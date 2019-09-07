Под колпаком у Мюллера

вчера, 16:11

«Соккер.ру» продолжает рассказ о чемпионате Европы 1972 года. На этот раз речь пойдёт о его победителе – сборной ФРГ .

Накануне вы могли прочитать о том, как в 1972 году сборная СССР заняла второе место на первенстве континента, что было признано неудачей. А теперь поговорим о тех, кто оказался выше нашей команде – сборной ФРГ . Для нее первый выход на европейскую арену стал триумфальным.

Уроки албанского

Два первых розыгрыша Кубка Европы – 1960 и 1964 западные немцы пропустили по собственному желанию. Не распробовали сразу придуманный Анри Делоне турнир. Первый поход за европейским золотом оказался неудачным. Сборная Западной Германии в первый и единственный раз в истории послевоенного футбола не прошли отборочный барьер. Подножку подставили стыдно сказать кто – албанцы. Дома сборная ФРГ разнесла их в пух и прах, а вот в Тиране так и не смогла забить хотя бы один мяч. И это при появлении в Манншафт Герда Мюллера, способного сотворить гол из ничего. Югославы, которые также играли в этой группе, справились с албанцами два раза, при этом сборные ФРГ и СФРЮ обменялись домашними победами. Югославы набрали на очко больше немцев и отправились в Италию. А под тренером Хельмутом Шёном закачалось кресло. Был готов и преемник – Макс Меркель. Тренер очень квалифицированный и весьма успешный, но при этом «садист-любитель», игроки с содроганием вспоминали его тренировки и манеру общения с игроками. Назначению Меркеля помешало лишь то, что он был иностранцем. Не Бог весть каким – австрийцем, но всё же гражданином другой страны. Взыграло самолюбие, и Шёна оставили.

Хельмут Шён возглавил сборную ФРГ в 1964 году, заменив, казалось бы, вечного Зеппа Гербергера. 28 лет Гербергер был у руля команды. Пережил третий рейх и его разгром, стал архитектором бернского чуда, когда возрождённая сборная ФРГ неожиданно для всех выиграла чемпионат мира 1954. Хельмут Шён поиграл у Зеппа Гербергера в еще довоенной сборной Германии, где был известен как Ланге – «длинный». После войны житель Дрездена Шён оказался на территории ГДР . Но социализм Хельмуту довольно быстро наскучил. Поработав год тренером сборной ГДР , он сбежал на запад. Там он тренировал «Герту», потом на протяжении четырёх лет возглавлял сборную Саара. Когда Саар упразднили, Шён стал помощником Гербергера, его правой рукой.

В 1966 Шён довёл сборную ФРГ до финала чемпионата мира, где немцы в дополнительное время проиграли хозяевам турнира англичанам 2:4. Споры «был ли третий гол англичан» не утихают до сих пор. Советский боковой судья Тофик Бахрамов посчитал, что был, о чём и доложил главному арбитру швейцарцу (и немцу по национальности) Готфриду Динсту. А у того не было оснований не доверять своему помощнику. В итоге Золотая богиня осталась на берегах Темзы, а западногерманская команда довольствовалась позолоченными медалями.

Реванш в двойном размере

Вы уже знаете, что на чемпионат Европы-68 немецкая команда не попала, что едва не стоило Шёну должности. На чемпионате мира 1970 немцы взяли у англичан реванш, обыграв их в четвертьфинале 3:2. Но в полуфинале Манншафт уступил сборной Италии 3:4. Пришлось довольствоваться третьим местом и причитавшимися к нему серебряными медалями, добытыми в игре со сборной Уругвая.

Следующий чемпионат мира должен был пройти в ФРГ , и немцы просто обязаны были его выиграть. Чемпионат Европы 1972 года рассматривался, как промежуточной, подготовительный этап. Завершили выступления за сборную старички – Хельмут Халлер, Карл-Хайнц Шнеллингер, Уве Зеелер, Вилли Шульц. Впрочем, замена им уже была подготовлена в лице Юппа Хайнкеса, Хорста Кёппеля, Ханса-Георга Шварценбека, на подходе был Пауль Брайтнер. Более весомую роль стали играть очень быстрые и очень техничные крайние нападающие Юрген Грабовски и Райнхард «Стэн» Либуда. И наконец, Шён стал больше доверять главной звезде гладбахской «Боруссии» Гюнтеру Нетцеру.

Отборочный турнир обновлённая сборная ФРГ завершила на первом месте, несмотря на домашние ничьи со сборными Польши и Турции. Албанцам не поздоровилось в обеих встречах. Но для попадания на финальный турнир, проходивший в Бельгии, нужно было еще преодолеть четвертьфинальный барьер, а там немцев поджидали англичане. Теперь они хотели вернуть должок за поражение в Мексике.

Первый матч проходил на «Уэмбли». В середине первой 45-минутки Ули Хенесс воспользовался ошибкой Бобби Мура и поразил ворота Гордона Бэнкса. Лишь на 74-й минуте хозяева смогли отыграться – гол на счете Фрэнсиса Ли. Хозяева уже думали, как им забивать второй мяч. Но Бэнкс в собственной штрафной уронил Зигфрида Хельда. Немцы долго решали, кому бить пенальти, пока к точке не подошёл Гюнтер Нетцер и положил конец дискуссии – 1:2. Но на этом беды сборной Англии не закончились, - как же без гола Герда Мюллера. 3:1 на «Уэмбли» - месть немцев за хет-трик Херста и флажок Бахрамова продолжалась.

Через две недели в Западном Берлине состоялся ответный матч. Немцы откровенно играли на ничью и добились нужного им результата – 0:0. Сборная ФРГ в финальном турнире чемпионата Европы, который начинался сразу с полуфиналов.

Приехали и победили

В Бельгии Шён не мог рассчитывать на шестерых ведущих игроков: травмированных Оверата, Фогтса и Вебера, а так же Либуды, Фихтеля и Патцке, вляпавшихся в скандал 1971 года.

Состав сборной ФРГ в финальном турнире:

Вратари: Зепп Майер («Бавария»), Вольфганг Клефф («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Защитники: Хорст-Дитер Хёттгес («Вердер»), Пауль Брайтнер («Бавария»), Ханс-Георг Шварценбек («Бавария»), Франц Беккенбауэр («Бавария»), Берти Фогтс («Боруссия» Мёнхенгладбах), Михаэль Белла («Дуйсбург»).

Полузащитники: Герберт Виммер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ули Хенесс («Бавария»), Гюнтер Нетцер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Хорст Кёппель («Боруссия» Менхенгладбах), Райнер Бонхоф («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Нападающие: Герд Мюллер («Бавария»), Юпп Хайнкес («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эрвин Кремерс («Шальке-04»), Юрген Грабовски («Айнтрахт» Франкфурт), Ханнес Лёр (Кёльн»).

Хозяев немцы обыграли со счетом 2:1, оба мяча забил Герд Мюллер. Хозяева смогли лишь провести гол престижа – Одилон Полленис огорчил Зеппа Маейра в конце игры. Вряд ли сборная Бельгии могла рассчитывать на большее. Сборная Западной Германии напоминала мощную, сметающую всё на своём пути машину.

И вот он финал – ФРГ – СССР . Начало встречи за немцами, у которых особенно активен левый фланг. Однако беда пришла по центру. Беккенбауэр вывел на удар Нетцера, - перекладина. Хайнкес первый на отскоке – Евгений Рудаков отбил, но Герд Мюллер опередил всех, забив очередной мяч.

В начале второго тайма Нетцер нашёл Герберта Виммера, а тот пробил что есть силы. Рудаков до мяча дотронулся, но не более – 2:0. А вскоре к воротам прорвались Шварценбек и Мюллер. Шварценбек уже замахнулся для удара, а потом взял, да отбросил мяч Герду, а тот уже не промахнулся – 3:0.