Сбой в матрице. «Зенит» проиграл себе и «Уфе»

Для петербуржцев бодрые старты были нормой, но в ранге чемпионов начали плохо. О бедах и проколах Семака – на «Соккер.ру».
Ни одного отличного матча в сезоне
Играя раз в неделю, «Зенит» не показывает приличных скоростей, что должно пугать команду, ведь впереди ЛЧ. Календарь был щадящим – разгон с аутсайдерами, «Краснодар» принимали дома, а «Динамо» помогло себя обыграть. Но из 8 матчей (вместе с Суперкубком) ни одного крутого от начала до конца. С «быками» почти получилось, но 1:1 – не счет мечты.
По очкам в РПЛ получили худший старт «Зенита» с 2013 года, когда тоже было 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Луческу и Манчини зарабатывали на старте РПЛ больше пунктов, хотя их ругали чаще. Семак в прошлом сезоне после семи туров имел в активе 19 очков, а сейчас всего 14 – столько может набрать «Спартак» Кононова после семи матчей.
И нельзя сказать, что в петербуржском случае обошлось без влияния тренера. У Сергея Богдановича настолько хорошая репутация, что после минимальной по закону и заслуженной по его букве дисквалификации за оскорбление плохо отработавших арбитров его даже начали защищать. Кадырова, помнится, не оправдывали, хотя слово было тем же.
А вот если анализировать качество футбола «Зенита», то ярых защитников у Семака не останется. Пожалуй, клубу из Санкт-Петербурга пора понять, что они не особенные, пусть богаче каждого. У всех фаворитов РПЛ схожие проблемы, перепады в игре постоянно, ломать эшелоны чужой обороны практически никто не умеет.
«Краснодар» вязнет в мировых в таких сериях – жалкое зрелище, на себя обычно не похожи. «Локомотив» ждет подвига не форвардов. «Спартак» может проиграть ровно так, как сегодня «Зенит». ЦСКА ничем не отличается – у Ганчаренко тоже есть бреши в схемах и по кадрам. Но Семак ведь чемпион страны и ему играть в Лиге чемпионов после жребия из первой корзины!
Что позволено «Спартаку» - проиграть «Браге», то вроде как не к лицу первой команде РПЛ – уступать «Уфе» с тем же счетом. «Краснодару» слить не самым крутым, если судить по другим матчам, грекам стыдно, но не страшно – урок. А вот «Зениту» нельзя быть как «Локомотив» против «Галатасарая», или ЦСКА с «Викторией». Хотя бы потому, что вот этот состав Семаку собирали под ЛЧ.
Очень примитивный подход к тактике
Сергей Богданович зря до матча упомянул о знаниях об «Уфе». Ведь не показал понимание принципов работы коллектива Евсеева от слова совсем. У Семака вообще проблемы с тренерской оригинальностью. Его контратакующая «Уфа», которая рубилась в три центральных, была тактически интересной.
А «Зенит» не отличается ничем оригинальным, вся ставка на имена и их состояние. Барриос выжигает опорную зону – сразу герой. Ракицкий пришел с пасами и штрафными – важный человек. Азмун забивает с порога? Красавец! Дзюба пасы раздавал? Лидер! Но спелись за счет конкретных личных качеств, где тут работа главного тренера с коллективом?
Бюджет позволил набрать людей, а игры-то нет. В принципе, ее и не было, но когда серия успехов, кто будет огульно критиковать? Есть характер – бесспорно, вспомните матч прошлого сезона против «Краснодара». Есть класс – никто не спорит, что Малком или Дриусси, будь на поле, могли перевернуть матч против «Уфы». Но их не было, а тактика пустых розыгрышей с флангов в центр не сработала.
Да и не могла, поскольку «Уфа» лучше, чем показывали результаты. Забивали по два мяча в первых двух турах – проигрывали. Зато с «Ростовом» и «Зенитом» вернулись к тому, что умеют. У Евсеева команда, которая хорошо знает, что и как делает. Не у всех такая ясность в голове. И хотя без Игбуна, который заявил о желании уйти, были не такими опасными в атаке, свой шанс реализовали. Ну, и Азмун ударил Беленова по голове – ничью «Зенит» не вырвал.
Нет футбола уровня Лиги чемпионов
«Зенит» остался в Лиге Европы по состоянию на конец августа, и это огорчает. Хватит влетов в Европе ото всех подряд! Семаку определенно нужно собраться, ведь впереди непростая осень, а расклеились сразу. К слову, сегодня необычный матч, поскольку «Зенит» впервые проиграл «Уфе» в истории – в 11 матчах было всего 3 ничьи.
Клуб Евсеева – хитрые ребята. За неделю заработали на «Зените», продав Кругового, а потом без него – по правилам трусливой аренды не имеет права играть, обыграли чемпиона дома. Надеемся, политическая воля местных властей не приведет к закрытию такого боевитого клуба, который раньше многих в Лигу Европы сходил – не без помощи Семака.
Но теперь у Сергея Богдановича явные проблемы с переходом на самый высокий тренерский уровень. Как у «Зенита» будут большие неприятности, если в матчах Лиги чемпионов покажут тот же футбол, что после перерыва против «Локомотива», в матче с «Ахматом» или в итоге против «Уфы». Соперники разные по классу и стилю, поэтому видели «Зенит» в разных фазах игры.
Каждый оппонент, в принципе, не мешает команде Семака возиться с мячом, но общее впечатление от игры в семи первых турах неоднозначное. «Зенит» не изучил «Уфу» и не проявил малейшего уважения, хотя команда Евсеева в прошлом туре обыграла «Ростов» - тактически одну из самых интересных команд старта нового сезона, если не самую любопытную.
«Зенит» примитивен, у «Зенита» нет резерва – нельзя убрать с поля Ивановича и Ракицкого в надежде, что в обороне станут лучше. Нет человека на правый фланг – туда пихали Сантоса, когда Смольников не мог играть. Жирков не вечен, Оздоев и Барриос хуже, чем весной, а их сменщики не готовы вытеснить парочку из основы. Впрочем, у колумбийца нет альтернативы...
Дзюба и Азмун – еще одна незаменимая парочка, а запасных форвардов «Зенит» раздал в аренды, поскольку ни Джорджевич, ни Заболотный не тащили, когда оказывались на поле. Малком может еще стать вторым Маркизио, Дриусси не тот, кто связывает на себе всю игру – диспетчера не хватает, ведь Дзюба вынужденно взял на себя функции главного ассистента в прошлом сезоне.
Наставник не исправил типичные ошибки
У Семака были конкретные задачи на лето, и хотя продолжилась точечная селекция – Сантос, Малком и Сутормин могут разнообразить игру, у «Зенита» только один путь к победе. Если схема «4-4-2» в день, если у Смольникова и Сантоса идут прострелы, Барриос сам все выгрызает в опорной зоне, Оздоев целует Ракицкого в голову, а Ярослав кладет мяч со штрафного в цель – тогда все замечательно.
Но если вспомнить чемпионскую весну, то часть побед тренер Семак получил авансом. Все идеально сложилось, три ударных новичка сразу заработали – а так бывает не всегда, Дзюба был в хорошей форме в решающий момент, ошибки престарелой защиты перекрыли голами в чужие ворота – тогда Лунев не был круче, чем сейчас, но его мелкие огрехи не влияли на результаты. Сегодня не Андрей виноват, а скорее тренер, полевые и «Уфа».
Разницы никакой нет. С «Локомотивом» был проходной двор в опорной зоне без Барриоса, затем календарь подсунул идеальное вхождение в сезон, а «Краснодар» сыграл против «Зенита» откровенно слабо – уступали по делу, но чудом – благодаря чужому автоголу и нервозности Лунева, получили ничью. Вторая мировая была с душком, поскольку скандальная – гол чемпионов отменили не по делу. Но если отнять арбитров, то Семак в большинстве за целую игру ничего не придумал.
Мысли – ноль, вариантов впереди при малейших потерях – ноль, тактика – хромая утка, которую в ЛЧ стыдно показывать, поскольку выход в атаку через Ракицкого и борьбу Дзюбы на втором этаже даже «Генк» не оценит. Нужно срочно анализировать типичные с прошлой осени ошибки, менять подходы и прессинг, пробовать новое и спуститься с небес на землю. «Зенит» не выиграл этот сезон в РПЛ благодаря победам над «Сочи» и «Оренбургом».
Даже команда, у которой было 10 матчей без побед из 10, впервые обыграла петербуржцев в одиннадцатой встрече. А впереди у «Зенита» матч против «Спартака» в Москве. Ждем с нетерпением!
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Что же так? Как расписал состояние Зенита, то так и будет. Команда сырая, тренер новичок, да ещё и без царя в голове, что от такой ждать. Многоопытному Сёмину не ставили в вину ровальное выступление в ЛЧ. До сих пор кричат: Палыч - наше всё. Семак в сравнению с ним новичок, ставший по собственной оценке Горина чемпионом по случайности, везухе. И ему вменяют - не имеешь права в ЛЧ провалиться. Да уже 5 лет все именитее его проваливаются, а ему нельзя. Статейка такая, что не поймёшь досадует этот писака, или куражится от удовольствия неудачей Зенита. Скорее второе, учитывая, что тот ещё зенитофоб.
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Что же так? Как расписал состояние Зенита, то так и будет. Команда сырая, тренер новичок, да ещё и без царя в голове, что от такой ждать. Многоопытному Сёмину не ставили в вину ровальное выступление в ЛЧ. До сих пор кричат: Палыч - наше всё. Семак в сравнению с ним новичок, ставший по собственной оценке Горина чемпионом по случайности, везухе. И ему вменяют - не имеешь права в ЛЧ провалиться. Да уже 5 лет все именитее его проваливаются, а ему нельзя. Статейка такая, что не поймёшь досадует этот писака, или куражится от удовольствия неудачей Зенита. Скорее второе, учитывая, что тот ещё зенитофоб.
Достал что то судейский беспредел!
Фраза Побоялся сломать игру достала от Московских комментаторов!
Достал что то судейский беспредел!
Фраза Побоялся сломать игру достала от Московских комментаторов!
А такой исход в этом чемпе маячил и в матче с Оренбургом. Но там постарался Карасёв.
А такой исход в этом чемпе маячил и в матче с Оренбургом. Но там постарался Карасёв.
"Не спешите вручать «Зениту» чемпионский кубок"
https://www.soccer.ru/blogs/record/1133187/hohlov-dmitriy-uciev-rizvan?comment=29296224comment-29296224
"Не спешите вручать «Зениту» чемпионский кубок"
https://www.soccer.ru/blogs/record/1133187/hohlov-dmitriy-uciev-rizvan?comment=29296224comment-29296224
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Тут уже надо анализировать руководству клуба по поводу нового тренера. Если бы Семак мог анализировать и мыслить не тривиально, то уже давно бы внёс коррективы, ещё после белорусского позора. Хороший человек - это не профессия, а бывший игрок - ещё не тренер.
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Тут уже надо анализировать руководству клуба по поводу нового тренера. Если бы Семак мог анализировать и мыслить не тривиально, то уже давно бы внёс коррективы, ещё после белорусского позора. Хороший человек - это не профессия, а бывший игрок - ещё не тренер.
На протяжении прошлого чемпа
И 6ти туров нынешнего хвалил бомжей
Даже Спартак продал с потрохами
А "короли львы" оказались беззубыми пустышками
Походу завтра придеться переобуваться в обратку
На протяжении прошлого чемпа
И 6ти туров нынешнего хвалил бомжей
Даже Спартак продал с потрохами
А "короли львы" оказались беззубыми пустышками
Походу завтра придеться переобуваться в обратку