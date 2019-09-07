Россия шагнула ближе к Евро, едва не запнувшись

вчера, 00:43

Сборная России сделала большую заявку на выход в финальную часть Евро-2020. «Соккер.ру» - о важнейшей победе над Шотландией.

Невнимательность в дебюте

Главным призывом, который звучал к сборной России перед игрой, была просьба играть как можно внимательнее, потому что стоило ожидать от шотландцев агрессивных выпадов именно на старте. В этом был залог успеха и шанс Шотландии, которая не умеет играть первым номером, но может пытаться удивлять. И это ей удалось. Пусть и не без помощи Гильерме, который допустил ошибку в невынужденной ситуации, подарив фору шотландцам в виде гола Джона Макгинна. Это плод невнимательности. После такого обескураживающего начала сборной России пришлось долго приходить в себя. Почти весь первый тайм. Но надо отдать должное подопечным Станислава Черчесова, они не запаниковали, не расстроились, а спокойно перешли в наступление.

Вялый первый тайм

Шотландцы позволяли россиянам перестраиваться по ходу первого тайма, отойдя назад для игры в контратаки. Вообще, Шотландия оказалась более комфортным соперником, чем можно было ожидать. Забив быстрый гол, хозяева отступили и давали много пространства. Разве что азарта по понятным причинам российской команде не хватало, чтобы этим простором пользоваться. Возникало многовато суеты, но проку от нее не было почти, потому что она царила где-то поодаль от ворот Маршалла. Этот вялый и невзрачный первый тайм даже в какой-то мере сыграл на руку России. Она смогла успокоиться, почувствовать мяч, даже при наличии большого процента брака.

Первый тайм со стороны смотрелся более чем уныло, но главное сделать удалось – войти-таки в игру и сравнять счет. Получилось это, кстати, за счет непонятной паники в обороне Шотландии на ровном месте. В не самой острой ситуации Робертсон, решивший, что должен тащить за себя и за того парня, рванул к центру и невольно в штрафной откинул мяч Дзюбе, которого упустил не отлипавший от него Малгрю, поскольку не ожидал такой «свиньи» от Робертсона. Ключевым моментом стало то, что Дзюба шансом воспользовался и заложил фундамент для второго тайма.

Демонстрация класса

А после перерыва Россия показала настоящий класс. Причем не в эмоционально-оценочном смысле, а в спортивном. Сборная России просто продемонстрировала, что выше классом, чем Шотландия. Причем по всем параметрам. Прекрасно укатывал фланг Робертсона Фернандес, великолепно двигался Головин, который словно проголодался по нормальному футболу, насытившись мучениями с «Монако». Александр успевал всюду, пролезая даже в тончайшие свободные зоны между рядами шотландцев.

Надо заметить, что те как раз давали достаточно простора, что удивительно. Обычно сборная Шотландии кажется более атлетичной и собранной. А тут было много ненужных движений, неуверенных действий и нестыковок. Стоило чуть сборной России взвинтить темп, как стройные ряды шотландцев оказывались помятыми. Второй гол был делом времени, вопросом времени. И тем приятнее, что случился он с красивой комбинацией.

А вокруг тишина

Тут еще одно несвойственное Шотландии, точнее Британии, можно отметить: почти полное отсутствие поддержки трибун. Еще перед игрой новый главный тренер шотландцев Стив Кларк говорил, что задача команды – вернуть фанатов на трибуны. Видимо, там сейчас большой болельщицкий кризис, неверие в сборную. Такое и в России проходили. Очень уж инертно вели себя шотландцы. Либо самые рьяные уехали в соседний город смотреть матч сборной по регби. Но нависавшая порой на несколько минут тишина удивляла. И вряд ли она подбадривала хозяев. России же, повторюсь, такое спокойствие после невнятного начала было как раз на руку.

Прижались в конце

В какой-то момент сборная Шотландии просто подняла руки, закрыла глаза и падала, расслабившись. На этот отрезок пришлись шквалы опасных моментов и спасения Маршалла, а также Фортуны, которая отводила мячи в каркас шотландских ворот или в тела самих шотландцев, встававших на пути. Третий гол назревал. Можно верить или нет в свойство маятника в таких ситуациях, но то, что Россия не воспользовалась массой шансов, могло очень дорого обойтись. Потому что в какой-то момент голевых возможностей стало так много, что команда Черчесова просто ослабила хватку – соперник был раздавлен. Но не по счету. И это – опасно. В конце шотландцам уже нечего было терять, и они завелись. Уже настало время показывать уровень дезорганизации в обороне сборной России, которая потеряла стройность рядов, но все-таки выстояла и сохранила победный счет, хотя статистику по игре себе чуть подпортила.

В любом случае победу стоит считать заслуженной, потому что в сумме по игре Россия выглядела гораздо интереснее и убедительнее Шотландии. Даже с запасом. Россияне могли себе позволить медленно запрягать и раньше времени «тормозить» - все равно хватило для победы. Результат важен стратегически, потому что теперь как минимум второе место сборной России будет тяжело потерять. Бельгия по-прежнему в трех очках впереди, но с ней еще встречаться дома. Шотландия теперь отстает на шесть баллов, а Казахстан – на пять. Его отбросить подальше для пущей убедительности скоро появится возможность.