Еще один чемпион Европы в «Локомотиве»

вчера, 11:30

«Локо» делает ставку на игроков с победным опытом. «Соккер.ру» приветствует в составе железнодорожников еще одного титулованного парня — триумфатора Евро-2016 Жоау Мариу.

Топ-представление

Нельзя не отметить, как красочно «Локомотив» презентовал именитого новичка. Не обошлось без некоторых технических накладок, но кто от них застрахован? «Локомотив» устроил из приезда Жоау Мариу целое шоу, собрав болельщиков на некое «мероприятие» у всем известного паровоза вторничным вечером. Португалец эффектно появился из вагона, окрашенного красно-зелеными лучами, в футболке «Я не глорихантер». Затем прямо в присутствии всего честного народа состоялось подписание контракта и вручение Жоау футболки с номером «23», которую он незамедлительно надел на себя, после чего болельщики получили возможность пообщаться с новичком: взять автограф, сфотографироваться, дать напутствие на старте карьеры в «Локо».

Все снимают шляпы и кланяются «Локомотиву», мы выражаем респект всем причастным к организации шоу. Наверное, могло бы получиться еще эффектнее, если бы личность новичка не была написана на каждом заборе, но эту тайну сохранить не удалось. Железнодорожники показали, что всегда есть к чему стремиться в сфере работы с болельщиками. К примеру, недавно мы отмечали ролики «Спартака», посвященные новичкам, классный тизер с шагающим под «Раммштайн» Андре Шюррле, но «красно-белые» не догадались собрать публику у гладиатора ради чемпиона мира (можно только догадываться, какой бы это вызвало ажиотаж), а «Локомотив» всем показал, что так тоже можно. Спасибо ему за это!

Топ-трансфер?

По внешним факторам — однозначно. В РПЛ приехал чемпион Европы, причем все еще молодой игрок — Жоау Мариу 26 лет, стоимость сделки тоже намекает. Ближайший сезон португалец проведет в «Локомотиве» на правах аренды, а следующим летом железнодорожники смогут выкупить полузащитника за сумму от 15 до 18 миллионов евро — разные источники называют цифры в этих пределах. При этом «Локо» на срок аренды полностью берет на себя зарплатные обязательства перед футболистом, чья зарплата составляет чуть больше 3 миллионов евро в год. Так почему же мы сейчас не кричим, что приехал футболист, который «100% разорвет РПЛ »?

Жоау — тихоня, которому нужно доверие

Мариу — воспитанник лиссабонского «Спортинга», хотя в раннем детстве пару лет провел в «Порту», но «драконы» не поверили в талант щупленького паренька, поэтому за воспитание Жоау пришлось браться «львам». Взрослую карьеру полузащитник запустил по европейским меркам довольно поздно — в 21 год, талантливому, но скромному парню помогла аренда в «Викторию Сетубал». А когда он вернулся в «Спортинг», то встретил там нынешнего тренера «Эвертона» Марку Силву, который доверил молодому футболисту место в основе и всячески его поддерживал в любых ситуациях.

В кампании 2014/2015 Мариу сыграл 44 матча за «Спортинг» и забил 7 мячей, не заставил себя ждать вызов в сборную Португалии от Фернанду Сантуша, который верно оценил таланты и менталитет Жоау, внес серьезный вклад в его развитие, как и Жоржи Жезуш, сменивший Силву у руля «Спортинга». Под его чутким руководством Мариу выдал еще один сильный сезон (46 матчей, 7 голов), который увенчал поездкой на чемпионат Европы в составе сборной Португалии и победой на турнире. На Евро-2016 новичок «Локомотива» принял участие во всех 7 матчах (6 в основе, 1 выход на замену), в том числе провел на поле все 120 минут в финале, который Португалия выиграла благодаря голу в овертайме еще одного железнодорожника — Эдера.

Провалил главный вызов в своей карьере

После победы на Евро акции Мариу взлетели до небес. Представьте: футболисту только 23 года, у него за спиной два отличных сезона в «Спортинге», он основной игрок триумфальной сборной Португалии. Конечно же, лиссабонские «львы» не упустили момент, чтобы выгодно продать своего воспитанника: «Интер» заплатил за Жоау 40 миллионов евро! Впрочем, спустя три года можно с полной уверенностью сказать, что этот трансфер не принес счастья ни «нерадзурри», ни Мариу.

Кроме шуток, в Милане на португальца смотрели словно это Мессия, думали, что Жоау на «Джузеппе Меацца» вырастет в нового Роналду или Фигу, но Мариу ни ментально, ни по набору игровых качеств не тянет на роль первой скрипки в атаке. Де Бур, Пиоли, а потом и Спаллетти видели в Жоау конструктора атак, ставили его на позицию «десятки», где португалец зачастую терялся, затягивал с решениями, ошибался или отдавал передачу назад. Это стало излюбленным приемом Мариу — 54.5% передач назад, никуда не годится для «треквартисты».

Жоау пытался робко возразить, что эту роль ему навязали, и он комфортно чувствует себя в центре поля, занимаясь строительством начальных фаз атак, но его возражения уже утонули в недовольном гуле тифози, которые стали бесстыдно улюлюкать своей недавней надежде. Жоау даже съездил в командировку в «Вест Хэм», где провел неплохой отрезок, но по возвращении в «Интер» все пошло по-прежнему или даже хуже: Спаллетти махнул рукой на футболиста и в лучшем случае стал выпускать его на несколько минут в концовках матчей.

Сёмин должен стать Сантушем, а Жоау Мариу нужно доверять и «правильно готовить»

Жоау Мариу способен стать топ-игроком в чемпионате России, а у «Локомотива» формируется просто убийственная средняя линия с Крыховяком, братьями Миранчуками и португальским новичком. Мариу не является проблемным игроком в бытовом плане, но ему определенно нужно дополнительное внимание, особенно на этапе адаптации, а также мудрый выбор тактической роли. Жоау идеально подходит позиция перед линией обороны в схеме 4-2-3-1, португалец не опорник-разрушитель, но он очень хорош в контроле мяча и при переходах из обороны в атаку.

Да, в сборной Португалии Мариу играл и на флангах, но в этом деле он не так хорош. Посмотрим, как Юрий Сёмин распорядится талантами португальца, как будет выглядеть конкуренция в центре поля, где уже есть Баринов и Крыховяк, или все-таки тренер отправит Жоау ближе к атаке в компанию к Миранчукам. Главное — не повторять ошибок «Интера» и грамотно распорядиться талантами Жоау Мариу, которыми он точно не обделен. Впрочем, это как раз специализация Юрия Сёмина, который как никто другой в России умеет распоряжаться сильными качествами игроков и заставляет их работать на благо команды.