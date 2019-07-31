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Голубев - игрок «Уфы»

сегодня, 10:25

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что клуб взял в аренду полузащитника «Краснодара» Артема Голубева

20-летний футболист является игроком молодежной сборной России U-21, ранее привлекался в юношеские сборные страны разных возрастов. Участник квалификационного (2 игры, 1 гол) и элитного (3 игры) раундов квалификации к чемпионату Европы 2016 (до 17 лет). Участник отборочного турнира чемпионата Европы 2018 (до 19 лет).

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Все комментарии
Slepowron
Slepowron
   629 / 823
сегодня в 12:52
Да, в основу Краснодара сейчас трудно пробиться - пусть опыта набирается.
Faustello
Faustello
   3 / 823
сегодня в 11:52
Правильное решение, пора Артёму через игры вливаться во взрослый футбол.
Уфа получила перспективного и с хорошими лидерскими качествами опорника.
Артёму удачи и прогресса в Уфе!
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 823
сегодня в 10:57
Удачи.
VIPded
VIPded
   55 / 823
сегодня в 10:41
Удачи пацану!
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 823
сегодня в 10:31
Пусть парень играет, зачетный малый!
Omaxa
Omaxa
   120 / 823
сегодня в 10:30
Удачи Голубеву в Уфе.
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