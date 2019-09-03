Парижские узники

вчера, 18:00

Главный переход лета не состоялся. Неймар остался в ПСЖ . «Соккер.ру» вспоминает, как в столице Франции мучились два других знаменитых футболиста.

Возвращаются все, кроме тех, кто нужней

Летом 2000 года ПСЖ изрядно усилился. Вернулся блудный сын и ужасный ребёнок в одном флаконе – Николя Анелька в 21 год успел не только выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Европы, но и попить немало кровушки у Арсена Венгера в «Арсенале» и у Джона Тошака с Висенте Дель Боске в «Реале». Счастье видеть у себя взбалмошное дарование стоило 28 миллионов евро. Из английских похождений прибыл Дидье Доми. Помимо него в оборону купили целую бригаду защитников – Франк Дею («Ланс»), Бернар Менди («Кан») и Сильвен Дистен («Геньон»). Наконец заменить Бернара Лама должен был Лионель Летизи из «Меца», засветившийся в сборной Франции. В средней линии нарисовались два перебежчика из «Марселя» Стефан Дальма и Пьер Люксен. Игроки небесталанные, но вздорные. Впрочем, куда им до Анелька. Потрачена была уйма денег.

Начали весело. Даже проигрыш «Труа» - 3:5 был весёлым. Но первый же матч Лиги чемпионов – с «Русенборгом» в Тронхейме обернулся конфузом – 1:3. Затем последовал разгром «Хельсингборга» 4:1 и победа над «Баварией». Ответный матч «Баварии» уступили 0:2, но «Русенборгу» забили, сколько пожелали – 7:2.

В чемпионате Франции ПСЖ шёл на первом месте, но многое изменилось после проигрыша «Бордо». Летизи получил травму плеча на разминке, в ворота стал Доминик Касагранде и получил две плюхи издалека. В Лиге чемпионов ничья с «Хельсингборгом» помешала выиграть первый групповой этап. Может, это обстоятельство и расстроило парижан. В ноябре-декабре последовал жестокий спад. В ЛЧ проиграли дома «Депору» 1:3, в чемпионате повалились. После пяти матчей без побед и разгрома от «Седана» 1:5, недавний лидер оказался на 12-м месте. Виновника нашли быстро - им стал Филипп Бержеро. А в клубный офис чуть ли не на белом коне въехал спаситель – Луис Фернандес.

Покинув ПСЖ второй раз Луис трудился тренером «Атлетика» из Бильбао. Скорее успешно, чем нет, - вывел басков в Лигу чемпионов. Но замучила тоска по Парижу, и Фернандес согласился принять родной клуб, наверняка памятуя, каким фарсом обернулось второе пришествие Жоржи. Начал Луис еще хуже, чем португалец. Одна победа в первых пяти матчах. Новый год ПСЖ встретил на невесёлом 11-м месте. Зато зимой уговорили перейти из «Гремио» восходящую мегазвезду Роналдиньо. Зубастик-2 должен был влиться в коллектив летом 2001 года. У «Барселоны» был взят напрокат центральный полузащитник Микель Артета.

Тем временем дела в чемпионате идут неважнецки – серия из трёх «баранок» с общим счётом 1:8 тому подтверждение. Из обоих домашних кубков парижане выбыли. В Лиге чемпионов маленький повод если не для радости, то для гордости – две ничьи с «Миланом». А потом матч с «Депортиво» в Ла-Корунье, где ПСЖ вёл 3:0 и уступил 3:4. Это поражение означало вылет из Лиги чемпионов, вне зависимости от исхода последней встречи с «Галатасараем».

Сезон закончили на девятом месте. Анелька хоть и забил 13 мячей, затрат на своё приобретение не оправдал. Скис Кристиан, забивший всего четыре гола. Бенарбия и Окоча так же сыграли не в полную силу. Порадовали Лоран Робер, забивший 18 мячей, и Лионель Летизи, признанный лучшим вратарём Франции.

К нам приехал, к нам приехал Роналдиньо дорогой!

Главным событием лета 2001 года стал приезд в «Пари Сен-Жермен» бразильца Роналдиньо. Зубастик-2, еще скромный юноша, на презентации держался очень застенчиво, повторяя заученную фразу о своём желании сделать ПСЖ еще более великим клубом. 21-летний футболист обошёлся парижанам в пять миллионов евро.

Роналдиньо стал главным, но далеко не единственным приобретением на летнем трансферном рынке. Вылетел из Д-1 и подвергся разграблению самый титулованный клуб страны «Сент-Этьен» - сразу четыре рекрута – сын бывшего тренера Пьера Алонзо вратарь по имени Жером, левый защитник Лионель Потийон и два нападающих – соотечественники Рональдиньо – Алекс и Алоизио. Из «Вальядолида» прибыл аргентинский фольксдойче Габриэль Хайнце, еще один боец на левый фланг обороны. В очередной раз вытащили из аренды Жерома Леруа и Франсиса Льясера. Из дубля в основу подтянули юного нигерийца Бартоломью Огбече. Покинувших клуб было немало – Кристиан, Эрик Рабесандратана, Джимми Альжерино, Микаэль Мадар, так и не нашедший себя в Париже, но пригодившийся ЦСКА Игорь Яновский. Но еще большие кадровые перемены, не всегда со знаком плюс, ожидали столичный клуб по ходу сезона, который начинался необычно рано – 1 июля. Пролетев мимо Лиги чемпионов и Кубка УЕФА , ПСЖ рискнул пробиваться в Европу через игольное ушко Кубка Интертото. Роналдиньо, кстати, на эти игры заявлен не был.

Первого соперника – финский «Джаз» разделали под орех – 3:0 и 4:1. Да и с «Таврией» хлопот не возникло – 1:0 и 4:0. Хорош, как оказалось, слишком хорош был в этих играх Лоран Робер. Тем временем стартовал чемпионат Франции. После первой игры ряды парижан поредели – Али Бенарбия уехал в «Манчестер Сити», а Сильвен Дистен с Робером еще дальше – в «Ньюкасл». Особенно некстати была потеря последнего. Зато договорились с мадридским «Атлетико» об аренде португальца Угу Леала, оставалось найти ему место в атаке. В третьем раунде Кубка Интертото жертвой ПСЖ пал бельгийский «Гент» - 0:0 и 7:1. Тем временем Роналдиньо дебютировал в Д-1, причём весьма скромно.

В четвёртом раунде «Пари Сен-Жермен» попалась «Брешия» со стареющим, но еще очень сильным Роберто Баджо. Дома 0:0, а в Италии Хвостик ответил точным ударом на гол Алоизио. Эта ничья вывела парижан в 1/64 Кубка УЕФА .

Всё подчинено международным матчам. В чемпионате Франции ПСЖ не проигрывает, но и выигрывает нечасто. 0:0 становится фирменным счётом Луиса Фернандеса образца осени 2001. Первого соперника по Кубку УЕФА – бухарестский «Рапид» прошли со скрипом – 0:0 в Париже, 0:0 в основное время в Румынии. В дополнительной 30-минутке Алоизио наконец-то добился успеха. Потом на стадионе погас свет, встречу не доиграли, а «Рапиду» влепили технические 0:3.

Оборвалась беспроигрышная серия парижан, тянувшаяся с весны. 19 встреч натикало. И оборвал её будущий лучший бомбардир в истории клуба (оставался до таким, пока его не обошёл Златан Ибрагимович) Паулета, игравший в те годы за «Бордо». Потом едва не проиграли дома «Лиону», спас Роналдиньо, забивший с пенальти. Бразильский талант впервые отличился аж в середине ноября. Зато в 1/32 Кубка УЕФА , где оппонентом ПСЖ был другой «Рапид» - австрийский, Зубастик-2 два раза поразил ворота, еще по голу провели Менди и Анелька. Ответная игра в Вене особого значения не имевшая завершилась вничью 2:2.

Обе встречи с «Глазго Рейнджерс» – первую на «Айброксе» и ответную на «Парк де Пренс» подопечные Фернандеса завершили со своим любимым счётом 0:0. Пенальти били долго, пока очередной новичок ПСЖ не проверил на прочность перекладину. Засим европейская кампания закончилась, что вызвало некую депрессию у игроков, в первую очередь у Роналдиньо, который только стал втягиваться в европейскую футбольную жизнь.

Проиграв в первом круге всего два раза, «Пари Сен-Жермен» пришёл к середине первенства только на пятом месте – сказывался груз ничьих. Перед новым 2002 годом Николя Анелька объявил об уходе в «Ливерпуль».

Надо сказать, что уход Анелька, форварда бесспорно талантливого, не стал потерей. Ибо само возвращение взбалмошного молодого человека было большой ошибкой. Купленный за немалые деньги Николя играл по-настоящему лишь по большим праздникам, вольно или невольно демонстрируя, что ПСЖ для него не уровень. Престиж клуба оказался подорван. Еще больше этот самый престиж подорвёт еще один звёздный футболист, когда поймёт, что попал не туда.

Здесь томился Роналдо Ассис

После вылета из Кубка УЕФА , ПСЖ на какое-то время включился в чемпионскую гонку. Но после вылета из обоих домашних кубков – в полуфинале Кубка лиги проиграли дома 0:1 «Бордо», а в одной четвёртой Кубка страны дома «Лорьяну» с тем же результатом, команда погрузилась в какую-то депрессию. Игра Роналдиньо оставляла двоякое впечатление. Порою бразилец выдавал яркие матчи, но с каждым туром чувствовалось, что ему неинтересно играть за ПСЖ . Кроме того, молодой человек оказался подвержен соблазнам парижской жизни. У парня появились своего рода чудачества. Например, ему перестало нравиться своё игровое имя, и весной он попросил именовать себя Роналдо, в крайнем случае Роналдо Ассисом, дабы не путали с главным Зубастиком. Не взирая на хандру, Роналдиньо сал лучшим бомбардиром команды с 13 мячами. Но на чемпионате мира 2002 года Роналдо Ассис показал, как умеет играть, став одним из героев победного для бразильцев первенства. И его игра заметно отличалась от работы в ПСЖ . Кстати, уменьшительно-ласковое Роналдиньо футболиста не особо напрягало.

ПСЖ завершил чемпионат на четвёртом месте, пролетев мимо Лиги чемпионов и без национальных кубков. Из положительных моментов стоит отметить 24 пропущенных мяча и семь гостевых побед. Кроме того, неплохо вписался в командную игру взятый в аренду у «Генгама» Фабрис Фьорез. По окончанию сезона парижане выкупили флангового полузащитника. Главным же приобретением стала покупка у «Ривер Плейта» миниатюрного нападающего Мартина Кардетти. Влились в коллектив полузащитник Александр Ньярко и Пауло Сезар. Джей-Джей Окоча так и не справившись с ролью мессии уехал в английский «Болтон», а «Барселона» не пожелала продавать Артету ПСЖ , ибо предложение «Глазго Рейнджерс» показалось более выгодным. Так баск отправился покорять британские поля и с успехом покоряет их уже десяток лет. Еще парочку изменений. Лоран Перпер официально занял должность президента клуба, перетащил офис на «Парк де Пренс» и поменял домашний вариант формы с гостевым. В сезоне 02/03 ПСЖ принимал соперников в белом.

В сезон вошли довольно тяжело, но в сентябре жизнь наладилась. Например, несколько крупных и красивых побед над «Страсбуром», «Уйпештом» в Кубке УЕФА , «Генгамом» и «Марселем». В Кубке УЕФА бит румынский «Насионал» 1:0 и 2:0, неплохо складывалась и игра с португальской «Боавиштой». Ньярко забил сам, помог отличиться Фьорезу, но победу подпортил Луиз Клаудио – вместо солидных 2:0 скользкие 2:1. С этого момента началась полоса невезения. Проигрыш «Монако» 1:3, домашние 2:4 от «Нанта» в Кубке лиги и 0:1 в Португалии, означавшие вылет из Кубка УЕФА . Первый круг ПСЖ завершил на низком для себя десятом месте.

Народ недоволен. И Фернандесом, и Роналдиньо, который вовсе потерял интерес к игре за парижский клуб. Тренер решил спустить чемпиона мира с небес и оставил его пару раз в запасе. Вялотекущий конфликт выходит на свободу. Отрастивший львиную гриву Роналдо Ассис заявлял, что не понимает, чего от него хотят, и не царское это дело подстраиваться под тренерские требования.

Аккурат на Рождество Фернандес узнал, что ему нашли замену в лице Вахида Халилходжича. Слухи об отставке легенды ПСЖ витали в воздухе, но преемником виделся более именитый специалист. Да и в глазах болельщиков Фернандес, пусть дважды бросивший клуб, значил намного больше, чем Халилходжич, проведший на «Парк де Пренс» свой предпенсионный сезон. Руководство хранило молчание.

Зимой клуб несколько поправил игру – дважды приложил «Марсель» - в Кубке и в чемпионате, причём на «Велодроме» с результатом 3:0. Роналдиньо помилован и забил несколько красивых голов. Но отношения тренера и руководства испорчены. В марте Фернандес официально известил о своём уходе по окончанию сезона. Имя преемника вы уже знаете. Руководство еще и озадачило возможным переездом на «Стад де Франс» и изменением названия клуба. Существовала идея убрать за ненадобностью упоминание о Сен-Жермене. К счастью, этот план не был реализован.

«Красно-синие» во главе с хромой уткой Фернандесом откровенно доиграли чемпионат, финишировав на 11-м месте. Основной упор был сделан на победу в Кубке. ПСЖ дошёл до финала, где долгое время выигрывал у «Осера». Но в последней четверти основного времени Джибриль Сиссе сравнял счёт, а в самом конце оного Жан-Ален Бумсонг принёс Кубок бургундцам. Возможно, и гол защитника, и то, как он его отпраздновал, помешали переходу Бумсонга в столичный клуб. Прощайте еврокубки сезона 2003/04.