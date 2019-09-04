Бельгийская лисица

вчера, 15:58

«Соккер.ру» рассказывает о ярком периоде в истории «Андерлехта».

Какой клуб приходит на ум в первую очередь, когда мы слышим о бельгийском футболе? Конечно же «Андерлехт», - самый богатый, самый титулованный, самый популярный и одновременно самый нелюбимый клуб страны. Все 33 чемпионских титула брюссельцы выиграли в послевоенное время – то есть за 74 года. Практически каждый второй чемпионат завершался победой «пурпурно-белых». «Андерлехт» делегировал в сборную Бельгии больше всего футболистов, был матч, когда в составе «красных дьяволов» были исключительно игроки брюссельского суперклуба. А сколько замечательных игроков надевали футболки «Андерлехта»!

Пусть не покоробит вас сравнение европейского футбола с животным миром, но если проводить подобную параллель, то «Андерлехт» - это мелкий хищник, типа лисицы. Пусть не самый сильный и опасный, но хитрый и коварный, с которым нужно держать ухо востро. Сколько раз европейские гранды обжигались на брюссельцах, сколько раз попадали в их ловушки. «Андерлехт» может проиграть кому угодно, но при это и кого угодно обыграть. Да и сами «пурпурно-белые» были весьма успешны на европейских фронтах – в активе клуба пять выигранных еврокубков. Однако главного – ушастого Кубка Чемпионов – в коллекции «Андерлехта» нет, и вряд ли в ближайшее время он там будет. Но этот факт вовсе не отрицает величия брюссельского клуба.

Ребята с городской окраины

Самый титулованный клуб Бельгии получил свое имя в честь района бельгийской столицы. Когда-то здесь жил мыслитель эпохи Возрождения Эразм Роттердамский, потом существовал еврейский квартал, а ныне Андерлехт заселён в основном выходцами из Марокко и Мавритании. Сам же клуб появился в мае 1908 года. В Бельгии в ту пору вовсю играли в футбол, эта небольшая страна стала первой на континенте, где стали проводить соревнования по британской игре с мячом. 27 мая в кафе «Конкордия» собралась инициативная группа во главе с Шарлем Роозом, которая и создала еще один брюссельский клуб. Это сейчас в бельгийской столице два клуба – «Андерлехт» и хиленький «Моленбек», а в начале прошлого века в Брюсселе существовало около десятка клубов, среди которых были и гранды – «Расинг», «Даринг», «Унион Сент-Жиллуа», «Леопольд». И вряд ли кто-то мог придумать, что эти парни с окраины станут прародителями самого великого клуба страны. Наверное, они заслужили быть названными поименно – Шарль Рооз, Анри Рооз, Морис Кельтерман, Анатоль и Камиль Де Кёйперы, Антуан и Эмиль Сюи, Эмиль Дитенс, Леопольд Аме, Поль Арнольд, Гийом Ванденхоф, Эдгард Дебук, Жан Шнайдер и Гастон Версе.

Первого матча пришлось ждать недолго, уже в июне новорожденная команда встретилась с футболистами университета Сент-Жорж и победила со счетом 11:8. Чем занимались на поле вратари и защитники остается лишь догадываться. В 1909 году «Андерлехт» вступил в бельгийскую футбольную лигу и включился в борьбу за чемпионство и Кубок.

До первой мировой войны «Андерлехт» играл в низших лигах, и лишь по итогам сезона 1919/1920 брюссельцы пробились в компанию сильнейших. В течение десяти лет клуб курсировал из первого дивизиона во второй и назад – четыре раза вылетал и столько же возвращался. Помог становлению клуба промышленник и брат одного из основателей Гастона Версе Эмиль, который нашел место для стадиона в «Астридпарке». Долгое время эта арена носила имя первого благодетеля, пока знаменитый президент Констан Ванден Сток не переименовал ее в честь себя любимого. Версе еще разработал клубную эмблему и выбрал цветовую гамму – белый и тёмно-синий цвета. Кроме того, клубу очень повезло с президентом. Этот пост на протяжении без малого сорока лет занимал Тео Вербик - левый крайний нападающий самого первого состава «Андерлехта».

Какой такой «Андерлехт»?

В 1950 году президент Вербик пригласил в команду первого наёмного тренера, до этого с «Андерлехтом» работали на общественных началах – «за гран мерси» француз Перино и ирландец Эрнест Смит. Из Англии приехал бывший вратарь «Блэкберна» Билл Гормли, который по совместительству стал тренировать и сборную Бельгии. Оттуда Гормли уволили в аккурат перед чемпионатом мира 1954 года и назначили другого британца – Дугалла Ливингстона. Зато в «Андерлехте» мистер Гормли работал целых десять лет и выиграл шесть чемпионатов.

В 1953 году Гормли привез «Андерлехт» к себе на родину - на товарищеский матч с «Арсеналом». «Какой такой „Андерлехт“? Кто такой Гормли?» – вопрошали британские газеты. Но «Арсенал», никогда до этого не проигрывавший зарубежным клубам на «Хайбери», прервал столь приятную для себя традицию – 2:3.

По-прежнему наводил ужас на вратарей соперников Джеф Мерманс. Но «Андерлехт» уже не был театром одного актёра – в воротах появился Анри «Ри» Меерт, лучший голкипер в 100-летней истории клуба. При Гормли заиграл еще один Джеф – полузащитник Жюрьон, который уже на закате карьеры получит прозвище «Мистер Европа» за чудо-гол в ворота «Реала». В 1954 году из брюссельской команды «Уайт Стар» пригласили еще одного снайпера Ипполита Ван ден Боша, который стал лидером нападения «пурпурно-белых».

В 1951-м на 62 году жизни скоропостижно умер Тео Вербик. В его честь была названа улица, ведущая к стадиону, - тогда еще «Эмилю Версе». А к власти в клубе пришел дуэт единомышленников – президент Альбер Роозенс (бывший игрок «пурпурно-белых») и генеральный секретарь Эжен Степе. Роозенс ведал селекцией и подготовкой резервов, Степе занимался вопросами менеджмента и продвижением клуба на международной арене. Именно он первым поддержал инициативу французского журналиста Габриэля Ано об учреждении турнира для сильнейших клубов европейских стран.

Как только появился Кубок Европейских чемпионов, «Андерлехт» сразу включился в борьбу за трофей. Но три первых европейских кампании в Брюсселе вспоминать не любят, особенно вторую – сезона 1956/1957, где «пурпурно-белые» подверглись надругательству в особо извращенной форме со стороны «Манчестер Юнайтед» 0:10. И хотя в чемпионате Бельгии «Андерлехт» занимал либо первое, либо второе места, а в команде уже появился юный, необычайно одаренный форвард Поль Ван Химст, руководство в лице президента Альбера Роозенса понимало необходимость обновления команды. Тактические построения Билла Гормли устаревали. И в 1960 году англичанина заменил корсиканец Пьер Синибальди, работавший ранее в заштатном французском «Перпиньяне», да и в сборной Люксембурга.

Корсиканские хитрости

Синибальди, которому на момент назначения было всего 36 лет, во Франции дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Однако, в отличии от бывшего вратаря Гормли, привившему «пурпурно-белым» бесшабашно-атакующий футбол, молодой форвард Синибальди стал учить брюссельцев грамотно обороняться. Кроме того, корсиканец перенял систему 4-2-4, по которой играли бразильцы, двумя годами ранее ставшие чемпионами мира.

В бытность игроком Синибальди считался активным противником офсайдов. Он любил говорить –«половину моих голов украло дурацкое правило „вне игры“». Тренер Синибальди станет автором офсайдной ловушки, в которую попадаются и через сорок с лишним лет. «Не можешь отменить положение „вне игры“, возьми его на вооружение и используй по максимуму», - говорил молодой тренер. В сборной Люксембурга его нововведение плодов не принесло, зато бельгийские нападающие вскоре стали попадать в умело расставленные офсайдные «капканы».

Первый год работы Синибальди был не слишком успешен – «Андерлехт» занял в чемпионате только третье место, пропустив вперед два льежских клуба – «Стандард» и собственно «Льеж». Зато в следующем первенстве брюссельцы были первыми по всем статьям, - «Стандард» отстал на девять очков. Полле Газон – он же Поль Ван Химст второй год подряд стал лучшим футболистом страны. А в обороне появился футболист, который мог стать самым выдающимся защитником в истории мирового футбола. Но не стал.

Звезда и смерть Лоренцо Великолепного

Одной из главных находок Альбера Роосенса стал защитник Лоран Вербист, рослый блондин, купленный в 1960 году у «Остенде». В руках Пьера Синибальди превратился в игрока высочайшего класса. Лоран, или как его называли болельщики Lorenzo le Magnifique – Лоренцо Великолепный, превосходно чувствовал игру, был хорош в отборе, но при этом еще любил и умел начинать атаки. Он явил собой новый тип игрока обороны, показал, что и быть защитником не только интересно, но и престижно. Подобное будут писать через несколько лет о Беккенбауэре и Чезаре Мальдини, а имя Лорана Вербиста как-то незаметно покроется пылью забвения. За свою короткую жизнь Лоренцо Великолепный успел слишком мало – выиграл три чемпионата Бельгии, а так же прославился тем, что нейтрализовал самого Пеле в товарищеском матче с «Сантосом» и самого Пушкаша в матче КЕЧ с «Реалом».

В сентябре 1962 года «Андерлехт» приехал в Мадрид на матч 1/16 финала Кубка чемпионов с «Реалом». Репортеры начали удивляться еще в аэропорту – гости мало походили на жертвенных барашков, смеялись. Шутили, а их тренер Синибальди заявил, что не боится самой мощной команды мира. К исходу первого получаса матча «Реал» вел 2:0, сначала Элленс в борьбе с Игнасио Соко поразил собственные ворота, затем отличился Франсиско Хенто. Но вместо того, чтобы рассыпаться, гости вдруг огрызнулись. Мадридцы оказались не готовы к такой дерзости – вратарь Хосе Арквистайн только и успевал выручать. Но против ударов Джефа Жюрьона и Жана-Пьера Янсенса аргументов не нашлось. Во втором тайме «Реал» игру выровнял, даже вышел вперед благодаря голу Альфредо Ди Стефано, но Жак Стокман сумел свести встречу к ничьей – 3:3. «А в Брюсселе мы выиграем», - сказал после матча Пьер Синибальди.



И был прав. Пара защитников Лоран Вербист – Жан Пласкье «съела» сверхмощное нападение «сливочных». Лоренцо Великолепный не позволил Пушкашу нанести ни одного удара. Если венгр и получал мяч, то непременно оказывался в положении вне игры.

А тут еще одна беда – на 27-й минуте получил травму Хосе Висенте, защищавший ворота гостей. Замены в ту пору были под запретом, вот и пришлось Мигелю Муньосу стоять в воротах, а самим мадридцам доигрывать встречу в меньшинстве. Соко пропустил лишь один мяч – от Джефа Жюрьона, и этого было достаточно для сотворения сенсации. Мяч, которым брюссельцы обыграли «Реал», забрал домой Лоран Вербист - лучший игрок матча. Кстати, после того матча к Лорану подошли представители мадридского клуба, но Лоренцо Великолепный прервал переговоры в самом их начале – «ещё не время. Приходите после следующей встречи». А следующая встреча так и не состоялась.



Расправившись с «Реалом», «Андерлехт» выбил из розыгрыша болгарский ЦДНА (2:2 и 2:0). Но в четвертьфинале КЕЧ европейская кампания закончилась – шотландский «Данди Юнайтед» нашёл противоядие к ловушкам Синибальди и обыграл «пурпурно-белых» 4:1 и 2:1. В чемпионате брюссельцы оказались лишь третьими.

Через год «Андерлехт» вернул себе титул, а еще стал базовой командой сборной Бельгии. В 1964 году «красные дьяволы», имея в составе 11 игроков столичного клуба, обыграли сборную Голландии. Тем не менее, на фоне таких успехов среди игроков растёт недовольство Синибальди. Оппозицию корсиканцу составили Лоран Вербист и Вильфред Пюи, по прозвищу Чанг. Этот полузащитник часто улыбался, и его глаза становились узкими, как у китайца. Поэтому и Чанг. Так вот Лоран и Вильфред стали частенько говорить, что футбол Синибальди слишком наивен, что для дальнейшего роста клуб нуждается в более маститом тренере. Вербист порою публично выражал несогласие с наставником. Например, осенью 65-го во время матча в Стамбуле с «Фенербахче» при счете 0:0 Синибальди от кромки поля гнал всех футболистов вперёд, а Лоренцо на правах неформального лидера команды придержал партнеров –«мы им в Брюсселе набьём». И набили 5:1. Вербист играл только в еврокубках, в чемпионате он заработал дисквалификацию за оскорбление арбитра.

Признаки звёздной болезни были налицо. К тому же стали портиться отношения двух главных звезд – Вербиста и Ван Химста, и руководство стало подумывать о продаже Лорана, тем более что желающих его приобрести было немало. Зимой 66-го года круг претендентов сузился до тройки – «Реал», которому предстояло вновь встретиться с «Андерлехтом», на этот раз в четвертьфинале КЕЧ , «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика», составившие ещё одну четвертьфинальную пару. Календарь еврокубков тогда не был жёстким – три четвертьфинала игрались 2 февраля, а «Андерлехту» с «Реалом» было суждено встретиться аж 23-го. Эта на первый взгляд мелочь и стала косвенной причиной гибели выдающегося футболиста.

В тот роковой день Лоран после тренировки решил отправиться к родителям в Остенде, заодно и посмотреть там матч «Манчестер Юнайтед» – «Бенфика». Футболист очень спешил и на одном из поворотов не справился с управлением. До больницы его уже не довезли. Жизнь одного из сильнейших в истории Бельгии футболиста нелепо оборвалась в 25 лет.

На похороны футболиста собрались тысячи брюссельцев. Все вдруг вспомнили, какого игрока потеряли, сожалели о дисквалификации. Журналисты сокрушались, что Вербист так и не был признан лучшим футболистом Бельгии.



Тот отложенный матч с «Реалом» «Андерлехт» выиграл 1:0 благодаря голу Поля Ван Химста. В Мадриде правда брюссельцы были биты 2:4, на том их европейская кампания завершилась. Чемпионат Бельгии «пурпурно-белые» выиграли, после чего Синибальди подал в отставку, сославшись на усталость. Вскоре он объявился в «Монако». А вакантное место занял венгр Арпад Береш.

Через год после гибели Вербиста «Андерлехт» решил поддержать вдову и провести благотворительный матч. Эжен Степе отправился в Амстердам к президенту «Аякса» ван Праагу. Генсек «Андерлехта» изложил свои предложения, после чего услышал шокирующую фразу «А сколько мы с этого будем иметь?»

«Я молча спустился в ближайший бар, выпил там несколько кружек пива, привёл этим самым свои нервы в порядок. После чего снова зашёл к ван Праагу и сказал – ничего вы не получите. Ни-че-го! Весь сбор от матча пойдёт вдове Лорана». Стало ли президенту «Аякса» стыдно, или он не захотел прослыть бездушным скупердяем, но чемпионы Голландии согласились провести благотворительный матч. Однако, характер встречи выдался далеко не товарищеским. Амстердамцы играли словно это был финал Кубка Чемпионов и обыграли «Андерлехт» 4:1. Деньги пошли семье покойного, но отношения с «Аяксом» были изрядно подпорчены.

Первый финал и второе пришествие

«Банди» в свою бытность игроком входил в ту великую сборную Венгрии начала 50-х, находясь при этом в тени Пушкаша и Кочиша. После событий 1956 года Береш навсегда покинул Венгрию. Играл в Голландии, Люксембурге, пока не обосновался в Бельгии. С «Андерлехтом» венгерский специалист работал успешно, - два сезона – два чемпионских титула. В Европе, правда, «пурпурно-белые» выглядели скромно – оба раза вылетали в 1/8 финала КЕЧ от пражских клубов – сначала от «Дуклы», потом от «Спарты». Может быть, венгр смог бы добиться и больших успехов, но его переманили в «Даринг». Пришлось снова выписывать Синибальди.

Второе пришествие корсиканца оказалось кратким и не столь успешным. В чемпионате «Андерлехт» снова остался за пределами тройки, зато в Кубке Ярмарок брюссельцы добрались до финала, где ему противостоял лондонский «Арсенал». В «Астридпарк» всё шло прекрасно – к тридцатой минуте «Андерлехт» стараниями Йохана Девриндта и Яна Мюлдера вели 2:0, потом Мюлдер добавил еще один. Все испортил Рэймонд Кеннеди, забивший ответный гол за восемь минут до финального свистка. В Лондоне долгое время гол Эдвард Келли оставался единственным, но на 76-й минуте пришла беда, да ещё не одна – в виде голов Джона Рэдфорда и Джона Сэмюэлса. Своего Кеннеди в «Андерлехте» не нашлось, поэтому Кубок достался «Арсеналу». Поль Ван Химст с десятью мячами стал лучшим снайпером турнира, приятно, конечно, но согласитесь, это слабое утешение.