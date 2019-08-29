Знакомые всё лица. Группы Лиги чемпионов 2019/20

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов! «Зенит», «Локомотив» и остальные 30 клубов узнали своих соперников. «Соккер.ру» делится первыми впечатлениями.
Группа «A»: ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»
В группе «A» классический расклад: два фаворита, два аутсайдера. «Реал» и ПСЖ обязаны выходить в плей-офф с закрытыми глазами, а вот в каком порядке — покажут, скорее всего, очные матчи. Фанаты «Королевского клуба» призывали Флорентино Переса привезти в Мадрид Килиана Мбаппе, и президент свое обещание сдержал, пусть и в своеобразной форме. А вот Неймар, которым «Мадрид» летом, по слухам, интересовался, может и не посетить столицу Испании в составе делегации парижского клуба, ведь все ждут его перехода в «Барселону». Зато в последние дни трансферного окна в ПСЖ из «Реала» могут перейти Кейлор Навас и Лука Йович, хотя отпустит ли их теперь «Реал» в стан соперника? «Галатасарай» должен пользоваться преимуществом шумных домашних матчей и оставлять «Брюгге» в хвосте квартета. Как-то так.
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. ПСЖ. 3. «Галатасарай». 4. «Брюгге».
Группа «B»: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»
Какая удивительная встреча для «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»! Фанатов этих клубов связывает большая красно-белая дружба, которой предстоит вынести серьезное испытание соперничеством в Лиге чемпионов. Кстати, «Олимпиакос» и «Црвену Звезду» также объединяют победы над «Краснодаром» в раундах плей-офф еврокубков: греки выбили «быков» только что, а сербы огорчали российский клуб в Лиге Европы пару лет назад. Впрочем, на первых ролях в квартете «B» будут не эти команды, а «Бавария» с «Тоттенхэмом». Англичане в статусе финалиста предыдущего розыгрыша и немецкий гранд, серьезно обновившийся летом, должны показывать свои амбиции с первых матчей новой Лиги чемпионов.
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Тоттенхэм». 3. «Олимпиакос». 4. «Црвена Звезда».
Группа «С»: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта»
Это становится доброй традицией: «Манчестер Сити» и «Шахтер» встречаются на групповой стадии ЛЧ третий год подряд! Теперь у «горняков» нет Паулу Фонсеки, который после единственной в четырех предыдущих матчах победы над командой Гвардиолы пришел на пресс-конференцию в костюме «Зорро». Фонсека отправился в «Рому», а вместо него в «Шахтере» теперь другой португальский тренер — Паулу Каштру. Что касается обстановки в группе, то «Ман Сити» - явный фаворит, а три остальные команды устроят между собой драку за вторую строчку. Не удивляйтесь, даже загребское «Динамо» может финишировать на второй строчке, у хорватов добротная команда, однако наш фаворит — все-таки команда из топ-чемпионата.
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2 «Аталанта». 3. «Шахтер». 4. «Динамо Загреб».
Группа «D»: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
В сложнейшую группу загремел «Локомотив», честно сказать, у железнодорожников все шансы остаться на последнем месте, как и в прошлом розыгрыше, разве что у «Байера» что-то пойдет не так. С «Атлетико» москвичи недавно встречались в Лиге Европы и проиграли 1:8 по сумме двух матчей, «Ювентуса» давненько не было в наших краях, и вот дождались. Понятно, что итальянцы и испанцы будут делить первую строчку, повторят свою баталию из 1/8 финала прошлого розыгрыша, когда «Старая Синьора» ответила хет-триком Роналду на поражение 0:2 в Мадриде. Теперь «Атлетико» против «Ювентуса» - это еще и соперничество двух португальских звезд, состоявшейся и восходящей. Роналду против Фелиша — это будет мощно!
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ювентус». 2. «Атлетико». 3. «Байер». 4. «Локомотив».
Группа «E»: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»
«Ливерпуль» и «Наполи» встречались на групповой стадии предыдущего розыгрыша, и тогда будущий победитель Лиги чемпионов выполз из группы, с трудом одолев «Наполи» на «Энфилде» в последнем туре. Но в тот раз в группе был еще ПСЖ, теперь «Ливерпуль» и «Наполи» должны спокойно обходить «Зальцбург», который в последнее время шумел в Лиге Европы, и бельгийского чемпиона. Думаю, финишируют в порядке «старшинства», то есть в соответствии с корзинами, из которых выпрыгнули на жеребьевке.
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Наполи». 3. «Зальцбург». 4. «Генк».
Группа «F»: «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия»
Бедная «Славия», как ей повезло! «Бедная» - потому что выйти из такой группы чехам практически нереально, «повезло» - потому что Прага увидит трех европейских грандов. Алекс Крал, который якобы должен перейти в «Спартак», увидев таких противников, может и отказаться от переезда в Москву. Конкуренция за два пропуска в плей-офф будет сумасшедшей! «Барселона» не имеет права промахнуться, а вот «Боруссия» и «Интер» перегрызут друг другу глотки, не возьмусь наверняка определить, кто из них финиширует выше.
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Барселона». 2. «Интер». 3. «Боруссия». 4. «Славия».
Группа «G»: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».
Опять встреча с португальцами! «Зенит» вытащил самого удобного соперника из второй корзины, но самого сложного из четвертой, да и «Лион» далеко не подарок. Все соперники знакомы «Зениту»: с «Бенфикой» не раз встречались в Лиге чемпионов, в том числе в плей-офф, против «Лиона» петербуржцы играли в кампании 2015/16 на групповом этапе, и тогда в обоих матчах выиграли в два мяча. «РБ Лейпциг» выбивал «Зенит» из Лиги Европы при Манчини. Группа достаточно ровная, шансы на выход в плей-офф есть у всех, но «Зенит», даром, что из первой корзины, фаворитом точно не выглядит. Желаем «сине-бело-голубым» выполнить задачу-минимум и вышибить португальцев из еврокубков.
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «РБ Лейпциг», 2. «Лион», 3. «Зенит», 4. «Бенфика».
Группа «H»: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»
Победитель Лиги Европы, полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, представители чемпионатов Испании и Франции. Солидная группа, в которой никого нельзя хоронить заранее, причем легко можно допустить даже вылет «Челси» после групповой стадии. А почему, собственно, нет? Кстати, все команды, кроме «Валенсии», потеряли лидеров летом: «Челси» - Азара, «Аякс» - де Лигта и де Йонга, «Лилль» - Николя Пепе. Может быть, это даст преимущество «Лос Чес»?
Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Челси», 2. «Валенсия», 3. «Аякс», 4. «Лилль».
До весны никто не доживет.
Все будут как Спартак сливаться ради Чемпионата России.
До весны никто не доживет.
Все будут как Спартак сливаться ради Чемпионата России.
Назови хоть одного простого соперника в группе G?
Назови хоть одного простого соперника в группе G?
Самая футбольная - группа F («Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия»)
Самая скучная - группа E («Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»)
Самая невезучая группа - группа D («Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
) Такое даже трое Семиных не вывезут.
Самая дорогая группа - группа А (ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай») Брюгге тут случайно, не в то окошко встал.
Самая хорошая, краснодарская группа - группа B («Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»)
Самая гвардиольская группа - группа C («Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта»)
Самая футбольная - группа F («Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия»)
Самая скучная - группа E («Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»)
Самая невезучая группа - группа D («Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
) Такое даже трое Семиных не вывезут.
Самая дорогая группа - группа А (ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай») Брюгге тут случайно, не в то окошко встал.
Самая хорошая, краснодарская группа - группа B («Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»)
Самая гвардиольская группа - группа C («Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта»)
По чемпионату - в районе шестого. Чуть понятней будет, когда опустеет лазарет. Пока много сумбура, могут на тайм задвинуть Ливер в ворота, а через неделю не смогут отодвинуть от своих ворот Лестер. Но в остальном - будут прибавлять. Просто на это уйдет много времени и тут уже не до титулов. Но пока за ними смотреть интересно.
По чемпионату - в районе шестого. Чуть понятней будет, когда опустеет лазарет. Пока много сумбура, могут на тайм задвинуть Ливер в ворота, а через неделю не смогут отодвинуть от своих ворот Лестер. Но в остальном - будут прибавлять. Просто на это уйдет много времени и тут уже не до титулов. Но пока за ними смотреть интересно.
Почет ничего не решает его фарт это фарт игроков. в прошлом году наглядно видно
Вышли из группы только по разнице голов дома в гостях с Интером, решающий гол Эриксена, да прошли Боруссию, но в Матче с МС Сон творил, Вар и Чакир, ( недавно в АПЛ против МС все тоже самое сработало подарок от ВАР) в Матче с Аяксом божил Моура. а в финале все встало на свои места, когда Почет как физрук поставил не готового полностью в старт Кейна и не выпустил вообще Моуру.
Да почет проделывает хорошую работу, это со стороны общих успехов, хотя не знаю что отнести к таким - ТОп 4? но не одного трофея, но вот когда нужен какой то шаг или здравая мысль против того или иного соперника от тренера во время игры, он просто смотрит и если угадывает с решением то это чистое пальцем в небо.
Знаешь скажу так Почет и Ттх подходят друг другу и дном не являются и до трофея никак не могут добраться все около. прямо как в фильме с цитатой........ это самое как Тоттенхэм.
Почет ничего не решает его фарт это фарт игроков. в прошлом году наглядно видно
Вышли из группы только по разнице голов дома в гостях с Интером, решающий гол Эриксена, да прошли Боруссию, но в Матче с МС Сон творил, Вар и Чакир, ( недавно в АПЛ против МС все тоже самое сработало подарок от ВАР) в Матче с Аяксом божил Моура. а в финале все встало на свои места, когда Почет как физрук поставил не готового полностью в старт Кейна и не выпустил вообще Моуру.
Да почет проделывает хорошую работу, это со стороны общих успехов, хотя не знаю что отнести к таким - ТОп 4? но не одного трофея, но вот когда нужен какой то шаг или здравая мысль против того или иного соперника от тренера во время игры, он просто смотрит и если угадывает с решением то это чистое пальцем в небо.
Знаешь скажу так Почет и Ттх подходят друг другу и дном не являются и до трофея никак не могут добраться все около. прямо как в фильме с цитатой........ это самое как Тоттенхэм.
у Челси довольно интересная группа. Даже не знаю как у Лэмпарда пойдет.
а вот у Шпор третий год подряд фавориты Реал, Барса, теперь Бавария, которую обыграли в кубке ауди. Правда на счет даже 2 места Почета и его команды я сомневаюсь уж если Ньюкаслу проиграли то можно и от црвены пустить в прошлом году они побеждали Ливерпуль Да и Олимпиакос не подарок.
у Челси довольно интересная группа. Даже не знаю как у Лэмпарда пойдет.
а вот у Шпор третий год подряд фавориты Реал, Барса, теперь Бавария, которую обыграли в кубке ауди. Правда на счет даже 2 места Почета и его команды я сомневаюсь уж если Ньюкаслу проиграли то можно и от црвены пустить в прошлом году они побеждали Ливерпуль Да и Олимпиакос не подарок.
А в группе с Челси сюрпризов не будет. Там разница в классе длинной в мультивселенную
А в группе с Челси сюрпризов не будет. Там разница в классе длинной в мультивселенную
PS По ТРАДИЦИИ МС ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ И ОБДЕЛАЕТСЯ ДАЛЬШЕ1/4 НЕ ПРОЙДУТ.
PS По ТРАДИЦИИ МС ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ И ОБДЕЛАЕТСЯ ДАЛЬШЕ1/4 НЕ ПРОЙДУТ.
У Аякса остался весь опытный, сыгранный костяк. Да, продали юниоров, но то такое.
Валенсия опять вроде потратилась в трансферное окно, но как и Милан, хрен знает на кого.
Ну а клубы Франции за пределами Парижа - это такой красочный треш, что даже полумертвые мыши их дернут
У Аякса остался весь опытный, сыгранный костяк. Да, продали юниоров, но то такое.
Валенсия опять вроде потратилась в трансферное окно, но как и Милан, хрен знает на кого.
Ну а клубы Франции за пределами Парижа - это такой красочный треш, что даже полумертвые мыши их дернут
Очень сильно не повезло со жребием.
Очень сильно не повезло со жребием.
Зенит как минимум пойдёт в 1/16 Лиги Европы, если повезёт и выйдут с группы
Зенит как минимум пойдёт в 1/16 Лиги Европы, если повезёт и выйдут с группы