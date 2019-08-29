Знакомые всё лица. Группы Лиги чемпионов 2019/20

вчера, 20:42

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов! «Зенит», «Локомотив» и остальные 30 клубов узнали своих соперников. «Соккер.ру» делится первыми впечатлениями.

Группа «A»: ПСЖ , «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

В группе «A» классический расклад: два фаворита, два аутсайдера. «Реал» и ПСЖ обязаны выходить в плей-офф с закрытыми глазами, а вот в каком порядке — покажут, скорее всего, очные матчи. Фанаты «Королевского клуба» призывали Флорентино Переса привезти в Мадрид Килиана Мбаппе, и президент свое обещание сдержал, пусть и в своеобразной форме. А вот Неймар, которым «Мадрид» летом, по слухам, интересовался, может и не посетить столицу Испании в составе делегации парижского клуба, ведь все ждут его перехода в «Барселону». Зато в последние дни трансферного окна в ПСЖ из «Реала» могут перейти Кейлор Навас и Лука Йович, хотя отпустит ли их теперь «Реал» в стан соперника? «Галатасарай» должен пользоваться преимуществом шумных домашних матчей и оставлять «Брюгге» в хвосте квартета. Как-то так.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. ПСЖ . 3. «Галатасарай». 4. «Брюгге».

Группа «B»: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

Какая удивительная встреча для «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»! Фанатов этих клубов связывает большая красно-белая дружба, которой предстоит вынести серьезное испытание соперничеством в Лиге чемпионов. Кстати, «Олимпиакос» и «Црвену Звезду» также объединяют победы над «Краснодаром» в раундах плей-офф еврокубков: греки выбили «быков» только что, а сербы огорчали российский клуб в Лиге Европы пару лет назад. Впрочем, на первых ролях в квартете «B» будут не эти команды, а «Бавария» с «Тоттенхэмом». Англичане в статусе финалиста предыдущего розыгрыша и немецкий гранд, серьезно обновившийся летом, должны показывать свои амбиции с первых матчей новой Лиги чемпионов.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Тоттенхэм». 3. «Олимпиакос». 4. «Црвена Звезда».

Группа «С»: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта»

Это становится доброй традицией: «Манчестер Сити» и «Шахтер» встречаются на групповой стадии ЛЧ третий год подряд! Теперь у «горняков» нет Паулу Фонсеки, который после единственной в четырех предыдущих матчах победы над командой Гвардиолы пришел на пресс-конференцию в костюме «Зорро». Фонсека отправился в «Рому», а вместо него в «Шахтере» теперь другой португальский тренер — Паулу Каштру. Что касается обстановки в группе, то «Ман Сити» - явный фаворит, а три остальные команды устроят между собой драку за вторую строчку. Не удивляйтесь, даже загребское «Динамо» может финишировать на второй строчке, у хорватов добротная команда, однако наш фаворит — все-таки команда из топ-чемпионата.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2 «Аталанта». 3. «Шахтер». 4. «Динамо Загреб».

Группа «D»: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

В сложнейшую группу загремел «Локомотив», честно сказать, у железнодорожников все шансы остаться на последнем месте, как и в прошлом розыгрыше, разве что у «Байера» что-то пойдет не так. С «Атлетико» москвичи недавно встречались в Лиге Европы и проиграли 1:8 по сумме двух матчей, «Ювентуса» давненько не было в наших краях, и вот дождались. Понятно, что итальянцы и испанцы будут делить первую строчку, повторят свою баталию из 1/8 финала прошлого розыгрыша, когда «Старая Синьора» ответила хет-триком Роналду на поражение 0:2 в Мадриде. Теперь «Атлетико» против «Ювентуса» - это еще и соперничество двух португальских звезд, состоявшейся и восходящей. Роналду против Фелиша — это будет мощно!

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ювентус». 2. «Атлетико». 3. «Байер». 4. «Локомотив».

Группа «E»: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

«Ливерпуль» и «Наполи» встречались на групповой стадии предыдущего розыгрыша, и тогда будущий победитель Лиги чемпионов выполз из группы, с трудом одолев «Наполи» на «Энфилде» в последнем туре. Но в тот раз в группе был еще ПСЖ , теперь «Ливерпуль» и «Наполи» должны спокойно обходить «Зальцбург», который в последнее время шумел в Лиге Европы, и бельгийского чемпиона. Думаю, финишируют в порядке «старшинства», то есть в соответствии с корзинами, из которых выпрыгнули на жеребьевке.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Наполи». 3. «Зальцбург». 4. «Генк».

Группа «F»: «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия»

Бедная «Славия», как ей повезло! «Бедная» - потому что выйти из такой группы чехам практически нереально, «повезло» - потому что Прага увидит трех европейских грандов. Алекс Крал, который якобы должен перейти в «Спартак», увидев таких противников, может и отказаться от переезда в Москву. Конкуренция за два пропуска в плей-офф будет сумасшедшей! «Барселона» не имеет права промахнуться, а вот «Боруссия» и «Интер» перегрызут друг другу глотки, не возьмусь наверняка определить, кто из них финиширует выше.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Барселона». 2. «Интер». 3. «Боруссия». 4. «Славия».

Группа «G»: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».

Опять встреча с португальцами! «Зенит» вытащил самого удобного соперника из второй корзины, но самого сложного из четвертой, да и «Лион» далеко не подарок. Все соперники знакомы «Зениту»: с «Бенфикой» не раз встречались в Лиге чемпионов, в том числе в плей-офф, против «Лиона» петербуржцы играли в кампании 2015/16 на групповом этапе, и тогда в обоих матчах выиграли в два мяча. «РБ Лейпциг» выбивал «Зенит» из Лиги Европы при Манчини. Группа достаточно ровная, шансы на выход в плей-офф есть у всех, но «Зенит», даром, что из первой корзины, фаворитом точно не выглядит. Желаем «сине-бело-голубым» выполнить задачу-минимум и вышибить португальцев из еврокубков.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «РБ Лейпциг», 2. «Лион», 3. «Зенит», 4. «Бенфика».

Группа «H»: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Победитель Лиги Европы, полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, представители чемпионатов Испании и Франции. Солидная группа, в которой никого нельзя хоронить заранее, причем легко можно допустить даже вылет «Челси» после групповой стадии. А почему, собственно, нет? Кстати, все команды, кроме «Валенсии», потеряли лидеров летом: «Челси» - Азара, «Аякс» - де Лигта и де Йонга, «Лилль» - Николя Пепе. Может быть, это даст преимущество «Лос Чес»?

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Челси», 2. «Валенсия», 3. «Аякс», 4. «Лилль».