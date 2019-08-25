ЦСКА – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:05

ЦСКА

Подопечные Виктора Гончаренко однозначно не выделяются стабильностью в этом сезоне. ЦСКА в последнем поединке уступил «Спартаку» со счетом 1:2 и сейчас расположился на шестой позиции РПЛ . В активе команды десять набранных пунктов. Важно постараться как можно стремительнее внести коррективы в свою игру и постараться действовать, избегая всевозможных ошибок.

Пока главной проблемой ЦСКА является отсутствие лидера. Не совсем ясно кто же будет брать инициативу на себя и это приводит к трудностям в созидании.

«Ахмат»

Подопечные Рашида Рахимова очень серьезно усилилась в межсезонье. Наверняка руководство ставит перед командой четкие цели попасть в еврокубки. «Ахмат» пока не оправдывает ожидания как болельщиков, так и владельцев клуба. Команда расположилась на 11-й позиции.

В последней игре «Ахмат» провел, пожалуй, тяжелейшую игру в этом сезоне. Команда сумела не пропустить от «Зенита» играя практически на протяжении всего поединка в меньшинстве. При этом отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка.

Котировки от БК Pinnacle на матч ЦСКА - «Ахмат»:

Победа ЦСКА – 1,57

Ничья – 3,95

Победа Ахмата – 6,70

Интересные факты

Дома ЦСКА в этом сезоне еще ни разу не проигрывал

в этом сезоне еще ни разу не проигрывал Армейцы сумели выиграть три последних поединка у «Ахмата»

«Ахмат» в гостях ни разу не побеждал в этом сезоне

Прогноз

Не хочется ничего придумывать в этой встрече. Однозначно можно сказать о том, что хозяева являются фаворитами грядущего противостояния. У них более опытные и высококлассные исполнители. Наверняка, мы ждем, что сумеет собраться «Ахмат», но даже этого не хватит, чтобы зацепиться за очки в Москве. Ожидаем тяжелую победу хозяев поля. Текущий исход в букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 1,57.