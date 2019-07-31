Голубев - игрок «Уфы»

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что клуб взял в аренду полузащитника «Краснодара» Артема Голубева.
20-летний футболист является игроком молодежной сборной России U-21, ранее привлекался в юношеские сборные страны разных возрастов. Участник квалификационного (2 игры, 1 гол) и элитного (3 игры) раундов квалификации к чемпионату Европы 2016 (до 17 лет). Участник отборочного турнира чемпионата Европы 2018 (до 19 лет).
Уфа получила перспективного и с хорошими лидерскими качествами опорника.
Артёму удачи и прогресса в Уфе!
Уфа получила перспективного и с хорошими лидерскими качествами опорника.
Артёму удачи и прогресса в Уфе!