ГлавнаяБлогиКомандный дух

Россия шагнула ближе к Евро, едва не запнувшись

вчера, 00:43
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник

Сборная России сделала большую заявку на выход в финальную часть Евро-2020. «Соккер.ру» - о важнейшей победе над Шотландией.

Невнимательность в дебюте

Главным призывом, который звучал к сборной России перед игрой, была просьба играть как можно внимательнее, потому что стоило ожидать от шотландцев агрессивных выпадов именно на старте. В этом был залог успеха и шанс Шотландии, которая не умеет играть первым номером, но может пытаться удивлять. И это ей удалось. Пусть и не без помощи Гильерме, который допустил ошибку в невынужденной ситуации, подарив фору шотландцам в виде гола Джона Макгинна. Это плод невнимательности. После такого обескураживающего начала сборной России пришлось долго приходить в себя. Почти весь первый тайм. Но надо отдать должное подопечным Станислава Черчесова, они не запаниковали, не расстроились, а спокойно перешли в наступление. 

Вялый первый тайм

Шотландцы позволяли россиянам перестраиваться по ходу первого тайма, отойдя назад для игры в контратаки. Вообще, Шотландия оказалась более комфортным соперником, чем можно было ожидать. Забив быстрый гол, хозяева отступили и давали много пространства. Разве что азарта по понятным причинам российской команде не хватало, чтобы этим простором пользоваться. Возникало многовато суеты, но проку от нее не было почти, потому что она царила где-то поодаль от ворот Маршалла. Этот вялый и невзрачный первый тайм даже в какой-то мере сыграл на руку России. Она смогла успокоиться, почувствовать мяч, даже при наличии большого процента брака. 

Первый тайм со стороны смотрелся более чем уныло, но главное сделать удалось – войти-таки в игру и сравнять счет. Получилось это, кстати, за счет непонятной паники в обороне Шотландии на ровном месте. В не самой острой ситуации Робертсон, решивший, что должен тащить за себя и за того парня, рванул к центру и невольно в штрафной откинул мяч Дзюбе, которого упустил не отлипавший от него Малгрю, поскольку не ожидал такой «свиньи» от Робертсона. Ключевым моментом стало то, что Дзюба шансом воспользовался и заложил фундамент для второго тайма.

Демонстрация класса

А после перерыва Россия показала настоящий класс. Причем не в эмоционально-оценочном смысле, а в спортивном. Сборная России просто продемонстрировала, что выше классом, чем Шотландия. Причем по всем параметрам. Прекрасно укатывал фланг Робертсона Фернандес, великолепно двигался Головин, который словно проголодался по нормальному футболу, насытившись мучениями с «Монако». Александр успевал всюду, пролезая даже в тончайшие свободные зоны между рядами шотландцев. 

Надо заметить, что те как раз давали достаточно простора, что удивительно. Обычно сборная Шотландии кажется более атлетичной и собранной. А тут было много ненужных движений, неуверенных действий и нестыковок. Стоило чуть сборной России взвинтить темп, как стройные ряды шотландцев оказывались помятыми. Второй гол был делом времени, вопросом времени. И тем приятнее, что случился он с красивой комбинацией.

А вокруг тишина

Тут еще одно несвойственное Шотландии, точнее Британии, можно отметить: почти полное отсутствие поддержки трибун. Еще перед игрой новый главный тренер шотландцев Стив Кларк говорил, что задача команды – вернуть фанатов на трибуны. Видимо, там сейчас большой болельщицкий кризис, неверие в сборную. Такое и в России проходили. Очень уж инертно вели себя шотландцы. Либо самые рьяные уехали в соседний город смотреть матч сборной по регби. Но нависавшая порой на несколько минут тишина удивляла. И вряд ли она подбадривала хозяев. России же, повторюсь, такое спокойствие после невнятного начала было как раз на руку.

Прижались в конце

В какой-то момент сборная Шотландии просто подняла руки, закрыла глаза и падала, расслабившись. На этот отрезок пришлись шквалы опасных моментов и спасения Маршалла, а также Фортуны, которая отводила мячи в каркас шотландских ворот или в тела самих шотландцев, встававших на пути. Третий гол назревал. Можно верить или нет в свойство маятника в таких ситуациях, но то, что Россия не воспользовалась массой шансов, могло очень дорого обойтись. Потому что в какой-то момент голевых возможностей стало так много, что команда Черчесова просто ослабила хватку – соперник был раздавлен. Но не по счету. И это – опасно. В конце шотландцам уже нечего было терять, и они завелись. Уже настало время показывать уровень дезорганизации в обороне сборной России, которая потеряла стройность рядов, но все-таки выстояла и сохранила победный счет, хотя статистику по игре себе чуть подпортила. 

В любом случае победу стоит считать заслуженной, потому что в сумме по игре Россия выглядела гораздо интереснее и убедительнее Шотландии. Даже с запасом. Россияне могли себе позволить медленно запрягать и раньше времени «тормозить» - все равно хватило для победы. Результат важен стратегически, потому что теперь как минимум второе место сборной России будет тяжело потерять. Бельгия по-прежнему в трех очках впереди, но с ней еще встречаться дома. Шотландия теперь отстает на шесть баллов, а Казахстан – на пять. Его отбросить подальше для пущей убедительности скоро появится возможность.

Поделиться
Другие материалы по теме
За сборную России больше не стыдно
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Забыли спроситьКомментарии22
Голландцы смяли Германию
Вчера, 10:15Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
А «Витесс»-то выше всех
02 сентябряОлег Лыткин в блоге Новая ГолландияКомментарии6
«Наполи» испугал «Ювентус», но сам не сдюжил
01 сентябряСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии2
«Краснодар» не смог
28 августаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии42
Пока большие отдыхали
27 августаОлег Лыткин в блоге Новая ГолландияКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   43 / 872
вчера в 19:06
почти хорошо
Alean
Alean ответил trimetil
   159 / 872
вчера в 17:42
Где был Фернандес в первом тайме? Гол с его фланга прилетел...
Мда, с учётом того что гол в наши ворота это ошибка вратаря? ) Да и ещё был момент когда Гиля пожарил, такое ощущение что недонастроился на игру голкипер.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил trimetil
   26 / 872
вчера в 13:27
Не надо фанатских фантазий. Здесь люди тоже в футболе понимают. Посмотри повтор. Джикия пропустил мяч,надеяться на вратаря,а Гиля не ожидал и отбил перед собой
Roger Young
Roger Young
   142 / 872
вчера в 13:09
хорошо то, что хорошо заканчивается.
бибра
бибра
вчера в 10:33
Первый пропущенный гол нами был прям классические трупы.... а вот
Второй наш забитый гол прям на футбол было похоже!

И это игроки подготовились и сыгрались за время небольших сборов и стыков и ЧМ.
А одной команде из РПЛ нужно то 4 месяца то 15 и всё никак не закомбинируют а......
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   127 / 872
вчера в 10:08
Нас с ПОБЕДОЙ))) 3 очка самое важное))) РОССИЯ ВПЕРЁД!!!
DAD81
DAD81 ответил trimetil
   839 / 872
вчера в 09:19
То есть, чем занимался в воротах Гильерме, Вас мало интересует? В пропущенном мяче виноват Фернандес? )))
Байкал-38
Байкал-38 ответил удав
   63 / 872
вчера в 09:16
молодцы что победили,но странные предпочтения черчесова по выбору игроков основы еще подарят нам "холодный душ" в перспективе
Да и замены в концовке просто ужасали. Выпустить "карлика" Ахметова против рослых шотланцев это вверх тупости! Нам главное было не пропустить и зная, что на последних минутах мяч в основном будет в воздухе выпускать малорослого игрока, ещё раз повторюсь тупость. Шотландцы просто не замечали бегущую "блоху" под ногами и без борьбы в центре выигрывали мячи в воздухе.
Пробелы как тренера у Черчесова на виду, хорошо, что футболисты стали бороться и игра за сборную для них не простой звук.
Я лично особо в Черчесова не верю, а вот в ребят да!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   144 / 872
вчера в 08:26
а вот если мы выиграем у бельгийцев и займем 1-е место в группе (пусть гипотетически), то будем сеянными (в 1-й корзине) при жребии на ЧЕ?
удав
удав
   139 / 872
вчера в 08:01
молодцы что победили,но странные предпочтения черчесова по выбору игроков основы еще подарят нам "холодный душ" в перспективе
25процентный клоун
25процентный клоун
   37 / 872
вчера в 07:06
Фернандес заигрался
trimetil
trimetil
   298 / 872
вчера в 01:37
Где был Фернандес в первом тайме? Гол с его фланга прилетел...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100