Отсечь конкурентов

вчера, 10:20

Сентябрьские матчи отбора Евро-2020 могут стать решающими для сборной России. «Соккер.ру» - об испытании, которое ждет россиян в Шотландии.

Турнирное положение

Правила отбора на чемпионат Европы 2020 года таковы, что особых переживаний не вызывают. Из групп выходят по две первые команды, групп много, сборные «размазаны» равномерно. В группе I у экватора отборочного цикла наметилось явное расслоение: Бельгия и Россия пытаются уйти в отрыв, Казахстан и Шотландия создают среднюю прослойку, а Кипр и Сан-Марино – в отстающих. Лидерство бельгийцев не вызывает вопросов и вряд ли будет всерьез оспорено. У них 12 очков после четырех матчей. У России на три очка меньше – как раз из-за поражения от Бельгии. Еще на три очка меньше у Шотландии и Казахстана. Кипр имеет всего три балла, а у Сан-Марино их нет вовсе.

С турнирной точки зрения для России матч с Шотландией может оказаться даже решающим. В случае победы россияне уйдут в значительный отрыв и почти обеспечат себе как минимум второе место, смогут со спокойной душой готовиться к следующим матчам и продолжать играть без давления, уверенно. Если же Шотландия победит, то догонит Россию, еще и Казахстан будет иметь шанс догнать. А это уже создаст определенное напряжение и ненужный прессинг на российскую команду, чья психологическая организация может быть чрезвычайно тонкой, а это грозит неприятностями.

Сравнение формы

Об истории противостояния сборных России и Шотландии сказать особо нечего. Можно вспомнить, когда сборная СНГ неожиданно крупно уступила шотландцам в 1992 году на чемпионате Европы со счетом 0:3. В истории России же встреч с Шотландией было две. Обе случились в отборе к Евро-1996. Тогда две встречи закончились вничью. В России сыграли 0:0, а в Шотландии было 1:1 – на гол Скотта Бута в первом тайме ответил Дмитрий Радченко.

С тех пор много лет шотландцы и россияне не встречались. Говорить о форме применительно к отборочным матчам тоже не приходится, потому что слишком большие перерывы между играми. Но отрадно, что сборная России после поражения от Бельгии (1:3) выиграла трижды подряд, причем всухую: у Казахстана (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0). Некоторые опасения вызвала последняя невыразительная игра.

Также настораживает то, что с Шотландией мы себя еще не попробовали, не знаем, как команда в этом столкновении себя будет ощущать. Шотландцы тоже стартовали с поражения, но очень неожиданного – от Казахстана (0:3). Потом одолели Сан-Марино (2:0) и Кипр (2:1), а в последней игре уступили Бельгии (0:3). Есть явное отставание по результатам от российской сборной, но если бы не немного невероятная осечка в Казахстане, то очков было бы поровну.

Поэтому Шотландию все равно нужно воспринимать как конкурента в гонке за второе место, хотя бы поскольку у нас с ними в очных встречах еще шесть очков разыгрывается, нет четкого понимания того, как пойдет с шотландцами, что называется. К тому же летом эту сборную возглавил новый тренер – . И не может не настораживать тот факт, что шотландцы дома не проигрывают 4,5 года.

Слова

Стив Кларк (главный тренер сборной Шотландии):

Я не считаю, что нужно обязательно уделять внимание именно этой встрече. Впереди три матча, нам нужно набрать максимум очков. Безусловно, нужна победа, мы хотим стать большими мальчиками. Россия показала на чемпионате мира, что она одна из крупнейших футбольных держав. Но нам нужен результат, и, я надеюсь, мы его достигнем. Думаю, что мы хорошо подготовились. У нас есть понимание, как будет играть Россия. Я надеюсь, это правильное понимание. При этом наша концентрация остается на том, как сыграем мы, а не соперник. Все меньше и меньше поддержки получаем. Да, большая победа позволит нам снова привлечь фанатов на нашу сторону. Надеюсь, так оно и будет. У нас достаточно хороший послужной список дома. Думаю, мы сможем продолжить эту традицию. Нам нужен хороший результат, и я надеюсь, что мы сможем его показать.

(главный тренер сборной России):

Не каждый день против шотландцев играем. Мы прекрасно понимаем, кто наш соперник и внимательно смотрим на турнирную таблицу. Это игра за шесть очков. Но как бы игра не складывалась, впереди еще пять матчей. Мы бы не хотели заниматься математикой. Завтра матч, шансы у команд одинаковые. У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Нагрузок мы не давали. Убежден, что все идет своим передом. Нет болячек, травм, все готовятся к игре.

Про сборную Шотландии принято говорить, что это типичный представитель британского футбола, самый британский из всех британских. Шотландцы не любят и не особо умеют контролировать мяч, предпочитая отдавать территорию сопернику, чтобы использовать свободные зоны при скоростных выпадах. Это снижает точность передач у них, поскольку предпочитают делать длинные забросы вперед, но за счет резкости перехода могут создавать проблемы.

При этом если шотландцам кислород перекрыть и придушить, то у них могут возникнуть большие сложности ввиду отсутствия разнообразия. Очень выражены фланговые прорывы, которым даже с пониманием этого непросто противостоять. В целом игра Шотландии действительно понятна, как об этом говорят все российские футболисты. Но и у сборной России есть трудности с позиционным наступлением. Душить и давить тоже не особо любит российская команда, предпочитая такие же быстрые выпады.

Поэтому тут может все свестись к такой вот ловле друг друга на пространстве. Помимо тактических особенностей непременно нужно иметь в виду психологические и физические. Шотландцы традиционно крепко готовы физически и могут замотать соперника, а психологический нюанс в том, что Шотландия, по сути, прижата к стене, это ее едва ли не решающая битва и перед родными неистовыми трибунами она будет умирать на поле, сражаясь до последнего.