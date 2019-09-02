«Штутгарт» - «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:47

«Штутгарт»

«Швабы» пока весьма неплохо начали выступать во второй Бундеслиге. Команда сумела качественно отыграть в четырех проведенных поединках. Всего «автозаводцам» удалось добыть две победы и два поединка завершить вничью. В Кубке Германии «Штутгарт» сумел разобраться с «Ганзой». Теперь остается прибавить коллективу, чтобы с «Унион Берлином» побороться за первое место во второй Бундеслиге.

«Бохум»

Команда проваливает текущее первенством. Всего два зачетных балла сумела набрать команда в первых четырех турах второй Бундеслиге. Это читалось, так как в товарищеских матчах «Бохум» играл в основном с любительскими командами.

Единственным светлым пятном на старте первенства является выступление в Кубке Германии, где в упорной борьбе пройден «Баунаталь» (3:2).

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Штутгарта – 1,50

Ничья – 4,45

Победа Бохума – 5,80

Интересные факты об игре

«Штутгарт» не знает горечи поражений на протяжении семи поединков

«Бохум» сумел победить в 1 из 7 последних противостояний

В 8 из 10 последних поединках между этими командами ставка на ТБ 2,5 голов проходила

2,5 голов проходила Последняя игра между этими командами завершилась со счетом 1:1

Прогноз

«Штутгарт» гораздо сильнее выглядит сейчас нежели «Бохум». Гости наверняка еще сумеют выйти на пик своей игровой формы, но это случится гораздо позже. Ожидаем, что сумеют сплотиться хозяева и это принесет весомые шансы на то, чтобы одержать тяжелейшую победу.

«VFL» дадут бой своему сопернику, но пополнить свой багаж набранных очков не удастся. Играем победу «швабов». В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Штутгарта» можно с коэффициентом 1,50.