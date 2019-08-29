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Знакомые всё лица. Группы Лиги чемпионов 2019/20

вчера, 20:42

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов! «Зенит», «Локомотив» и остальные 30 клубов узнали своих соперников. «Соккер.ру» делится первыми впечатлениями.

Группа «A»: ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

В группе «A» классический расклад: два фаворита, два аутсайдера. «Реал» и ПСЖ обязаны выходить в плей-офф с закрытыми глазами, а вот в каком порядке — покажут, скорее всего, очные матчи. Фанаты «Королевского клуба» призывали Флорентино Переса привезти в Мадрид Килиана Мбаппе, и президент свое обещание сдержал, пусть и в своеобразной форме. А вот Неймар, которым «Мадрид» летом, по слухам, интересовался, может и не посетить столицу Испании в составе делегации парижского клуба, ведь все ждут его перехода в «Барселону». Зато в последние дни трансферного окна в ПСЖ из «Реала» могут перейти Кейлор Навас и Лука Йович, хотя отпустит ли их теперь «Реал» в стан соперника? «Галатасарай» должен пользоваться преимуществом шумных домашних матчей и оставлять «Брюгге» в хвосте квартета. Как-то так.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. ПСЖ. 3. «Галатасарай». 4. «Брюгге».

Группа «B»: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

Какая удивительная встреча для «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»! Фанатов этих клубов связывает большая красно-белая дружба, которой предстоит вынести серьезное испытание соперничеством в Лиге чемпионов. Кстати, «Олимпиакос» и «Црвену Звезду» также объединяют победы над «Краснодаром» в раундах плей-офф еврокубков: греки выбили «быков» только что, а сербы огорчали российский клуб в Лиге Европы пару лет назад. Впрочем, на первых ролях в квартете «B» будут не эти команды, а «Бавария» с «Тоттенхэмом». Англичане в статусе финалиста предыдущего розыгрыша и немецкий гранд, серьезно обновившийся летом, должны показывать свои амбиции с первых матчей новой Лиги чемпионов.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Тоттенхэм». 3. «Олимпиакос». 4. «Црвена Звезда».

Группа «С»: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта»

Это становится доброй традицией: «Манчестер Сити» и «Шахтер» встречаются на групповой стадии ЛЧ третий год подряд! Теперь у «горняков» нет Паулу Фонсеки, который после единственной в четырех предыдущих матчах победы над командой Гвардиолы пришел на пресс-конференцию в костюме «Зорро». Фонсека отправился в «Рому», а вместо него в «Шахтере» теперь другой португальский тренер — Паулу Каштру. Что касается обстановки в группе, то «Ман Сити» - явный фаворит, а три остальные команды устроят между собой драку за вторую строчку. Не удивляйтесь, даже загребское «Динамо» может финишировать на второй строчке, у хорватов добротная команда, однако наш фаворит — все-таки команда из топ-чемпионата.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2 «Аталанта». 3. «Шахтер». 4. «Динамо Загреб».

Группа «D»: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

В сложнейшую группу загремел «Локомотив», честно сказать, у железнодорожников все шансы остаться на последнем месте, как и в прошлом розыгрыше, разве что у «Байера» что-то пойдет не так. С «Атлетико» москвичи недавно встречались в Лиге Европы и проиграли 1:8 по сумме двух матчей, «Ювентуса» давненько не было в наших краях, и вот дождались. Понятно, что итальянцы и испанцы будут делить первую строчку, повторят свою баталию из 1/8 финала прошлого розыгрыша, когда «Старая Синьора» ответила хет-триком Роналду на поражение 0:2 в Мадриде. Теперь «Атлетико» против «Ювентуса» - это еще и соперничество двух португальских звезд, состоявшейся и восходящей. Роналду против Фелиша — это будет мощно!

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ювентус». 2. «Атлетико». 3. «Байер». 4. «Локомотив».

Группа «E»: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

«Ливерпуль» и «Наполи» встречались на групповой стадии предыдущего розыгрыша, и тогда будущий победитель Лиги чемпионов выполз из группы, с трудом одолев «Наполи» на «Энфилде» в последнем туре. Но в тот раз в группе был еще ПСЖ, теперь «Ливерпуль» и «Наполи» должны спокойно обходить «Зальцбург», который в последнее время шумел в Лиге Европы, и бельгийского чемпиона. Думаю, финишируют в порядке «старшинства», то есть в соответствии с корзинами, из которых выпрыгнули на жеребьевке.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Наполи». 3. «Зальцбург». 4. «Генк».

Группа «F»: «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия»

Бедная «Славия», как ей повезло! «Бедная» - потому что выйти из такой группы чехам практически нереально, «повезло» - потому что Прага увидит трех европейских грандов. Алекс Крал, который якобы должен перейти в «Спартак», увидев таких противников, может и отказаться от переезда в Москву. Конкуренция за два пропуска в плей-офф будет сумасшедшей! «Барселона» не имеет права промахнуться, а вот «Боруссия» и «Интер» перегрызут друг другу глотки, не возьмусь наверняка определить, кто из них финиширует выше.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Барселона». 2. «Интер». 3. «Боруссия». 4. «Славия».

Группа «G»: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».

Опять встреча с португальцами! «Зенит» вытащил самого удобного соперника из второй корзины, но самого сложного из четвертой, да и «Лион» далеко не подарок. Все соперники знакомы «Зениту»: с «Бенфикой» не раз встречались в Лиге чемпионов, в том числе в плей-офф, против «Лиона» петербуржцы играли в кампании 2015/16 на групповом этапе, и тогда в обоих матчах выиграли в два мяча. «РБ Лейпциг» выбивал «Зенит» из Лиги Европы при Манчини. Группа достаточно ровная, шансы на выход в плей-офф есть у всех, но «Зенит», даром, что из первой корзины, фаворитом точно не выглядит. Желаем «сине-бело-голубым» выполнить задачу-минимум и вышибить португальцев из еврокубков.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «РБ Лейпциг», 2. «Лион», 3. «Зенит», 4. «Бенфика».

Группа «H»: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Победитель Лиги Европы, полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, представители чемпионатов Испании и Франции. Солидная группа, в которой никого нельзя хоронить заранее, причем легко можно допустить даже вылет «Челси» после групповой стадии. А почему, собственно, нет? Кстати, все команды, кроме «Валенсии», потеряли лидеров летом: «Челси» - Азара, «Аякс» - де Лигта и де Йонга, «Лилль» - Николя Пепе. Может быть, это даст преимущество «Лос Чес»?

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Челси», 2. «Валенсия», 3. «Аякс», 4. «Лилль».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   133 / 899
сегодня в 05:55
Ну вот и все ...
До весны никто не доживет.
Все будут как Спартак сливаться ради Чемпионата России.
Gargig
Gargig ответил GrafDrakula
сегодня в 04:58
Кто о чем, а вшивый про баню...
Назови хоть одного простого соперника в группе G?
steelhead
steelhead
   274 / 899
вчера в 23:54
Самая непредсказуемая - группа H («Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»)
Самая футбольная - группа F («Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия»)
Самая скучная - группа E («Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»)
Самая невезучая группа - группа D («Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
) Такое даже трое Семиных не вывезут.
Самая дорогая группа - группа А (ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай») Брюгге тут случайно, не в то окошко встал.
Самая хорошая, краснодарская группа - группа B («Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»)
Самая гвардиольская группа - группа C («Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта»)
Медив
Медив ответил DXTK
   410 / 899
вчера в 23:18
посмотрим как челси и шпоры выступят. на Лэмпса есть надежда выйти из грыппы или тоже пока 3 место ?
Соперники не особо, тут нужно постараться, чтобы занять второе место и просто космически лажануть, чтобы занять третье. Хз, чего тут фапают на эти команды. Валенсия с Черышевым? Лилль с Лоиком Реми? Аякс с Тадичем? Это несеръезно. Ну а дальше - вылет в первом раунде.
По чемпионату - в районе шестого. Чуть понятней будет, когда опустеет лазарет. Пока много сумбура, могут на тайм задвинуть Ливер в ворота, а через неделю не смогут отодвинуть от своих ворот Лестер. Но в остальном - будут прибавлять. Просто на это уйдет много времени и тут уже не до титулов. Но пока за ними смотреть интересно.
GrafDrakula
GrafDrakula
   513 / 899
вчера в 23:18
говорите что хотите, но у зеньки опять самая смехотворная группа, вот не поверю что все разы случайно так вышло
DXTK
DXTK ответил Медив
   174 / 899
вчера в 23:05
Не хватает игроков, Поккет как может растягивает их силы по дистанции, но с составом из 13 человек - сложно пройти сезон без провалов. По мне он из них и так вытягивает макс. Как обычно, шпоры включатся в конце ноября и выключатся в конце марта. На топ-4 и первый раунд ЛЧ того хватит, но а дальше как повезет
посмотрим как челси и шпоры выступят. на Лэмпса есть надежда выйти из грыппы или тоже пока 3 место ?
Медив
Медив ответил DXTK
   410 / 899
вчера в 22:49
я просто не знаю что от Шпор ждать.... они могут удвить как в прошлом сезоне выйдя в финал, а могут и 3 место занять в группе. Почет ничего не решает его фарт это фарт игроков. в прошлом году наглядно видно Вышли из группы только по разнице голов дома в гостях с Интером, решающий гол Эриксена, да прошли Боруссию, но в Матче с МС Сон творил, Вар и Чакир, ( недавно в АПЛ против МС все тоже самое сработало подарок от ВАР) в Матче с Аяксом божил Моура. а в финале все встало на свои места, когда Почет как физрук поставил не готового полностью в старт Кейна и не выпустил вообще Моуру. Да почет проделывает хорошую работу, это со стороны общих успехов, хотя не знаю что отнести к таким - ТОп 4? но не одного трофея, но вот когда нужен какой то шаг или здравая мысль против того или иного соперника от тренера во время игры, он просто смотрит и если угадывает с решением то это чистое пальцем в небо. Знаешь скажу так Почет и Ттх подходят друг другу и дном не являются и до трофея никак не могут добраться все около. прямо как в фильме с цитатой........ это самое как Тоттенхэм.
Не хватает игроков, Поккет как может растягивает их силы по дистанции, но с составом из 13 человек - сложно пройти сезон без провалов. По мне он из них и так вытягивает макс. Как обычно, шпоры включатся в конце ноября и выключатся в конце марта. На топ-4 и первый раунд ЛЧ того хватит, но а дальше как повезет
DXTK
DXTK ответил Медив
   174 / 899
вчера в 22:31
Вот как раз Поккет и вытащит шпор, а то что Ковач может втопить Баварию даже в такой группе - тут не удивлюсь
я просто не знаю что от Шпор ждать.... они могут удвить как в прошлом сезоне выйдя в финал, а могут и 3 место занять в группе.

Почет ничего не решает его фарт это фарт игроков. в прошлом году наглядно видно

Вышли из группы только по разнице голов дома в гостях с Интером, решающий гол Эриксена, да прошли Боруссию, но в Матче с МС Сон творил, Вар и Чакир, ( недавно в АПЛ против МС все тоже самое сработало подарок от ВАР) в Матче с Аяксом божил Моура. а в финале все встало на свои места, когда Почет как физрук поставил не готового полностью в старт Кейна и не выпустил вообще Моуру.

Да почет проделывает хорошую работу, это со стороны общих успехов, хотя не знаю что отнести к таким - ТОп 4? но не одного трофея, но вот когда нужен какой то шаг или здравая мысль против того или иного соперника от тренера во время игры, он просто смотрит и если угадывает с решением то это чистое пальцем в небо.

Знаешь скажу так Почет и Ттх подходят друг другу и дном не являются и до трофея никак не могут добраться все около. прямо как в фильме с цитатой........ это самое как Тоттенхэм.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил 25процентный клоун
   434 / 899
вчера в 22:28
Удачи Локо, потому что они считай играют в полуфинале ЛЧ, а Г игрет в группе Ж уровня ЛЕ
    Медив
    Медив ответил DXTK
       410 / 899
    вчера в 22:14
    Да..... у Челси довольно интересная группа. Даже не знаю как у Лэмпарда пойдет. а вот у Шпор третий год подряд фавориты Реал, Барса, теперь Бавария, которую обыграли в кубке ауди. Правда на счет даже 2 места Почета и его команды я сомневаюсь уж если Ньюкаслу проиграли то можно и от црвены пустить в прошлом году они побеждали Ливерпуль Да и Олимпиакос не подарок.
    Вот как раз Поккет и вытащит шпор, а то что Ковач может втопить Баварию даже в такой группе - тут не удивлюсь
    DXTK
    DXTK ответил Медив
       174 / 899
    вчера в 22:11
    И правда, запарили постоянно треш вытаскивать в соперники. Что в английских кубках, что в европейских
    Да.....

    у Челси довольно интересная группа. Даже не знаю как у Лэмпарда пойдет.

    а вот у Шпор третий год подряд фавориты Реал, Барса, теперь Бавария, которую обыграли в кубке ауди. Правда на счет даже 2 места Почета и его команды я сомневаюсь уж если Ньюкаслу проиграли то можно и от црвены пустить в прошлом году они побеждали Ливерпуль Да и Олимпиакос не подарок.
    Медив
    Медив ответил dimagas1
       410 / 899
    вчера в 22:06
    Спорно,я лично считаю что в этом сезоне у Челси может быть еще и спад,все таки состав омолодился сильно.
    В прошлом году, в игре "Угадай андердога, который выстрелит", я предсказывал удачное выступление Аякса и Лиона. Аяксу повезло чуть больше, Лиону чуть меньше. В этом году я бы поставил на сюрприз от Байера. Главная интрига, кого он выбьет. Пенсионеров из Юве, которых загоняет своим Сарриболом другой дед, или чуваков, которых разводит даже идиотский менеджмент Челси, впаривая откровенно отработанных футболистов за нереальные деньги. В этот раз их правда развели и без участия Челси.
    А в группе с Челси сюрпризов не будет. Там разница в классе длинной в мультивселенную
    dimagas1
    dimagas1 ответил Медив
       124 / 899
    вчера в 21:55
    А что тут предсказывать? То что Челси не фаворит в Англии, не значит, что команду теперь обыграет любой в Европе. Даже будь у Челси кризис намного хуже, за пределами острова, их смогут обыграть от силы клубов шесть. У Аякса остался весь опытный, сыгранный костяк. Да, продали юниоров, но то такое. Валенсия опять вроде потратилась в трансферное окно, но как и Милан, хрен знает на кого. Ну а клубы Франции за пределами Парижа - это такой красочный треш, что даже полумертвые мыши их дернут
    Спорно,я лично считаю что в этом сезоне у Челси может быть еще и спад,все таки состав омолодился сильно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       25 / 899
    вчера в 21:46
      Медив
      Медив ответил DXTK
         410 / 899
      вчера в 21:46
      ТАМ ШЕЙХИ ЧЕ ШАРЫ ПОДОГРЕЛИ 3 РАЗ ПОДРЯД ШАХТЕР ПОПАДАЕТ и САМЫЕ ПРОХОДНЫЕ СОПЕРНИКИ. PS По ТРАДИЦИИ МС ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ И ОБДЕЛАЕТСЯ ДАЛЬШЕ1/4 НЕ ПРОЙДУТ.
      И правда, запарили постоянно треш вытаскивать в соперники. Что в английских кубках, что в европейских
      DXTK
      DXTK
         174 / 899
      вчера в 21:36
      ТАМ ШЕЙХИ ЧЕ ШАРЫ ПОДОГРЕЛИ 3 РАЗ ПОДРЯД ШАХТЕР ПОПАДАЕТ и САМЫЕ ПРОХОДНЫЕ СОПЕРНИКИ.

      PS По ТРАДИЦИИ МС ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ И ОБДЕЛАЕТСЯ ДАЛЬШЕ1/4 НЕ ПРОЙДУТ.
      Медив
      Медив ответил dimagas1
         410 / 899
      вчера в 21:35
      Группу H ванговать сложнее всего там и Лилль может дать бой всем.
      А что тут предсказывать? То что Челси не фаворит в Англии, не значит, что команду теперь обыграет любой в Европе. Даже будь у Челси кризис намного хуже, за пределами острова, их смогут обыграть от силы клубов шесть.
      У Аякса остался весь опытный, сыгранный костяк. Да, продали юниоров, но то такое.
      Валенсия опять вроде потратилась в трансферное окно, но как и Милан, хрен знает на кого.
      Ну а клубы Франции за пределами Парижа - это такой красочный треш, что даже полумертвые мыши их дернут
      League1
      League1
         165 / 899
      вчера в 21:31
      Дааа, Локомотив конечно попал...
      Очень сильно не повезло со жребием.
      usachev
      usachev ответил Roger Young
         739 / 899
      вчера в 21:23
      все соперники равные. я бы не стал выделять Бенфику, она уже не та... ЦСКА в позапрошлом сезоне два раза вынес ее в группе. Чем Зенит хуже? По крайней мере бояться ее и относиться как к фавориту точно им не нужно
      -Хостинский-
      -Хостинский-
         211 / 899
      вчера в 21:03
      Как бы это не прискорбно, но у Локо шаксов практически нет, даже на 3 место
      Зенит как минимум пойдёт в 1/16 Лиги Европы, если повезёт и выйдут с группы
      Colchoneros
      Colchoneros ответил dimagas1
         187 / 899
      вчера в 20:58
      Группу H ванговать сложнее всего там и Лилль может дать бой всем.
      Пожалуй самая не предсказуемая группа!
      Roger Young
      Roger Young
         258 / 899
      вчера в 20:57
      Надеюсь, что Зенит опустит РБ Лейпциг и Лион. Бенфика трудный соперник, можем пропустить вперед
      Viktor Rocky
      Viktor Rocky
      вчера в 20:56
      Нормально шарики нагрели для газпрома))
      dimagas1
      dimagas1
         124 / 899
      вчера в 20:48
      Группу H ванговать сложнее всего там и Лилль может дать бой всем.
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