Серебро из Брюсселя

вчера, 17:21

«Соккер.ру» рассказывает об одном из самых успешных для сборной СССР европейских первенств.

Чемпионат Европы 1972 года у нас почему-то редко вспоминают. Если говорят об успехах наших футболистов, то чаще всего речь заходит об успехе команды Валерия Лобановского в 1988-м или о бронзе сборной России ведомой Гусом Хиддинком в 2008-м. Естественно, упоминают победу советской сборной на самом первом ещё Кубке Европы, вспоминают проигрыш испанцам в 1964-м. Даже про злосчастную монетку 1968 года иной раз можно прочитать. А серебряный для сборной СССР чемпионат 1972-го незаслуженно забыт.

А ведь тогда наша сборная, сменившая по ходу турниров трёх тренеров, дошла до финала. И не только тренеров. Состав команды заметно изменился. А по ходу соревнований были обыграны сборные Испании и Югославии. Но обо всём по порядку.

Первое совмещение

После чемпионата мира 1970 года, где судейская ошибка не пустила нашу сборную в полуфинал, ушёл в отставку старший тренер Гавриил Качалин. Его место занял Валентин Николаев, возглавлявший ЦСКА . Впервые в истории советской сборной было допущено совмещение двух ключевых постов.

Сборная СССР угодила при жеребьёвке отборочного турнира в четвёртую группу, где ей в соперники достались команды Испании, Северной Ирландии и Кипра. И только одна из них выходила в четвертьфинал чемпионата Европы. Главными соперниками выглядели испанцы. Но и к сборной Северной Ирландии нужно было отнестись более, чем серьёзно. Ведь в её рядах играл сам Джордж Бест.

Премьера команды Валентина Николаева пришлась на товарищеский матч с югославами. 16 тысяч зрителей покидали «Лужники» в отличном настроении – наша сборная уверенно победила 4:0. А потом сборная СССР стартовала в отборочном турнире, обыграв сборную Кипра в Никосии с результатом 3:1. По мячу забили Виктор Колотов, Геннадий Еврюжихин и Виталий Шевченко.

Зимой Валентин Николаев трижды собирал сборную, команда совершила турне по Австрии и Западной Германии, посетила Болгарию, а потом отправилась в Латинскую Америку – в Перу, Мексику и Сальвадор. Потом товарищеские матчи со сборными Болгарии и Алжира. И наконец 27 мая в «Лужниках» состоялся прощальный матч Льва Ивановича Яшина. Сборной «Динамо», в которой играла большинство футболистов сборной СССР , противостояла сборная мира. Лев Иванович отыграл 50 минут и при счёте 2:0 уступил место в воротах Владимиру Пильгую. Матч завершился вничью 2:2.

А через три дня нашей команде предстоял тяжелейший матч со сборной Испании. Испанцы, которыми руководил Ладислао Кубала, откровенно играла на ничью. Но дважды нашим футболистам удалось вскрыть оборону гостей. На 79 минуте Виктор Колотов сыграл в стенку с Гиви Нодией, оказался с глазу на глаз с вратарём Ирибаром и пробил в угол. Прошло четыре минуты и Виталий Шевченко после паса Владимира Федотова во второй раз заставил испанцев начинать с центра поля. Наши футболисты слегка расслабились, чем воспользовался Карлес Рексач. Но сборная СССР сохранила победный счёт в важнейшем матче.

Сборная Кипра была разгромлена со счётом 6:1. А потом ещё и шотландцев обыграли в товарищеской встрече с результатом 1:0. Но главные матчи – два с ирландцами и ответный с испанцами ждали нашу сборную осенью.

В Москве сборная СССР обыграла Беста и компанию со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота сборной Северной Ирландии отправил Владимир Мунтян, реализовавший пенальти за снос Виталия Шевченко. Но победа далась нашей команде нелегко. Во втором тайме только мастерство вратаря Евгения Рудакова сохранило победный счёт.

В Белфасте Бест не играл, был травмирован. Вторая звезда ирландцев Дерек Дуган старался за двоих. На 13 минуте он заработал штрафной напротив наших ворот. Против мощного удара защитника Джимми Николсона Рудаков был бессилен. Но как же вовремя вернулся в строй залечивший очередную травму Анатолий Бышовец. На 30 минуте Анатолий Фёдорович подобрал мяч и пробил. Ирландский вратарь Пэт Дженнингс прозевал момент удара – 1:1. Эта ничья приблизила сборную СССР к обладанию заветной путёвки в четвертьфинал.

Но оставалась игра в Севилье. Испанцам нужна была только победа. Но блестящая игра обороны и вратаря Рудакова свела на нет все их усилия. Сборная СССР - первая в группе. Но это ещё не было пропуском в финальную часть турнира. Предстояли ещё четвертьфиналы, состоявшие из двух встреч.

Полдела сделано

Тем временем в сборной СССР сменился тренер. Валентин Александрович Николаев решил сосредоточиться на работе с ЦСКА . Его место занял знаменитый бомбардир Александр Пономарёв. Травма вынудила завершить карьеру великого Альберта Шестернёва. Капитанская повязка перешла к Муртазу Хурцилаве.

Нашей сборной досталась в соперники команда Югославии. Не самый худший вариант. Могли попасть и западные немцы, и англичане, и итальянцы. Но и югославскую сборную, которую тренировал Вуядин Бошков, подарком назвать было нельзя. А тут ещё перед матчами заболел Александр Пономарёв. Обострилась язва желудка. Исполняющим обязанности старшего тренера был назначен Николай Гуляев. Который ввёл в команду сразу нескольких новичков – московских динамовцев защитника Александра Маховикова и нападающего Анатолия Байдачного, форварда «Карпат» Эдуарда Козинкевича.

В Белграде сборная СССР по словам Вуядина Бошкова «сама не играла и нам не давала». Ничья 0:0 больше устроила наших футболистов. Зато ответный матч советская команда провела превосходно. Измотав соперника в первом тайме, во втором Виктор Колотов, Анатолий Банишевский и Эдуард Козинкевич трижды расписались в воротах соперника. Вот теперь уже наша сборная точно вошла в число участников финального турнира, местом проведения которого была избрана Бельгия. Помимо сборных СССР и Бельгии в квартет финалистов вошли команды ФРГ и Венгрии.

Два матча – исход один

В мае сборная СССР была приглашена в Мюнхен на открытие олимпийского стадиона. Тогда ещё никто не знал, что эта встреча станет генеральной репетицией финала чемпионата Европы. Сборная ФРГ уверенно выиграла 4:1, и все четыре мяча забил Герд Мюллер. Евгений Рудаков в первый и единственный раз пропустил четыре мяча.

Александр Семёнович Пономарёв оправился от болезни и приступил к своим обязанностям. Первым делом определился с составом. В Бельгию отправились вратари Евгений Рудаков («Динамо» Киев), Владимир Пильгуй («Динамо»» Москва) и Виктор Банников («Торпедо»). Защитники: Реваз Дзодзуашвили, Муртаз Хурцилава (оба «Динамо» Тбилиси), Виктор Матвиенко, Владимир Трошкин, Михаил Фоменко (все «Динамо» Киев), Николай Абрамов («Спартак»), Владимир Капличный, Юрий Истомин (оба ЦСКА ); полузащитники: Виктор Колотов, Владимир Мунтян (оба «Динамо» Киев), Олег Долматов («Динамо» Москва), Анатолий Коньков («Шахтёр»). Нападающие: Анатолий Байдачный, Геннадий Еврюжихин (оба «Динамо» Москва), Анатолий Банишевский («Нефтчи»), Левон Иштоян («Арарат»), Гиви Нодия («Динамо» Тбилиси), Эдуард Козинкевич («Карпаты») и Владимир Онищенко («Заря»).

В Бельгии предстояло сыграть два матча – полуфинал и в зависимости от его исхода финал или встречу за третье место. Соперником нашей команды в полуфинале стала венгерская сборная. На 53 минуте сборная СССР повела в счёте. После розыгрыша углового отличился Анатолий Коньков. Но после выхода на поле венгерского ветерана Флориана Альберта характер матча изменился. Более того, за шесть минут до конца встречи Альберт заработал 11-метровый. Весьма сомнительный. К мячу подошёл Шандор Замбо и не забил. Блестяще сыграл Евгений Рудаков. Не отрази наш вратарь этот пенальти, ещё неизвестно как бы сложилось в дополнительное время, которое впервые вошло в регламент чемпионатов Европы, равно как и возможность проводить две замены.

Во втором полуфинале немцы не без труда одолели сборную Бельгии 2:1. Оба гола на счету Герда Мюллера. Таким образом, в финале команде СССР предстояло встретиться со сборной ФРГ . Увы, шансов у наших футболистов было немного. У немцев сложилась мощнейшая команда.

Сборная СССР в первом тайме отбивалась, как могла. Продержалась до 27 минуты. Гюнтер Нетцер прорвался по левому флангу и пробил. Рудаков отразил мяч, но рядом находился Герд Мюллер. Одно касание и гол.

В начале второго тайма Ули Хёнесс вывел к воротам Герберта Виммера. Мощный удар, и даже подставленная рука Рудакова не помешала мячу влететь в ворота. А потом Мюллер вышел один на один с нашим вратарём и поставил точку – 3:0. Золото у немцев. Сборная СССР вернулась из Брюсселя с серебряными наградами. И получила мощную долю критики. «Второе место в первенстве Европы можно было бы оценить как несомненный успех, если бы не ряд серьезных недостатков в игре сборной команды, особенно остро и неприглядно проявившихся в финальной встрече с командой ФРГ », - говорилось в заявление Спорткомитета СССР . Пресса тоже была безжалостна. Тогда ещё не знали, что следующего успеха советской сборной придётся ждать очень долго. Два следующих чемпионата мира, и три европейских первенства прошли без нашего участия.

Александр Пономарёв оставил свой пост. А через год он умер в 55 лет. Язва доконала.