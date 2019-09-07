Под колпаком у Мюллера

«Соккер.ру» продолжает рассказ о чемпионате Европы 1972 года. На этот раз речь пойдёт о его победителе – сборной ФРГ.
Накануне вы могли прочитать о том, как в 1972 году сборная СССР заняла второе место на первенстве континента, что было признано неудачей. А теперь поговорим о тех, кто оказался выше нашей команде – сборной ФРГ. Для нее первый выход на европейскую арену стал триумфальным.
Уроки албанского
Два первых розыгрыша Кубка Европы – 1960 и 1964 западные немцы пропустили по собственному желанию. Не распробовали сразу придуманный Анри Делоне турнир. Первый поход за европейским золотом оказался неудачным. Сборная Западной Германии в первый и единственный раз в истории послевоенного футбола не прошли отборочный барьер. Подножку подставили стыдно сказать кто – албанцы. Дома сборная ФРГ разнесла их в пух и прах, а вот в Тиране так и не смогла забить хотя бы один мяч. И это при появлении в Манншафт Герда Мюллера, способного сотворить гол из ничего. Югославы, которые также играли в этой группе, справились с албанцами два раза, при этом сборные ФРГ и СФРЮ обменялись домашними победами. Югославы набрали на очко больше немцев и отправились в Италию. А под тренером Хельмутом Шёном закачалось кресло. Был готов и преемник – Макс Меркель. Тренер очень квалифицированный и весьма успешный, но при этом «садист-любитель», игроки с содроганием вспоминали его тренировки и манеру общения с игроками. Назначению Меркеля помешало лишь то, что он был иностранцем. Не Бог весть каким – австрийцем, но всё же гражданином другой страны. Взыграло самолюбие, и Шёна оставили.
Хельмут Шён возглавил сборную ФРГ в 1964 году, заменив, казалось бы, вечного Зеппа Гербергера. 28 лет Гербергер был у руля команды. Пережил третий рейх и его разгром, стал архитектором бернского чуда, когда возрождённая сборная ФРГ неожиданно для всех выиграла чемпионат мира 1954. Хельмут Шён поиграл у Зеппа Гербергера в еще довоенной сборной Германии, где был известен как Ланге – «длинный». После войны житель Дрездена Шён оказался на территории ГДР. Но социализм Хельмуту довольно быстро наскучил. Поработав год тренером сборной ГДР, он сбежал на запад. Там он тренировал «Герту», потом на протяжении четырёх лет возглавлял сборную Саара. Когда Саар упразднили, Шён стал помощником Гербергера, его правой рукой.
В 1966 Шён довёл сборную ФРГ до финала чемпионата мира, где немцы в дополнительное время проиграли хозяевам турнира англичанам 2:4. Споры «был ли третий гол англичан» не утихают до сих пор. Советский боковой судья Тофик Бахрамов посчитал, что был, о чём и доложил главному арбитру швейцарцу (и немцу по национальности) Готфриду Динсту. А у того не было оснований не доверять своему помощнику. В итоге Золотая богиня осталась на берегах Темзы, а западногерманская команда довольствовалась позолоченными медалями.
Реванш в двойном размере
Вы уже знаете, что на чемпионат Европы-68 немецкая команда не попала, что едва не стоило Шёну должности. На чемпионате мира 1970 немцы взяли у англичан реванш, обыграв их в четвертьфинале 3:2. Но в полуфинале Манншафт уступил сборной Италии 3:4. Пришлось довольствоваться третьим местом и причитавшимися к нему серебряными медалями, добытыми в игре со сборной Уругвая.
Следующий чемпионат мира должен был пройти в ФРГ, и немцы просто обязаны были его выиграть. Чемпионат Европы 1972 года рассматривался, как промежуточной, подготовительный этап. Завершили выступления за сборную старички – Хельмут Халлер, Карл-Хайнц Шнеллингер, Уве Зеелер, Вилли Шульц. Впрочем, замена им уже была подготовлена в лице Юппа Хайнкеса, Хорста Кёппеля, Ханса-Георга Шварценбека, на подходе был Пауль Брайтнер. Более весомую роль стали играть очень быстрые и очень техничные крайние нападающие Юрген Грабовски и Райнхард «Стэн» Либуда. И наконец, Шён стал больше доверять главной звезде гладбахской «Боруссии» Гюнтеру Нетцеру.
Отборочный турнир обновлённая сборная ФРГ завершила на первом месте, несмотря на домашние ничьи со сборными Польши и Турции. Албанцам не поздоровилось в обеих встречах. Но для попадания на финальный турнир, проходивший в Бельгии, нужно было еще преодолеть четвертьфинальный барьер, а там немцев поджидали англичане. Теперь они хотели вернуть должок за поражение в Мексике.
Первый матч проходил на «Уэмбли». В середине первой 45-минутки Ули Хенесс воспользовался ошибкой Бобби Мура и поразил ворота Гордона Бэнкса. Лишь на 74-й минуте хозяева смогли отыграться – гол на счете Фрэнсиса Ли. Хозяева уже думали, как им забивать второй мяч. Но Бэнкс в собственной штрафной уронил Зигфрида Хельда. Немцы долго решали, кому бить пенальти, пока к точке не подошёл Гюнтер Нетцер и положил конец дискуссии – 1:2. Но на этом беды сборной Англии не закончились, - как же без гола Герда Мюллера. 3:1 на «Уэмбли» - месть немцев за хет-трик Херста и флажок Бахрамова продолжалась.
Через две недели в Западном Берлине состоялся ответный матч. Немцы откровенно играли на ничью и добились нужного им результата – 0:0. Сборная ФРГ в финальном турнире чемпионата Европы, который начинался сразу с полуфиналов.
Приехали и победили
В Бельгии Шён не мог рассчитывать на шестерых ведущих игроков: травмированных Оверата, Фогтса и Вебера, а так же Либуды, Фихтеля и Патцке, вляпавшихся в скандал 1971 года.
Состав сборной ФРГ в финальном турнире:
Вратари: Зепп Майер («Бавария»), Вольфганг Клефф («Боруссия» Мёнхенгладбах).
Защитники: Хорст-Дитер Хёттгес («Вердер»), Пауль Брайтнер («Бавария»), Ханс-Георг Шварценбек («Бавария»), Франц Беккенбауэр («Бавария»), Берти Фогтс («Боруссия» Мёнхенгладбах), Михаэль Белла («Дуйсбург»).
Полузащитники: Герберт Виммер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ули Хенесс («Бавария»), Гюнтер Нетцер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Хорст Кёппель («Боруссия» Менхенгладбах), Райнер Бонхоф («Боруссия» Мёнхенгладбах).
Нападающие: Герд Мюллер («Бавария»), Юпп Хайнкес («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эрвин Кремерс («Шальке-04»), Юрген Грабовски («Айнтрахт» Франкфурт), Ханнес Лёр (Кёльн»).
Хозяев немцы обыграли со счетом 2:1, оба мяча забил Герд Мюллер. Хозяева смогли лишь провести гол престижа – Одилон Полленис огорчил Зеппа Маейра в конце игры. Вряд ли сборная Бельгии могла рассчитывать на большее. Сборная Западной Германии напоминала мощную, сметающую всё на своём пути машину.
И вот он финал – ФРГ – СССР. Начало встречи за немцами, у которых особенно активен левый фланг. Однако беда пришла по центру. Беккенбауэр вывел на удар Нетцера, - перекладина. Хайнкес первый на отскоке – Евгений Рудаков отбил, но Герд Мюллер опередил всех, забив очередной мяч.
В начале второго тайма Нетцер нашёл Герберта Виммера, а тот пробил что есть силы. Рудаков до мяча дотронулся, но не более – 2:0. А вскоре к воротам прорвались Шварценбек и Мюллер. Шварценбек уже замахнулся для удара, а потом взял, да отбросил мяч Герду, а тот уже не промахнулся – 3:0.
Сборная ФРГ впервые выиграла чемпионат Европы. Хельмут Шён заметно укрепил свои позиции в преддверии домашнего чемпионата мира. При этом тренер Манншафт по-прежнему рассматривал турнир в Бельгии, как этап подготовки к куда более важному делу.