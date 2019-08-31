Феномен «грифонов»

вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как не проиграть ни одного матча и не стать при этом чемпионом.

Этот рассказ посвящен небывалому взлету скромной команды из итальянской провинции Умбрия. В конце семидесятых «Перуджа» бросила вызов лидерам Серии А и едва не выиграла Скудетто. Лишь три очка «грифоны» уступили на финишу «Милану». При этом команда Иларио Кастаньера сумела пройти весь чемпионат без поражений.

Памяти Ренато Кури

Не проиграть ни одной встречи и остаться при этом вторыми. Возможно, у кого-то подобный исход борьбы за чемпионство вызовет усмешку. Но не будем забывать, что состав «грифонов» был очень и очень скромен. Особенно на фоне «Милана», «Ювентуса», «Интера», «Торино» – клубов, с которыми успешно боролась «Перуджа». Тем более что менее чем за год до начала самого успешного сезона в своей истории «грифоны» потеряли своего сильнейшего игрока.

1977 год в итальянском футболе был омрачен двумя трагедиями. В январе при загадочных обстоятельствах был убит один из лидеров «Лацио» Лучано Ре Чеккони. 30 октября во время матча «Перуджа» – «Ювентус» в раздевалке скончался полузащитник «грифонов» Ренато Кури. Ему было всего 24 года.

Кури считался восходящей звездой итальянского футбола. Летом 1974 года начинающий тренер Иларио Кастаньер позвал молодого футболиста в «Перуджу», игравшую ещё в Серии В. Кури довольно быстро освоился в новой команде и стал ее лидером – помог умбрийцам пробиться в высшее общество, где так и не затерялся. Через год Кури рассудил – кому из двух туринских клубов быть чемпионом – гол в ворота «Ювентуса» принес Скудетто «Торино». Кури стали звать в большие клубы, но Кастаньер просил не спешить – «Ренато, ты ещё увидишь триумф нашего клуба». Не увидел. Следующий матч с «Ювентусом» стал последним не только в карьере, но и в жизни.

Ренато не должен был играть со «старой синьорой» – накануне он подвернул ногу. Но врачи вернули Кури в строй и он вышел на поле стадиона «Пьян де Массиано» под проливным дождём. В начале второго тайма полузащитник «грифонов» рухнул на размокший газон. Первыми заподозрили неладное игроки «Ювентуса» – они вызвали на поле врачей «Перуджи» и попытались привести Ренато в чувства. Не вышло. У молодого человека не прощупывался пульс. Приехавшая на стадион карета скорой помощи не успела спасти футболиста.

Оказывается, у Ренато были проблемы с сердцем, но он их тщательно скрывал, ибо очень любил футбол. Талантливый полузащитник хотел покорить большие высоты. Но за него это сделали товарищи, игравшие на стадионе, вскоре получившем имя «Ренато Кури».

Дилетант и два профессионала

Взлет «Перуджи» в середине семидесятых был бы невозможен без смены владельца. Франко Д'Аттома, известный в Италии производитель теннисной амуниции, решил обзавестись собственной футбольной командой. Жил синьор Д'Аттома в Умбрии, вот и остановил свой выбор на умбрийской команде – «Перудже» из одноименного города. «Грифоны» обитали на дне Серии В и ни на что серьезное не претендовали.

«В области футбола я – дилетант», - признался Д'Аттома, а посему решил ограничиться финансированием клуба, а все дела отдать в руки профессионалам. Начинающим профессионалам – спортивному директору Сильвано Рамаччоне и главному тренеру Иларио Кастаньеру. У первого был небольшой опыт работы в «Чезене», а второй - в прошлом игрок «Перуджи», успел поработать с резервистами «Аталанты». Зато было много желания и сил. Ренато Кури – был не единственной находкой руководства «Перуджи». В команду приходили, как способные молодые футболисты, так и известные в Италии люди. Например, атакующий полузащитник Франко Ваннини из «Комо», защитник «Фиорентины» Мауро Делла Мартира, а также очень талантливый игрок «Эмполи» Вальтер Новеллино. Раскрутить удавалось многих, не всех получалось удержать. Так накануне сезона 78/79 принял предложение «Милана» Новеллино. Но прогресс был очевиден. С первой же попытки Кастаньер вывел «грифонов» в Серию А. Впервые в истории клуба. Умбрийцы с ходу заняли восьмое место - очень прилично для новичка. Через год «Перуджа» поднялась на две ступеньки вверх, в роковом сезоне 77/78 товарищи безвременно ушедшего Ренато Кури пришли на финиш седьмыми.

Товарищи в красном

Как же выглядел состав той самой великой в истории «Перуджи» команды? В воротах - Нелио Малицья. Марчелло Грасси, основной вратарь в предыдущем сезоне, на этот раз был запасным. Роль последнего защитника исполнял капитан команды Пьерлуиджи Фрозио, а на позиции стоппера действовал пришедший из «Фиорентины» Мауро Делла Мартира. Справа в обороне - Микеле Наппи, слева - Антонио «Тигр» Чеккарини. Пара центральных полузащитников Чезаре Бутти и Паоло Дель Фиуме, ближе к нападающим Франко Ваннини. И три форварда – Сальваторе Баньи справа, Вальтер Спеджорин слева, а также ещё один бывший игрок «Фиорентины» Джанфранко Касарса в центре. И ближайший резерв Кастаньера – защитники Джорджо Редегьери и Лучиано Дзеккини, полузащитники Даниэле Таккони и Марио Горетти, нападающий Марко Каччиатори. Вот такая коротенькая скамеечка и небольшая, но дружная компания, проведшая большую часть сезона в красных футболках.

В стартовом матче «грифоны» довольно легко обыграли «Виченцу». Но уже во втором туре предстоял визит в Милан, в гости к «Интеру». Тут «Перуджа» была на грани провала – Каччиатори спас умбрийцев от проигрыша в конце встречи. А затем скромно, но уверенно были побеждены «Фиорентина» (дома) и «Ювентус» в гостях. Победный гол Ваннини посвятил своему товарищу Ренато Кури. После четырех туров в чемпионате Италии лидировали сразу два клуба – «Милан» и «Перуджа».

Потеря «грифонами» очков в домашней игре с «Авеллино» сделало «Милан» единоличным лидером. Но второе место «Перуджа» не отдавала – обыграны «Аталанта» и «Асколи», ничья в Риме с «Ромой», неказистой на тот момент. Потом еще три ничьих – с очень крепким «Торино», лидером «Миланом» и «Наполи». Большую часть матча на «Сан-Сиро» парни Кастаньера вели в счете – опять таки Ваннини, но во втором тайме подопечные Нильса Лидхольма отыгрались. Победы чередуются с ничьими, но первый круг «Перуджа» закончила второй. С цифрой ноль в графе поражений и тремя очками отставания от «Милана».

Второй матч с «Интером» оказался ещё сложнее. Гости из Милана забили один мяч, другой. Во втором тайме Ваннини один мяч отыграл. Но вскоре Франко пришлось покинуть поле из-за травмы – двойного перелома голени. Этот матч оказался последним в его карьере. На исходе встречи левый защитник Чеккарини спас перуджийцев – 2:2.

До конца чемпионата оставалось 13 туров. Иларио Кастаньер долго ломал голову кем заменить травмированного лидера – Каччиатории и Горетти очень старались, но … Обогнать «Милан» не получилось – «россонери» за два тура до финиша стали недосягаемы. Но свое второе место «грифоны» не отдали никому, гарантировав его в предпоследнем туре после победы над «Лацио». Оставалась еще одна цель – стать первым итальянским клубом, прошедшим весь чемпионат без поражений. Для этого нужно было не проиграть в заключительном туре «Болонье». В первом тайме Баньи оформил дубль, и стало ясно – рекорду быть. «Грифоны» не удержали победу – 2:2, но это уже не имело значения.

И как же, не проиграв ни разу, можно было не стать чемпионами? «Перуджу» утащили на второе место ничьи, которых набралось аж 19 при 11 победах. Результативность не впечатляла – 34 гола – средний результат. Зато оборона умбрийцев оказалась самой надежной. Иларио Кастаньер был признан тренером года.

Праздник, закончившийся быстро

К сожалению, второе место оказалось потолком той «Перуджи». Если потерю Кури «грифоны» пережили, то досрочный уход из команды Ваннини подкосил команду. Не устоял перед соблазном перейти в «Наполи» лучший бомбардир Вальтер Спеджорин. Арендованный у «Виченцы» нападающий сборной Италии Паоло Росси неплохо вписался в «Перуджу», забив 13 мячей – между прочим первая в истории итальянского футбола аренда. Но «грифоны» были уже «не те» – только восьмое место в чемпионате 79/80 и быстрый вылет из Кубка УЕФА .

А потом ушёл Кастаньер, принявший «Лацио». Дальше грянул знаменитый скандал с договорняками, замешанным в котором оказалась и «Перуджа». Умбрийцы упали в Серию В и 16 лет отсутствовали в элите итальянского футбола.

Но прежде чем вылететь, «грифоны» установили еще одно достижение. Д'Аттомо привлёк дополнительных спонсоров и позволил им разместить свой логотип прямо на футболках. Это сейчас труднее представить майку без торговой марки, а тогда этот шаг был революционным.

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