Ну, здравствуй, родная! «Зенит» и «Локо» получили соперников в ЛЧ

вчера, 17:00

Сегодня любимая многими Лига чемпионов обретет формы и сможет потрясать полными группами перед носом у завороженных слуг футбола. «Соккер.ру» готов к жеребьевке! А вы?

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2019/20

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? Сегодня, 29 августа, в 19:00 по московскому времени.

Как следить? Официальный сайт УЕФА будет вести прямую трансляцию из Монако, в России жеребьевку Лиги чемпионов покажут каналы «Матч!» и «Матч! Футбол 1». «Соккер.ру» обещает традиционный онлайн-репортаж. Жмите кнопку F5 на клавиатуре или обновляйте страничку другим доступным способом, запись, которую вы сейчас читаете, станет центром обсуждений на нашем сайте.

Только вчера полностью определился список участников группового раунда Лиги чемпионов, три последние путевки с удовольствием забрали «Аякс», «Славия» и «Брюгге». А уже сегодня все 32 клуба обретут соперников по осенней стадии Лиги чемпионов. УЕФА снова устраивает большую церемонию в четверг, когда играются решающие схватки раунда плей-офф Лиги Европы, в общем-то, это еще один повод убедиться в том, насколько выше Лига чемпионов в иерархии еврокубковых турниров.

К Монако будут прикованы миллионы взглядов, ведь в ходе сегодняшнего вечера состоится не только жеребьевка групповой стадии ЛЧ , но и вручение индивидуальных наград за прошлый европейский сезон. В частности, будет названо имя Лучшего футболиста Европы. Претендентов осталось трое: Месси, Роналду и ван Дейк. Однако нас в большей степени интересует метание шариков, ведь в этой процедуре есть российский интерес: на групповой стадии Лиги чемпионов выступят «Зенит» и «Локомотив». Какие же клубы осенью будут гостить в Москве и Санкт-Петербурге?

Состав участников. По странам

В основном турнире Лиги чемпионов примут участие представители 16-ти национальных ассоциаций (в прошлом сезоне было 15). Ровно половина участников — это команды из Испании, Англии, Италии и Германии. Даже четвертым клубам из этих чемпионатов не пришлось утруждать себя отборочными мероприятиями, все они попали в основную сетку напрямую.

Испания (4): «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия»

Англия (4): «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм»

Италия (4): «Ювентус», «Наполи», «Аталанта», «Интер»

Германия (4): «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Байер»

Франция (3): ПСЖ , «Лилль», «Лион»

Россия (2): «Зенит», «Локомотив»

Бельгия (2): «Генк», «Брюгге»

Нидерланды (1): «Аякс»

Португалия (1): «Бенфика»

Украина (1): «Шахтёр»

Сербия (1): «Црвена Звезда»

Хорватия (1): «Динамо» (Загреб)

Чехия (1): «Славия»

Турция (1): «Галатасарай»

Греция (1): «Олимпиакос»

Австрия (1): «Зальцбург»

Состав участников. По корзинам

32 участника Лиги чемпионов разбиты на четыре корзины по восемь команд. Представители одной корзины не могут встретиться на групповой стадии, как и команды из одной национальной ассоциации. В первую корзину попали чемпионы шести европейских первенств с самым высоким рейтингом УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и Россия), а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Со второй корзины и ниже участники выстроились в соответствии с клубным рейтингом.

Корзина 1: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», ПСЖ , «Зенит».

Никто же не станет спорить, что «Зенит» - самый лакомый соперник из первой корзины для любого клуба из трех оставшихся корзин? Подумайте хорошо перед ответом, это тест на адекватность. Объективно на фоне своих соседей «Зенит» выглядит бедным родственником — не в финансовом плане, конечно, а в футбольном. Не впервые в первой корзине сразу три представителя одной страны, не далее как в прошлом году испанцы выступили тройным фронтом из «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», теперь у англичан в главном лукошке чемпион «Манчестер Сити» и два победителя еврокубков, «Ливерпуль» и «Челси».

Корзина 2: «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Аякс», «Бенфика».

Юрген Клопп признался, что никогда не видел такую сильную по составу участников вторую корзину в Лиге чемпионов. Впрочем, в рамках этой компании есть серьезная сегрегация, ведь получить «Бенфику» или «Шахтер» далеко не то же самое, что «Реал» или «Атлетико».

Корзина 3: «Лион», «Байер», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Брюгге», «Валенсия», «Интер», «Динамо» Загреб.

Даже в третьей корзине половина команд из топ-чемпионатов, да и остальные подарком по умолчанию не являются. Здесь мы переживаем за Дениса Черышева из «Валенсии», который станет еще одним представителем России в Лиге чемпионов.

Корзина 4: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль».

В прошлом году «Локомотив» как чемпион России стартовал с первой корзины и собрал не самую страшную, казалось бы, группу, в которой финишировал на последнем месте. Сейчас у железнодорожников большой шанс угодить в «группу смерти». Зато грандов привезут в Москву, Гильерме даже рассказал, с кем бы хотел встретиться в первую очередь.

Самый жёсткий и самый слабый квартет

Очевидно, что в любом из самых слабых сочетаний представителем от первой корзины будет фигурировать «Зенит», а вот у «квартета смерти» есть варианты, кого взять из последней корзины, ведь там обитают представители Германии, Италии и Франции. Пусть будут такие примеры.

«Квартет смерти»: «Ливерпуль», «Реал», «Интер», «РБ Лейпциг».

«Квартет жизни»: «Зенит», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Славия».

Легкий и убийственный жребий для «Зенита»

У «Зенита», учитывая его кадровые возможности и факт старта из первой корзины, есть реальный шанс побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому сейчас нет смысла хорохориться, лучше пожелать соперников, с которыми реально повоевать, а с грандом можно и по весне встретиться. При этом из второй корзины самый удачный соперник - «Бенфика», это и для «Локомотива» точно так же. Можно было бы и с «Шахтером» сыграть, но УЕФА продолжает разводить клубы из России и Украины.

Удачный жребий для «Зенита»: «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Славия» или «Бенфика», «Брюгге», «Црвена Звезда».

Ужасный жребий для «Зенита»: «Реал»/«Атлетико», «Интер», «РБ Лейпциг».

Идеальный и ужасный жребий для «Локомотива»

Представители «Локомотива» еще в прошлом году заявляли, что не боятся сильных противников, но тогда жребий обнес железнодорожников грандами. Теперь топ-клубы в группе у «Локо» точно будут, вопрос — в каком количестве? Из первой корзины выпадет гранд, хорошо бы взять «Бенфику» из второй корзины, тогда появятся какие-то шансы. Если же вытащить футбольных гигантов из первых двух корзин, то придется сосредоточиться на борьбе за третье место. В лучшем случае.

Удачный жребий для «Локомотива»: ПСЖ , «Бенфика», «Динамо» Загреб.

Ужасный жребий для «Локомотива»: «Ливерпуль», «Бавария», «Валенсия» или «Манчестер Сити», «Реал», «Интер», или «Барселона», «Тоттенхэм», «Байер». «Смертельных» комбинаций много.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ 2019/20. LIVE

19.00 Жеребьевка вот-вот начнется, все действующие лица в сборе.

19.02 По традиции УЕФА начинает с унылого видеоряда, напоминающего о прошлом сезоне ЛЧ . Давайте уже шары тянуть, господа!

19.06 На сцену вышел глава УЕФА Александер Чеферин, который вручит премию за вклад в развитие футбола. Она достается Эрику Кантона, о чем было известно заранее.

19.09 Кантона отмочил нечто непонятное, зачитав то ли стихотворение, то ли какую-то глубокую философскую речь. Особо ценно было выражение лиц Роналду и Месси, которых выхватили камеры, оба сидели с видом «Что здесь, черт побери, происходит?!» Впрочем, не они одни остались озадачены выступлением Кантона.

19.13 Тем временем на сцене на порцию банальных вопросов ответил посол финала Хамит Алтынтоп.

19.15 Теперь на вопросы ведущих отвечает Уэсли Снейдер.

19.16 Вторым ведущим жеребьевки будет Петр Чех.

19.19 Окончательно утомила эта болтология от УЕФА , крайне унылое и банальное шоу у них из раза в раз, надо признать. Томительное ожидание начала жеребьевки продолжается.

19.21 Нет, шары еще не тянут. Для начала нужно вручить премию лучшему вратарю. Если кому-то интересно, это Алиссон.

19.24 Наконец-то начинается жеребьевка.

19.26 Хотя нет, не начинается. Несколько минут идет объяснение регламента жеребьевки. Если в следующий раз соберетесь смотреть жеребьевку от УЕФА , знайте, что к официальному времени начала можно смело прибавлять полчаса.

19.27 Первым достали ПСЖ . Он отправился в группу А.

19.29 «Бавария» идет в группу В, «Ман Сити» - в группу С. «Ювентус» в группу D, «Ливерпуль» - Е.

19.30 «Зенит» попал в группу G.

19.31 Приз лучшему защитнику достается Вирджилу ван Дейку.

19.34 Началась жеребьевка второй корзины.

19.35 «Тоттенхэм» попадает в группу к «Баварии».

19.36 «Аякс» становится соперником «Челси» в группе H.

19.37 «Боруссия» Д попадает в группу к «Барселоне».

19.38 «Бенфика» сыграет с «Зенитом». Неожиданно, правда?!

19.39 «Реал» попадает в группу к ПСЖ , а «Шахтер» становится соперником «Манчестер Сити».

19.40 «Наполи» в группе у «Ливерпуля», а «Атлетико» - у «Ювентуса».

19.41 Жеребьевка второй корзины завершена.

19.43 Приз лучшему хавбеку получает Ф. де Йонг, и мы приступаем к жеребьевке третьей корзины.

19.44 «Интер» оказался в компании с «Барселоной» и «Боруссией»! Охо-хо!

19.46 «Байер» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико». Тоже группа та еще получилась.

19.47 «Валенсия» идет к «Челси» и «Аяксу».

19.47 «Зальцбург» сыграет с «Ливерпулем» и «Наполи».

19.48 «Динамо» Загреб попадает к «Сити» и «Шахтеру».

19.49 «Олимпиакос» сыграет с «Баварией» и «Тоттенхэмом».

19.50 В группу «Зенита» попал «Лион». «Брюгге» в группе А.

19.52 Жеребьевка четвертой корзины.

19.53 «Аталанта» попадает в группу С к «Сити», «Шахтеру» и «Динамо» З.

19.54 «Лейпциг» в группе G - с «Зенитом», «Лионом» и «Бенфикой».

19.55 «Локомотив» в группе D с «Ювентусом», «Байером» и «Атлетико».

19.56 «Славия» оказалась в группе F с «Барселоной», «Боруссией» и «Интером».

19.57 Группу Н комплектует «Лилль». Сыграет он с «Челси», «Аяксом» и «Валенсией».

19.58 «Генк» в группе E с «Ливерпулем», «Наполи» и «Зальцбургом».

19.59 «Црвена Звезда» в группе В с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом».

19.59 Ну и последнюю группу А с ПСЖ , «Реалом» и «Брюгге» формирует «Галатасарай».

20.00 На этом жеребьевка подходит к концу.