым ритмом не так просто – колумбиец как раз столкнулся с кучей травм. Выход нашелся в аренде.

Сначала в «Манчестер Юнайтед», где у Фалькао совсем ничего не вышло. И как «Монако» ни строил глазки руководству МЮ , купить у него хромого бомбардира англичане не решились. Зато другие взяли в аренду – «Челси». С таким же результатом – полный провал. «Монако» к тому времени начал вставать на свои новые рельсы и принялся добиваться результата без огромных трат, попутно штампуя звезд на экспорт и достигая больших высот в Лиге 1.

Как бы и без Фалькао. И возвращения колумбийца там не особо хотели. Но понятное дело, что это прекрасный актив, пусть и побитый-помятый. Его привести в товарный вид и можно за хорошие деньги сбыть. К тому же дела в «Монако» успели устаканиться, и Фалькао решили оставить, прикинув, что как только он снова проведет яркий сезон, его продадут. Но Радамель так лихо вернулся к своей лучшей форме, что в сезоне-2016/17 наколотил в 29 матчах Лиги 1 21 мяч, и в «Монако» передумали с ним расставаться – самим такое сокровище нужно.

К тому же в условиях постоянного обновления состава, текучки, обилия молодежи наличие такого опытного звездного форварда с именем и богатым опытом очень здорово стабилизировало состав и игру команды, заостряя ее на Радамеле. Так Фалькао и «Монако» стали счастливы в союзе, который еще пару лет назад хотели с обеих сторон разорвать.

Следующий сезон стал менее результативным для Фалькао, но все равно был ярким, даже несмотря на регулярные травмы форварда, которые мешали ему выдавать серии игр, что, конечно, позволило бы набрать еще более эффективную форму и показывать больший выхлоп. Пока не наступил сезон минувший, когда травмы Фалькао никуда не делись, а стратегия «Монако» дала первый внушительный сбой, едва не выбив клуб в Лигу 2.

Свои 15 мячей Фалькао выжал, но уже и возраст, и игровой цикл как бы открыто говорили, что пора сворачиваться и отправляться в другой клуб за новым вызовом. Как раз вроде к месту произошли перестановки в руководстве. Тренерская чехарда и перескок через Тьерри Анри снова на Леонарду Жардима не особо сказались на Фалькао – все равно лучше него никого в атаке «Монако» не было. А вот смена вице-президента, который в «Монако» играет едва ли не решающую роль, сказалась.

Вместо Вадима Васильева, которому приписывали многие достижения монегасков на трансферном рынке, а потом приписали и колоссальный провал, был назначен Олег Петров. И он якобы, по данным французских СМИ , устно в конце прошлого сезона договорился с Фалькао о том, что клуб отпустит колумбийца нынешним летом восвояси, если тот получит достойное предложение. Ключевым тут было именно видение игрока.

То есть предложение должно было устроить именно его. Не подозревая возможного подвоха, Фалькао и его агенты нашли прекрасный вариант для 33-летнего нападающего – «Галатасарай». Турки готовы были предложить контракт до 2023 года и зарплату в 5 миллионов евро в год плюс бонусы сверху. Причем пока Фалькао открыто вел переговоры, «Монако» никак не проявлял недовольства, соблюдая, по сути, договоренность.

Оно и понятно – Фалькао остается год контракта с монегасками, смысла держать его немотивированного и уже желающего получить новый вызов, чтобы отпустить потом бесплатно, нет. Можно продать сейчас хоть за сколько-то, предварительно найдя замену. С последним возникали вроде как сложности – «Монако» перепробовал много вариантов, но провал предыдущего сезона как-то сильно сократил число форвардов с именем, которые хотели бы попробовать себя в княжестве.

Согласился Виссам Бен Йеддер из «Севильи», которого «Монако» благополучно подписал. Потом еще и Ислам Слимани в атаку пришел. Кажется, комплект. Но тут Петров говорит, что с Фалькао ничего не решено, и тот должен соблюдать свой контракт. То есть, по факту, еще годик оттрубить в «Монако». Понятно, что после такого у Радамеля возникнут вопросы. Как и у «Галатасарая».

Не очень ясно, зачем монегаскам вообще было пылить в такой истории. Ведь все равно Фалькао вынудит отпустить его, только с уже более напряженными отношениями. Сгладить ситуацию попробовал главный тренер, который объяснил отсутствие Фалькао в заявке на первые матчи сезона не проблемой в отношениях:

Фалькао не играет, потому что у него повреждение. У него все еще болит нога. Он на 100 процентов профессионал, который продолжает работать и делает все необходимое для того, чтобы поскорее вернуться на поле.

К слову, замечанием про профессионализм Жардим намекнул, что все-таки у Фалькао могут быть причины обидеться на клуб, который сначала дал обещание, потом попросил подождать, пока найдет замену, а теперь отказывается отпускать. Подобная тактика со стороны клубов не идет обычно на пользу никому, и игрок в итоге оказывается на свободе, а репутационные потери несет клуб. Так что «Монако» нужно обнять Фалькао, поцеловать, пустить слезу по общему прошлому и счастливо проститься.