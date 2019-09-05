Несбывшаяся шотландская мечта

вчера, 19:31

«Соккер.ру» рассказывает об одной из лучших команд в истории сборной Шотландии.

Шотландцы обижаются, когда родоначальниками футбола называют их соседей англичан. Себя они считают, как минимум, соавторами. Более того, футбол в современном виде является синтезом двух стилей. Ибо англичане продвигалась вперёд с помощью ведения мяча, а их соседи с севера придумали передачи. Сборные Англии и Шотландии возникли примерно одновременно. Надо же им было с кем-то играть.

Шотландия подарила миру сотни выдающихся футболистов и десятки замечательных тренеров. «Селтик» стал первым британским клубом, выигравшим Кубок чемпионов. Но успехи сборной Шотландии весьма скромны на фоне английской команды. «Тартановая армия» неоднократно пробивалась в финальные стадии Чемпионатов мира и Европы, но ни разу не выходила из группы. Хотя не раз была близка к этому. Поэтому послужной список шотландской команды ограничивается победами в уже подзабытом чемпионате Великобритании. Таковых набралось аж 24. Ещё 17 раз шотландцам приходилось делиться титулом с кем-либо из соседей.

Джок Стейн и его бригада

И всё же были в истории «тартановой армии» интересные «полки». Одной из самых успешных версий можно назвать команду образца 1982 года. Ту самую, что противостояла сборной СССР на Чемпионате мира в Испании. Почему именно та команда, а не какая-нибудь иная? Во-первых, этой сборную руководил легендарный тренер Джок Стейн. Тот самый, что привёл «Селтик» к той исторической победе 1967 года. А во вторых, в составе сборной Шотландии было целое созвездие прекрасных мастеров – Кенни Далглиш, Грэм Сунесс, Стив Арчибальд, Джо Джордан.

Стейн возглавил сборную Шотландии после чемпионата мира 1978 года, заменив Алли Маклеода. Примечательно, что Джок пришёл в национальную команду из «Лидса», в котором он продержался всего 44 дня. Не сработался с руководством, вот и ушёл. Не он первый. Нечто подобное произошло несколькими годами ранее с Брайаном Клафом, тоже отвергнутым начальством «Лидса». В свой 56 день рождения Стейн заступил на свою последнюю вахту. Ему было суждено тренировать сборную Шотландии до конца своих дней. 10 ноября 1985 года Джок Стейн скончался на своём рабочем посту во время стыкового матча Чемпионата мира с австралийцами.

Но речь не об этом печальном событии, а о куда более ранних делах. Стейн начал с побед над норвежцами (3:2). Но потом всё пошло не так. На чемпионат Европы 1980 года шотландцы не пробились – дважды проиграли будущему победителю группы - бельгийцам. Только четвёртое место в группе. Ниже только сборная Норвегии, которую «тартановые» обыграли ещё раз , уже 4:0. В плюсы можно было занести крупную победу над португальцами (4:1) в ничего не значившей встрече. В чемпионате Великобритании только третье место при четырёх участниках. Поэтому летом 1980 Стейну пришлось выслушать о себе много не самых приятных вещей. Были и требования заменить тренера в преддверии отборочного турнира чемпионата мира 1982 года. Но тренер сохранил свой пост.

Отсель грозить мы будем шведам

Шотландцам досталась очень непростая группа – сборные Швеции, Португалии, Северной Ирландии и Израиля. Любой из пяти участников мог как выйти из группы, так и остаться за бортом Мундиаля (тогда это испанское слово вошло в лексикон советских людей). Очень важно было успешно стартовать. И это получилось. Гол Гордона Стракана принёс такую нужную победу над шведами в Стокгольме. Сборная Швеции, перед этим не сумевшая обыграть дома израильтян, потом ещё получила 0:3 в Белфасте, чем подорвала свои шансы на поездку в Испанию. Шотландцы же второй раз за год принимали сборную Португалии. На этот раз ничья (0:0). Остальные встречи предстояло провести в 1981 году.

Весной команда Стейна дважды обыграла сборную Израиля – в гостях 1:0 и 3:1 в Глазго. Но не смогла победить дома фактических соотечественников – сборную Северной Ирландии (1:1). Пришлось отыгрываться. Затем мелочь, но приятная. Шотландцы выиграли чемпионат Великобритании, победив и ирландцев и англичан на «Уэмбли». А сентябрь принёс долгожданный успех. «Тартановая армия» во второй раз, теперь уже в Глазго, нанесла поражение сборной Швеции (2:0) и стала недосягаемой для скандинавов. Португальцы тоже потеряли шансы. Таким образом, одна из двух путёвок досрочно досталась шотландцам. Вторая досталась сборной Северной Ирландии.

Шотландцы в третий раз подряд пробились на чемпионат мира. Жребий отправил их в группу VI, в компанию к сборным Бразилии, СССР и Новой Зеландии. Дебютанты чемпионатов мира новозеландцы виделись мальчиками для битья, таковыми они оказались. Вряд ли кто сомневался, что ведомые Теле Сантаной бразильцы не выйдут из группы. А между сборными СССР и Шотландии ожидалась отчаянная борьба.

Джок Стейн взял в Испанию всех сильнейших. Наибольшее беспокойство вызывала позиция вратаря. Опытный Алан Раф из «Партик Тисл» не отличался особой надёжностью. Равно, как и его коллега Джордж Вуд, второй голкипер «Арсенала». А доверить пост номер один Джиму Лейтону из «Абердина Стейн пока не решался. Линию обороны составили капитан Дэнни Макгрэйн („Селтик“), Алан Хансен („Ливерпуль“), Алан Эванс („Астон Вилла“), Фрэнк Грэй („Лидс“), Вилли Миллер и Алекс Маклиш(оба „Абердин“), Дэвид Нери („Данди Юнайтед“) и Джорж Бёрли („Ипсвич“). Полузащитники Гордон Стракан („Абердин“), Грэм Сунесс („Ливерпуль“), Эса Хартфорд („Манчестер Сити“), Джон Уорк („Ипсвич“), Джон Робертсон („Ноттингем Форест“). И отличный выбор нападающих – Кенни Далглиш („Ливерпуль“), Стив Арчибальд („Тоттенхэм“), Алан Брэзил („Ипсвич“), Джо Джордан („Милан“), Пол Старрок („Данди Юнайтед“), Дэви Прован („Селтик“). Ни одного футболиста из „Глазго Рейнджерс“.

Отвага и расточительность

Шотландцы начинали групповой турнир в Малаге встречей со сборной Новой Зеландии. В первом тайме Далглиш и дважды Уорк добились солидного преимущества. Казалось, что избиение новозеландцев будут продолжено. Но подопечные Стейна после перерыва расслабились и позволили сопернику отквитать два гола. Робертсон с Арчибальдом потом восстановили разницу в три мяча, и победа со счётом 5:2 вывела „тартановую армию“ в лидеры.

В игре с бразильцами Стейн оставил в запасе капитана Макгрэйна, выпустив с первых минут Нери. Который на 18 минуте сочным ударом отправил мяч в ворота Валдира Переса. Но этот гол разозлил бразильцев. Зико в первом тайме сравнял счёт, а после перерыва Оскар, Эдер и Фалькао отгрузили Рафу ещё три мяча.

Вот тут то и сказалось благодушие сборной Шотландии в первой встрече. После двух встреч разница мячей 6:6. Сборная СССР же имела разницу 4:2, и в очной встрече наших футболистов устраивала ничья. Но её надо было ещё добыть. Встреча в Малаге обещала быть жаркой.

Стэйн убрал из стартового состава свою главную звезду Далглиша и выпустил с первых минут Джордана. И снова сработала тренерская интуиция. На 8 минуте Джо нанёс хлёсткий удар по нашим воротам, Ринат Дасаев в броске отвёл угрозу. Но через 7 минут ошибся капитан сборной СССР Александр Чивадзе, и Ринат был уже бессилен после выхода Джордана один на один. Попытки сборной СССР отыграться до перерыва остались тщетными.

Наконец-на 60 минуте Юрий Гаврилов оказался против ворот сборной Шотландии. Ложный замах спартаковца, и Алан Раф уже на газоне. Вилли Миллер тоже. Но удар Юрия заблокировал Нери. Хорошо, что мяч отскочил к Чивадзе. Александр исправился за оплошность в первом тайме.

А потом уже столкнулись два шотландских защитника, и мяч отскочил к Рамазу Шенгелия. Тот не промахнулся - 2:1. Теперь британской сборной нужно забивать уже два мяча. Однако шотландцы не бросили борьбу. Удар Сунесса низом, рикошет от штанги и 2:2. Оставшиеся три минуты для советских болельщиков показались вечностью, а для шотландской сборной пролетели как миг. Ничья 2:2. Во второй этап вышла сборная Советского Союза. Но и шотландская команда заслужила уважение за отвагу.

На чемпионат Европы шотландцы не попали. Зато снова смогли пробиться на мировое первенство. Джок Стейн, проделавший основную работу, умер на боевом посту. В Мексику шотландцы поехали под руководством Алекса Фергюсона. И снова не смогли выйти из группы.

У Шотландцев есть отличный шанс выйти на Евро 2020, но наши ребята уже в предвкушении серьезной игры.