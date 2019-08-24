Сбой в матрице. «Зенит» проиграл себе и «Уфе»

вчера, 20:00

Для петербуржцев бодрые старты были нормой, но в ранге чемпионов начали плохо. О бедах и проколах Семака – на «Соккер.ру».

Ни одного отличного матча в сезоне

Играя раз в неделю, «Зенит» не показывает приличных скоростей, что должно пугать команду, ведь впереди ЛЧ . Календарь был щадящим – разгон с аутсайдерами, «Краснодар» принимали дома, а «Динамо» помогло себя обыграть. Но из 8 матчей (вместе с Суперкубком) ни одного крутого от начала до конца. С «быками» почти получилось, но 1:1 – не счет мечты.

По очкам в РПЛ получили худший старт «Зенита» с 2013 года, когда тоже было 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Луческу и Манчини зарабатывали на старте РПЛ больше пунктов, хотя их ругали чаще. Семак в прошлом сезоне после семи туров имел в активе 19 очков, а сейчас всего 14 – столько может набрать «Спартак» Кононова после семи матчей.

И нельзя сказать, что в петербуржском случае обошлось без влияния тренера. У Сергея Богдановича настолько хорошая репутация, что после минимальной по закону и заслуженной по его букве дисквалификации за оскорбление плохо отработавших арбитров его даже начали защищать. Кадырова, помнится, не оправдывали, хотя слово было тем же.

А вот если анализировать качество футбола «Зенита», то ярых защитников у Семака не останется. Пожалуй, клубу из Санкт-Петербурга пора понять, что они не особенные, пусть богаче каждого. У всех фаворитов РПЛ схожие проблемы, перепады в игре постоянно, ломать эшелоны чужой обороны практически никто не умеет.

«Краснодар» вязнет в мировых в таких сериях – жалкое зрелище, на себя обычно не похожи. «Локомотив» ждет подвига не форвардов. «Спартак» может проиграть ровно так, как сегодня «Зенит». ЦСКА ничем не отличается – у Ганчаренко тоже есть бреши в схемах и по кадрам. Но Семак ведь чемпион страны и ему играть в Лиге чемпионов после жребия из первой корзины!

Что позволено «Спартаку» - проиграть «Браге», то вроде как не к лицу первой команде РПЛ – уступать «Уфе» с тем же счетом. «Краснодару» слить не самым крутым, если судить по другим матчам, грекам стыдно, но не страшно – урок. А вот «Зениту» нельзя быть как «Локомотив» против «Галатасарая», или ЦСКА с «Викторией». Хотя бы потому, что вот этот состав Семаку собирали под ЛЧ .

Очень примитивный подход к тактике

Сергей Богданович зря до матча упомянул о знаниях об «Уфе». Ведь не показал понимание принципов работы коллектива Евсеева от слова совсем. У Семака вообще проблемы с тренерской оригинальностью. Его контратакующая «Уфа», которая рубилась в три центральных, была тактически интересной.

А «Зенит» не отличается ничем оригинальным, вся ставка на имена и их состояние. Барриос выжигает опорную зону – сразу герой. Ракицкий пришел с пасами и штрафными – важный человек. Азмун забивает с порога? Красавец! Дзюба пасы раздавал? Лидер! Но спелись за счет конкретных личных качеств, где тут работа главного тренера с коллективом?

Бюджет позволил набрать людей, а игры-то нет. В принципе, ее и не было, но когда серия успехов, кто будет огульно критиковать? Есть характер – бесспорно, вспомните матч прошлого сезона против «Краснодара». Есть класс – никто не спорит, что Малком или Дриусси, будь на поле, могли перевернуть матч против «Уфы». Но их не было, а тактика пустых розыгрышей с флангов в центр не сработала.

Да и не могла, поскольку «Уфа» лучше, чем показывали результаты. Забивали по два мяча в первых двух турах – проигрывали. Зато с «Ростовом» и «Зенитом» вернулись к тому, что умеют. У Евсеева команда, которая хорошо знает, что и как делает. Не у всех такая ясность в голове. И хотя без Игбуна, который заявил о желании уйти, были не такими опасными в атаке, свой шанс реализовали. Ну, и Азмун ударил Беленова по голове – ничью «Зенит» не вырвал.

Нет футбола уровня Лиги чемпионов

«Зенит» остался в Лиге Европы по состоянию на конец августа, и это огорчает. Хватит влетов в Европе ото всех подряд! Семаку определенно нужно собраться, ведь впереди непростая осень, а расклеились сразу. К слову, сегодня необычный матч, поскольку «Зенит» впервые проиграл «Уфе» в истории – в 11 матчах было всего 3 ничьи.

Клуб Евсеева – хитрые ребята. За неделю заработали на «Зените», продав Кругового, а потом без него – по правилам трусливой аренды не имеет права играть, обыграли чемпиона дома. Надеемся, политическая воля местных властей не приведет к закрытию такого боевитого клуба, который раньше многих в Лигу Европы сходил – не без помощи Семака.

Но теперь у Сергея Богдановича явные проблемы с переходом на самый высокий тренерский уровень. Как у «Зенита» будут большие неприятности, если в матчах Лиги чемпионов покажут тот же футбол, что после перерыва против «Локомотива», в матче с «Ахматом» или в итоге против «Уфы». Соперники разные по классу и стилю, поэтому видели «Зенит» в разных фазах игры.

Каждый оппонент, в принципе, не мешает команде Семака возиться с мячом, но общее впечатление от игры в семи первых турах неоднозначное. «Зенит» не изучил «Уфу» и не проявил малейшего уважения, хотя команда Евсеева в прошлом туре обыграла «Ростов» - тактически одну из самых интересных команд старта нового сезона, если не самую любопытную.

«Зенит» примитивен, у «Зенита» нет резерва – нельзя убрать с поля Ивановича и Ракицкого в надежде, что в обороне станут лучше. Нет человека на правый фланг – туда пихали Сантоса, когда Смольников не мог играть. Жирков не вечен, Оздоев и Барриос хуже, чем весной, а их сменщики не готовы вытеснить парочку из основы. Впрочем, у колумбийца нет альтернативы...

Дзюба и Азмун – еще одна незаменимая парочка, а запасных форвардов «Зенит» раздал в аренды, поскольку ни Джорджевич, ни Заболотный не тащили, когда оказывались на поле. Малком может еще стать вторым Маркизио, Дриусси не тот, кто связывает на себе всю игру – диспетчера не хватает, ведь Дзюба вынужденно взял на себя функции главного ассистента в прошлом сезоне.

Наставник не исправил типичные ошибки

У Семака были конкретные задачи на лето, и хотя продолжилась точечная селекция – Сантос, Малком и Сутормин могут разнообразить игру, у «Зенита» только один путь к победе. Если схема «4-4-2» в день, если у Смольникова и Сантоса идут прострелы, Барриос сам все выгрызает в опорной зоне, Оздоев целует Ракицкого в голову, а Ярослав кладет мяч со штрафного в цель – тогда все замечательно.

Но если вспомнить чемпионскую весну, то часть побед тренер Семак получил авансом. Все идеально сложилось, три ударных новичка сразу заработали – а так бывает не всегда, Дзюба был в хорошей форме в решающий момент, ошибки престарелой защиты перекрыли голами в чужие ворота – тогда Лунев не был круче, чем сейчас, но его мелкие огрехи не влияли на результаты. Сегодня не Андрей виноват, а скорее тренер, полевые и «Уфа».

Разницы никакой нет. С «Локомотивом» был проходной двор в опорной зоне без Барриоса, затем календарь подсунул идеальное вхождение в сезон, а «Краснодар» сыграл против «Зенита» откровенно слабо – уступали по делу, но чудом – благодаря чужому автоголу и нервозности Лунева, получили ничью. Вторая мировая была с душком, поскольку скандальная – гол чемпионов отменили не по делу. Но если отнять арбитров, то Семак в большинстве за целую игру ничего не придумал.

Мысли – ноль, вариантов впереди при малейших потерях – ноль, тактика – хромая утка, которую в ЛЧ стыдно показывать, поскольку выход в атаку через Ракицкого и борьбу Дзюбы на втором этаже даже «Генк» не оценит. Нужно срочно анализировать типичные с прошлой осени ошибки, менять подходы и прессинг, пробовать новое и спуститься с небес на землю. «Зенит» не выиграл этот сезон в РПЛ благодаря победам над «Сочи» и «Оренбургом».

Даже команда, у которой было 10 матчей без побед из 10, впервые обыграла петербуржцев в одиннадцатой встрече. А впереди у «Зенита» матч против «Спартака» в Москве. Ждем с нетерпением!