Германия – Голландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:54

Германия

На Чемпионате мира в России сборную Германии ждал провал. Команда не сумела и в Лиге Наций реабилитироваться за свои последние неудачи. Йоахим Лев решил пойти на кардинальные меры и практически все возрастные игроки больше не вызывались в сборную. Омоложение помогло команде значительно улучшить свои результаты.

Сейчас сборная Германии действует действительно здорово предлагая атакующий футбол с обилием моментов у ворот соперника. В рамках отбора на ЧЕ -2020 команда легко обыграла сборную Голландии и Беларуси 3:2 и 8:0 соответственно.

Голландия

Подопечные Рональда Кумана здорово проявили себя в Лиге Наций. В финале португальцы оказались сильнее и закономерно завоевали столь важный для себя трофей.

В рамках квалификации сборная Голландии сумела переиграть белорусов (4:0), но далее последовала неубедительная игра с немцами 2:3. Теперь нужно попробовать в гостях сделать все, чтобы реабилитироваться.

Котировки БК Pinnacle на матч Германия – Голландия:

Победа Германии – 2,00

Ничья – 3,90

Победа Голландии – 3,70

Интересные факты об игре:

Германия один раз в пяти играх проигрывала Голландии

Немцы не проигрывают на протяжении шести последних матчах – четыре победы и две ничьи

Голландия выиграла 1 из 3 последних поединков

Прогноз

Подопечные Йоахима Лева заметно прибавили. «Бундестим» за счет качественной игры в атаке сумеет воспользоваться ошибками в действиях своих оппонентов. Ожидаем, что, нас снова ждет открытый футбол, как это и было в недавнем противостоянии команд.

Мы предлагаем ставку на итоговый тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть текущий исход можно с коэффициентом 1,60.